МВС Білорусі закликало населення провести вихідні на природі в колі сім'ї

У п'ятницю, 28 серпня, на протестних акціях у Білорусі затримали 32 людей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Tut.by, про це повідомляє пресслужба МВС РБ.

За даними відомства, протестні акції були небагатолюдними.

"Найактивніші з них відбулись традиційно в Мінську. Учасники збиралися дрібними групами з різними плакатами й атрибутикою. Біля Національного академічного театру ім. Я. Купали було близько 200 осіб. На площі Незалежності зібралося не більше 90 громадян", - йдеться в повідомленні.

Загалом у країні до розгляду в суді справ щодо адміністративних порушень затримано 32 людей.

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У відомстві також закликали білорусів провести останні вихідні літа в колі сім'ї, близьких людей.

"Не беріть участі в незаконних вуличних акціях, а головне, не залучайте своїх дітей до подібних заходів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Білорусі вже три тижні поспіль відбуваються багатотисячні протестні акції через фальсифікації президентських виборів і захоплення влади в країні Олександром Лукашенком.