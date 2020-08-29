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Білецький про суд над патріотами в Харкові: Ми переводимо цю справу до Києва

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Білецький про суд над патріотами в Харкові: Ми переводимо цю справу до Києва

Адвокати звинувачених у нападі на тітушок Іллі Киви будуть вимагати переведення справи до Києва.

Таке рішення лідер Азовського руху Андрій Білецький оприлюднив під Київським районним судом Харкова, де сьогодні вибирали запобіжний захід тим, хто 27 серпня на трасі Київ-Харків вступили в конфлікт з членами проросійського угруповання нардепа Іллі Ківи, пише Цензор.НЕТ з посиланням на трансляцію в youtube Нацкорпусу.

"Ми переведемо цю справу в Київ, і я переконаний, що протягом місяця апеляційних справ ми витягнемо хлопців з СІЗО, а потім розіб'ємо цю справу вщент", – сказав Білецький.

Причина такого рішення – відверта проросійська позиція правоохоронних органів та чиновників.

"Ці люди радіють появі парамілітарних бойових загонів ватників в Україні. Таких же ватників, як були "оплотівці", які воювали за так звані Л/ДНР. Це звичайна п'ята колона – ті, хто завжди б'ють найбільш підло в спину", – переконаний він.

За словами Білецького, правоохоронні органи сьогодні не звертають увагу на створення проросійських злочинних парамілітарних угруповань – таких, як "Патріоти За Життя".

"Вони не бачать стрільби ватників, нападів на проукраїнських активістів, які відбуваються в Донецькій області, Маріуполі. Вони бачать те, на що вони заточені – на патріотів, "радикалів". Якщо нам потрібно бути радикалами заради України, то значить так тому і бути", – заявив Андрій Білецький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Захист України - не злочин". Мітинги на підтримку затриманих за напад на членів проросійського угруповання відбулися в шести містах. ФОТОрепортаж

Як повідомляє  Суспільне, за результатами сьогоднішнього дня Київський райсуд Харкова обрав запобіжний захід шістьом затриманим. Всі отримали утримання під вартою до 25 жовтня.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 27 серпня в районі Люботина під Харковом було обстріляно мікроавтобус. Народний депутат ОПЗЖ Ілля Ківа заявив, що в автобусі були його соратники.

Поліція повідомила, що внаслідок обстрілу поранено 2 осіб.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко поінформував, що нападників затримали і опублікував їхні фотографії.

В СБУ уточнили, що внаслідок обстрілу поранено 2, а 3 особи. За словами лікарів, пораненим зараз роблять операції.

