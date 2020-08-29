Нові правила для дитсадків: м'які іграшки, килими та рушники - під забороною
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Міністерство охорони здоров'я оприлюднило рекомендації щодо роботи дитячих садків під час пандемії COVID-19.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.
"Вихователі вранці приймають дітей від батьків на території закладу, але за межами будівлі. Виключно на вході в заклад організовується місце для обробки рук спиртовими антисептиками. Всі протиепідемічні заходи для дітей мають бути організовані в ігровій формі", - наголошується в повідомленні.
У закладах дошкільної освіти забороняється використання багаторазових тканинних рушників, м'яких іграшок, килимів із довгим ворсом. Заборонено заходити в приміщення дошкільного закладу у вуличному взутті, проводити масові заходи і батьківські збори.
У закладах дошкільної освіти необхідно проводити дезінфекцію поверхонь що дві години і частіше, а також відразу після закінчення занять.
"Обов'язковими будуть провітрювання приміщень не менше 15 хвилин перед відкриттям закладу і провітрювання кімнат (по черзі) упродовж дня", - наголошується в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
тебе парады Порошенко не нравились и захотелось поменять их на демонстрацию шмоньки Могилевской ?
Ты агитировала против одной из сторон
У нынешних очень короткая память. Но, ведь и верёвка для такого дела длинная тоже не нужна.
Вы какое слово не поняли ? "Коммунистическая" или "диктатура" ?
Невозможно обратиться к врачам ни по какому поводу за исключением абсолютно неотложных.
Комендантский час с 20:00 до 5:00.
Город в оцеплении полицией - ни въехать, ни выехать.
Две трети малых бизнесов убиты. Запрещена даже работа парикмахерских.
Этого мало ?
Записывайте фамилии, должности и т.д. всех кто издаёт такие приказы.
Всех их придётся судить, как в Нюрнберге.
...если шо, из Нюрнберга моё мнение...*)
Касательно немецких карантинных мероприятий -- поддерживаю и соблюдаю -- эффект наблюдаю.
Даже считаю, что покруче гаечки надо прикрутить.
Но базар за тебя и таких, как ты -- бо вы все -- мощи немощные... ...даже если помоложе и платные... *)
У него обширные планы.
Мне пофиг, натюрлихь, но, как бывший медик -- доврачебную психологическую помошь оказать тебе обязан -- шо б ты поменьше дураков позаражал... ! *)
Красиво рванули две килотонны гашиша в Бейруте, правда ? Похудели ваши карманы сильно. Теперь бы с мадурой разобраться.
А вот эфиопский гоминид - да, уже покрупнее.