Сили НАТО в Балтійському регіоні було розгорнуто до кризи в Білорусі, - прессекретар Лунгеску

Сили Північноатлантичного альянсу в Балтійському регіоні мають оборонний характер і були розгорнуті до кризи в Білорусі.

Про це заявила офіційний представник НАТО Оана Лунгеску в коментарі Інтерфаксу, передає Цензор.НЕТ.

"Наші розгортання в Балтійському регіоні на території союзників по НАТО мають оборонний характер, вони передували кризі в Білорусі, і ми діємо прозоро в тому, що стосується бойової підготовки і навчань, які плануються на довгостроковий період", - повідомила Лунгеску.

Як приклад Лунгеску привела розгортання системи дальнього радіолокаційного виявлення AWACS НАТО для підтримки винищувачів F-16 США і Польщі під час тренувань.

Також читайте: США закликали владу Білорусі звільнити політв'язня Шклярова

Вона послалася при цьому на слова генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про те, що Північноатлантичний альянс залишається пильним і готовий захищати всіх союзників.

Нагадаємо, що "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, неодноразово заявляв, нібито йде процес нарощування військової потужності НАТО поблизу західного кордону країни. НАТО відкидає звинувачення.