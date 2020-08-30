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Зеленський (17522) Донбас (21703) втрати (3841) Іловайськ (264) зниклий безвісти (146)

Зеленський зустрівся із родинами загиблих воїнів і зниклих безвісти: "Ми всіх повернемо, хто живий і неживий"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський зустрівся із родинами загиблих воїнів і зниклих безвісти:
Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із членами сімей загиблих захисників України і зниклих безвісти громадян.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Офісу президента, учасники обговорили питання соціального і медичного забезпечення для сімей загиблих, ефективної реабілітації ветеранів війни, розширення переліку пільг і проблеми з дотриманням існуючих пільг для сімей героїв, а також питання необхідності встановлення пам'ятних знаків полеглим воїнам в областях, ремонту житла, справедливості в підході до виплати компенсацій.

Також було порушено питання роботи Комісії з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, а також питання Єдиного реєстру зниклих безвісти, напрацювання та затвердження єдиного протоколу ексгумації, забезпечення обов’язкового психологічного супроводу членів сімей загиблих, зниклих безвісти та полонених.

"Коли запрацює комісія щодо зниклих безвісти при Кабінеті Міністрів, то це означає, що будуть створені реєстри безвісти зниклих за категоріями. У нас на сьомому році війни досі немає реєстрів щодо безвісти зниклих", - розповів куратор 40-го батальйону "Кривбас", координатор робочої групи при Офісі президента з питань зниклих безвісти на Донбасі та військових і цивільних заручників (полонених) Микола Колесник.

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Водночас він підтримав позицію президента України щодо необхідності дізнатися правду про винних в Іловайській трагедії. І зробити це має суд.

Крім того, на зустрічі обговорили проблему повернення людей, яких незаконно утримують на тимчасово окупованих територіях та в Росії. Володимир Зеленський заявив, що Україна працює над тим, щоб зробити це якнайшвидше.

"Ми справді подаємо у списках на взаємне звільнення, щоб ви просто знали, всіх. Немає такого, що ми подаємо цивільних, а військових – ні. Такого немає. Це неправда. Повірте", – звернувся президент до учасників зустрічі.

"Ми всіх повернемо, хто живий і неживий. У будь-якому разі", – додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 29 серпня відзначається День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.

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У Києві на Михайлівській площі зібралися родичі загиблих солдатів, а також ветерани російсько-української війни. Присутні поклали квіти до Стіни пам'яті полеглих за Україну, священнослужителі відслужили молебень.
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Топ коментарі
+21
"Мы всех вернем: кто живой и неживой. В любом случае", - добавил Владимир Зеленский.Источник: https://censor.net.ua/n3216583

Пусть он вернёт Ярослава Журавля,погибшего по его вине СТРАШНОЙ СМЕРТЬЮ!!!
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30.08.2020 03:09
+18
Клован пиарится перед выборами на крови.
Зеленский встретился с семьями погибших воинов и пропавших без вести: "Мы всех вернем, кто живой и неживой" - Цензор.НЕТ 4632
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30.08.2020 03:09
+17
Какую к чертям комиссию еще вам нужно......
01 АВГ 2018

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины № 2505-VIII "О правовом статусе лиц пропавших без вести".
Для этого законом создается Единый реестр лиц пропавших без вести.

"Документ определяет правовой статус лиц, пропавших без вести, и обеспечивает правовое регулирование отношений, связанных с установлением и учетом, поиском и социальной защитой таких лиц и их родственников.Закон направлен на имплементацию международных договоров по международному гуманитарному праву и международного права по правам человека по защите лиц, пропавших без вести, и их родственников, участницей которых является Украина.Документом определяются и основные полномочия и задачи Комиссии по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, является постоянно действующим совещательно-консультативным органом при Кабинете Министров, порядок ее образования, перечень органов, представители которых включаются в Комиссию.

https://censor.net.ua/news/3079302/poroshenko_podpisal_zakon_o_pravovom_statuse_lits_propavshih_bez_vesti

Вам времени до сих пор не хватило этим заняться. До каких пор будете врать и держать людей ЗА ИДИОТОВ и приписывать себе чужие заслуги, выдавая их за свои Зеленский встретился с семьями погибших воинов и пропавших без вести: "Мы всех вернем, кто живой и неживой" - Цензор.НЕТ 8052 Надо было взять Закон и работать.
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30.08.2020 03:06
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Видно на Зеленского снизошел дар воскрешения. Забавно. По последним видео, мимика его лица настораживает. Заметно что принимает что-то неалкогольное. Не выдерживает, так долго не протянет.
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30.08.2020 01:49 Відповісти
Зеля некромант ...
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30.08.2020 08:35 Відповісти
Людмила Прокопович

15 ч.
·

ЗЕКОЩУНСТВО...

