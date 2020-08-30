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Окупанти вчора двічі порушували домовленості у межах перемир'я, втрат немає

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Окупанти вчора двічі порушували домовленості у межах перемир'я, втрат немає

Російські найманці за минулу добу двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські військовослужбовці не постраждали.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

"29 серпня з боку збройних формувань Російської Федерації було зафіксовано 2 порушення досягнутих угод. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил не було", - йдеться в ранковому зведенні в неділю.

Зокрема, вранці з боку тимчасово непідконтрольної Ужівки противник проводив інженерні роботи в бік українських позицій поблизу населеного пункту Водяне. А після обіду російські найманці здійснили неприцільні постріли зі стрілецької зброї поблизу Зайцевого.

"Від початку поточної доби, 30 серпня, на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів зберігалася тиша, обстрілів із боку противника не зафіксовано. Серед наших захисників немає військових втрат і поранень", - додали в штабі.

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Окупанти вчора двічі порушували домовленості у межах перемиря, втрат немає 01
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Топ коментарі
+13
Оккупанты вчера дважды нарушали договоренности в рамках перемирия, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5491
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30.08.2020 08:27
+9
нарушали договоренности в рамках перемирия



Оккупанты вчера дважды нарушали договоренности в рамках перемирия: потерь нет - Цензор.НЕТ 1393 Это как?
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30.08.2020 08:22
+5
Оккупанты вчера дважды нарушали договоренности в рамках перемирия: потерь нет - Цензор.НЕТ 4188
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30.08.2020 08:21
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Оккупанты вчера дважды нарушали договоренности в рамках перемирия: потерь нет - Цензор.НЕТ 4188
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30.08.2020 08:21 Відповісти
нарушали договоренности в рамках перемирия



Оккупанты вчера дважды нарушали договоренности в рамках перемирия: потерь нет - Цензор.НЕТ 1393 Это как?
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30.08.2020 08:22 Відповісти
А какая разніца? 😁
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30.08.2020 08:37 Відповісти
Наша армия ускоренно учится прятаться от обстрелов, все будет ЗЕееее....
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30.08.2020 10:21 Відповісти
Вот тот же вопрос. Если они нарушают, а нарушают, то значит перемирие не соблюдается.
Почему тогда чуть ли не из каждого утюга вещают о том, какие они молодцы и как НА ЭТОТ РАЗ работает перемирие и какая в этом на самом деле великая заслуга квартального генералиссимуса?
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30.08.2020 10:57 Відповісти
Мавзолейные Крысы после Украины полюбили Белорусь,скоро паспорта РАБссии раздадут...ну все как обычно.... Оккупанты вчера дважды нарушали договоренности в рамках перемирия: потерь нет - Цензор.НЕТ 7683ПОЦтриоты долбанные...
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30.08.2020 08:23 Відповісти
Какая разница какой флаг? Главное прекратить стрелять...
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30.08.2020 10:22 Відповісти
Я буєю від цих так званих "зведень". Вони ще б після словосполучення "втрат немає" написали б, що подібні обстріли корисні для здоров'я. Потвори, блд...
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30.08.2020 08:26 Відповісти
Оккупанты вчера дважды нарушали договоренности в рамках перемирия, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5491
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30.08.2020 08:27 Відповісти
Оккупанты вчера дважды нарушали договоренности в рамках перемирия, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6343
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30.08.2020 08:28 Відповісти
"Нужно просто перестать стрелять"...
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30.08.2020 08:30 Відповісти
А тепер приємна новина: Сдохла сепарська падла.

Оккупанты вчера дважды нарушали договоренности в рамках перемирия, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8743
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30.08.2020 08:32 Відповісти
А ця гидота поки що топче землю, на щастя не українську.
Для нього в пеклі мої Окупанти вчора двічі порушували домовленості у межах перемир'я, втрат немає - Цензор.НЕТ 8721 Окупанти вчора двічі порушували домовленості у межах перемир'я, втрат немає - Цензор.НЕТ 8721 вже підготували особистий казан
Окупанти вчора двічі порушували домовленості у межах перемир'я, втрат немає - Цензор.НЕТ 2503
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30.08.2020 08:37 Відповісти
Пора и микилке сделать так,чтобы порвали два баяна по случаю его похорон.
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30.08.2020 11:17 Відповісти
Окупанти вчора двічі порушували домовленості у межах перемир'я, втрат немає - Цензор.НЕТ 1505Окупанти вчора двічі порушували домовленості у межах перемир'я, втрат немає - Цензор.НЕТ 9227
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30.08.2020 09:20 Відповісти
На РАБссии демографическая катастрофа...с начала года умерло на 266 000 больше,чем родилось,так что белорусы станут РАБссиянцами и очень быстро....
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30.08.2020 08:32 Відповісти
Долго думал, как описать все достижения Зеленского
Но тут все сделали за меня:Окупанти вчора двічі порушували домовленості у межах перемир'я, втрат немає - Цензор.НЕТ 2061
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30.08.2020 08:40 Відповісти
РАБссия готовит переселенцев в Красноярский край...с выплатой типа подъемных....кандидаты из Крыма уже есть,оккупированная часть Донбасса есть,теперь и белорусов туда отправлять будут...Идея товаристча Сралина о переселении народов живет и процветает...
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30.08.2020 08:46 Відповісти
Окупанти вчора двічі порушували домовленості у межах перемир'я, втрат немає - Цензор.НЕТ 1837
Домбасян вже відправляли до Бурятії, та вони здриснули звідти. Не сподобалось.
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30.08.2020 09:55 Відповісти
З вуст прихильніків Зеленського все частіше звучать гасла ;Понять и простить!;....
Чекаємо на мітинги ;Так капітуляції!;
І це не жарт.
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30.08.2020 08:52 Відповісти
Свобода- это Право делать, что хочешь,и мешать другим делать то,что они хотят.
Генрик Сенкевич.лауреат Нобелевской премии.Польский прозаик.
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30.08.2020 08:57 Відповісти
Це такий зелений мЬІр на Домбасі?
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30.08.2020 09:14 Відповісти
Вокруг РАБссии одни враги,которые хотят поработить ихнюю ТЫРИторию.... Окупанти вчора двічі порушували домовленості у межах перемир'я, втрат немає - Цензор.НЕТ 8753Мир с РАБссией хуже войны....
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30.08.2020 09:19 Відповісти
Путлер говорил ..а мы цап-царап и в Дамки...,Крысиная политика до добра не доведет и никого не доводила... Окупанти вчора двічі порушували домовленості у межах перемир'я, втрат немає - Цензор.НЕТ 9889Австро-Венгрия,Римская Империя.Османская,РАБссиянская, Британская и прочие Чингизидов,которые сдохли смертью не храбрых Окупанти вчора двічі порушували домовленості у межах перемир'я, втрат немає - Цензор.НЕТ 9889История ничему не учит баранов кремлевских...
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30.08.2020 09:24 Відповісти
Сочиняют сводки и сами не верят. Хомчак-подонок.
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30.08.2020 11:13 Відповісти
Потерь нет! Что нормальному человеку радость то порохоботу попоболь Окупанти вчора двічі порушували домовленості у межах перемир'я, втрат немає - Цензор.НЕТ 1846
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30.08.2020 11:20 Відповісти
Там кажется день шахтёра намечается?
Посмотрим как они ужратые будут " перемирие" соблюдать.
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30.08.2020 11:32 Відповісти
 
 