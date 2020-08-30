Розслідування Іловайської трагедії закінчено, але справу не передано до суду, бо повна правда про війну не цікава владі, - Матіос. ДОКУМЕНТ

Колишній військовий прокурор Анатолій Матіос оприлюднив "правду про гірку правду і нових проклятих, які намагаються знищити нашу державність".

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що 25 серпня законом відновили Військову прокуратуру, а через 4 дні "жахливим військовим розгромом закінчився Іловайськ та 5 вересня розпочався нескінченний Мінськ з його дикими вимушеними домовленостями".

"30 серпня 2014 року на всій відстані з Іловайська до Києва було готовими дати бій аж 168 ( це зафіксована у справі правда!!) бійців ЗСУ, залишків Беркуту та не строковиків Нацгвардії лише зі стрілецькою зброєю на старих ЗІЛах. Вдумайтесь - 168 автоматників на майже 700 км відстані можливого російського марш-кидка. Цього ж 5 вересня 2014 у лісопосадці за 15 км від Іловайська я, тоді ще не генерали Григорій Остафійчук та Руслан Баранецький (нині 1-й заступник голови СБУ), головний слідчий у справі Олег Марущак та ще один військовий прокурор допитували генерала Хомчака і всіх уцілілих та не поранених, хто вижив і не втратив глузд при відході", - повідомив Матіос.

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За його словами, справу закінчено, але матеріали в суд не спрямовані, "тому що повна правда про війну, а не власний піар на трагедії, не цікава нікому".

Матіос також процитував висновки про Іловайськ:

"Наймасштабніше вторгнення на територію України у районі Іловайська відбулось у ніч із 23 на 24 серпня 2014 року з території Росії. Сили вторгнення ЗС РФ складалися з дев’яти батальйонно–тактичних груп:

3500 осіб особового складу; до 60 танків;

до 320 БМД (БМП);

до 60 гармат;

до 45 мінометів;

5 ПЗРК.

Згідно з отриманими слідством даними критичне співвідношення військових сил України у районі Іловайська з підрозділами ЗС РФ та формуваннями терористичних організацій "ДНР", "ЛНР" складало:

особовий склад – 1 до 18; танки – 1 до 11;

бронетехніка – 1 до 16; артилерія – 1 до 15;

"Гради" - 1 до 24.

Водночас угруповання ЗС РФ вздовж східної ділянки державного кордону України нараховувало:

35 батальйонно-тактичних та ротно-тактичних груп;

не менше 45100 військовослужбовців;

до 160 танків;

1360 БМП (БТР);

350 одиниць артилерії;

130 одиниць реактивних систем залпового вогню;

192 бойових літаків;

137 вертольотів".

Він також повідомив, що з матеріалами експертизи у справі Іловайська з 2016-го до 2019 року добровільно ознайомилося 16 нардепів минулого скликання, з нинішнього парламенту - жодного.

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"На моє пряме письмове звернення до Верховного Головнокомандувача про необхідність спрямування справи щодо Іловайської трагедії до суду публічну відповідь суспільству "дав" виявляється "проклятий" ще у 2014-му Зеленським генпрокурор Рябошапка.

Рівно через 20 днів після призначення на посаду він ліквідував всі підрозділи ГПУ, які займалися цими розслідуваннями", - підкреслив Матіос і доклав до посту відповідний наказ.





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За його словами, чинні на той час у складі військової прокуратури "управління війни" та "управління з розслідування злочинів на окупованих територіях" з 69 слідчих і прокурорів були в один день ним ліквідовані.

Взамін створений (фактично зі скандалом від Рябошапки збережений) Гюндузом Мамедовим департамент війни та окупованого Криму зараз має некомплект 40% прокурорів з 50 штатних одиниць",- зазначив колишній військовий прокурор.

Він також повідомив, що Офіс Генпрокурора другий рік "звітує про цю трагедію нашими старими дослівними текстами".