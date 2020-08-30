Зеленський зустрівся із родинами загиблих воїнів і зниклих безвісти: "Ми всіх повернемо, хто живий і неживий"

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із членами сімей загиблих захисників України і зниклих безвісти громадян.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Офісу президента, учасники обговорили питання соціального і медичного забезпечення для сімей загиблих, ефективної реабілітації ветеранів війни, розширення переліку пільг і проблеми з дотриманням існуючих пільг для сімей героїв, а також питання необхідності встановлення пам'ятних знаків полеглим воїнам в областях, ремонту житла, справедливості в підході до виплати компенсацій.

Також було порушено питання роботи Комісії з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, а також питання Єдиного реєстру зниклих безвісти, напрацювання та затвердження єдиного протоколу ексгумації, забезпечення обов’язкового психологічного супроводу членів сімей загиблих, зниклих безвісти та полонених.

"Коли запрацює комісія щодо зниклих безвісти при Кабінеті Міністрів, то це означає, що будуть створені реєстри безвісти зниклих за категоріями. У нас на сьомому році війни досі немає реєстрів щодо безвісти зниклих", - розповів куратор 40-го батальйону "Кривбас", координатор робочої групи при Офісі президента з питань зниклих безвісти на Донбасі та військових і цивільних заручників (полонених) Микола Колесник.

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Водночас він підтримав позицію президента України щодо необхідності дізнатися правду про винних в Іловайській трагедії. І зробити це має суд.

Крім того, на зустрічі обговорили проблему повернення людей, яких незаконно утримують на тимчасово окупованих територіях та в Росії. Володимир Зеленський заявив, що Україна працює над тим, щоб зробити це якнайшвидше.

"Ми справді подаємо у списках на взаємне звільнення, щоб ви просто знали, всіх. Немає такого, що ми подаємо цивільних, а військових – ні. Такого немає. Це неправда. Повірте", – звернувся президент до учасників зустрічі.

"Ми всіх повернемо, хто живий і неживий. У будь-якому разі", – додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 29 серпня відзначається День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.

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У Києві на Михайлівській площі зібралися родичі загиблих солдатів, а також ветерани російсько-української війни. Присутні поклали квіти до Стіни пам'яті полеглих за Україну, священнослужителі відслужили молебень.