Сьогодні, 9 день після загибелі в зоні проведення ООС, командира розвідгрупи 14 бригади ЗСУ старшого лейтинанта Володимира Рудика. Командування, влада в догоду президенту, все таки видали довідку батькам про не бойову втрату....Бог їм суддя!
Мене вразили слова матері Володимира, котра сказала наступне : " Мій син захищав Україну! Не ховався за чиїсь спини, не бігав від військомату, пішов першим на війну, пішов тому, що по іншому не міг. Я ніколи не забуду як ті хто мав би віддати шану моєму сину після його смерті, привезли труну, залишили її біля порога, сіли в машину і втекли. Я пробачаю їм все! І не тримаю зла! Звертаюся до захисників України, котрі сьогодні на сході. Бережіть себе! Залишайтеся живими! І не дай Боже, щоб з вами обійшлися як з моїм сином!"....плакали всі, хто був біля могили Володимира Рудика.

Ми доб'ємося правди про смерть Володимира Рудика!

Роман Коваль.
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30.08.2020 09:33 Відповісти
Низкий поклон мамочке Владимира Рудика! Подонки -
боевые товарищи ( промолчали ) Зеленский мелкий жалкий иуда-уродец - грязь маланская
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30.08.2020 11:49 Відповісти
а ні.Він давно сказав,що вони ретельно вивчають фейсбук. Що люди вимагають,те він намагається робити----піти в шпиталь---піду,закінчити війну---закінчу-а далі хоч трава не рости..................погані дороги---зробимо.........
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30.08.2020 10:02 Відповісти
Всё верно.
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30.08.2020 02:36 Відповісти
Бот под прокси, ты снова в зашкваре.
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30.08.2020 05:02 Відповісти
коммент на01:49
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30.08.2020 07:10 Відповісти
Какую к чертям комиссию еще вам нужно......
01 АВГ 2018

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины № 2505-VIII "О правовом статусе лиц пропавших без вести".
Для этого законом создается Единый реестр лиц пропавших без вести.

"Документ определяет правовой статус лиц, пропавших без вести, и обеспечивает правовое регулирование отношений, связанных с установлением и учетом, поиском и социальной защитой таких лиц и их родственников.Закон направлен на имплементацию международных договоров по международному гуманитарному праву и международного права по правам человека по защите лиц, пропавших без вести, и их родственников, участницей которых является Украина.Документом определяются и основные полномочия и задачи Комиссии по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, является постоянно действующим совещательно-консультативным органом при Кабинете Министров, порядок ее образования, перечень органов, представители которых включаются в Комиссию.

https://censor.net.ua/news/3079302/poroshenko_podpisal_zakon_o_pravovom_statuse_lits_propavshih_bez_vesti

Вам времени до сих пор не хватило этим заняться. До каких пор будете врать и держать людей ЗА ИДИОТОВ и приписывать себе чужие заслуги, выдавая их за свои Зеленский встретился с семьями погибших воинов и пропавших без вести: "Мы всех вернем, кто живой и неживой" - Цензор.НЕТ 8052 Надо было взять Закон и работать.
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30.08.2020 03:06 Відповісти
бубочка ж сказал "поверьте мне"... когда я слышу, мол, поверьте мне, я прекращаю беседу... ну вот на основании чего верить этой квартальной мрази? Потому что он членом по клавишам бренькал? Или про эбонитовые палочки? Или про Томос? Поверьте мне, этой мелочной срани нет причины верить, поверьте...
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30.08.2020 09:16 Відповісти
Я об этом говорила, когда его еще не выбрали.
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31.08.2020 14:10 Відповісти
ты будто ставишь его выбор мне в упрек. Я эту мразь фактически и не знал до выборов... никогда не смотрел его тупую пошлятину, а если и случалось, мнение мое было однозначным: придурок, провинциальный шут... но я и подумать не мог, чтобы стадо, беспричинно травившее "вальцманом" брендового рэпанного украинца в результате выбрало себе, говоря мягко, неукраинца-еврея, и вообще ничто нечто...
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31.08.2020 16:27 Відповісти
Упаси боже, даже не думала. Я даже тех, кто голосовал за это убожество особо не виню. 5 лет массированной пропаганды сделали свое дело, при активной помощи так называемых "политиков" разных мастей. А способностью мыслить обладают не все. И хорошо, что у нас это хотя бы, как выяснилось, четверть населения. И проблема не в "украинец vs еврея". Даже будь на самом деле он Вальцманом. Вопрос выбора между профессионалом, политиком, патриотом и мерзкой морковкой, за которой все побежали, с упоением предвкушая похрустывание грядущей манны небесной. Сейчас некоторые стали понимать, что морковка на поверку оказалась резиновым изделием, при помощи которого их поимели. Изделие сдулось, сползло и осталось то, на что оно было надето. Но у них имеется оправдание для себя самих - с экранов телевизоров та конструкция может напоминать морковку, особенно если ее покрасили в нужные цвета и если себе это внушить. .
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31.08.2020 17:02 Відповісти
отрадно видеть себя в обществе единомышленницы)))
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31.08.2020 17:04 Відповісти
Зеленський зустрівся із родинами загиблих воїнів і зниклих безвісти: "Ми всіх повернемо, хто живий і неживий" - Цензор.НЕТ 5382
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31.08.2020 17:08 Відповісти
"Мы всех вернем: кто живой и неживой. В любом случае", - добавил Владимир Зеленский.Источник: https://censor.net.ua/n3216583