За фактом стрілянини на трасі Харків-Київ відкрито кримінальне провадження за статтею "замах на вбивство".
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Топ коментарі
+20
а что он сказал не так?
или ты за Оплот кивы?
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29.08.2020 23:31
+14
"Причина такого решения - откровенная пророссийская позиция правоохранительных органов и чиновников, уверен лидер Нацкорпуса."
------------
Так бы и сказал - Аваков спелся с Медведчуком...
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29.08.2020 23:32
+11
О, "псевдопатріот" виліз Билецкий о суде над патриотами в Харькове: Мы переводим это дело в Киев - Цензор.НЕТ 4751
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29.08.2020 23:29
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Можно по разному к нему относиться, но он прав на 100%.
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30.08.2020 00:56 Відповісти
Опять аваковский петух прорезался.
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30.08.2020 01:30 Відповісти
Петух кукарекает под псевдонимом.
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30.08.2020 19:17 Відповісти
Білий вошть допомагає своєму годувальнику авакову всіма силами. Цей вірменський сірий кардинал вже задовбав своїми многоходовочками. Цікаво, де він цьому навчився, у підвалах кагебе?
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30.08.2020 04:14 Відповісти
Аваков распоясался
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30.08.2020 04:17 Відповісти
У тій пам'ятній передачі Бігуса про Жомову Яму кива щось рохнув про те, буцім Ту Яму в нього зажомили... пардон, рейдернули.
Судячи із задоволеного виразу на обличчі Білецького, неважко здогадатися, хто був... зажомлювачем.
Білецький про суд над патріотами в Харкові: Ми переводимо цю справу до Києва - Цензор.НЕТ 7987
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30.08.2020 04:54 Відповісти
Значит чтобы получить нужный результат в суде, в Украине нужно только найти правильный город?
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30.08.2020 05:25 Відповісти
"Визволите" як і Антоненка. Здулися як і "рожеві свинки".
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30.08.2020 07:24 Відповісти
Я не считаю их патриотами а Белецкого тем более. Даже здесь он финтит и юлит. Провокаторы: "Мы переведем суд в Киев" Білецький про суд над патріотами в Харкові: Ми переводимо цю справу до Києва - Цензор.НЕТ 7635 Полностью подрыгришь. Да и раньше было замечено, что это подосланные типы.
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30.08.2020 09:47 Відповісти
Билецкий же сначала скулил что это не ребята из Нацкорпуса?!
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30.08.2020 10:07 Відповісти
Скулят только кацапы, когда их через жопу рожают...
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30.08.2020 10:29 Відповісти
Ти й скавчання розумієш не тільки гавкіт?
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30.08.2020 10:42 Відповісти
Удивительно. Оказывается суд в Украине разный, в зависимости от дислокации? Фееричная страна, после таких слов его первого надо взять за жабры и выяснить какие суды "его" и почему. Я ни на одной, ни на другой стороне, но хочу знать, хочу уверенности в справедливости правосудия. А какая может быть справедливость если судить будут "свои", почему это вообще возможно? Опять спрашиваю - у нас государство или территория с вотчинами???
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30.08.2020 10:18 Відповісти
Так ведь там простое хулиганство, почему закрывают без права залога? У нас суд разный?
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30.08.2020 10:30 Відповісти
Нападение, трельба, раненые, избиение группой людей лежачих ногами, дубинками по голове, почкам, гранаты и поджог, хулиганство? За политику? За другие убеждения? У нас точно территория, не страна, с такими интерпретациями преступлений это джунгли, хуже Сомали и Гандураса. Дикари! Чего они добиваются? Это ненормально в нормальной стране, какая это нафик Европа? Какой Донбасс? Глядя на такой беспредел, кто захочет в нём жить????
Кроме того это же ведёт к силовому противостоянию, к гражданской войне, или Вы полагете что вторая сторона не станет скоро отвечать тем же? Развалят страну окончательно. Кстати дед Нечай, Царство ему небесное, незадолго до смерти об этом говорил, убили его, )))
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30.08.2020 11:16 Відповісти
Так у нас на дорогах после ДТП постоянно из резинострелов пуляют, и ничего никого не закрывают, хулиганство. Кожара убил человека прямо у себя дома, и ходил преспокойно по сепарским телеэфирам пол года. А тут оплотовцев отдубасили, вах, вах, вах...
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30.08.2020 11:29 Відповісти
А завтра оплотовцы будут "дубасить". ))) Поздравляю, вы развалите страну окончательно!
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30.08.2020 12:27 Відповісти
Почалася передвиборча боротьба, вірніше - бійка. Там у Баканова проскочила фраза, що проросійські партії взагалі треба виключити з виборів. На мою думку, їх взагалі треба "виключити".
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30.08.2020 10:39 Відповісти
Уважаемый командир! Создание парамилитарных отрядов - это совершено другой вопрос, как политический, так и юридический, выносите этот вопрос в ВРУ и там доказывайте свою правоту. Сегодня встал конкретный вопрос - кто Вам разрешил заниматься откровенным организованным вооруженным бандитизмом и разбоем на улицах и дорогах? Кто бы в этом микроавтобусе не ехал, они Вас там не расстреливали! Вы считаете, что Вы находитесь в Сомали или в Палермо и Вам всё в этой стране разрешено? Конституция и народ Вас такими полномочиями не награждали! И народ хочет спокойно ходить по улицам и ездить по дорогам.
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30.08.2020 10:49 Відповісти
какая власть, такие и патриоты.
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30.08.2020 11:37 Відповісти
Где ты был и есть, когда зекоманда в открытую сдает х.лу Украину. Где ты был когда заводились дела на патриотов. Где вы нацкорпус и свобода? Ну да, это ж вам не за Порошенко, проплаченым у...ам, со свинками бегать.
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30.08.2020 14:23 Відповісти
Билецкий о суде над патриотами в Харькове: Мы переводим это дело в Киев.

Ну а куда еще? Здесь собаков подсуетится, что бы его петушков выпустили Білецький про суд над патріотами в Харкові: Ми переводимо цю справу до Києва - Цензор.НЕТ 6013

Білецький про суд над патріотами в Харкові: Ми переводимо цю справу до Києва - Цензор.НЕТ 2939
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30.08.2020 16:43 Відповісти
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