Рішення про закриття справи "Роттердам +" поставило крапку в багаторічних маніпуляціях, - ДТЕК
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Рішення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) закрити кримінальне провадження у справі "Роттердам +" підтвердило законність застосування принципу імпортного паритету під час визначення ціни на вугілля та безпідставність раніше висунутих підозр.
Про це йдеться в офіційній заяві компанії ДТЕК, передає Цензор.НЕТ.
"Це рішення вкотре підтвердило, що порядок формування прогнозованої ціни на електроенергію у 2016 році визначив прозорі правила роботи на оптовому ринку електроенергії, які до цього не застосовувалися", - йдеться в заяві.
У ДТЕК підкреслили, що доцільність використання принципу імпортного паритету і відповідність методики ціноутворення на енергетичне вугілля в Україні практикам європейських країн були підтверджені міжнародними дослідженнями. Цей принцип було затверджено у меморандумі з МВФ під час визначення ціни на газ. Також компанія упродовж чотирьох років використовувала цей принцип ціноутворення під час продажу вугілля як приватним, так і державним енергогенеруючим компаніям.
"Компанія завжди послідовно виступала за впровадження в Україні прозорих європейських механізмів ціноутворення і відмову від ручного регулювання. ДТЕК шкодує, що рішення НКРЕКУ про впровадження таких принципів стало інструментом для політичних маніпуляцій і багаторічного цькування компанії", - зазначили у компанії.
У ДТЕК також повідомляють, що розглядають можливість захисту репутації компанії і своїх співробітників, які зазнали необґрунтованого переслідування в рамках цього кримінального провадження, в судовому порядку.
Будь ласка, зачекайте...
и да НА ЗАКУСКУ И ВЛАСТЬ И ПРЕЗИДЕНТ И КСУ И ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО С 1996 ГОДА когда был нарушен порядок и процедура принятия Конституции 1996 года когда вместо порядка с голоса менялась кардинально статья Конституции без анализа и выводов так вместо Симферопольской (Крымской) области коммунисты с голоса ночью всунули на пробу идею автономности Крыма как республики и дрепутаты спросонья продавили ЗА так и не поняв в 199: году что они уже включили кнопочку которая бабахнула в 2014 году.... не может Конституция которая определяет порядок вещей расписала полномочия и структуру органов власти и того же КСУ существовать в такой виде принятой с нарушениями... не может... но увы ЕСТЬ и как долго такое паскудство будет продолжаться... нам надо менять не фамилию Президента нам надо отменить все что нагородили с 1991 года пересмотреть вопрос статуса вне блоковсти или отказа от атомного оружия пусть такая возможность была бы у нас даже эфемерной хотя она не эфемерная а уже на 40% реальна и так далее... много отменить УК и УПК и закон об адвокатуре принятый Портновым и Януковичем под обещание сходки авторитетов стран СНГ вы угоду криминалитета... типа демократические реформы ха-ха-ха.. с целью как раз и ввести наконец НЕОТВРАТИМОСТЬ НАКАЗАНИЯ без всяких вариантов а для этого надо ужесточать наказание да да украл 1 гривну 5 лет 100 гривен 5 лет 1 млн пожизненное с конфискацией.. предал страну 5 пожизненных без права на УДО и так далее педофилия насилование убийство 10 пожизненных и да как юрист говорю и адвокат уберите коррупцию именно в вилке наказания 2 года или 8 лет.. а не просто 9 лет лишение свободы и все и в суде один итог виноват или не виноват..а тут извините не все так однозначно и просто.... а пока 90% дел ломаются именно на эфемерности наказаний вместо 10 лет условная мера штраф или 1 год .. вот и вся справедливость....
Кєргуду?
Ніт?
Рішення КСУ -НЕПРАВОМІРНЕ, оскільки зарплати державних службовців і суддів Конституцією України не визначаються, тому не може бути навіть предметом розгляду КСУ! КСУ перевищив свої повноваження.
-Безмежна з/плата державних службовців і суддів встановлювалася навіть не Законами, а підзаконними актами...(що - не конституційно) тоді чому КСУ не перевірив підзаконні акти на конституційність? А якою взагалі має бути конституційна межа з/плат чиновників? Чи може можна підвищувати її підзаконними актами, чи навіть Законами до безкінечності - до 1 млн грн. на місяць? А до 10-ти? А до 100, млн., одного трильйона? - Повний бардак і повне беззаконня, а не конституційність!
Тоді, чому КСУ не не визнав неконституційними мізерні зарплати та пенсії пересічних громадян? Чому КСУ й досі не визнає неконституційними запроваджені оплату за навчання і медичне обслуговування громадян , на які прямо (імператив) і однозначно вказує Конституція України?
Геть ЗЛОЧИННИЙ склад КСУ!!!
З розкладкою по країнах будь ласка. І з продуктивністю праці...
Какова зарплата шахтера в той же Польше?
И себестоимость нашего угля с горизонта 1000 м намного дороже Роттердам+.
Вещь стоит столько, за сколько её можно продать.
Зєлю геть. Пєцю на нари. Дострокові.
Та ні, то був той самий sulima ivan. Просто ТЮ іншу вказівку дала...
А от і не скажеш, бо тобі хозяїн твій забороняє. Бо Пєця на дострокових програє навіть бойку
2. Не суди інших по собі або скажи де мені отримати мою платню - адреса, дата, сума. І якщо я там і у той час тих грошей не отримаю - ти є брехло таке саме як ТЮ.
3. Дострокові вибори? Будь ласка, але лише після того, як ти і ТЮкнуті разом з вашою бахінею визнають свою вину у тому, що доклали великих зусиль аби привести зЕ до влади. А доти, доки ви цього не зробите - їжте зелене лайно МОВЧКИ.
ура!!!