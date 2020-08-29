Патріоти, які напали на автобус із тітушками Ківи, заслуговують на відзначення, - Ярош
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Напад на автобус із членами угрупування "Патріоти - за життя" спровоковано заграванням чинної влади з проросійськими політичними силами та організаціями.
Про це на сторінці у фейсбуці заявив український громадський і політичний діяч Дмитро Ярош, передає Цензор.НЕТ.
"Коли держава не виконує функцій захисту національних інтересів, тоді державний апарат перетворюється із інструменту захисту народу на інструмент гноблення того ж народу. Патріоти, які зважились на таку дію в ім’я воюючої з московською імперією України, заслуговують не на покарання, а на відзначення. Якщо ж влада і надалі терпітиме реваншистські та антидержавні бандформування на кшталт ОПЗЖ, ПШ тощо, вона втратить будь-яку свою легітимність і це призведе до її зміни", - написав Ярош.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 27 серпня в районі Люботина під Харковом було обстріляно мікроавтобус. Народний депутат ОПЗЖ Ілля Ківа заявив, що в автобусі були його соратники.
Поліція повідомила, що внаслідок обстрілу поранено 2 осіб.
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко поінформував, що нападників затримали і опублікував їхні фотографії.
Будь ласка, зачекайте...
Для сектантов - заберите наХ себе Юль , Турчинов , Пепсов , Кролей и Зеленских .
Все они виноваты по ситуации Крыма , Лугандона и вообще страны .Не ищете в говне изюм .
Неправильно. Непонятно что из себя представляет Нацкорпус? Какие идеи и цели он ставит, на чьей стороне, какая структура, кем создана? Для чего нападать на некую преступную группу ОПЗЖ? Откуда Нацкорпус узнал о передвижении этой как я считаю родственной им группы? Не потому ли, что эти группы ОПЗЖ и НАЦКОРПУС созданы из одного ЦЕНТРА ? А именно аффилированных финансово-промышленной группы управляя Авваковым и Кивой!.
Спрашивается? Зачем Украине и украинцам некая темная группа НАЦКОРПУС? В украине уже есть национальные организации, это:
НАЦИОНАЛЬНАЯ ГВАРДИЯ, НАЦИОЕАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ,
НАЦИОНАЛЬНОЕ АНТИКОРУПЦИОННОЕ БЮРО.
Да вообще в Украине все силовые структуры есть суть Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Е.
Поэтому. Дествия так называемого как бы организации украинской "нацкорпуса" в данном случае выглядят как преступные тогда как настоящие титушки антиукраинцы из ОПЗЖ здесь выглядят ка жертвы.
Значит все это действие провокация!
Так что такое этот НАЦКОРПУС?
Или все же АНТИНАЦКОРПУС?!
Я понимаю, если бы разбой на дороге, о котором каждую минуту верещит 112й канал и каждый час говорят другие телеканалы, кроме того и в Рашке и в Белоруссии, учинил бы отряд с громким названием ПРАВЫЙ СЕКТОР! Так это было бы не так больно и обидно для понимания. Но! Этот показательный разбойный цирк организовала организация с названием включающим слово "НАЦ". А значит такое оскорбляет и порочит все национальные организцации Украины:
НАЦ.ГВАРДИЯ, НАЦ.ПОЛИЦИЯ, НАЦ.АНТИКОРРУПЦИОННОЕ БЮРО.
И не только.
Теперь как бы украинский избиратель даже как бы не может голосовать против любого представителя национальных партий.
Теперь пусть эта ИНКОГНИТО КОРПУС скажет КАКУЮ ПАРТИЮ ОНИ ПРЕДСТАВЛЯЮТ?
От чего имени они выступают? Кого они представляют? Кто они такие? Я думаю что это корпус Аваковской полиции, а как Вы думаете?
Смотрите, показали кадры как несколько людей бьют лежачего. Это явно провокация. Кто то под именем "нацкорпус" грубо, показательно напал на невинных жертв. Вот в чем фокус.
Мінімум розстріл , максимум всю родину на Калиму.... що пропогандуеш то і маеш..
Креатура Авакова.
Аваков ні хріна не справився з карантинними заходами,тому таким чином показує свою потрібність....
И создавался корпус в избирательную компанию дискредитировать силы поддерживающие Порошенко. Теперь он действуют что бы поднять ОПЗЖ сделав их жертвами, и дискредитировать любое национальное движение в Украине.
Понятно.
Никому не надо трогать ничего что касается ОПЗЖ, понятно что они не имеют широкой поддержки в Украине.. Эта партия ОПЗЖ держится из последних денег. Не надо их трогать! Не надо трогать говно, сам завоняешь! Каждый это понимает... но! вот на арену цирка выскачил как черт из тюбитейки "нацкорпус" и давай показательно перед камерами лупасить лежачего!
Ясно, что съемочная группа из 112 го канала.
Весь этот акт из начала до конца СПЕКТАКЛЬ!
При этом сейчас реально избивают и убивают сознательных белорусов, (события в Белоруси) а в Украине якобы национальные силы расправляются с оппонентами.
Треба вбити всіх російських окупантів. Як в Росії так і в Україні
.. дівчинко...чого ти така кровожерлива !? )))
російський окупант за визначенням окупант(зі зброєю) виключно поза межами своїй країни..Наприклад,в Україні..
тому знищенню підлягає саме перетнувши кордон.
А ось якби мужні добровольчі батальйони, націоналісти такі як Ярош і всі українські патріоти не зупинили в 2014 році криваві орди фашистів окупантів )(уйла. Цих правонаступників кремлівських комуно - фашистів ката Сталіна. Тоді в уже поневоленій Українській державі відразу б почалися такі ж криваві репресії, розстріли, геноцид українського народу, які були вже не раз коли Україна на деякий час ставала колонією і ми перебували в кривавій тюрмі народів срср. Мільйон - інший... п'ятий .... неугодних Українців личакові фашисти -кацапи окупанти )(уйла відразу ж розтріляли, посадили або депортували в жахливу личакову паРашу. А ось ті хто б з малоросів пригнувся і став на коліна перед москалями окупантами і вижив, так тих швиденько,дуже швидко прибули б в обісані кацапські постоли і змусили дуже шибко з ранку до вечора пахати на ворога окупанта. І постійно прудко- відтанцювати так ядрено - жваво співати під балалайку "Широка страна моя родная ..? Лапотная - кацапская".... Що ж такий катастрофічний варіант може ще наступити і бути в тому випадку якщо Український народ дозволить продажним Іудам цим яничарам ЗЕбілам капітулянтам які злочинно хочуть змусити Україну капітулювати на милість нашого лютого кривавого ворога окупанта Криму и Донбасу проклятої ворожої паРаші.
Ярош за Україну ,... судячи зе проти ?
Чого стоять тільки тут деякі коментарі..., любим шляхом .., навіть спортивних повітря , ворог стараеться ...
За 7 лет название Патриот опустили до -Вор в законе! Нужно законодательно запретить использование слова Патриот, и называть всех своими именами и определениями.
ния.... то есть если вникнуть в детали то картина может нарисоваться не столько по теме по-
литической и патриотической сколько по теме разборок с отжимами..... памятуя "илловайскую
операцию" от "патриота" бени с целью отжать у ахметки тец и ещё чего там попадётся.............
а в принципе согласен........... розовые пони против титушек - это явное поражение.