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Сили НАТО в Балтійському регіоні було розгорнуто до кризи в Білорусі, - прессекретар Лунгеску

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Сили НАТО в Балтійському регіоні було розгорнуто до кризи в Білорусі, - прессекретар Лунгеску

Сили Північноатлантичного альянсу в Балтійському регіоні мають оборонний характер і були розгорнуті до кризи в Білорусі.

Про це заявила офіційний представник НАТО Оана Лунгеску в коментарі Інтерфаксу, передає Цензор.НЕТ.

"Наші розгортання в Балтійському регіоні на території союзників по НАТО мають оборонний характер, вони передували кризі в Білорусі, і ми діємо прозоро в тому, що стосується бойової підготовки і навчань, які плануються на довгостроковий період", - повідомила Лунгеску.

Як приклад Лунгеску привела розгортання системи дальнього радіолокаційного виявлення AWACS НАТО для підтримки винищувачів F-16 США і Польщі під час тренувань.

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Вона послалася при цьому на слова генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про те, що Північноатлантичний альянс залишається пильним і готовий захищати всіх союзників.

Нагадаємо, що "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі,  неодноразово заявляв, нібито йде процес нарощування військової потужності НАТО поблизу західного кордону країни. НАТО відкидає звинувачення.
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Топ коментарі
+3
Перед кем вы оправдываетесь? Перед ****** и тараканом?
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29.08.2020 19:41
+1
Боливар не выдержит 2 Обнуляйтеров Силы НАТО в Балтийском регионе были развернуты до кризиса в Беларуси, - пресс-секретарь Лунгеску - Цензор.НЕТ 2355Лошадь дохлая стала старой Клячей...
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29.08.2020 19:51
+1
Ето та область, которую оккупировала Чехославакия в 1919 и отобрала у Польши?
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29.08.2020 20:45
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Перед кем вы оправдываетесь? Перед ****** и тараканом?
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29.08.2020 19:41 Відповісти
Перед белорусами, которые могли услышать/поверить пугалкам Лукашенко. Пропаганду нужно опровергать.
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29.08.2020 19:45 Відповісти
Кто верит пукалкам Таргана , тому нужны не "оправдания" а хороший психиатр и длительная терапия !
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29.08.2020 19:58 Відповісти
"Лукавят."- Лукашенко.
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29.08.2020 19:42 Відповісти
ппц.впервые за сколько лет запад дал нормальный ответ.
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29.08.2020 19:44 Відповісти
А говорили никаких учений не проводят. Теперь понятно.
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29.08.2020 19:44 Відповісти
Из действующих членов НАТО нет таких стран , которые переходили границу последние лет этак 90 в ту сторону . А вот софкоиды и Раися постоянно нападали на соседей и аннексировали и Балтию и часть Финляндии , да и Западную Белорусь , как Галичину захватили , позорно договорившись с "вяликым канцлером" растерзать Польшу с двух сторон!
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29.08.2020 20:02 Відповісти
А второжение Польши в Чехословакию в 1938-м и последущая оккупация Тешинской области?
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29.08.2020 20:40 Відповісти
Ето та область, которую оккупировала Чехославакия в 1919 и отобрала у Польши?
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29.08.2020 20:45 Відповісти
Это та область, которая на тот момент официально была территорией Чехословакии
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29.08.2020 20:48 Відповісти
Русин, не говорили, что не проводят. Учения проводят постоянно и они планируются заранее.
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29.08.2020 20:06 Відповісти
Захват Белоруси это для РАБссии развал по большому счету....
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29.08.2020 19:49 Відповісти
Боливар не выдержит 2 Обнуляйтеров Силы НАТО в Балтийском регионе были развернуты до кризиса в Беларуси, - пресс-секретарь Лунгеску - Цензор.НЕТ 2355Лошадь дохлая стала старой Клячей...
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29.08.2020 19:51 Відповісти
Картофельный фюрер сказал "Мы с ними разберемся" - серъезный дядька
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29.08.2020 20:24 Відповісти
Поздно разъяснять, Лукашенко уже протрубил "Путин, введи"
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29.08.2020 20:48 Відповісти
Ждём, когда поляки и литовцы нападут на белорусскую "гляйвицкую радиостанцию".
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29.08.2020 21:58 Відповісти
Просто надо их добавлять побольше.
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29.08.2020 21:56 Відповісти
ну дик правильно! наперед готувались! уууууууух злобні солдати нато!!!! які хитрі! тепер точно все сходиться - хотіли напасти на білорусь, інфа 146%!!!!
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29.08.2020 22:14 Відповісти
Так че там ***** вводит воиска в Беларусь или окончательно карлики кремлевские усрались
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29.08.2020 23:23 Відповісти
А что бы не скучали солдаты, дайте приказ вытянуть из Балтики все газовые трубы рашки и в метал.
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29.08.2020 23:45 Відповісти
 
 