МВС Білорусі закликало населення провести вихідні на природі в колі сім'ї
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У п'ятницю, 28 серпня, на протестних акціях у Білорусі затримали 32 людей.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Tut.by, про це повідомляє пресслужба МВС РБ.
За даними відомства, протестні акції були небагатолюдними.
"Найактивніші з них відбулись традиційно в Мінську. Учасники збиралися дрібними групами з різними плакатами й атрибутикою. Біля Національного академічного театру ім. Я. Купали було близько 200 осіб. На площі Незалежності зібралося не більше 90 громадян", - йдеться в повідомленні.
Загалом у країні до розгляду в суді справ щодо адміністративних порушень затримано 32 людей.
У відомстві також закликали білорусів провести останні вихідні літа в колі сім'ї, близьких людей.
"Не беріть участі в незаконних вуличних акціях, а головне, не залучайте своїх дітей до подібних заходів", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в Білорусі вже три тижні поспіль відбуваються багатотисячні протестні акції через фальсифікації президентських виборів і захоплення влади в країні Олександром Лукашенком.
Будь ласка, зачекайте...
Погибших откровенно жаль.
Забастовки, санкции, непризнание легитимности международным сообществом, любые мыслимые акты гражданского неповиновения. Вот, что добьет Лукашенко. Не требуйте от беларусов мгновенной победы, не толкайте к вооруженному противостоянию, гражданской войне и вторжению путинской РФ.
У диктатора есть цепные псы - силовики, есть контроль над финансами, за которые он может финансировать как своих силовиков, так и нанимать их извне. И любые мирно заблокированные учреждения, промышленные предприятия либо инфраструктуру силовики быстро разблокируют. Санкции диктаторам до одного места, если есть сырье как у *****, которое можно толкать за бугор или прямое финансирование как у таракана. Бастовать, опять же все 100% никогда не будут, недостающих работников можно привлечь извне.
Диктатора можно снести только силовым свержением как в Украине.
Только вооруженным сопротивлением можно одолеть карателей режима, после чего диктатор просто бежит.
Да есть риски прямого вторжения *****. И в Украине они были самыми высокими в 2014-м.
И несмотря на то что у Украины и РФ не было договора о ОДКБ, ***** хотел ввести войска через одобрение совфеда.. Это говорит о том, что ***** если захочет, то введет войска без всяких договоров. Но он не ввел именно благодаря тому, что украинцы показали как на майдане так и на востоке, что готовы к открытому вооруженному сопротивлению и ввод регулярных войск в Украину для ***** мог тогда очень хреново закончиться. Говоря попросту, нга всю территорию Украины ***** вводить войска не решился, а решился ввести ихтамнетов только в некоторые регионы.
Да Украина потеряла 7% своей территории - Крым и часть донецкой и луганской области. Это плата за то что украинцы выбрали себе овоща-диктатора. Остальную территорию удалось отстоять и наконец-то освободить от российской оккупации. И это только благодаря решительности украинцев, которые осмелились на вооруженное восстание против кацапской маронетки овоща, несмотря на все запугивания из-за паребрика.
Сколько потеряет процентов территории Беларусь неизвестно, но то что беларусам просто так мирно и на халяву никто не даст выйти из колониального статуса унитазной федерации это факт.
Когда власть меняется по-настоящему - стреляют по-настоящему.
Меркель - говорящая голова глобалистов-сатанистов.
мова йде про пресу
Победа нынешнего режима - продолжение законсервированного совка. Правда, с работающими промпредприятиями.
Победа леворуционеров - новые 90-е, плюс всякая глобалистская муть: свадьбы 3.14дарасов, "вакцинации от ковида" (т.е. запланированный геноцид), нашествие "беженцев" из всяких чёрных дыр Африки, и т.д.
Запад стал не тот - вот где проблема.
