ОП про рішення КС щодо Ситника: Чекаємо від в.о. директора НАБУ ефективної реалізації антикорупційної політики
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В Офісі президента України прокоментували рішення Конституційного Суду про невідповідність Основному закону указу п'ятого президента України Петра Порошенка про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).
Про це йдеться в заяві, оприлюдненій в суботу, передає Цензор.НЕТ.
"Беремо до відома рішення Конституційного Суду про неконституційність указу попереднього президента про призначення директора НАБУ. Це, до речі, повністю компетенція Конституційного Суду. Згідно з цим рішенням, як ми його розуміємо, судді констатували, що непродумана, поспішна, а часто спекулятивна тодішня практика кадрових призначень, яка йшла урозріз із Конституцією України під час формування найважливішого елемента антикорупційної архітектури в країні, призвела до необхідності ухвалити конкретне правове рішення про неконституційність", - зазначили в ОП.
"У зв'язку з цим рішенням Конституційного Суду та з колізією щодо можливої втрати повноважень директором Бюро ми чекаємо від виконувача його обов'язків ефективної реалізації антикорупційної політики в період до обрання на чесному та прозорому конкурсі нового керівника. Висловлюємо абсолютну впевненість у тому, що НАБУ обов'язково залишиться стрижневим правоохоронним органом, який забезпечить застосування сучасних антикорупційних практик і суттєво поліпшить якість державної антикорупційної політики", - підсумували в офісі Зеленського.
Нагадаємо, Конституційний Суд визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором НАБУ. Представник президента в КС Веніславський заявив, що Ситник залишиться на посаді, бо механізму його заміни не існує.
Будь ласка, зачекайте...
Категорично начхати на волання потнова й його холуїв , якщо вони бісяться , наприклад , проти Чумака , бо мовляв він з Майдану ...
Тільки позитиву додає їх скиглення - у їх свої виборці .
А ось коли Чумак проти , коли Гриценко, Тягнибок й Тимошенко -- требо зрозуміти , що їх виборці проти Петі не з позиції прокреплівських пасіпак , а з позиції , що Петя усі лиха повісив на народ , а огігархату гарантував їх незмінність прибутків . Що за 7 років нічого не зробленно , а Ситник тільки гроши ефективно споживав ... No-name is no deal !
tZE inform
@tZEinform
·2 чВ понедельник уже будет реакция США и ЕС на атаку на антикоррупционную систему в Украине. И то что виновным будет Зеленский уже понятно. Хроника
ZE inform
@tZEinform
·2 ч
Атака на группу Баканова-Сытника-Уманского развивается по восходящей. Зеленский наивно не понимает, что его участие в этом видят все заинтересованные лица и не только они. Ермак толкающий Зеленского еще в один кризис прекрасно понимает, что пауза в кризисах означает его отставку.
Якщо ФБР доведе, що Вава знав про шахрайство з відмивання грошей Приватбанку, - а це гроші вкладників банку, - то проти нього як співучасника, також буде відкрита кримінальна справа в США.
АМЕРИКАНСЬКА ПРАЛЬНЯ КОЛОМОЙСЬКОГО. Яку роль у схемі Коломойського відіграв квартал Зеленського