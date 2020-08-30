Зеленський зустрівся із родинами загиблих воїнів і зниклих безвісти: "Ми всіх повернемо, хто живий і неживий"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із членами сімей загиблих захисників України і зниклих безвісти громадян.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Офісу президента, учасники обговорили питання соціального і медичного забезпечення для сімей загиблих, ефективної реабілітації ветеранів війни, розширення переліку пільг і проблеми з дотриманням існуючих пільг для сімей героїв, а також питання необхідності встановлення пам'ятних знаків полеглим воїнам в областях, ремонту житла, справедливості в підході до виплати компенсацій.
Також було порушено питання роботи Комісії з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, а також питання Єдиного реєстру зниклих безвісти, напрацювання та затвердження єдиного протоколу ексгумації, забезпечення обов’язкового психологічного супроводу членів сімей загиблих, зниклих безвісти та полонених.
"Коли запрацює комісія щодо зниклих безвісти при Кабінеті Міністрів, то це означає, що будуть створені реєстри безвісти зниклих за категоріями. У нас на сьомому році війни досі немає реєстрів щодо безвісти зниклих", - розповів куратор 40-го батальйону "Кривбас", координатор робочої групи при Офісі президента з питань зниклих безвісти на Донбасі та військових і цивільних заручників (полонених) Микола Колесник.
Водночас він підтримав позицію президента України щодо необхідності дізнатися правду про винних в Іловайській трагедії. І зробити це має суд.
Крім того, на зустрічі обговорили проблему повернення людей, яких незаконно утримують на тимчасово окупованих територіях та в Росії. Володимир Зеленський заявив, що Україна працює над тим, щоб зробити це якнайшвидше.
"Ми справді подаємо у списках на взаємне звільнення, щоб ви просто знали, всіх. Немає такого, що ми подаємо цивільних, а військових – ні. Такого немає. Це неправда. Повірте", – звернувся президент до учасників зустрічі.
"Ми всіх повернемо, хто живий і неживий. У будь-якому разі", – додав Володимир Зеленський.
Нагадаємо, 29 серпня відзначається День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.
У Києві на Михайлівській площі зібралися родичі загиблих солдатів, а також ветерани російсько-української війни. Присутні поклали квіти до Стіни пам'яті полеглих за Україну, священнослужителі відслужили молебень.
Будь ласка, зачекайте...
15 ч.
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ЗЕКОЩУНСТВО...
Сьогодні, 9 день після загибелі в зоні проведення ООС, командира розвідгрупи 14 бригади ЗСУ старшого лейтинанта Володимира Рудика. Командування, влада в догоду президенту, все таки видали довідку батькам про не бойову втрату....Бог їм суддя!
Мене вразили слова матері Володимира, котра сказала наступне : " Мій син захищав Україну! Не ховався за чиїсь спини, не бігав від військомату, пішов першим на війну, пішов тому, що по іншому не міг. Я ніколи не забуду як ті хто мав би віддати шану моєму сину після його смерті, привезли труну, залишили її біля порога, сіли в машину і втекли. Я пробачаю їм все! І не тримаю зла! Звертаюся до захисників України, котрі сьогодні на сході. Бережіть себе! Залишайтеся живими! І не дай Боже, щоб з вами обійшлися як з моїм сином!"....плакали всі, хто був біля могили Володимира Рудика.
Ми доб'ємося правди про смерть Володимира Рудика!
Роман Коваль.
боевые товарищи ( промолчали ) Зеленский мелкий жалкий иуда-уродец - грязь маланская
01 АВГ 2018
Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины № 2505-VIII "О правовом статусе лиц пропавших без вести".
Для этого законом создается Единый реестр лиц пропавших без вести.
"Документ определяет правовой статус лиц, пропавших без вести, и обеспечивает правовое регулирование отношений, связанных с установлением и учетом, поиском и социальной защитой таких лиц и их родственников.Закон направлен на имплементацию международных договоров по международному гуманитарному праву и международного права по правам человека по защите лиц, пропавших без вести, и их родственников, участницей которых является Украина.Документом определяются и основные полномочия и задачи Комиссии по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, является постоянно действующим совещательно-консультативным органом при Кабинете Министров, порядок ее образования, перечень органов, представители которых включаются в Комиссию.
https://censor.net.ua/news/3079302/poroshenko_podpisal_zakon_o_pravovom_statuse_lits_propavshih_bez_vesti
Вам времени до сих пор не хватило этим заняться. До каких пор будете врать и держать людей ЗА ИДИОТОВ и приписывать себе чужие заслуги, выдавая их за свои Надо было взять Закон и работать.
Пусть он вернёт Ярослава Журавля,погибшего по его вине СТРАШНОЙ СМЕРТЬЮ!!!
Зе клоун тепер богохульствує - видає себе за Бога, обіцяє воскрешати людей
Зовсім з катушок з їхав криворіжець.
"- Леонид Кравчук заявил, что видит вашу миссию в налаживании коммуникации между людьми, живущими на неподконтрольной территории? Каким образом вы это планируете делать?- 90% моего рабочего времени уходит на подготовку моей возможной встречи с жителями и руководителями подконтрольной Киеву части Донбасса." Тут в его ответе или оговорка или опечатка (подконтрольной)
"- Вы также предлагали отменить блокаду региона. Обсуждали ли вы этот вопрос с Кравчуком, Ермаком?- Прежде чем дать согласие на участие в работе делегации, я шесть часов провел в дружеской, обстоятельной беседе с Леонидом Макаровичем. Был полностью откровенен, надеюсь, Кравчук, как и я, тоже. Мы разошлись, как мне показалось, вполне удовлетворенные встречей. Он также считает, что надо смотреть человеку в глаза, если хочешь о чем-то договориться." Прямо на вопрос ( нет) не ответил, а значит это обсуждалось и вопрос отмены блокады будет решаться. И т.д.
Вже повертав живого Журавля, поки той від крововтрати не помер.
Мало того! Владелец хостинга обязан (видимо ркн считает что оно может обязывать весь мир!) в течении суток удалить это видео и отчитаться об этом ркн! И ютуб говорит мне что они заблочат видео если я не удалю его сам!
нифига , это клоун. а кто то верит что клоун говорит серьезно?
бедосик, за что не возьмется , все превращается в говно или в каратиста
у тебя фокин сепар, туда катится и кравчук.