Если не могли идти до конца, надо было не начинать. А теперь отступите - вас как котят передушат
В начале протестов бесконечные, через пост, повторения: "Белорусы все за Рашку, Лука - последний патриот. Почему они митингуют под российскими флагами (sic!)?" Особенно последнее доставляло. Пригожин дальтоников набрал, чтобы БЧБ от триколора не отличали?
Сейчас, когда очевидно, что триколор и колорадка - непременный атрибут лукашенковских постановочных "массовых" акций, новый тренд: "Протесты сливаются. Митинги угасают. Лукавый будет править вечно".
Ребята, для проукраинских пользователей вы как-то уж слишком точно, слово в слово повторяете мантры-внушения политтехнологов Russia Today в телевизоре, причем с совершенно такой же, как у них, плохо скрываемой надеждой и радостью в интонациях. Не дождетесь.
Вы, недоделанные Штирлицы, уж отстегнули бы волочащийся сзади парашют, для пущей убедительности.
белорусская беспощадная революция ))))))))))
Кому где жить хорошо - НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, НЕ НА ВЧАРАШНИЙ, ДИБИЛЫ ВЫ КРЕПОСТНЫЕ (это к совкам позорным обращение)
Некоторые особо упоротые имбецилы, не дружащие с арифметикой с детства, тут начинают мычеть и пытаться сравнивать уровень жизни в Украине и двух других странах, типа братьях (у людей черти лучше) - в России и в Белоруссии.
Но сравниватели эти сравнивают все меркой 2014 года, когда экономика была еще насквозь ************* образца (камуняче-совково-бандюганского).
Но я приведу сравнения НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ (на 29 августа 2020 года).
Итак:
Минимальная з/п по местному Славянскому Треугольнику (Россия, Украина, Белоруссия)
1) Россия
На сегодня минимальная з/п в РФ = 12130 руб. (с 1.01.2020 по ФЗ от 27.12.2019 N 463-ФЗ)
12130 руб. это = 4111 грн
2) На сегодня минимальная з/п в Белоруссии = 375 BYN (белорусский рубль)
375 BYN это = 3860 грн
3) На сегодня минимальная з/п в Украине = 4723 грн.
4723 грн. это = 12484 (12130) руб. и 458 (375) BYN
В скобках указана мин. з/п для стран сравнения.
То есть по соотношению минимальных З/П на сегодня:
- УКРАИНА УЖЕ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ!
- Россия на втором месте с разницей от первого места Украины в 612 руб., что =207 грн.
- Сябростан на последнем месте и уже довольно глубоко в жопе (иначе бы они и не бунтовали).
Для тех совкоупорков, которые мычат, что минималку сравнивают только в Украине, что надо
брать средние з/п и т. д. - это вы вспоминайте прошлый год, когда ВЫ ЖЕ САМИ во всю сравнивали минималки, когда они были не в пользу Украины.
И минималки сравнивают ВЕЗДЕ т. к. это ИСТИННЫЙ показатель уровня жизни основной массы населения.
По крайней мере в России и Белоруссии прослойка с минималками составляет половину всего массива зарплат.
НО!!!
Через 2 дня в Украине минимальная з/п станет 5000 грн (13216 руб.) и Россия уйдет еще глубже в задницу с разницей в 1086 руб. (368 грн.).
При этом:
Россия с 1 января планово повышает м/з и это составит - 12392 руб. т. е. аж на царских 176 руб. сцарь ***** Обнуленное своим смердам да холопям крепостным довольствие увеличит! То есть это не повышение, а чисто символическая галочка для попытки погашения инфляции.
А Украина аналогично с 1 января планово Повышает м/з и это составит - 6000 грн (15860 руб.). Это не символическая галочка, а реальное повышение.
То есть Украина держит Первое место в Славянском Треугольнике и вряд ли оттуда когда-либо уйдет т. к. убогие Совковии априори не могут тягаться даже с работающей вполоборота европейской системой, внедряемой на Украине. А ведь процесс идет и эта система все равно заработает на полную мощность в обозримой перспективе.
