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Новини Політика УкраїниЗа кордоном
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Білорусь (5972) Держдепартамент США (1310) ПВК "Вагнер" (1477) Ортагус (6)

"Відволікання уваги". Держдеп США відреагував на заяву Путіна про те, що ПВК Вагнера в Білорусі - спецоперація України та США

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Росія використовує найманців у всьому світі, щоб підтримати автократів і посіяти хаос. Це робиться Москвою з метою продемонструвати свою "глобальну міць".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у відповідь на прохання Української служби "Голосу Америки" президента Росії Володимира Путіна про те, що затримання у Білорусі бойовиків ПВК "Вагенра" було операцією спецслужб України та США, речниця Держдепартаменту Морган Ортагус зробила наступну заяву:

"Нам відомо про повідомлення про дворушницьке використання Росією маріонеточних сил. Ці історії відволікають увагу від справжньої проблеми, яка полягає у тому, що Росія використовує ці сили для приховування власних наполегливих зусиль поставити уряди інших країн у незручне становище, посилити розбрат всередині країн, підтримати автократів, та загалом сіяти хаос, щоб дати Росії можливість впливати на події глобально. Відкриті зусилля Росії позбавити народ Білорусі суверенних прав є неприйнятними", - заявила речниця Державного департаменту США.

Вона підкреслила, що США "підтримують суверенітет, незалежність і територіальну цілісність Білорусі. "Ми підтримуємо право народу Білорусі на самовизначення і вибір своїх лідерів за допомогою дійсно вільних і справедливих виборів, під незалежним наглядом і без неналежного впливу російських служб безпеки".

"Нахабне використання Москвою найманців ПВК "Вагнера" в цілому світі збагачує російську еліту, завдаючи шкоди країнам, у яких вона працює. Використання Росією кампаній впливу для ослаблення супротивників та приглушення голосу народу є неприйнятним", - заявила Ортагус.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Спецоперація щодо "вагнерівців" велася ще з минулого року, - Луценко. ВIДЕО

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських і українських спецслужб.
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Топ коментарі
+17
Бедность от Читы до Пскова - виновата укр мова!
Спутник плюхнул в океан - то Бандера все Стэпан!
Утонула лодка Курск - это Дональд, ****, Туск.
Счастья нет, и нет мозгов - нужно Луцк бомбить и Львов!
Нет эрекции в ночи - нужно отомстить Керчи!
Комплекс роста и вины - аннексируй полстраны.
Не выходит третий Рим - нужно ввести войска в Крым!
Надоело пить да жрать - можно и повоевать
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30.08.2020 00:02
+13
Що кацапи на колінах-винувата Україна,
Що кацапи на бутилці-винуваті українці,
Що кацапи скрізь-ЗАСРАНЦІ
Винні ще американці.
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30.08.2020 02:20
+9
Языком дипломатии США послали Путю накуй и указали ему на его место только в бункере !!! Держдеп спростував слова Путіна про роль США в затриманні "вагнерівців" у Білорусі: РФ завжди використовує найманців, щоб посіяти хаос - Цензор.НЕТ 964
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30.08.2020 00:06
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А глава ОП Ермак, брат которого продает гос. должности в Украине слил инфу кацапам Госдеп опроверг слова Путина о роли США в задержании "вагнеровцев" в Беларуси: РФ всегда использует наемников, чтобы посеять хаос - Цензор.НЕТ 8561 Слава зеленских Госдеп опроверг слова Путина о роли США в задержании "вагнеровцев" в Беларуси: РФ всегда использует наемников, чтобы посеять хаос - Цензор.НЕТ 8561
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29.08.2020 23:57 Відповісти
Підлота ***** за миску щі,хоч полощі на українському сайті рве пердаки,а поросяче кодло їй ******** "зрадою".Коли вже їм введуть ембарго на "вонючку",аби не колотили світом?
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30.08.2020 02:06 Відповісти
Они так делают потому что в начале 90х кто то очень сильно пересрал что будет с ЯО если развалится рабсия!?
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29.08.2020 23:58 Відповісти
Потому что украинцы выбрали своим президентом коммуниста Кравчука. Если бы люди выбрали Лукьяненко то сейчас Украина имела бы ядерное оружие.
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30.08.2020 00:44 Відповісти
Чтобы это оружие содержать нужно бюджет было иметь как минимум 500 млн. в год . И баксов , а не гривен ...
Потом , те ракеты были направленны на США , Канаду и Британию . Чтобы их переориентировать на Мацькву нужно уменьшить заряд и всю электронику перепрограммировать на другую траекторию . Ну и баллистику другую .
Это как с "чешским" газом . И т.н. реверсом . На бумаге всё впечатляет , а как знаешь , что газовый транспорт это не поезд , в котором не важно направление . А вот с газом самый простой и оптимальный вариант , это по бумажкам провести , шо типа реверс , а в реале - всё оттуда же и так же как и раньше -- кроме цены , разумеется .

