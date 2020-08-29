Штаб Байдена купил права на интернет-домен, содержащий предвыборный лозунг Трампа. ФОТО

Предвыборный штаб Джо Байдена приобрел права на интернет-домен KeepAmericaGreat.com (англ.: Сохраним Америку великой) для того, чтобы запустить сайт, посвященный критике нынешнего президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Politico, передает Цензор.НЕТ.

Издание напоминает, что именно этот лозунг Трамп сделал официальным в своей нынешней предвыборной кампании, в то время как четыре года назад он выступил под лозунгом "Сделаем Америку снова великой".

Между тем, в предвыборном штабе Байдена выяснили, что, несмотря на то, что об этом девизе Трамп объявил еще в прошлом году, права на соответствующее название для сайта в интернете выкуплены не были.

Сейчас на сайте вывешен черно-белый портрет Трампа и слова "Обещания сделаны, обещания не выполнены", "Трамп не рассчитывает на второй срок, он рассчитывает на то, чтобы все сделать заново. Вот как рекорды Трампа сочетаются с обещаниями, которые он сделал американскому народу".

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Ниже приводятся обзоры "невыполненных обещаний" Трампа, касающиеся экономики и занятости, иммиграции, внешней политики, национальной безопасности, сельского хозяйства, здравоохранения образования и пр.

В нижней части основной страницы сайта посетителю предлагается подписаться на рассылку, чтобы "быть в курсе очередных провалов президента Трампа".