И при этом нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО УЧИТЫВАТЬ НЕХИЛЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ТОГО, ЧТО ИЗ ТРЕХ СТРАН ТРЕУГОЛЬНИКА ТОЛЬКО В ОДНОЙ ИДЕТ ВОЙНА - В УКРАИНЕ.
Так как же так получилось??? Всего через 6 лет после изгнания позорных камуняк?
Ведь мычели же совки: "Замерзнити_здохнити_зголоду_биз_нас".
И ТЕПЕРЬ ВЫ ПОНЯЛИ ИСТИННУЮ ПРИЧИНУ ТОГО, ПОЧЕМУ СЯБРЫ ": 26 ЛЕТ СТОЯЛИ РАКОМ СМИРНО, ПОКА ИХ СОВКИ ПЕТУШИЛИ, А ТЕПЕРЬ ВДРУГ ВСКУКАРЕКАЛИСЬ??
Сябры первые все это просчитали, завистливо перекосились на бандер - ого, у них у хохлов и цеевропа, и цезарплата, и совков выгнали, и люди свободные, а у нас и поза рака и денег нет - БУНТУЕМ!
Вот и бунтуют.
В ********* пока не бунтуют, но в следующем году уже будут - "нищая, холодная и голодная" Украина же их "богатеев крепостных" обгонит по уровню жизни уже весьма существенно. И это же не предел.
И ИМЕННО ПОЭТОМУ И В ОСНОВНОМ ТОЛЬКО ПОЭТОМУ ***** ЗАТЕЯЛ ВОЙНУ НА ДАМБАСЕ - ЧТОБЫ ЗАДУШИТЬ УКРАИНУ И НЕ ДАВАТЬ ПОВОД СВОЕМУ КРЕПОСТНОМУ СКОТУ БУНТОВАТЬ ИЗ-ЗА ХРЕНОВОГО СРАВНЕНИЯ НЕ В ПОЛЬЗУ *********.
***** ВЕДЬ ОН ПОЛ-ЖИЗНИ ПРОЖИЛ В ЕВРОПЕ И ПРЕКРАСНО ЗНАЕТ, ЧТО ЕВРОПЕЙСКАЯ СИСТЕМА, ДАЖЕ ЕСЛИ КИНУТЬ ЕЕ К ДИКАРЯМ ТИПА РУМЫН, ОНА ВСЕ РАВНО АВТОМАТОМ НАЧНЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ И ПОВЫШАТЬ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ, РАЗВИВАТЬ ГОСУДАРСТВО.
И ***** ЭТО СОВСЕМ НЕ НУЖНО, ЧТОБЫ ПОД БОКОМ БЫЛА ПРОЦВЕТАЮЩАЯ СТРАНА ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ (ХОТЯ БЫ УРОВНЯ ПОЛЬШИ, ЧТО АБСОЛЮТНО РЕАЛЬНО), А ЕГО СМЕРДЫ МЫЧЕЛИ "А_МЫ_ТОЖИ_ТАК_ХАТИМ". СМЕРДОВ ПО ОБЩЕМУ ПРАВИЛУ НУЖНО ДЕРЖАТЬ В ГОЛОДНОМ ТЕЛЕ, ИНАЧЕ ОНИ СЦАРЯ БОГОТВОРИТЬ ПЕРЕСТАЮТ, ЕСЛИ ЗАЖИРЕЮТ.
Вот вам и вся геополитика в наглядных нескольких абзацах.
Лично я, если мне предложат выбор где жить (из трех стран Треугольника) не задумываясь выберу уже вполне благополучную и перспективную Украину, а не нищие и упоротые Совковии.
Сравнивать что-либо с убогим Дамбасом мы не станем чисто из-за гуманной позиции ЕС к бродячим животным.
не созрело еще общество к переменам.
На допомогу вашим катам ОМОНівцям підкинули ще й кацапських катюг-інструкторив.
Всім сидіти по хатах! Наказав Лукашеску.Бо інакше яйця повідриваю! А вони у вас є сябри?