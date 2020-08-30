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Київський театр Франка запросив звільнений колектив мінського театру Янки Купали відсвяткувати 100-річчя на своїй сцені, - міністр культури Ткаченко

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Київський театр Франка запросив звільнений колектив мінського театру Янки Купали відсвяткувати 100-річчя на своїй сцені, - міністр культури Ткаченко

Директор Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка Михайло Захаревич запросив колег із недавно розформованого білоруською владою театру імені Я.Купали відсвяткувати 100-річний ювілей в Україні.

Про це сказав міністр культури й інформаційної політики України Олександр Ткаченко в промові-привітанні до 100-річчя театру ім. Франка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МКІП.

"Символічно, що директор театру Михайло Захаревич запросив  білоруський театр імені Я.Купали  відсвяткувати своє 100-річчя на сцені театру Франка. Оскільки через участь у Марші свободи в Білорусі директора театру звільнили, а колектив розформували", - сказав Ткаченко.

Нагадаємо, 13 серпня колектив мінського театру імені Янки Купали виступив із вимогою до білоруської влади припинити насильство щодо мирних громадян і перерахувати голоси з участю незалежних спостерігачів. 16 серпня директор театру Павло Латушко й інші актори підписали відкрите звернення до білорусів і, зокрема, до армії. У зверненні містився заклик до негайної відставки і порушення кримінальних справ проти тих, хто віддавав злочинні накази.

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17 серпня Латушка звільненили, а наступного дня актори заявили міністру культури Юрію Бондарю, який приїхав у театр, що звільняються. Вже 21 серпня театр Янки Купали пішов на простій.

26 серпня дирекція Купалівського театру задовольнила заяви 58 акторів і співробітників про звільнення. Зі звільнених 36 осіб - актори, а решта - співробітники театру. Тож у трупі залишився 21 актор, серед яких ті, хто вже багато років не виходить на сцену.
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Топ коментарі
+12
взагалі то їх запросив театр а не уряд....
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30.08.2020 07:21
+10
Сподіваюсь, білоруси зі сцени київського театру не звернуться до путіна по допомогу, разом з міністром.
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30.08.2020 02:33
+8
Первая новость за долгое время, когда нет чувства стыда за то, что делает Правительство.
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30.08.2020 02:48
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Сподіваюсь, білоруси зі сцени київського театру не звернуться до путіна по допомогу, разом з міністром.
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30.08.2020 02:33 Відповісти
Первая новость за долгое время, когда нет чувства стыда за то, что делает Правительство.
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30.08.2020 02:48 Відповісти
Правительство?
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30.08.2020 03:04 Відповісти
Ну да, не называть же их шарашкиной конторой., хотя по существу они ею и являются Киевский театр Франко пригласил уволенный коллектив минского театра Купалы отпраздновать 100-летие на своей сцене, - министр культуры Ткаченко - Цензор.НЕТ 1123
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30.08.2020 03:11 Відповісти
..а куда идти?? К "ху*лу" на поклон??..Так завтра наши "олигархи"перед "запоребриковыми" окажутся голыми..хоть это одна "шайка-лейка"...
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30.08.2020 11:39 Відповісти
Куда мы шли 5 лет людям не понравилось. Результат как говорится на лицо, вернее на лице у Нелоха.
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31.08.2020 14:04 Відповісти
взагалі то їх запросив театр а не уряд....
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30.08.2020 07:21 Відповісти
Запросив театр, а фінансувати 100-літній ювілей буде уряд.
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30.08.2020 10:15 Відповісти
Не приїдуть, злякаються.
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30.08.2020 03:45 Відповісти
Респект!
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30.08.2020 05:05 Відповісти
Кстати. Украина сожет частично решить демографическую проблему за счет приема политических беженцев из Беларуси. А что, близкий народ, схожие языки,а главное взгляды на автократическое правительство. Люди молодые роботящиие. Властям надо взять эту идею на заметку.
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30.08.2020 07:12 Відповісти
Это может стать выходом для беларусов, но не должно стать целью Украины.
У них своя Родина
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30.08.2020 07:17 Відповісти
И так, как мышей рассеет бацька всех недовольных и обманутых по всему свету и рэволюцыя ффсе. И будут стенать о свободе Беларуси в ресторанах Манхэттена, как это делают уже почти 30 лет вожди БНФ и возвращаться спасители не хотят на грешную белорусскую землю
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30.08.2020 07:23 Відповісти
Какому-то лаптеголовому кацапыдлу шаталкину нравится "чалиться на нарах" и оно того же и другому желает.
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30.08.2020 08:30 Відповісти
Киевский театр Франко пригласил уволенный коллектив минского театра Купалы отпраздновать 100-летие на своей сцене,

Так может принять белоруссов в театр Франка?
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30.08.2020 08:48 Відповісти
Молодцы наши,это по человечески.Символично,что белорусов пригласил именно украинский театр им.Франко,а не какой нибудь российский им.И.В.Джугашвили.
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30.08.2020 09:05 Відповісти
Гарна ідея!!!
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30.08.2020 09:40 Відповісти
Гарна нагода створити у Києві білоруський театр. Чому б ні, російський же є.
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30.08.2020 12:45 Відповісти
 
 