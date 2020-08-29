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Зеленський вшанував пам'ять полеглих героїв України: "Влада має робити все, щоб кожне ім'я ніхто не забув". ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Президент Володимир Зеленський взяв участь у заходах із вшанування пам'яті воїнів, загиблих у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс президента України у фейсбуці.

Вшанування пам'яті українських воїнів, які загинули за свободу, незалежність і територіальну цілісність України, відбулося у Меморіальному комплексі Міністерства оборони України. Разом із главою держави у заході взяли участь також голова Верховної Ради Дмитро Разумков, прем'єр-міністр Денис Шмигаль і керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Цього дня сталася Іловайська трагедія, "Іловайський котел". Ми мусимо не забувати цей день,  маємо не забувати кожне ім'я, прізвище, які сьогодні звучали. Сьогодні 40 хвилин ми називали прізвища, імена та по батькові наших хлопців. На жаль, ми не можемо скоротити цей час, але ми можемо як держава зробити все, щоб цей час не збільшувалася взагалі. Тому слава нашим героям, нашим хлопцям, слава тим, хто сьогодні на фронті захищає Україну від російської агресії", - заявив Зеленський після церемонії.

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Зеленський наголосив, що не можна забувати і всіх тих, через кого загинули українські воїни в "Іловайському котлі", а правоохоронні органи, якою б гіркою не була правда, мають показати результати розслідування.

"Я знаю, що створено в Генеральній прокуратурі департамент війни саме для того, щоб розслідувати такі гучні, на жаль, криваві справи. Будемо сподіватися, що вони в цьому напрямку просуватимуться вперед", - зазначив він.

Зеленський зауважив, що навряд чи така рана на тілі історії України та на серці родичів всіх загиблих коли-небудь загоїться.

"Українська влада має робити все, щоб кожне ім'я ніхто не забув. І щороку розповідати не лише дітям загиблих, батькам, які втратили своїх дітей, а щоб ми розповідали щодня, що такі трагедії в Україні були і такі герої були. Мені здається, що це наш головний обов'язок - нести крізь історію України історію наших героїв", - вважає він.

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Як повідомлялося, 29 серпня відзначається День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
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Топ коментарі
+42
Брехливе цинічне падло
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29.08.2020 11:33
+36
Хорошо еще, что концерт не устроил...
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29.08.2020 11:32
+21
Зеленский почтил память павших героев Украины: "Власть должна делать всё, чтобы каждое имя никто не забыл" - Цензор.НЕТ 3417
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29.08.2020 11:44
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Лицемерное ничтожество. Не по словам, а по делам спроситься. С тебя и твоей срати.
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29.08.2020 12:35 Відповісти
Лицемерный наркоман. Морпеха Журавля забыл?? Очень скоро, после бегства говнокомандуюего, родные "умерших от резкого ухудшения здоровья, неосторожного обращения с оружием и т.д." на передовой, подадут на МО в суд за фальсификацию причин смерти бойцов.
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29.08.2020 12:37 Відповісти
Тищенко уже поздравил с праздником?
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29.08.2020 12:42 Відповісти
Яка, пілять, влада, придурку?! Хто має її припинити?
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29.08.2020 12:47 Відповісти
Тыц😂🌷
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29.08.2020 12:48 Відповісти
и как же ее прекратить?пойти на все условия куйла?чувствую, тогда 2ой майдан невинной шалостью покажется
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29.08.2020 12:50 Відповісти
Дмитрий Чекалкин

3 год ·

#ЖартиПідКаву:

