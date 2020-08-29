Викрадача дівчинки в Борисполі підозрюють у трьох злочинах, включно із зґвалтуванням
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Зловмиснику, який викрав дівчинку під Києвом, оголошено про підозру у вчиненні трьох злочинів.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області, передає Цензор.НЕТ.
Слідчі Бориспільського відділу поліції за процесуальним керівництвом місцевої прокуратури оголосили 29-річному чоловіку про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), за ч. 4 ст. 153 (Сексуальне насильство) та за ст. 15 (Замах на кримінальне правопорушення) ч. 4 ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке загрожує чоловіку - позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років.
Нагадаємо, вчора на автозаправній станції в місті Бориспіль невідомий чоловік викрав 4-річну дівчинку, посадив її в машину і зник в невідомому напрямку. Поліція Київщини оперативно розшукала і затримала викрадача.
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с ним будет фсе..
есть статистика по таким - не выживают
Знаю чувачка- за зґвалтування неповнолітньої відсидів. Вийшов в авторитеті.
А був у нас один- мєнта завалив. Так опустили, два роки не досидів- повісився.
если правда, то Мир летит в п**ду..
Чи була неповнолітня цнотною , або сама запросила ?
Якщо чи дісно був злочин , чи не було - то інша справа . Дійсно під цю справу певні янучарські ментяри можут дістати з архівного пилю усі "вісяки" по педофілії й гвалтуванню й повісити на цю істоту .
Странно, но к педофилам в Украине всегда мягкое отношение,если нет сильной шумихи. Взять например баяниста Завадского. Тварь, за которую масса диячив подписалось и оно таки недолго отсидело. Клянусь я когда то его увидел по ТВ, когда они с мальчика играли на своих гармошках, поспорил с друзьями что Завадский педофил - на лице просто все наприсано у него, выродок , учителя музыки это первые педофилы ( для всех родителей на заметку). Прошло пару лет и его таки засудили, было радостно что такую мразь выловили. Но за него "общественность" подписалась и он вскоре вышел. Мафия педофилов какая то.