Так и с ЯО . На уровне бла-бла-бла всё элементарно . А как компнуть , то за эти 30 лет гораздо было бы проще и безопаснее свою армию сделать резервисткой , а значит профессиональной . Можно было бы в НАТО вступить без всякого ЕС (а нахрен нужно на правах дешёвого рынка сбыта) !
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30.08.2020 02:09 Відповісти
Не было бы. Существовало два варианта на тот момент. Либо расслабиться и получить удовольствие, либо тот же процесс, но в жёсткой форме. Шансов не было. Полный коллапс не способствует даже нормальным торгам. Увы, козырей не было, даже на то, чтобы вместо меморандумной бумажки получить нормальный договор. Меморандум - это всего лишь информационный документ с изложением взглядов на какой-либо вопрос. И ВСЁ. . Не было фактически независимой страны на тот момент, ни армии, кроме совковой отрыжки, ни финансов - да вообще ничего.. Ни Лукьяненко, ни даже реинкарнация Мазепы ситуацию под контроль не взяли бы. Никому на Западе нафиг было не надо вместо одной ядерной страны заполучить четыре. К тому же непредсказуемые все четыре. Предпочли одну. Так что все разговоры о возможном владении ядерным оружием всего лишь разговоры, своего рода аутотренинг мечтающих о несбыточном..Выкрутили руки и Украине, и Беларуси и Казахстану. Пора уже снть розовые очки и не возвращаться к этой болезненной теме.
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30.08.2020 04:29 Відповісти
Как Вы думаете - должен все-же кто-то из "выкручивальщиков рук" взять часть ответственности на себя?
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30.08.2020 11:36 Відповісти
Ні. Вони все робили правильно зі своєї точки зору і з власних інтересів.
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30.08.2020 13:27 Відповісти
Кто? Буш с Клинтоном и Ельциным? Кто-нибудь хоть в курсе как Клинтон 12 января 1994 г. свалился как снег на голову в Киеве и банально до угроз опустился, когда наши взрыпнули в Раде и решили оставить себе около сотни твердотопливных ракет? Просто поставил перед фактом - если вы не выполните задание вывести боеголовки из Украины, начнется не просто давление, а блокада Украины. А было 176 межконтинентальных баллистических ракет, 44 тяжелых бомбардировщика, оснащенных более чем тысячей ядерных крылатых ракет большой дальности и 1240 боеголовок. Легко сейчас сидеть и волать в интернете.
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31.08.2020 14:01 Відповісти
Так не волайте, какие проблемы? "Відволікання уваги". Держдеп США відреагував на заяву Путіна про те, що ПВК Вагнера в Білорусі - спецоперація України та США - Цензор.НЕТ 5913 Просто, если нас вынудили сдать весь ядерный потрох, то они также должны брать ответственность за нашу судьбу. Все! Точка. Не обсуждается.
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05.09.2020 11:10 Відповісти
Если Вам легче от мысли, что кто-то и что-то Вам должен..... то тогда конечно, думайте.
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16.09.2020 16:01 Відповісти
Не Лук'яненка, а Чорновола і , таки так, МАЛА Б.
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30.08.2020 22:43 Відповісти
Ничего нового. На россии стабильность.
Фашисты они и есть фашисты.
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29.08.2020 23:58 Відповісти
Лукашенко всем планы спецслужб поломал. Вот теперь они нам и мстят.
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30.08.2020 00:01 Відповісти
Бедность от Читы до Пскова - виновата укр мова!
Спутник плюхнул в океан - то Бандера все Стэпан!
Утонула лодка Курск - это Дональд, ****, Туск.
Счастья нет, и нет мозгов - нужно Луцк бомбить и Львов!
Нет эрекции в ночи - нужно отомстить Керчи!
Комплекс роста и вины - аннексируй полстраны.
Не выходит третий Рим - нужно ввести войска в Крым!
Надоело пить да жрать - можно и повоевать
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30.08.2020 00:02 Відповісти
Що кацапи на колінах-винувата Україна,
Що кацапи на бутилці-винуваті українці,
Що кацапи скрізь-ЗАСРАНЦІ
Винні ще американці.
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30.08.2020 02:20 Відповісти
Яким чином?
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30.08.2020 00:04 Відповісти
Держдеп спростував слова Путіна про роль США в затриманні "вагнерівців" у Білорусі: РФ завжди використовує найманців, щоб посіяти хаос - Цензор.НЕТ 9724
