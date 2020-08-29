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ДТЕК (551) Роттердам+ (169)

Рішення про закриття справи "Роттердам +" поставило крапку в багаторічних маніпуляціях, - ДТЕК

Новини Цензор.НЕТ Події

Рішення про закриття справи

Рішення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) закрити кримінальне провадження у справі "Роттердам +" підтвердило законність застосування принципу імпортного паритету під час визначення ціни на вугілля та безпідставність раніше висунутих підозр.

Про це йдеться в офіційній заяві компанії ДТЕК, передає Цензор.НЕТ.

"Це рішення вкотре підтвердило, що порядок формування прогнозованої ціни на електроенергію у 2016 році визначив прозорі правила роботи на оптовому ринку електроенергії, які до цього не застосовувалися", - йдеться в заяві.

У ДТЕК підкреслили, що доцільність використання принципу імпортного паритету і відповідність методики ціноутворення на енергетичне вугілля в Україні практикам європейських країн були підтверджені міжнародними дослідженнями. Цей принцип було затверджено у меморандумі з МВФ під час визначення ціни на газ. Також компанія упродовж чотирьох років використовувала цей принцип ціноутворення під час продажу вугілля як приватним, так і державним енергогенеруючим компаніям.

"Компанія завжди послідовно виступала за впровадження в Україні прозорих європейських механізмів ціноутворення і відмову від ручного регулювання. ДТЕК шкодує, що рішення НКРЕКУ про впровадження таких принципів стало інструментом для політичних маніпуляцій і багаторічного цькування компанії", - зазначили у компанії.

У ДТЕК також повідомляють, що розглядають можливість захисту репутації компанії і своїх співробітників, які зазнали необґрунтованого переслідування в рамках цього кримінального провадження, в судовому порядку.