Пусть он вернёт Ярослава Журавля,погибшего по его вине СТРАШНОЙ СМЕРТЬЮ!!!
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30.08.2020 03:09 Відповісти
Клован пиарится перед выборами на крови.
Зеленский встретился с семьями погибших воинов и пропавших без вести: "Мы всех вернем, кто живой и неживой" - Цензор.НЕТ 4632
показати весь коментар
30.08.2020 03:09 Відповісти
"Мы всех вернем: кто живой и неживой. В любом случае", - добавил Владимир Зеленский. Источник: https://censor.net.ua/n3216583

Зе клоун тепер богохульствує - видає себе за Бога, обіцяє воскрешати людей Зеленский встретился с семьями погибших воинов и пропавших без вести: "Мы всех вернем, кто живой и неживой" - Цензор.НЕТ 3648
Зовсім з катушок з їхав криворіжець.
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30.08.2020 03:46 Відповісти
Мы всех вернем, кто живой и не живой и лично я беру под свой контроль.
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30.08.2020 05:21 Відповісти
pr-аст...
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30.08.2020 05:39 Відповісти
Зеленский встретился с семьями погибших воинов и пропавших без вести: "Мы всех вернем, кто живой и неживой" - Цензор.НЕТ 1517
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30.08.2020 06:38 Відповісти
Зеленский отличный Президент и Человек.Не то что та соевая брехливая свинья порошонка.
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30.08.2020 06:50 Відповісти
Путін також проводив зустрічі з "рибалками" і т.п. народом, переодягненим в різні одежі.
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30.08.2020 07:27 Відповісти
А в это время Фокин заявляет о необходимости особого статуса для Донбасса и полной амнистии. Там, видите ли, особый характер донбасовцев. Ну не еперный театр?
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30.08.2020 08:20 Відповісти
Можно отловить типичного горловца, взять мазок из горла, расшифровать ДНК, разработать вакцину и модифицировать коллективный характер на генном уровне, улучшить, так сказать...районировать, чтобы выдерживал сибирские морозы... и отправить Новой Почтой в Лабытнанги или Тарка-Сале... а Факину селедки дайте...
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30.08.2020 09:25 Відповісти
Это хуже, чем театр.Эти две реликтовые рептилии раздают интервью стране-агрессору навыпередки. Один ***********, а этот "странасру" Его прямая речь:"Еще важный вопрос об амнистии. И с той стороны, и с другой стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров, моя позиция - нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше - всего Донбасса." И защита Родины это оказывается в его понятии преступление.
"- Леонид Кравчук заявил, что видит вашу миссию в налаживании коммуникации между людьми, живущими на неподконтрольной территории? Каким образом вы это планируете делать?- 90% моего рабочего времени уходит на подготовку моей возможной встречи с жителями и руководителями подконтрольной Киеву части Донбасса." Тут в его ответе или оговорка или опечатка (подконтрольной)