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30.08.2020 00:06 Відповісти
Путана ,звісно,путо путає,але любителі української "зради"-соєві журнашлюхи- виявляються тут таки крайніми та ще й його посібниками.
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30.08.2020 02:44 Відповісти
Ти ,справді, ідіот чи прикидаєшся?
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30.08.2020 22:44 Відповісти
Несет беду страна-изгой
Нашим и вашим,
Фашист у женщин за спиной
Из Террораши.
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30.08.2020 00:01 Відповісти
Языком дипломатии США послали Путю накуй и указали ему на его место только в бункере !!! Держдеп спростував слова Путіна про роль США в затриманні "вагнерівців" у Білорусі: РФ завжди використовує найманців, щоб посіяти хаос - Цензор.НЕТ 964
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30.08.2020 00:06 Відповісти
Теперь переписывать методички или шо?
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30.08.2020 00:22 Відповісти
Странное заявление, ведь есть косвенные данные что спецслужбы Украины готовили эту операцию чуть не год и хотели повязать этих наемников. Но внезапно наемники снова захотели поддержать автократов. Что происходит?
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30.08.2020 00:38 Відповісти
Пиар для лохов происходит.Вы когда нибудь видели,чтобы спецслужбы выясняли свои отношения через дурацкие СМИ и телевизор?
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30.08.2020 00:49 Відповісти
видели. И папередники этим занимались, и нынешние...
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30.08.2020 01:11 Відповісти
Значит это не спецслужбы,а шапито,раз все их делишки известны даже последнему бомжу,из обрывков газет.
Не позавидуешь стране,где такие *спецы*
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30.08.2020 01:15 Відповісти
"праісходіт"ЗВИЧАЙНАмоскальськаДУРНЯґебельсів пукіна якаДУЖЕ ВИГІДНАісраіловці Держдеп спростував слова Путіна про роль США в затриманні "вагнерівців" у Білорусі: РФ завжди використовує найманців, щоб посіяти хаос - Цензор.НЕТ 9332 Бо Ж в США скоро ВИБОРИ президента і Байден скоріш за все дасть Трампу підсрачника Держдеп спростував слова Путіна про роль США в затриманні "вагнерівців" у Білорусі: РФ завжди використовує найманців, щоб посіяти хаос - Цензор.НЕТ 69 Держдеп спростував слова Путіна про роль США в затриманні "вагнерівців" у Білорусі: РФ завжди використовує найманців, щоб посіяти хаос - Цензор.НЕТ 69 Держдеп спростував слова Путіна про роль США в затриманні "вагнерівців" у Білорусі: РФ завжди використовує найманців, щоб посіяти хаос - Цензор.НЕТ 3288 От того і скавчать мишибратья-сіоністи та пукінські фашисти ХОРОМДерждеп спростував слова Путіна про роль США в затриманні "вагнерівців" у Білорусі: РФ завжди використовує найманців, щоб посіяти хаос - Цензор.НЕТ 3671
Байден пообіцяв СКОРОТИТИ"допомогу ісраіловці в ДЕСЯТЬ Держдеп спростував слова Путіна про роль США в затриманні "вагнерівців" у Білорусі: РФ завжди використовує найманців, щоб посіяти хаос - Цензор.НЕТ 2431 разів з 4млрд$usa до 380млн$usa.. тоді держ бюджет ісраіловки ПРОСТО лусне.. бо ВЖЕ зараз держвитрати-40% бюджета .. та ще й скоротиться кількість робочих місціь в військовій промисовості... І це ДУЖЕ ВЕЛИКА проблема., бо голодупа ісраіловка має ядерну зброю, на утримання якої витрачає НУ ДУЖЕ багато грошей.. та й ще ядерні іграшки в Дімоні не дешеві Держдеп спростував слова Путіна про роль США в затриманні "вагнерівців" у Білорусі: РФ завжди використовує найманців, щоб посіяти хаос - Цензор.НЕТ 9332
ОТ САМЕ ТОМУ і заверещали марамої юґікі з дєркачами
="фсьо плоха.. Байден в Україні робив злочини..! нінада Байдена.. нам трампушка більш подобається!!
І пукін зі своєї кучи гноя -"так.. підтримую.. схвалюю.. трампушка краще!" Держдеп спростував слова Путіна про роль США в затриманні "вагнерівців" у Білорусі: РФ завжди використовує найманців, щоб посіяти хаос - Цензор.НЕТ 5015
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30.08.2020 08:11 Відповісти
У кого есть? Есть копии документов о планировании секретной операции? Откуда?
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30.08.2020 21:48 Відповісти
А вот сейчас Нелох растерялся............
