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Рада не розглядатиме проєкт постанови про невизнання президентських виборів у Білорусі, - Арахамія

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Рада не розглядатиме проєкт постанови про невизнання президентських виборів у Білорусі, - Арахамія

Верховна Рада не розглядатиме проєкт постанови про невизнання президентських виборів у Білорусі, прогнозує лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" увечері в суботу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Мені здається, що ні", - сказав Арахамія, відповідаючи на запитання, чи буде Рада розглядати проєкт постанови про невизнання президентських виборів у Білорусі, ініційований групою депутатів на чолі з Олексієм Гончаренком (фракція "Європейська Солідарність").

Він уточнив, що на наступному пленарному тижні такого проєкту постанови на розгляді парламенту не буде.

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За словами лідера фракції, в парламенті заради політичних гасел намагаються завчасно проголошувати якісь декларації.

"Ми ж розуміємо, що ситуація в Білорусі дуже непроста і вона не чорно-біла... Я неодноразово говорив про свою позицію, ми на фракції поки це не обговорювали. Моя особиста позиція, що нам не завадить якийсь час побути Швейцарією, максимального нейтралітету дотримуватися", - пояснив народний депутат, додавши, що Україні не треба збільшувати лінію фронту на додачу до тієї, яка існує на сході.

Він нагадав про виважену позицію Міністерства закордонних справ України щодо замороження на певний час зовнішньополітичних контактів із Білоруссю.

"Цим мають займатися дипломати. Коли депутат прокинувся, подивився два новинні ресурси... і вже у себе у фейсбуці робить зовнішньополітичну заяву, мені здається, що це неправильно... Моя думка, що це фальстарт", - наголосив Арахамія.
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Топ коментарі
+40
Рада не будет рассматривать проект постановления о непризнании президентских выборов в Беларуси, - Арахамия - Цензор.НЕТ 3812
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30.08.2020 08:49
+34
Рада не будет рассматривать проект постановления о непризнании президентских выборов в Беларуси, - Арахамия - Цензор.НЕТ 2486
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30.08.2020 08:47
+33
Рада не будет рассматривать проект постановления о непризнании президентских выборов в Беларуси, - Арахамия - Цензор.НЕТ 8085Рада не будет рассматривать проект постановления о непризнании президентских выборов в Беларуси, - Арахамия - Цензор.НЕТ 9440
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30.08.2020 08:51
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Слабак ти агрохімія 🐸 зебіл же тепер каратист, невже ще боіцця бацьки?
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30.08.2020 08:39 Відповісти
А правда, что у зелёных жаб вообще нет яиц?
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30.08.2020 08:50 Відповісти
Нічого особистого. Міряють ситуацію на себе, зелені узурпатори.
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30.08.2020 08:55 Відповісти
хочешь чтоб везде было покакано?
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30.08.2020 09:09 Відповісти
Да, срать вы, репоеды, мастера
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30.08.2020 09:38 Відповісти
Політика партії Зеленського- лизати дупу *****.
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30.08.2020 08:43 Відповісти
Рада не розглядатиме проєкт постанови про невизнання президентських виборів у Білорусі, - Арахамія - Цензор.НЕТ 7138
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30.08.2020 09:39 Відповісти
Все верно ему ведь надо будет куда-то бежать от народного гнева!
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30.08.2020 08:43 Відповісти
Слуги *****.
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30.08.2020 08:44 Відповісти
Потому что "страшно.аж жуть"
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30.08.2020 08:44 Відповісти
Верно, а вдруг тогда Путин нападет или Лукашенко "пошлет" и, не приведи господь, Кадыров потребует извинений.
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30.08.2020 10:45 Відповісти
Из уст москаля сочинского звучат поучения, как Украине поступать в ситуации с Беларусью.
Спасибо Вам, зебилы...
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30.08.2020 08:46 Відповісти
Что то много сегодня этого узколобого чиполина в новостях....
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30.08.2020 08:47 Відповісти
"Не чёрно-белая" - это "не всё так однозначно"?
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30.08.2020 08:47 Відповісти
Рада не будет рассматривать проект постановления о непризнании президентских выборов в Беларуси, - Арахамия - Цензор.НЕТ 2486
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30.08.2020 08:47 Відповісти
Ссыкуны
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30.08.2020 08:48 Відповісти
Рада не будет рассматривать проект постановления о непризнании президентских выборов в Беларуси, - Арахамия - Цензор.НЕТ 3812
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30.08.2020 08:49 Відповісти
Так хто ж Їх заборонить, якщо в ВР їх більше половини, "голосів" не вистачить? Вот така муйня, малята.
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30.08.2020 10:49 Відповісти
Первый замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин заявил, что особый статус необходимо предоставить всей территории Донбасса, а не только оккупированным районам.
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30.08.2020 11:45 Відповісти
Не заборонені, а знищені.
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30.08.2020 16:26 Відповісти
Ну так пуйло ж визнало, а вони як проти пуйла підуть. Тепер все, як пуйло скаже падли роблять.
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30.08.2020 08:50 Відповісти
Вже скоро місяць минає від побоїщ в Білорусі, а вони все "взвєшивают", хуіові вони вєсовщікі. Напевне +уйло остаточно не визначився і дєрмак не отримав інструкцій для ЗЄлі. Спеціалістів по відносинах з Білоруссю мож найти тисячі, прорахувати політичні та економічні плюси і мінуси, порадитись з сусідами (Польща, Прибалтійські держави) виробити тверду зрозумілу позицію. Слхають маразматиків-совкодрочерів рашкососів фокнутих кравчучок.
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30.08.2020 08:51 Відповісти
Рада не будет рассматривать проект постановления о непризнании президентских выборов в Беларуси, - Арахамия - Цензор.НЕТ 8085Рада не будет рассматривать проект постановления о непризнании президентских выборов в Беларуси, - Арахамия - Цензор.НЕТ 9440
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30.08.2020 08:51 Відповісти
той, що знизу виглядає цілком природно.
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30.08.2020 09:59 Відповісти
Звернить увагу, той шо знизу и виглядає цілком природньо розумнійшим.
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30.08.2020 10:19 Відповісти
Агрохімія ****** на людину яка зловживає алкоголем😁
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30.08.2020 10:37 Відповісти
Достаточно "Агрохімія ****** на людину"
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30.08.2020 11:18 Відповісти
Видать из Кремля команда поступила, не рассматривать.
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30.08.2020 08:52 Відповісти
Знову напіввагітні?
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30.08.2020 08:53 Відповісти
Рада не будет рассматривать проект постановления о непризнании президентских выборов в Беларуси, - Арахамия - Цензор.НЕТ 2253
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30.08.2020 08:54 Відповісти
Долго думал, как описать все достижения Зеленского

