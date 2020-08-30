Київський театр Франка запросив звільнений колектив мінського театру Янки Купали відсвяткувати 100-річчя на своїй сцені, - міністр культури Ткаченко
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Директор Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка Михайло Захаревич запросив колег із недавно розформованого білоруською владою театру імені Я.Купали відсвяткувати 100-річний ювілей в Україні.
Про це сказав міністр культури й інформаційної політики України Олександр Ткаченко в промові-привітанні до 100-річчя театру ім. Франка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МКІП.
"Символічно, що директор театру Михайло Захаревич запросив білоруський театр імені Я.Купали відсвяткувати своє 100-річчя на сцені театру Франка. Оскільки через участь у Марші свободи в Білорусі директора театру звільнили, а колектив розформували", - сказав Ткаченко.
Нагадаємо, 13 серпня колектив мінського театру імені Янки Купали виступив із вимогою до білоруської влади припинити насильство щодо мирних громадян і перерахувати голоси з участю незалежних спостерігачів. 16 серпня директор театру Павло Латушко й інші актори підписали відкрите звернення до білорусів і, зокрема, до армії. У зверненні містився заклик до негайної відставки і порушення кримінальних справ проти тих, хто віддавав злочинні накази.
17 серпня Латушка звільненили, а наступного дня актори заявили міністру культури Юрію Бондарю, який приїхав у театр, що звільняються. Вже 21 серпня театр Янки Купали пішов на простій.
26 серпня дирекція Купалівського театру задовольнила заяви 58 акторів і співробітників про звільнення. Зі звільнених 36 осіб - актори, а решта - співробітники театру. Тож у трупі залишився 21 актор, серед яких ті, хто вже багато років не виходить на сцену.
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У них своя Родина
Так может принять белоруссов в театр Франка?