Читайте також: Справа "Роттердам +" закрита в частині, що стосується підозрюваних, але розслідування триває, - САП
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Топ коментарі
+9
ЗеГнида лоханул лохов ...
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29.08.2020 10:51
+8
А вот и выгодополучатели подали голос. Вилла на берегу Франции сама себя не купит Решение о закрытии дела "Роттердам+" поставило точку в многолетних манипуляциях, - ДТЭК - Цензор.НЕТ 7237
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29.08.2020 10:57
+8
Нет - получается вас зебилов кормили дерьмом, и когда вам уже даже хозяева говорят шо то было дерьмо, вы все равно ноете "а может то было оливье" Рішення про закриття справи "Роттердам +" поставило крапку в багаторічних маніпуляціях, - ДТЕК - Цензор.НЕТ 8176
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29.08.2020 11:07
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ЗеГнида лоханул лохов ...
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29.08.2020 10:51 Відповісти
А до этого ж, получается, ПоГнида лоханул. Решение о закрытии дела "Роттердам+" поставило точку в многолетних манипуляциях, - ДТЭК - Цензор.НЕТ 7637
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29.08.2020 10:53 Відповісти
Нет - получается вас зебилов кормили дерьмом, и когда вам уже даже хозяева говорят шо то было дерьмо, вы все равно ноете "а может то было оливье" Рішення про закриття справи "Роттердам +" поставило крапку в багаторічних маніпуляціях, - ДТЕК - Цензор.НЕТ 8176
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29.08.2020 11:07 Відповісти
Глупенький, кроме зебилов и порохососов есть и другие люди. Что касается дерьма, то это твоя тема. Сернул здесь, лети дальше выклёвывать зёрнышки из петиного говна.
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29.08.2020 11:13 Відповісти
Тебе що, недогодовують?
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29.08.2020 11:16 Відповісти
Ты понял, что прочитал? Или чукча не читатель, чукча писатель?
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29.08.2020 11:33 Відповісти
Ти ділишся досвідом добування корму.
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29.08.2020 11:47 Відповісти
Та ладно, на стесняйся. Тут такого народа, как ты, крыльями хлопает достаточное количество. Так что не отвлекайся на отмазки. Всё без тебя расклюют..
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29.08.2020 11:58 Відповісти
як тебе збудила тема клювання гамна.
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29.08.2020 12:31 Відповісти
О, появился. Вижу, бодренький. Наклевался?
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29.08.2020 13:00 Відповісти
Нет зебилов и порохосоов, есть идиоты и есть люди котрые могут сложить два и два. Так сложилось что идиотов большинство результат чего мы сейчас и наблюдаем на Банковой.
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29.08.2020 11:23 Відповісти
Дубинский купил не один десяток квартир и машин дорогих и это только в Киеве. Спасибо лохам шо сделали себя сами ждите осенью новых платёжек! За Порошенко ещё скучать будете болваны.
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29.08.2020 11:34 Відповісти
НАПЕРСТОК ВИДИМО НЕХИЛО ЗАНЕС В КСУ ВМЕСТЕ С БЕНЕЙ.... абиднели ля олигархи наши надо просить субвенции у ЗЕ... для покрятия расзходов а если честно то самому ЗЕ Сытник не зашел никак... это личная абида мальчика Вовчика с Кривой Козы...
и да НА ЗАКУСКУ И ВЛАСТЬ И ПРЕЗИДЕНТ И КСУ И ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО С 1996 ГОДА когда был нарушен порядок и процедура принятия Конституции 1996 года когда вместо порядка с голоса менялась кардинально статья Конституции без анализа и выводов так вместо Симферопольской (Крымской) области коммунисты с голоса ночью всунули на пробу идею автономности Крыма как республики и дрепутаты спросонья продавили ЗА так и не поняв в 199: году что они уже включили кнопочку которая бабахнула в 2014 году.... не может Конституция которая определяет порядок вещей расписала полномочия и структуру органов власти и того же КСУ существовать в такой виде принятой с нарушениями... не может... но увы ЕСТЬ и как долго такое паскудство будет продолжаться... нам надо менять не фамилию Президента нам надо отменить все что нагородили с 1991 года пересмотреть вопрос статуса вне блоковсти или отказа от атомного оружия пусть такая возможность была бы у нас даже эфемерной хотя она не эфемерная а уже на 40% реальна и так далее... много отменить УК и УПК и закон об адвокатуре принятый Портновым и Януковичем под обещание сходки авторитетов стран СНГ вы угоду криминалитета... типа демократические реформы ха-ха-ха.. с целью как раз и ввести наконец НЕОТВРАТИМОСТЬ НАКАЗАНИЯ без всяких вариантов а для этого надо ужесточать наказание да да украл 1 гривну 5 лет 100 гривен 5 лет 1 млн пожизненное с конфискацией.. предал страну 5 пожизненных без права на УДО и так далее педофилия насилование убийство 10 пожизненных и да как юрист говорю и адвокат уберите коррупцию именно в вилке наказания 2 года или 8 лет.. а не просто 9 лет лишение свободы и все и в суде один итог виноват или не виноват..а тут извините не все так однозначно и просто.... а пока 90% дел ломаются именно на эфемерности наказаний вместо 10 лет условная мера штраф или 1 год .. вот и вся справедливость....
