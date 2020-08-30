"Відволікання уваги". Держдеп США відреагував на заяву Путіна про те, що ПВК Вагнера в Білорусі - спецоперація України та США
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Росія використовує найманців у всьому світі, щоб підтримати автократів і посіяти хаос. Це робиться Москвою з метою продемонструвати свою "глобальну міць".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у відповідь на прохання Української служби "Голосу Америки" президента Росії Володимира Путіна про те, що затримання у Білорусі бойовиків ПВК "Вагенра" було операцією спецслужб України та США, речниця Держдепартаменту Морган Ортагус зробила наступну заяву:
"Нам відомо про повідомлення про дворушницьке використання Росією маріонеточних сил. Ці історії відволікають увагу від справжньої проблеми, яка полягає у тому, що Росія використовує ці сили для приховування власних наполегливих зусиль поставити уряди інших країн у незручне становище, посилити розбрат всередині країн, підтримати автократів, та загалом сіяти хаос, щоб дати Росії можливість впливати на події глобально. Відкриті зусилля Росії позбавити народ Білорусі суверенних прав є неприйнятними", - заявила речниця Державного департаменту США.
Вона підкреслила, що США "підтримують суверенітет, незалежність і територіальну цілісність Білорусі. "Ми підтримуємо право народу Білорусі на самовизначення і вибір своїх лідерів за допомогою дійсно вільних і справедливих виборів, під незалежним наглядом і без неналежного впливу російських служб безпеки".
"Нахабне використання Москвою найманців ПВК "Вагнера" в цілому світі збагачує російську еліту, завдаючи шкоди країнам, у яких вона працює. Використання Росією кампаній впливу для ослаблення супротивників та приглушення голосу народу є неприйнятним", - заявила Ортагус.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.
Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.
Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських і українських спецслужб.
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Потом , те ракеты были направленны на США , Канаду и Британию . Чтобы их переориентировать на Мацькву нужно уменьшить заряд и всю электронику перепрограммировать на другую траекторию . Ну и баллистику другую .
Это как с "чешским" газом . И т.н. реверсом . На бумаге всё впечатляет , а как знаешь , что газовый транспорт это не поезд , в котором не важно направление . А вот с газом самый простой и оптимальный вариант , это по бумажкам провести , шо типа реверс , а в реале - всё оттуда же и так же как и раньше -- кроме цены , разумеется .
Так и с ЯО . На уровне бла-бла-бла всё элементарно . А как компнуть , то за эти 30 лет гораздо было бы проще и безопаснее свою армию сделать резервисткой , а значит профессиональной . Можно было бы в НАТО вступить без всякого ЕС (а нахрен нужно на правах дешёвого рынка сбыта) !
Фашисты они и есть фашисты.
Спутник плюхнул в океан - то Бандера все Стэпан!
Утонула лодка Курск - это Дональд, ****, Туск.
Счастья нет, и нет мозгов - нужно Луцк бомбить и Львов!
Нет эрекции в ночи - нужно отомстить Керчи!
Комплекс роста и вины - аннексируй полстраны.
Не выходит третий Рим - нужно ввести войска в Крым!
Надоело пить да жрать - можно и повоевать
Що кацапи на бутилці-винуваті українці,
Що кацапи скрізь-ЗАСРАНЦІ
Винні ще американці.
Нашим и вашим,
Фашист у женщин за спиной
Из Террораши.
Не позавидуешь стране,где такие *спецы*
Байден пообіцяв СКОРОТИТИ"допомогу ісраіловці в ДЕСЯТЬ разів з 4млрд$usa до 380млн$usa.. тоді держ бюджет ісраіловки ПРОСТО лусне.. бо ВЖЕ зараз держвитрати-40% бюджета .. та ще й скоротиться кількість робочих місціь в військовій промисовості... І це ДУЖЕ ВЕЛИКА проблема., бо голодупа ісраіловка має ядерну зброю, на утримання якої витрачає НУ ДУЖЕ багато грошей.. та й ще ядерні іграшки в Дімоні не дешеві
ОТ САМЕ ТОМУ і заверещали марамої юґікі з дєркачами
="фсьо плоха.. Байден в Україні робив злочини..! нінада Байдена.. нам трампушка більш подобається!!
І пукін зі своєї кучи гноя -"так.. підтримую.. схвалюю.. трампушка краще!"
Ба-ла - Кла-ва, Кла-ва - Ба-ла...
В Бала-к-Лею едешь ты...
Почему не догоняешь?
В Бака-лее дока -ты?
видимо сказать нечего.