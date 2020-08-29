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Нові правила для дитсадків: м'які іграшки, килими та рушники - під забороною

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Нові правила для дитсадків: м'які іграшки, килими та рушники - під забороною

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило рекомендації щодо роботи дитячих садків під час пандемії COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

"Вихователі вранці приймають дітей від батьків на території закладу, але за межами будівлі. Виключно на вході в заклад організовується місце для обробки рук спиртовими антисептиками. Всі протиепідемічні заходи для дітей мають бути організовані в ігровій формі", - наголошується в повідомленні.

У закладах дошкільної освіти забороняється використання багаторазових тканинних рушників, м'яких іграшок, килимів із довгим ворсом. Заборонено заходити в приміщення дошкільного закладу у вуличному взутті, проводити масові заходи і батьківські збори.

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У закладах дошкільної освіти необхідно проводити дезінфекцію поверхонь що дві години і частіше, а також відразу після закінчення занять.

"Обов'язковими будуть провітрювання приміщень не менше 15 хвилин перед відкриттям закладу і провітрювання кімнат (по черзі) упродовж дня", - наголошується в повідомленні.

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Топ коментарі
+5
старе прислів'я про дерев'яні іграшки втілюється у життя..
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29.08.2020 15:04
+4
Расследовано налоговой полицией, что в Харьковской области есть целый цех, где производились фальшивые тесты на подпольном каком -то предприятии. Его крышевали, вероятно, власти и спецслужбы, потому что не полиция и СБУ это выявили, а налоговая и этот цех просуществовал много месяцев. Они продавали сотни тысяч тестов и медики их использовали. Эти тесты абсолютно дают ложные данные и они могли быть не стерильными, могли заражать людей любой инфекцией. Эти тесты поставлялись в лечебные учреждения. Теперь вопрос об адекватности нашей зеленой власти, об адекватности данных статистики заболеваемости, адекватности лечения людей. Изъяли 200 тыс.наборов, а продалось их миллионы. Вот все что нужно знать про зеленую преступную власть, про нашу коронавирусную ложнопандемию, про доверие нашему Минздраву и Степанову, который видимо закупал у них фальшивые тесты и дает постоянно ложные сведения по короне. ЖАХ.
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29.08.2020 15:02
+4
а зачем ты привела к власти эту "зеленую преступную власть" ?

тебе парады Порошенко не нравились и захотелось поменять их на демонстрацию шмоньки Могилевской ?
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29.08.2020 15:39
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Расследовано налоговой полицией, что в Харьковской области есть целый цех, где производились фальшивые тесты на подпольном каком -то предприятии. Его крышевали, вероятно, власти и спецслужбы, потому что не полиция и СБУ это выявили, а налоговая и этот цех просуществовал много месяцев. Они продавали сотни тысяч тестов и медики их использовали. Эти тесты абсолютно дают ложные данные и они могли быть не стерильными, могли заражать людей любой инфекцией. Эти тесты поставлялись в лечебные учреждения. Теперь вопрос об адекватности нашей зеленой власти, об адекватности данных статистики заболеваемости, адекватности лечения людей. Изъяли 200 тыс.наборов, а продалось их миллионы. Вот все что нужно знать про зеленую преступную власть, про нашу коронавирусную ложнопандемию, про доверие нашему Минздраву и Степанову, который видимо закупал у них фальшивые тесты и дает постоянно ложные сведения по короне. ЖАХ.
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29.08.2020 15:02 Відповісти
Хто тут барига і хто мародер? Де полчища нацсук під офісом і шпуляння ігрушок? Яку шкоду завдано державі, навіть не грошах, а в розповсюдженні епідемії? А де браві кореспонденти програми "пів вареника"?
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29.08.2020 15:36 Відповісти
а зачем ты привела к власти эту "зеленую преступную власть" ?

тебе парады Порошенко не нравились и захотелось поменять их на демонстрацию шмоньки Могилевской ?
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29.08.2020 15:39 Відповісти
Я не голосовала никогда за преступный олигархат, а ты - сатана, уже полгода тут агитируешь за олигарха шоколадного. Иди вон.
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29.08.2020 15:55 Відповісти
Я не голосовала никогда ...


