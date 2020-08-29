Викрадача дівчинки в Борисполі підозрюють у трьох злочинах, включно із зґвалтуванням

Зловмиснику, який викрав дівчинку під Києвом, оголошено про підозру у вчиненні трьох злочинів.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області, передає Цензор.НЕТ.

Слідчі Бориспільського відділу поліції за процесуальним керівництвом місцевої прокуратури оголосили 29-річному чоловіку про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), за ч. 4 ст. 153 (Сексуальне насильство) та за ст. 15 (Замах на кримінальне правопорушення) ч. 4 ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке загрожує чоловіку - позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

Нагадаємо, вчора на автозаправній станції в місті Бориспіль невідомий чоловік викрав 4-річну дівчинку, посадив її в машину і зник в невідомому напрямку. Поліція Київщини оперативно розшукала і затримала викрадача.

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