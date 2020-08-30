Розслідування Іловайської трагедії закінчено, але справу не передано до суду, бо повна правда про війну не цікава владі, - Матіос. ДОКУМЕНТ
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Колишній військовий прокурор Анатолій Матіос оприлюднив "правду про гірку правду і нових проклятих, які намагаються знищити нашу державність".
Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що 25 серпня законом відновили Військову прокуратуру, а через 4 дні "жахливим військовим розгромом закінчився Іловайськ та 5 вересня розпочався нескінченний Мінськ з його дикими вимушеними домовленостями".
"30 серпня 2014 року на всій відстані з Іловайська до Києва було готовими дати бій аж 168 ( це зафіксована у справі правда!!) бійців ЗСУ, залишків Беркуту та не строковиків Нацгвардії лише зі стрілецькою зброєю на старих ЗІЛах. Вдумайтесь - 168 автоматників на майже 700 км відстані можливого російського марш-кидка. Цього ж 5 вересня 2014 у лісопосадці за 15 км від Іловайська я, тоді ще не генерали Григорій Остафійчук та Руслан Баранецький (нині 1-й заступник голови СБУ), головний слідчий у справі Олег Марущак та ще один військовий прокурор допитували генерала Хомчака і всіх уцілілих та не поранених, хто вижив і не втратив глузд при відході", - повідомив Матіос.
За його словами, справу закінчено, але матеріали в суд не спрямовані, "тому що повна правда про війну, а не власний піар на трагедії, не цікава нікому".
Матіос також процитував висновки про Іловайськ:
"Наймасштабніше вторгнення на територію України у районі Іловайська відбулось у ніч із 23 на 24 серпня 2014 року з території Росії. Сили вторгнення ЗС РФ складалися з дев’яти батальйонно–тактичних груп:
3500 осіб особового складу; до 60 танків;
до 320 БМД (БМП);
до 60 гармат;
до 45 мінометів;
5 ПЗРК.
Згідно з отриманими слідством даними критичне співвідношення військових сил України у районі Іловайська з підрозділами ЗС РФ та формуваннями терористичних організацій "ДНР", "ЛНР" складало:
особовий склад – 1 до 18; танки – 1 до 11;
бронетехніка – 1 до 16; артилерія – 1 до 15;
"Гради" - 1 до 24.
Водночас угруповання ЗС РФ вздовж східної ділянки державного кордону України нараховувало:
35 батальйонно-тактичних та ротно-тактичних груп;
не менше 45100 військовослужбовців;
до 160 танків;
1360 БМП (БТР);
350 одиниць артилерії;
130 одиниць реактивних систем залпового вогню;
192 бойових літаків;
137 вертольотів".
Він також повідомив, що з матеріалами експертизи у справі Іловайська з 2016-го до 2019 року добровільно ознайомилося 16 нардепів минулого скликання, з нинішнього парламенту - жодного.
"На моє пряме письмове звернення до Верховного Головнокомандувача про необхідність спрямування справи щодо Іловайської трагедії до суду публічну відповідь суспільству "дав" виявляється "проклятий" ще у 2014-му Зеленським генпрокурор Рябошапка.
Рівно через 20 днів після призначення на посаду він ліквідував всі підрозділи ГПУ, які займалися цими розслідуваннями", - підкреслив Матіос і доклав до посту відповідний наказ.
За його словами, чинні на той час у складі військової прокуратури "управління війни" та "управління з розслідування злочинів на окупованих територіях" з 69 слідчих і прокурорів були в один день ним ліквідовані.
Взамін створений (фактично зі скандалом від Рябошапки збережений) Гюндузом Мамедовим департамент війни та окупованого Криму зараз має некомплект 40% прокурорів з 50 штатних одиниць",- зазначив колишній військовий прокурор.
Він також повідомив, що Офіс Генпрокурора другий рік "звітує про цю трагедію нашими старими дослівними текстами".
Будь ласка, зачекайте...
знаешь какая между нами разница ? Ты пролезла в Раду чтоб косить бабло, а я просто хочу справедливости , ибо погибли люди, которые хотели такого же, а к власти сначала пришли
негодяи, а теперь неумехи...но, Ляпина, лучше маааааленький, но шаг вперёд с неумехами, чем 5 шагов назад с брехунами-ворами-фальсификаторами выборов и мародёрами прикрывшими своим пузом свиней-свинарчуков.
пс. І до чого тут Ляпіна ?
10-ти лет знакомы до боли в печонках.................
матиос 5 лет ж.пой кресло грел и также как и парашенка с луценкой пиарился на Илловайской трагедии.А теперь...ЧТО не так???
Кстати, помнится когда убивали наших воинов под Илловайском, кто-то парадики с техникой устраивал и погоняло у этого "кто-то" - мародер!!!!
Ви фанат Оплота і Спарти?
головойматематикой, либо принципиально считают только тех, кто числился официально в ВСУ.
А может прокурорские никак не могут признать, что Украину в 14-м году спасли добровольцы?!
Согласно полученным следствием данным, критическое соотношение военных сил Украины в районе Иловайска с подразделениями ВС РФ и формированиями террористических организаций "ДНР", "ЛНР" составляло:личный состав - 1 к 18...".
Але якщо Вам подобаються такі маніпуляції, то хто ж Вам заборонить - у нас вільна країна!
Бой за Иловайск, кстати, был единственным за активную фазу войны, который добробаты попытались провести самостоятельно.
Сиділо мовчало 5 років, аж тут розродилося.
168 автоматників на 30 серпня 2014 від Іловайська до Києва!?
А куди ж поділивя ті віська і техніка які брали участь в параді на Хрещатику!?
А що робили в цей час генералітет?!
Корочше, Матіос - п****бол!
не здохли і не розбіглися всі українці.
Война - это по большей части каталог грубых ошибок.
Черчилль
Есть вещь и хуже войны: трусость хуже, предательство хуже, эгоизм хуже
Эрнест Хемингуэй
https://youtu.be/WKAvNLf76Po
Ни русский язык, ни русский фольклор, ни русская культура или что-то еще, связанное с Россией, а именно Иловайск будет еще долго вспоминаться при упоминании этой страны
Потому что такое вероломство и такое предательство, как те, на которые пошла Россия в августе 2014-го, не прощаются и не забываются. Такую вину чем-то загладить просто невозможно.
Там в Иловайске навсегда погибли российские честь и достоинство. Они похоронены в украинском черноземе
А потом они пытаются пожать тебе руку, как ни в чем не бывало, но эта рука в крови наших ребят.
И никакие успехи в экономике или спорте, освоении космоса и другое не создадут более емкую репутацию этой стране, чем создал Иловайск.
Все остальное о них с тех пор не имеет значения