"- Вы также предлагали отменить блокаду региона. Обсуждали ли вы этот вопрос с Кравчуком, Ермаком?- Прежде чем дать согласие на участие в работе делегации, я шесть часов провел в дружеской, обстоятельной беседе с Леонидом Макаровичем. Был полностью откровенен, надеюсь, Кравчук, как и я, тоже. Мы разошлись, как мне показалось, вполне удовлетворенные встречей. Он также считает, что надо смотреть человеку в глаза, если хочешь о чем-то договориться." Прямо на вопрос ( нет) не ответил, а значит это обсуждалось и вопрос отмены блокады будет решаться. И т.д.
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30.08.2020 12:24 Відповісти
Лицемір клятий...
Вже повертав живого Журавля, поки той від крововтрати не помер.
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30.08.2020 08:45 Відповісти
хрипеть-звиздеть...не мешки ворочать!
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30.08.2020 08:56 Відповісти
КАКИМ НУЖНО БЫТЬ ЛОХОМ, ЧТО БЫ ПРИЙТИ НА БЕСЕДУ С НАРКОМАНОМ, ДА И ЕЩЕ ВЕРИТЬ ЕМУ?
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30.08.2020 09:11 Відповісти
не меньшим, чем терпеть его у власти. вот ты его терпишь....
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30.08.2020 13:07 Відповісти
рыбка гуппи или судя по VPN лаптеногий ушлёпок? Наркоман за пол года два раза не приехал туда, где я живу - обоссался.
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31.08.2020 06:10 Відповісти
Кідарас ти, Зеля.
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30.08.2020 09:18 Відповісти
походу создавайте реестер кого рабшист обналичил двухлавой паспортиной,,
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30.08.2020 09:41 Відповісти
Сегодня, 30.08.2020, получил уведомленние от ютуба, о том что роскомнадзор подал жалобу на мое видео, выложенное 05.03.2016 с названием "Факельное шествие памяти Шухевича". Оказывается мое безобидное видео https://youtu.be/cwuANVhgugI нужно заблокировать "как содержащего призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, информационные материалы организаций, деятельность которых признанна нежелательной, недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений (конкретный тип противоправной информации указан в тексте уведомления во вложении к данному письму)."
Мало того! Владелец хостинга обязан (видимо ркн считает что оно может обязывать весь мир!) в течении суток удалить это видео и отчитаться об этом ркн! И ютуб говорит мне что они заблочат видео если я не удалю его сам!
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30.08.2020 10:04 Відповісти
Скажу сознательно в полном уме и здравии Зеленский самый настоящий клоун шут и притом плохонький клоун.
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30.08.2020 10:14 Відповісти
"Іуда теж навчився носити хрести." Станіслав Єжи Лец.
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30.08.2020 10:25 Відповісти
Досить вже людям лапшу вішати, спасителю ти наш. Тобі Ярослав Журавель часом ночами не сниться?
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30.08.2020 16:32 Відповісти
кто то думает что зебаран презик? Зеленський зустрівся із родинами загиблих воїнів і зниклих безвісти: "Ми всіх повернемо, хто живий і неживий" - Цензор.НЕТ 630
нифига , это клоун. а кто то верит что клоун говорит серьезно? Зеленський зустрівся із родинами загиблих воїнів і зниклих безвісти: "Ми всіх повернемо, хто живий і неживий" - Цензор.НЕТ 630

бедосик, за что не возьмется , все превращается в говно или в каратиста Зеленський зустрівся із родинами загиблих воїнів і зниклих безвісти: "Ми всіх повернемо, хто живий і неживий" - Цензор.НЕТ 630
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30.08.2020 16:39 Відповісти
лицемер.
у тебя фокин сепар, туда катится и кравчук.
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30.08.2020 21:10 Відповісти
***** квартаьна бреше як дихає.
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30.08.2020 22:03 Відповісти
А кто против мира. Все за. Украина ни на кого не нападала, международных и межгосударственных договоров не нарушала, была даже нейтральной, имела обязательства РФ о неприкосновенности наших границ и т.д. по будапештским соглашениям. НУ И ШО... В 2014 Украина подверглась неприкрытой агрессии со стороны РФ, оккупирован Крым и Севастополь и аннексирован РФ, оккупированы ОРДЛО и развязана война на востоке Украины, убито 13 тысяч человек с украинской стороны, раненных можно считать раза в 4 -5 больше, миллионы беженцев, разруха, уничтожение экономики и т.д. и т.п. Фактическое перекрытие для украины Керченского пролива. Можно продолжать без конца. НУ И ШО ... Мы за мир, и до войны и сейчас во время войны. Пускай вернут Украине КРЫМ, Севастополь, ОРДЛО без каких либо "навязанных" условий, выплатят компенсацию за понесенный ущерб и потери, перестанут вмешиваться в дела Украины в вопросах языка, веры, международной и внутренней политики, вступления в ЕС и НАТО. Прекратят блокаду Азовского и Черного морей. Выдадут бежавших гос преступников, вернут заложников и уберутся навсегда с Украины вместе со своими паспортами, рублями, флагами, ленточками, РПЦ, Сталиным,Путиным и прочим мотлохом. Покаются перед Украиной и отправят свое руководство на международный трибунал в Гаагу. А мы за мир, не мы эту войну начали. А Ермак "козел", потому что для него "мир" это капитуляция Украины перед РФерией по всем вышеизложенным требованиям. ПО ВСЕМ. НУ И ШО. И это мир по ермаковски. Да пошел он с-ка куда подальше. В нормальной стране он бы уже сидел в камере и считал часы до страти.
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17.01.2021 09:33 Відповісти
 
 