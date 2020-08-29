Десятки співробітників іноземних ЗМІ позбавлено акредитації в Білорусі: всі вони висвітлювали протести

Міністерство закордонних справ Білорусі позбавило акредитації десятки журналістів іноземних ЗМІ, які висвітлюють акції протесту в країні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tut.by.

Акредитацій, зокрема, позбавили журналістів BBC, "Радіо Свобода", німецького телеканалу ARD, Reuters, Associated Press, "Міжнародного французького радіо" (RFI) і "Настоящего времени".

Також стало відомо, що з Білорусі депортували із забороною в'їзду на п'ять років шведського фотокореспондента, переможця World Press Photo Пола Хансена.

У МЗС Білорусі повідомили, що журналістів позбавили акредитації за поданням міжвідомчої комісії з інформаційної безпеки при Раді безпеки країни.

Труднощі з друком тиражу і поширенням відчувають і друковані видання, зокрема білоруська "Комсомолка", "Народна воля", "Білгазета", "Вільні новини плюс".

Крім того, напередодні ввечері за рішенням Міністерства інформації заблокували сайти naviny.by і NN.by. Доступ до них обмежено для білоруських користувачів.

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