Идёт Зеленский по улице, в одной руке берет десантника, в другой диплом мастера каратэ первого дана, и тут вдруг из-за угла выходят Федина и Зверобой...
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29.08.2020 12:46 Відповісти
И с памперсами.
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29.08.2020 13:25 Відповісти
Чем дальше, тем более становится ясно--оно кем-то посажено в кресло президента(с помощью тонких манипуляций с электоратом, на контрастах..) и соответственно кем-то управляется. Единственное, гарантировали,а судя по амбициям, для арлекина это архиважно: находиться в центре внимания,выдавать пустые фразы насыщенные помпезностью, надувать щёки,а-- быть смешным до плача, получается непроизвольно, по-профессиональному --опыт предыдущей профессии.
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29.08.2020 12:53 Відповісти
Зеленский циничний врун.
И к власти Зеленский и его зеленая команда пришли на тотальном вранье.
Нормальний виход страни из етого зеленого кризиса - досрочние перевибори президента.
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29.08.2020 12:55 Відповісти
Еще перевыборы назначаются в случае безвременной кончины гаранта.
Кстати, почему не вариант?
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29.08.2020 13:34 Відповісти
Зеленський вшанував пам'ять полеглих героїв України: "Влада має робити все, щоб кожне ім'я ніхто не забув" - Цензор.НЕТ 2205
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29.08.2020 13:04 Відповісти
Аякже.Готувались до цього дня.
Зеленський вшанував пам'ять полеглих героїв України: "Влада має робити все, щоб кожне ім'я ніхто не забув" - Цензор.НЕТ 8786
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29.08.2020 13:21 Відповісти
Сплошное бла-бла-бла из дежурных, расхожих фраз.
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29.08.2020 13:30 Відповісти
Зеленський вшанував пам'ять полеглих героїв України: "Влада має робити все, щоб кожне ім'я ніхто не забув" - Цензор.НЕТ 4741
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29.08.2020 17:17 Відповісти
Потрібно, цьому зеленому уроду, подарувати фото Ярослава Журавля. Смерть якого, протягом кількох !!!! днів воно контролювало. Садюга, а не президент. Пане,Бутусов, ви згідні?
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29.08.2020 14:52 Відповісти
Согласен с Вами полностью.Надо не давать Зеленскому забыть совершённое им и его генералами убийства нашего воина - героя Ярослава Журавля. Можно подать петицию о расследовании неоказания помощи раненому воину, о нарушении присяги президентом и генералами....И ссылки на эту петицию размещать везде, где только можно....
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29.08.2020 15:16 Відповісти
- Слышали, Зеленскому дали Нобелевскую премию.
- В какой области?
- В Днепропетровской 🤣🤣🤣
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29.08.2020 15:33 Відповісти
В Центральній базі обліку генетичних ознак людини в Україні міститься 1002 ДНК-профілів неопізнаних загиблих героїв, чиїх імен ми вже можливо ніколи не дізнаємось. А той, хто як Сталін в 1941-1942 р.р. без обліку відправляв людей в Харківський і Київський казани, зараз з себе корчить "рятувальника України".
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29.08.2020 15:34 Відповісти
Твій обов'язок перед Україною, блазню, посадити Шоколадну Свиню на довічне за Іловайськ, Дебальцево, як гівно-командувача тих часів. Не за дріб'язкові, висмоктані з пальця, звинувачення за створення ПЦУ, та інші завідомо провальні обвинувачення, придумані твоїми тупими прокурорами. Після чого можеш повіситись в туалеті свого палацу. Бо свій термін до кінця ти не добудеш, бєніна маріонетка
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29.08.2020 16:18 Відповісти
От лжи и цинизма Зе Герои в могилах перевернулись.
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29.08.2020 16:22 Відповісти
Чомусь відразу пригадався Дволикий Янус. А він є синонімом лицемірства,фальшивості та облуди,якщо хто не в курсі.
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29.08.2020 17:38 Відповісти
Злскй пнх
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29.08.2020 18:37 Відповісти
Alex N Alex Noyt

Сьогодні - День пам'яті захисників України.

Пам'ятаємо всіх.

Зеленський вшанував пам'ять полеглих героїв України: "Влада має робити все, щоб кожне ім'я ніхто не забув" - Цензор.НЕТ 9879
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29.08.2020 19:40 Відповісти
Треба піклуватись про поранених та тих хто на фроні та відслужив. Бо інші, бачачи перспективу не вийдуть із окопів.

Нажаль через півтори роки «президенства» ясно для всіх, що влада говорить одне, а насправді робить все щоб люди зневірились і перестали боротись
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29.08.2020 20:07 Відповісти
Героям Слава!!! Герои не умирают!!! Спасибо что защитили и защищаете страну. Ну украинцы, разрушили все мифы о вяличии рашки!!!
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29.08.2020 22:17 Відповісти
Кстати , кто знает реальную историю детства *****?! Он был рожден вне брака, потом его мать вместе с ним жила в Грузии , отчим его не хотел, поэтому его отправили на пмж к бабушке которая жила в Питере . Вот такая ******** история. Но если бы отчим его прибил, тем спас бы жизни миллионов убитых ****** людей.
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29.08.2020 22:19 Відповісти
молодец, всё верно сказал.
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29.08.2020 23:28 Відповісти
Навіть в такий день Зелене Гавно з агентом кремля Єрмаком, малоросом Разумковим і просто довболобом Шмигалем, не змогли свої хлєбала закрити держати. Вічна пам'ять полеглим героям! Повного видужання пораненим. Слава нації! - Смерть ворогам!
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30.08.2020 08:35 Відповісти
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