Зеленський вшанував пам'ять полеглих героїв України: "Влада має робити все, щоб кожне ім'я ніхто не забув". ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський взяв участь у заходах із вшанування пам'яті воїнів, загиблих у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс президента України у фейсбуці.

Вшанування пам'яті українських воїнів, які загинули за свободу, незалежність і територіальну цілісність України, відбулося у Меморіальному комплексі Міністерства оборони України. Разом із главою держави у заході взяли участь також голова Верховної Ради Дмитро Разумков, прем'єр-міністр Денис Шмигаль і керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Цього дня сталася Іловайська трагедія, "Іловайський котел". Ми мусимо не забувати цей день, маємо не забувати кожне ім'я, прізвище, які сьогодні звучали. Сьогодні 40 хвилин ми називали прізвища, імена та по батькові наших хлопців. На жаль, ми не можемо скоротити цей час, але ми можемо як держава зробити все, щоб цей час не збільшувалася взагалі. Тому слава нашим героям, нашим хлопцям, слава тим, хто сьогодні на фронті захищає Україну від російської агресії", - заявив Зеленський після церемонії.

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Зеленський наголосив, що не можна забувати і всіх тих, через кого загинули українські воїни в "Іловайському котлі", а правоохоронні органи, якою б гіркою не була правда, мають показати результати розслідування.

"Я знаю, що створено в Генеральній прокуратурі департамент війни саме для того, щоб розслідувати такі гучні, на жаль, криваві справи. Будемо сподіватися, що вони в цьому напрямку просуватимуться вперед", - зазначив він.

Зеленський зауважив, що навряд чи така рана на тілі історії України та на серці родичів всіх загиблих коли-небудь загоїться.

"Українська влада має робити все, щоб кожне ім'я ніхто не забув. І щороку розповідати не лише дітям загиблих, батькам, які втратили своїх дітей, а щоб ми розповідали щодня, що такі трагедії в Україні були і такі герої були. Мені здається, що це наш головний обов'язок - нести крізь історію України історію наших героїв", - вважає він.

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Як повідомлялося, 29 серпня відзначається День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.