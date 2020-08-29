Нові правила для дитсадків: м'які іграшки, килими та рушники - під забороною

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило рекомендації щодо роботи дитячих садків під час пандемії COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

"Вихователі вранці приймають дітей від батьків на території закладу, але за межами будівлі. Виключно на вході в заклад організовується місце для обробки рук спиртовими антисептиками. Всі протиепідемічні заходи для дітей мають бути організовані в ігровій формі", - наголошується в повідомленні.

У закладах дошкільної освіти забороняється використання багаторазових тканинних рушників, м'яких іграшок, килимів із довгим ворсом. Заборонено заходити в приміщення дошкільного закладу у вуличному взутті, проводити масові заходи і батьківські збори.

Читайте також: В Україні за добу рекордні 2 481 новий випадок COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 116 978 осіб

У закладах дошкільної освіти необхідно проводити дезінфекцію поверхонь що дві години і частіше, а також відразу після закінчення занять.

"Обов'язковими будуть провітрювання приміщень не менше 15 хвилин перед відкриттям закладу і провітрювання кімнат (по черзі) упродовж дня", - наголошується в повідомленні.

Дивіться також: Мер Івано-Франківська Марцінків закликав містян виходити на протести через посилення карантину. ВIДЕО