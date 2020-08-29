Білецький про суд над патріотами в Харкові: Ми переводимо цю справу до Києва

Адвокати звинувачених у нападі на тітушок Іллі Киви будуть вимагати переведення справи до Києва.

Таке рішення лідер Азовського руху Андрій Білецький оприлюднив під Київським районним судом Харкова, де сьогодні вибирали запобіжний захід тим, хто 27 серпня на трасі Київ-Харків вступили в конфлікт з членами проросійського угруповання нардепа Іллі Ківи, пише Цензор.НЕТ з посиланням на трансляцію в youtube Нацкорпусу.

"Ми переведемо цю справу в Київ, і я переконаний, що протягом місяця апеляційних справ ми витягнемо хлопців з СІЗО, а потім розіб'ємо цю справу вщент", – сказав Білецький.

Причина такого рішення – відверта проросійська позиція правоохоронних органів та чиновників.

"Ці люди радіють появі парамілітарних бойових загонів ватників в Україні. Таких же ватників, як були "оплотівці", які воювали за так звані Л/ДНР. Це звичайна п'ята колона – ті, хто завжди б'ють найбільш підло в спину", – переконаний він.

За словами Білецького, правоохоронні органи сьогодні не звертають увагу на створення проросійських злочинних парамілітарних угруповань – таких, як "Патріоти За Життя".

"Вони не бачать стрільби ватників, нападів на проукраїнських активістів, які відбуваються в Донецькій області, Маріуполі. Вони бачать те, на що вони заточені – на патріотів, "радикалів". Якщо нам потрібно бути радикалами заради України, то значить так тому і бути", – заявив Андрій Білецький.

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Як повідомляє Суспільне, за результатами сьогоднішнього дня Київський райсуд Харкова обрав запобіжний захід шістьом затриманим. Всі отримали утримання під вартою до 25 жовтня.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 27 серпня в районі Люботина під Харковом було обстріляно мікроавтобус. Народний депутат ОПЗЖ Ілля Ківа заявив, що в автобусі були його соратники.

Поліція повідомила, що внаслідок обстрілу поранено 2 осіб.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко поінформував, що нападників затримали і опублікував їхні фотографії.

В СБУ уточнили, що внаслідок обстрілу поранено 2, а 3 особи. За словами лікарів, пораненим зараз роблять операції.

За фактом стрілянини на трасі Харків-Київ відкрито кримінальне провадження за статтею "замах на вбивство".