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30.08.2020 01:16 Відповісти
Там нечему теряться, бо клоунский бомонд - грамотный только дурникiв корчить из себя. На серьезных темах они - потерянные маргиналы. Двух слов не могут связать. Кста, зэки тоже, Шлепер - Вам в пример...
Ба-ла - Кла-ва, Кла-ва - Ба-ла...
В Бала-к-Лею едешь ты...
Почему не догоняешь?
В Бака-лее дока -ты?
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30.08.2020 03:41 Відповісти
Держдеп спростував слова Путіна про роль США в затриманні "вагнерівців" у Білорусі: РФ завжди використовує найманців, щоб посіяти хаос - Цензор.НЕТ 5606 Ситуация с вагнеровцами сейчас может оказаться для него гвоздем трёхсоткой в крышке гроба. .
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30.08.2020 03:52 Відповісти
При этом без разницы было это или нет и знал он или ни сном, ни духом. .
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30.08.2020 03:54 Відповісти
Не знаю,як нелох,але вже й лохи зрозуміли,що кодло поросяче "американською спецоперацією" їх тупо розвело.
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30.08.2020 02:25 Відповісти
Представляю, как америкосы с подробностями рассказывают всю операцию. Держдеп спростував слова Путіна про роль США в затриманні "вагнерівців" у Білорусі: РФ завжди використовує найманців, щоб посіяти хаос - Цензор.НЕТ 5901 Ты нормальный? Конечно, они пошли в отказ.
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30.08.2020 11:41 Відповісти
"Спецоперація", про які американці ні сном ні духом,виявилася пяною уявою поросякоботів?
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30.08.2020 12:01 Відповісти
Какая то ненадёжная спец операция была задумана. Пролетая над Украиной, у агента началась эпилепсия? Так и что? Оттого, что у кого то из пассажиров пошла пена изо рта, надо самолёт в Киеве сажать, нельзя до Минска 20 минут подождать? Что ли стюардесса не могла его на пол положить и в рот ему засунуть чего нибудь типа ручки от чемодана или ложку, что бы не покусал? Голову надо было придержать, что бы он ею в конвульсиях кресла не повредил, и всё. Да даже если бы и умер, то не протух бы за 20 минут, не завонял бы салон.
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30.08.2020 04:20 Відповісти
Ненадежная в том плане, что собирались снять 28 человек из самолета. Ну, не знаю, пришили бы Украине терроризм или нет.
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30.08.2020 11:42 Відповісти
Судя по примитивному сценарию, никто и не планировал их задерживать. Это просто командно штабные учения без реальных действий, только на бумаге. Для согласования условных действий, меж ведомственных и межмуниципальных служб.
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30.08.2020 12:09 Відповісти
За миску щі,хоч полощі поросякохряки всіх поспамили-от вам і докази-що "спецоперація"-це чергова фейкова "зрада" на догоду свого замовника окупанта ботексного.
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30.08.2020 12:09 Відповісти
Без санкции КГБиста на РАБссии даже мыши не плодятся,а не то что куда Вагнер быдло летает к бацьке на свидание...
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30.08.2020 08:20 Відповісти
вже америкоси дістали. Попросіть саудитів, щоб рухнула нафта і все баста пару років і недоімперія рухне. Натисніть по своїх каналах на решту незрозумілостей типу Асад, КНДР і в світі настане спокій... Але схоже окрім рашки є ще зацікавленні країни... "Відволікання уваги". Держдеп США відреагував на заяву Путіна про те, що ПВК Вагнера в Білорусі - спецоперація України та США - Цензор.НЕТ 8588
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30.08.2020 23:08 Відповісти
Трамп не дасть пуйла в обіду...це давно зрозуміло...колись ми дізнаємося правду про такі "тісні" стосунки цих двох лідеров...
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30.08.2020 23:20 Відповісти
ще й підсмажить до обіду.
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31.08.2020 08:42 Відповісти
По сути вопроса ничего и не сказано про совместную спец.операцию.
видимо сказать нечего.
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30.08.2020 23:46 Відповісти
одним словом-окупанти.
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31.08.2020 08:44 Відповісти
 
 