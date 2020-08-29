ОП про рішення КС щодо Ситника: Чекаємо від в.о. директора НАБУ ефективної реалізації антикорупційної політики

В Офісі президента України прокоментували рішення Конституційного Суду про невідповідність Основному закону указу п'ятого президента України Петра Порошенка про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Про це йдеться в заяві, оприлюдненій в суботу, передає Цензор.НЕТ.

"Беремо до відома рішення Конституційного Суду про неконституційність указу попереднього президента про призначення директора НАБУ. Це, до речі, повністю компетенція Конституційного Суду. Згідно з цим рішенням, як ми його розуміємо, судді констатували, що непродумана, поспішна, а часто спекулятивна тодішня практика кадрових призначень, яка йшла урозріз із Конституцією України під час формування найважливішого елемента антикорупційної архітектури в країні, призвела до необхідності ухвалити конкретне правове рішення про неконституційність", - зазначили в ОП.

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"У зв'язку з цим рішенням Конституційного Суду та з колізією щодо можливої втрати повноважень директором Бюро ми чекаємо від виконувача його обов'язків ефективної реалізації антикорупційної політики в період до обрання на чесному та прозорому конкурсі нового керівника. Висловлюємо абсолютну впевненість у тому, що НАБУ обов'язково залишиться стрижневим правоохоронним органом, який забезпечить застосування сучасних антикорупційних практик і суттєво поліпшить якість державної антикорупційної політики", - підсумували в офісі Зеленського.

Нагадаємо, Конституційний Суд визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором НАБУ. Представник президента в КС Веніславський заявив, що Ситник залишиться на посаді, бо механізму його заміни не існує.