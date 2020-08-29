Десятки співробітників іноземних ЗМІ позбавлено акредитації в Білорусі: всі вони висвітлювали протести
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міністерство закордонних справ Білорусі позбавило акредитації десятки журналістів іноземних ЗМІ, які висвітлюють акції протесту в країні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tut.by.
Акредитацій, зокрема, позбавили журналістів BBC, "Радіо Свобода", німецького телеканалу ARD, Reuters, Associated Press, "Міжнародного французького радіо" (RFI) і "Настоящего времени".
Також стало відомо, що з Білорусі депортували із забороною в'їзду на п'ять років шведського фотокореспондента, переможця World Press Photo Пола Хансена.
У МЗС Білорусі повідомили, що журналістів позбавили акредитації за поданням міжвідомчої комісії з інформаційної безпеки при Раді безпеки країни.
Труднощі з друком тиражу і поширенням відчувають і друковані видання, зокрема білоруська "Комсомолка", "Народна воля", "Білгазета", "Вільні новини плюс".
Крім того, напередодні ввечері за рішенням Міністерства інформації заблокували сайти naviny.by і NN.by. Доступ до них обмежено для білоруських користувачів.
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Плешивый щеголь, враг труда
, Нечаянно пригретый славой,
Над нами царствовал тогда.»- Пушкин
Нету нефти,нету газов
Нету дров и золота алмазов..
Зато есть ...убийца КГБист
И он конечно не артист
А суровый Террорист...
Убивает не щадя..
Даж московские дома
А Бесланы и Норд-Осты
Прославили навек
Кремлевского Упыря
У-род
Т-иран
И-зверг
Н-егодяй
о его переводах в офшоры ,о зарубежных счетах ,да даже о счетах в самой Беларуси,
о недвижимости за рубежом.
Μuд Ρöuccu
Говорящая лошадь Лавров назвал белорусский язык «искусственным».
Тронак рыдлёўкі табе ў дупу, перекрашенная в русского армянская лошадь Калантарян!!!
это из Библии, но они ее не читали, тупо и безбожно продолжают строить светлое будущее, которое в с.корее и на кубе уже построили