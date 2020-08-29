Патріоти, які напали на автобус із тітушками Ківи, заслуговують на відзначення, - Ярош

Напад на автобус із членами угрупування "Патріоти - за життя" спровоковано заграванням чинної влади з проросійськими політичними силами та організаціями.

Про це на сторінці у фейсбуці заявив український громадський і політичний діяч Дмитро Ярош, передає Цензор.НЕТ.

"Коли держава не виконує функцій захисту національних інтересів, тоді державний апарат перетворюється із інструменту захисту народу на інструмент гноблення того ж народу. Патріоти, які зважились на таку дію в ім’я воюючої з московською імперією України, заслуговують не на покарання, а на відзначення. Якщо ж влада і надалі терпітиме реваншистські та антидержавні бандформування на кшталт ОПЗЖ, ПШ тощо, вона втратить будь-яку свою легітимність і це призведе до її зміни", - написав Ярош.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 27 серпня в районі Люботина під Харковом було обстріляно мікроавтобус. Народний депутат ОПЗЖ Ілля Ківа заявив, що в автобусі були його соратники.

Поліція повідомила, що внаслідок обстрілу поранено 2 осіб.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко поінформував, що нападників затримали і опублікував їхні фотографії.