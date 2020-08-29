УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
20736 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном Репресії в Білорусі Революція в Білорусі
2 491 18
Білорусь (5972) Лукашенко (2279) репресії (1598) ЗМІ (1244)

Десятки співробітників іноземних ЗМІ позбавлено акредитації в Білорусі: всі вони висвітлювали протести

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Десятки співробітників іноземних ЗМІ позбавлено акредитації в Білорусі: всі вони висвітлювали протести

Міністерство закордонних справ Білорусі позбавило акредитації десятки журналістів іноземних ЗМІ, які висвітлюють акції протесту в країні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tut.by.

Акредитацій, зокрема, позбавили журналістів BBC, "Радіо Свобода", німецького телеканалу ARD, Reuters, Associated Press, "Міжнародного французького радіо" (RFI) і "Настоящего времени".

Також стало відомо, що з Білорусі депортували із забороною в'їзду на п'ять років шведського фотокореспондента, переможця World Press Photo Пола Хансена.

У МЗС Білорусі повідомили, що журналістів позбавили акредитації за поданням міжвідомчої комісії з інформаційної безпеки при Раді безпеки країни.

Труднощі з друком тиражу і поширенням відчувають і друковані видання, зокрема білоруська "Комсомолка", "Народна воля", "Білгазета", "Вільні новини плюс".

Крім того, напередодні ввечері за рішенням Міністерства інформації заблокували сайти naviny.by і NN.by. Доступ до них обмежено для білоруських користувачів.

Дивіться також: Міхалок: Ми свій вибір зробили давно... Громадянин Лукашенко не є легітимним і законним керівником нашої країни. ВIДЕО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+2
Вы хотели сказать: челюсть? Русскоязычная челюсть?
показати весь коментар
29.08.2020 15:07
+2
П-одлец
У-род
Т-иран
И-зверг
Н-егодяй
показати весь коментар
29.08.2020 15:17
+1
Интересно,а Вы чего ожидали от человека,продавшему душу ...нет,не дьяволу,а другому человеку,что гораздо страшней!!!
показати весь коментар
29.08.2020 15:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Властитель слабый и ЛУКАвый,
Плешивый щеголь, враг труда
, Нечаянно пригретый славой,
Над нами царствовал тогда.»- Пушкин
показати весь коментар
29.08.2020 14:58 Відповісти
Бацька (Всенародноизбранный, Сонцападобны, Луноликий, Александр Бульборожденный, Кхал великого минского моря и беловежской пущи, Сипатый, Колхозный Маньяк, Плешивый чёрт, Лысый чёрт, Ляксандра Рыгоравiч, Жэстачайшы, Ненакланяемы и Ненагнуты, Дед Налог, Фрау А, Лыджнег, Папа Коли, Усатый, Хитрозачосаны, Накосячивший, Праваславны хакеiст, Агрофюрер, Самый умный, Его Картофейшество, Таракан, Лукашеску, Кефир, Саша три процента, Лугабе, он же Александр (Григорьевич) Лукашенко) - дурак, отец самого успешного белорусского предпринимателя Виктора Лукашенко и самого шликабельного сына президента Николая Лукашенко и, по совместительству, первый император Республики Беларусь. Судя по тенденциям белорусской политики, на пенсию не собирается и уйдёт с поста разве что вперёд ногами. Отец кровавой фликеризации и тотальной дактилоскопии всей страны. Борец с тунеядцами. Лауреат Шнобелевской премии за молчаливые протесты и хлопок одной ладони. Обращаться к Бацьке надо не иначе, как «Президент Республики Беларусь», в торжественных случаях «Первый Президент России Республики Беларусь». ну или «последний диктатор Европы». Любит держать правую руку в пиджаке, около живота, усы коричневые, а волосы седые, любит потянуть сотку (это когда Домрачева золото брала).
показати весь коментар
29.08.2020 15:00 Відповісти
Для народа просто, Александр Рыгорыч. Пока оппозиционные прозвища выговоришь , так и язык заболит.
показати весь коментар
29.08.2020 15:04 Відповісти
Вы хотели сказать: челюсть? Русскоязычная челюсть?
показати весь коментар
29.08.2020 15:07 Відповісти
А дзе вы бачыте здесь беларуския словы?
показати весь коментар
29.08.2020 15:11 Відповісти
Интересно,а Вы чего ожидали от человека,продавшему душу ...нет,не дьяволу,а другому человеку,что гораздо страшней!!!
показати весь коментар
29.08.2020 15:03 Відповісти
Ну почему он как раз и продался....зеленому кремлевскому уроду, который НЕ человек. А как раз другая форма жизни. Кстати не первый раз в нашей истории пробирающая к вершине власти. Так проще нас с вами уничтожать....нашими же руками. В простонародье это множество фраз заменялось одним словом...ЧЕРТ!
показати весь коментар
29.08.2020 15:08 Відповісти
На РАБссии нету ни хрена....
Нету нефти,нету газов
Нету дров и золота алмазов..
Зато есть ...убийца КГБист
И он конечно не артист
А суровый Террорист...
Убивает не щадя..
Даж московские дома
А Бесланы и Норд-Осты
Прославили навек
Кремлевского Упыря
показати весь коментар
29.08.2020 15:12 Відповісти
П-одлец
У-род
Т-иран
И-зверг
Н-егодяй
показати весь коментар
29.08.2020 15:17 Відповісти
Уточните насчёт "Лукашенко продался ". Что-то не слышно от оппозиционеров
о его переводах в офшоры ,о зарубежных счетах ,да даже о счетах в самой Беларуси,
о недвижимости за рубежом.
показати весь коментар
29.08.2020 15:36 Відповісти
Все загружено в Белазах и ждет отмашки...
показати весь коментар
29.08.2020 15:45 Відповісти
Ето не деньги...Это гораздо хуже!Это маниакальная зависимость от власти!!!
показати весь коментар
29.08.2020 15:50 Відповісти
он тупо за идею
показати весь коментар
29.08.2020 18:39 Відповісти




Μuд Ρöuccu

Говорящая лошадь Лавров назвал белорусский язык «искусственным».

Тронак рыдлёўкі табе ў дупу, перекрашенная в русского армянская лошадь Калантарян!!!

Десятки співробітників іноземних ЗМІ позбавлено акредитації в Білорусі: всі вони висвітлювали протести - Цензор.НЕТ 1436
показати весь коментар
29.08.2020 16:17 Відповісти
дармоеды кричат ябацько но кроме долгов он нам ничего не оставит
показати весь коментар
29.08.2020 16:53 Відповісти
Пол Хансен сказал,что он поедет Украину снимать.Говорит там проще.
показати весь коментар
29.08.2020 17:12 Відповісти
нет ничего тайного, что не стало бы явным
это из Библии, но они ее не читали, тупо и безбожно продолжают строить светлое будущее, которое в с.корее и на кубе уже построили
показати весь коментар
29.08.2020 18:37 Відповісти
 
 