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29.08.2020 13:20 Відповісти
Вы шото имеете против поросячего Роттердама? Это же потужная свинореформа номер 127, которую воплощает в жисть преемник великого гэтьмана зегнидаРешение о закрытии дела "Роттердам+" поставило точку в многолетних манипуляциях, - ДТЭК - Цензор.НЕТ 7260
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29.08.2020 10:57 Відповісти
Так ты же радуйся с остальными порохоботами. Твоего Петю и Ахметова оправдали.
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29.08.2020 10:59 Відповісти
Чувак, просто АРИФМЕТИКА перемогла ІДІОТИКУ.
Кєргуду?
Ніт?
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29.08.2020 11:18 Відповісти
Конечно. Я же и говорю, великие математики Петя и Гудок победили тупой украинский народ. Урряяя!!! Салют и аплодисменты.
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29.08.2020 11:40 Відповісти
? И чему мне радоваться ?
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29.08.2020 11:26 Відповісти
"Конституційний суд України визнав, що урізання заробітних плат державних службовців і суддів під час карантину є незаконним та скасував це рішення й відповідні зміни до держбюджету."
Рішення КСУ -НЕПРАВОМІРНЕ, оскільки зарплати державних службовців і суддів Конституцією України не визначаються, тому не може бути навіть предметом розгляду КСУ! КСУ перевищив свої повноваження.
-Безмежна з/плата державних службовців і суддів встановлювалася навіть не Законами, а підзаконними актами...(що - не конституційно) тоді чому КСУ не перевірив підзаконні акти на конституційність? А якою взагалі має бути конституційна межа з/плат чиновників? Чи може можна підвищувати її підзаконними актами, чи навіть Законами до безкінечності - до 1 млн грн. на місяць? А до 10-ти? А до 100, млн., одного трильйона? - Повний бардак і повне беззаконня, а не конституційність!
Тоді, чому КСУ не не визнав неконституційними мізерні зарплати та пенсії пересічних громадян? Чому КСУ й досі не визнає неконституційними запроваджені оплату за навчання і медичне обслуговування громадян , на які прямо (імператив) і однозначно вказує Конституція України?
Геть ЗЛОЧИННИЙ склад КСУ!!!
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29.08.2020 16:22 Відповісти
Решение о закрытии дела "Роттердам+" поставило точку в многолетних манипуляциях, - ДТЭК - Цензор.НЕТ 7313 Это был правильный Роттердам. Я бы даже сказал, полезный.
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29.08.2020 10:51 Відповісти
Решение о закрытии дела "Роттердам+" поставило точку в многолетних манипуляциях, - ДТЭК - Цензор.НЕТ 9891
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29.08.2020 10:53 Відповісти
Ветко страдания зебилов)))
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29.08.2020 10:54 Відповісти
А вот и выгодополучатели подали голос. Вилла на берегу Франции сама себя не купит Решение о закрытии дела "Роттердам+" поставило точку в многолетних манипуляциях, - ДТЭК - Цензор.НЕТ 7237
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29.08.2020 10:57 Відповісти
М да. Это однозначно Явка с повинной кому был выгоден введенный липецким алчным проходимцем роттердам-плюс и шестикратное повышение тарифов
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29.08.2020 11:01 Відповісти
Роттердама нет уже полтора года, шо там с тарифами,зебилы? Решение о закрытии дела "Роттердам+" поставило точку в многолетних манипуляциях, - ДТЭК - Цензор.НЕТ 8252
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29.08.2020 11:03 Відповісти
Нужно потребовать штрафные санкции для тех, кто распостранял в нете клевету
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29.08.2020 10:57 Відповісти
Шахтер в ЕС получает заплату 3000-5000 евро, в Украине на шахтах Ахметова ДТЭК и в России откуда получал ДТЭК уголь, эта зарплата не превышает 800 евро. При том, что реально этот уголь стоил намного дешевле "Роттердам+", ДТЭК продавал электричество и тепло потребителям в Украине по цене "Роттердам+". Так чего же рыжее падло покупало российский уголь, а не брало его в Роттердаме? Все предельно ясно, но САП никаких нарушений не увидело, очевидно что в то время главным менеджером ДТЭК и возможно инициатор всей этой схемы был нынешний премьер министр Шмыгаль, та какие могут быть нарушения... Решение о закрытии дела "Роттердам+" поставило точку в многолетних манипуляциях, - ДТЭК - Цензор.НЕТ 9916
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29.08.2020 11:03 Відповісти
"Шахтер в ЕС получает заплату 3000-5000 евро"
З розкладкою по країнах будь ласка. І з продуктивністю праці...
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29.08.2020 11:42 Відповісти
Интересно,где кроме Польши в ЕС есть шахтеры?
Какова зарплата шахтера в той же Польше?