Ты агитировала против одной из сторон
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29.08.2020 16:05 Відповісти
забули включити що садок працює дистанційно за гроші батьків
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29.08.2020 15:03 Відповісти
старе прислів'я про дерев'яні іграшки втілюється у життя..
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29.08.2020 15:04 Відповісти
який толк віл м"якої іграшки окрім збору в нійпилу? стірати її ніхто не буде, інші можна помити.
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29.08.2020 23:06 Відповісти
Детский сад - место, где родители соревнуются в изготовлении поделок...
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29.08.2020 15:07 Відповісти
ха, то вони вихователям зарплату легалізують.
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29.08.2020 23:07 Відповісти
Хотелось бы чтобы жрналисты цензора показали пару репортажей об умирающих десятках тысяч белорусов. О тысячах могил умерших от вируса. Забитые больницы и мертвые тела на улицах Минска и ..... Слабо показать? Всем уже ясно что вирус - фэйк.
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29.08.2020 15:07 Відповісти
Прощай, иммунитет. Здравствуй, резистентная флора.
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29.08.2020 15:12 Відповісти
Вся эта ковидная х*йня добром не кончится нигде в мире. Много кровищи будет.
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29.08.2020 15:17 Відповісти
Раньше мировые кризисы находили выход в мировых войнах. Сейчас нашли в принципе довольно гуманный способ, но люди всё равно не довольны... Новые правила для детсадов: мягкие игрушки, ковры и полотенца - под запретом - Цензор.НЕТ 8881
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29.08.2020 15:20 Відповісти
А это и есть война. Против населения готовится геноцид, под видом "вакцинаций".
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29.08.2020 15:31 Відповісти
Я же говорю - более гуманный способ. А что касается вакцин, то о них пока во-первых рано говорить, а во-вторых можете вступить в отряд антипрививочников - это бесплатно.
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29.08.2020 15:34 Відповісти
Такие "гуманисты" повисли в одном германском городке, в 1946 году.
У нынешних очень короткая память. Но, ведь и верёвка для такого дела длинная тоже не нужна.
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29.08.2020 15:37 Відповісти
Так с чего эта истерия? Шо случилось?
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29.08.2020 15:38 Відповісти
Да ничего особенного. Деды работу в 1946-м не доделали. Повесили, но не всех. Гнилое семя дало потомство.
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29.08.2020 15:40 Відповісти
Так если ничего не случилось, с чего кипишуете? Или таки случилось? Кто вас обидел?
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29.08.2020 15:42 Відповісти
У нас в Австралии ? То же самое что и у вас. Попытка мирового коммунистического переворота.
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29.08.2020 15:43 Відповісти
И кто кого перевернул? Не томите - это же интересно.
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29.08.2020 15:44 Відповісти
У нас в Австралии ? Власти штатов продались китайцам. У нас в Виктории установлена коммунистическая диктатура.
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29.08.2020 15:46 Відповісти
Вас бьют?
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29.08.2020 15:47 Відповісти
Вы какую-то чепуху спрашиваете.
Вы какое слово не поняли ? "Коммунистическая" или "диктатура" ?
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29.08.2020 15:49 Відповісти
Я не понял в чем это выражается. Видно, что вас это очень беспокоит, но не видно, почему именно.
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29.08.2020 15:50 Відповісти
Ношение масок во всём штате, бессмысленное с медицинской точки зрения. Короче, намордники на холопов, чтобы знали своё место.
Невозможно обратиться к врачам ни по какому поводу за исключением абсолютно неотложных.
Комендантский час с 20:00 до 5:00.
Город в оцеплении полицией - ни въехать, ни выехать.
Две трети малых бизнесов убиты. Запрещена даже работа парикмахерских.

Этого мало ?
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29.08.2020 15:53 Відповісти
Вам это не нравится?
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29.08.2020 15:54 Відповісти
Ты идиот ? Или просто прокладка ротшильдовская ?
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29.08.2020 15:55 Відповісти
Попробуйте успокоиться. Я серьезно спрашиваю. Вам это не нравится?
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29.08.2020 15:56 Відповісти
Вы куда пропали? У вас приступ?
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29.08.2020 16:11 Відповісти
Даже, если допустить отсутствие кровищи, даром это не пройдет никому.
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29.08.2020 15:36 Відповісти
Истерички, вашим же детям хуже.
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29.08.2020 15:37 Відповісти
Ребята, у вас, как и во всём мире, создано "глубинное государство", которое скрывается за "выбранным". Оно затеяло ковидный мировой переворот. МОЗ, очевидно - один из инструментов этого "г.г.".
Записывайте фамилии, должности и т.д. всех кто издаёт такие приказы.
Всех их придётся судить, как в Нюрнберге.
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29.08.2020 15:16 Відповісти
От это -- сидит пердушня старпёрская -- "ребята", -- из хрущёбы безвылазная, шо денег нет даже на маску приличную купить и и гоняет дуньку кулакову по клаве...
...если шо, из Нюрнберга моё мнение...*)
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29.08.2020 15:33 Відповісти
Шо там Навальный ? Ещё воет, или уже кони двинул ?
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29.08.2020 15:37 Відповісти
Навальный в Германии -- я за него не переживаю... ...как и за всю Германию, впрочем.
Касательно немецких карантинных мероприятий -- поддерживаю и соблюдаю -- эффект наблюдаю.

Даже считаю, что покруче гаечки надо прикрутить.
Но базар за тебя и таких, как ты -- бо вы все -- мощи немощные... ...даже если помоложе и платные... *)
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29.08.2020 15:45 Відповісти
Гаечки вам уже малость прикрутил Дональд Фредович. Это пока начало.
У него обширные планы.
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29.08.2020 15:48 Відповісти
Слухай, штинктер -- от откель ты всё и про всех знаешь ? -- прям вдохновитель и консультант во всех дырках и бочках...
Мне пофиг, натюрлихь, но, как бывший медик -- доврачебную психологическую помошь оказать тебе обязан -- шо б ты поменьше дураков позаражал... ! *)
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29.08.2020 16:03 Відповісти
План у вас был суровый, но сбойнул несколько раз. Так что вряд ли вы выиграете. Но, обозлили вы очень многих.
Красиво рванули две килотонны гашиша в Бейруте, правда ? Похудели ваши карманы сильно. Теперь бы с мадурой разобраться.
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29.08.2020 16:10 Відповісти
Бутусов Юрій раз, ефіоп той що голова ВОЗ два і далі по списку....
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29.08.2020 15:52 Відповісти
Ну, Бутусов - это небольшая фигура.
А вот эфиопский гоминид - да, уже покрупнее.
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29.08.2020 15:54 Відповісти
Це я так йому польстив поставивши першим в список....
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29.08.2020 16:03 Відповісти
детей нужно стричь налысо.
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29.08.2020 15:40 Відповісти
Ось вам і добровільний гулаг.
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29.08.2020 15:48 Відповісти
 
 