И себестоимость нашего угля с горизонта 1000 м намного дороже Роттердам+.
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29.08.2020 11:55 Відповісти
Абсолютно верно, но эти факты здешних борцунов с "зелёным режимом" абсолютно не интересуют. Главное открыть рот на всё лицо и выпученными глазёнками с пеной у рта вопить на весь Цензор какой Порох был честный, небарыжный и продуманный и какие все сегодня "ну туууупые", забывая куда идёт уголёк с Лугандона и чей карман отягощается Рішення про закриття справи "Роттердам +" поставило крапку в багаторічних маніпуляціях, - ДТЕК - Цензор.НЕТ 6927
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29.08.2020 12:00 Відповісти
Дурак ты, Костик..
Вещь стоит столько, за сколько её можно продать.
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29.08.2020 12:21 Відповісти
тема этой формулы энергетическая безопасность в период кризиса с поставками угля. сегодня из парашки уголь есть, завтра нет... а в ротердаме всегда есть и главное деньги на случай чего есть, потому что цена заложена в тариф. пусть зеля придумает схему лучше
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29.08.2020 13:10 Відповісти
Угу точку в равенстве пеця = зеля. Гудок патриот и пеци и зели☝
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29.08.2020 11:09 Відповісти
Там одно равенство зебил=идиот.
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29.08.2020 11:15 Відповісти
Рішення про закриття справи "Роттердам +" поставило крапку в багаторічних маніпуляціях, - ДТЕК - Цензор.НЕТ 9713№44
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29.08.2020 11:18 Відповісти
как это понимать, это что получаеться, всем баранам которым втюрили что эта система плохая и ужасная, при зебиле признали её хорошой - что то мне есть подозрение, коекого ловка на бали
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29.08.2020 11:11 Відповісти
Решение о закрытии дела "Роттердам+"/ Лопнула чергова мильна бульбашка. Ликвидировать схему "Роттердам плюс" .- Зеленский выдвинул условия дебатов с Порошенко.3 апреля 2019 г./ Президент Владимир Зеленский считает своей заслугой отмену формулы расчета стоимости энергетического угля "Роттердам+"./ Буратино кодлана Коломойского Зеленский гневно разоблачая "грабительскую" формулу Роттердам+ набрал миллионы голосов. Обманом.
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29.08.2020 11:15 Відповісти
Рішення про закриття справи "Роттердам +" поставило крапку в багаторічних маніпуляціях, - ДТЕК - Цензор.НЕТ 6541
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29.08.2020 11:16 Відповісти
А если посчитать скока уже стырили гниды пролезшие на воплях про Роттердам+ к власти
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29.08.2020 11:19 Відповісти
а сколько? посчитай?
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29.08.2020 12:09 Відповісти
Дело показало что юридические "крючки" всегда побеждают справедливость. Но справедливость будет и потребует ее УЛИЦА,раз нет ума у чинуш. Самоубийцы.
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29.08.2020 11:19 Відповісти
Профицит бюджета Гройсмана в 2019 году был 150 миллиардов и 25 тонн золотовалютного резерва,..На Сегодня дефицит бюджета 400 миллиардов и к новому году будет триллион...а с помощью Коронавируса достичь этго проще пареной репы...Вывод: Украину готовят к сдаче...
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29.08.2020 11:22 Відповісти
Прям свистишь и не краснеешь. Ты чучело совковое ездящее в 21 веке в електричках хоть понимаешь какой бред несешь? Скажи почему если твой Петя при таком профиците (по твоим словам) держал курс доллара 28 и ввел штрафы за *евробляхи* аж 700000грн чтобы добавить пенсам по 100грн перед выборами? Рішення про закриття справи "Роттердам +" поставило крапку в багаторічних маніпуляціях, - ДТЕК - Цензор.НЕТ 5828
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29.08.2020 11:46 Відповісти
Ахметов все купил, прокуроров и судей, все купил кроме совести. Так как нафиг в Украине єта совесть никому не нужна.
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29.08.2020 11:23 Відповісти
Пєця і Зєля - одна і та шобла пройдисвітів і російських шпигунів. Зєля тупо всівсь у всі корупційні схеми Пєці і краде ще зухваліше і нахабніше.
Зєлю геть. Пєцю на нари. Дострокові.
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29.08.2020 11:30 Відповісти
Шо там з мамою корупції, як вона себе почуває?
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29.08.2020 11:33 Відповісти
Найбільш чистий політик в Україні - Тімошенко. Три роки незалежний американський аудит за найнятий Янеком за мільони доларів з нашого бюджета рили на Юлю якусь корупцію. Перенюхали кожну Юліну підпис, посадили навіть деяких з її уряду під слідство, але так ЖОДНОГО корупційного інтересу на Юлю не винайшли. Судили за газовий договір, який зрештою виявивсь кабальним для Раші. Не знав, продажний порохоботе? Отож бо...
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29.08.2020 13:35 Відповісти
Трогатєльний пост, жалко що 3.14здєш

Рішення про закриття справи "Роттердам +" поставило крапку в багаторічних маніпуляціях, - ДТЕК - Цензор.НЕТ 2360
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29.08.2020 14:18 Відповісти
Ты лучше скажи как твоя люля аферистка при гангстере Лазаренко всей Украине газ с накрутками продавала.
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29.08.2020 16:25 Відповісти
А хто за зЕ тут топив, аж всерався? Хто ще й на виборах на його користь працював? Чи то був інший sulima ivan?
Та ні, то був той самий sulima ivan. Просто ТЮ іншу вказівку дала...
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29.08.2020 11:46 Відповісти
Це було рік тому, платний порохоботе. А ну скажи "дострокові президентські" Рішення про закриття справи "Роттердам +" поставило крапку в багаторічних маніпуляціях, - ДТЕК - Цензор.НЕТ 3571
А от і не скажеш, бо тобі хозяїн твій забороняє. Бо Пєця на дострокових програє навіть бойку
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29.08.2020 13:37 Відповісти
А можна висловитись безплатному порохоботу? Найпідлішою, найхитрішою, найворожішою до України досі був навіть не янукович, а тимошенко. Ніколи нічого доброго вона не робила для України, якщо це не співпадало з її політичним інтересом. І навпаки, йшла на будь-яку шкоду, коли співпадало. Вона завадила поступу України в НАТО за Ющенка. За це її не судити, а розіп'яти треба, бо доля України склалась би по-іншому.. Зараз пальму першості перехопив зеленський. І добиває Україну.
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29.08.2020 19:16 Відповісти
1. Не рік а майже півтора. І ти з того часу не порозумнішав.
2. Не суди інших по собі або скажи де мені отримати мою платню - адреса, дата, сума. І якщо я там і у той час тих грошей не отримаю - ти є брехло таке саме як ТЮ.
3. Дострокові вибори? Будь ласка, але лише після того, як ти і ТЮкнуті разом з вашою бахінею визнають свою вину у тому, що доклали великих зусиль аби привести зЕ до влади. А доти, доки ви цього не зробите - їжте зелене лайно МОВЧКИ.
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29.08.2020 19:50 Відповісти
Платити будемо скільки придумають. Скавчати можна.
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29.08.2020 11:31 Відповісти
В мае этого года ехал в электричке соседом оказался шахтер из Павлограда.Так вот когда был Роттердам + его зарплата была 25 000 гривен....после отмены стало 9-10 ...И кто баран?
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29.08.2020 11:34 Відповісти
Бедняжка. Ты в електричках ездишь? А меня 6 лет называл нищебродом который не хочет платить 12500грн за газ и $8000 за растаможку евробляхи.
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29.08.2020 11:43 Відповісти
Не ніщебродом, а ніщеРОЗУМОМ. І він таки був правий...
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29.08.2020 11:47 Відповісти
Я всегда знал, что Ринат Ахметов ничего не воровал!
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29.08.2020 12:06 Відповісти
ДТЕК! ДТЕК! ДТЕК! ДТЕК! ДТЕК!
ура!!!
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29.08.2020 12:08 Відповісти
и какая ж, всё таки, разница, кроме возраста??))
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29.08.2020 12:09 Відповісти
Вот что я вам, малыши, расскажу: давным-давно тов. Ахметов принял решение - никаких чёрных схем,максимум - серые. И придерживается этого принципа до сих пор.
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29.08.2020 12:24 Відповісти
Что на это, Вовочка Зеленский, скажешь? Ты же с пеной у рта будучи на стадионе рычал в сторону Поросёнка, что разберёшься с этим Ротердамом ? Нехило ты разобрался, как мы увидели.
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29.08.2020 12:30 Відповісти
Может зеленожопые теперь на коленях перед Порохом прощения попросят за вылитую грязь?
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29.08.2020 12:38 Відповісти
Ренат Ахметов і Вовк із НРЕКП аплодують стоячи нашій так званій судовій системі.
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29.08.2020 17:46 Відповісти
Потрох продался ахметке,зелька тоже встал на колени,кто там следующий президент-очко.
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29.08.2020 18:07 Відповісти
ничего не конец. ещё ответят за грабёж и гудок и потужный.
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29.08.2020 23:55 Відповісти
Ахметыч любой власти гож и люб, красавчег !
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30.08.2020 10:41 Відповісти
 
 