Но тут все сделали за меня:

Рада не будет рассматривать проект постановления о непризнании президентских выборов в Беларуси, - Арахамия - Цензор.НЕТ 9585
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30.08.2020 08:55 Відповісти
Рада не будет рассматривать проект постановления о непризнании президентских выборов в Беларуси, - Арахамия - Цензор.НЕТ 2468
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30.08.2020 08:56 Відповісти
А що там зі створенням ТСК щодо =вагнерівців=, ара-холера ?
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30.08.2020 09:01 Відповісти
те ж саме: не будуть дразнити *****.
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30.08.2020 10:15 Відповісти
вчора була передача на Еспресо з-за участі Сергія Тарана (політолога, функціонера в штабі партії ЄС) і заступниці Арахамії по фракції Євгенії Кравчук. Сказала, що "політика має бути виваженою".
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30.08.2020 10:21 Відповісти
"ні всьо так адназначна..." - це недолуге белькотіння вже чули. тормоз.
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30.08.2020 09:06 Відповісти
Сцикуни.
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30.08.2020 09:07 Відповісти
Вот и я свои пять копеек вставлю...Вопрос не в том,как себя вести в данной ситуации,а вопрос в том,что будет,если СН открыто пойдет против *****...Ведь не секрет,что СН не является проукраинской силой,потому поддержки у патриотических сил нет,а,"лохтурат" СН сами знаете какой-то в основном не активная часть населения-они не вступится за своего лидера...Поэтому-молчание-конек СН...
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30.08.2020 09:08 Відповісти
Если СН открыто пойдёт против *****, то получат поддержку от патриотов, которые не только на диванах сидят.
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30.08.2020 11:14 Відповісти
правильно, мало своих дел?
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30.08.2020 09:08 Відповісти
Репоед, у тебя дел - в коментах срать
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30.08.2020 09:42 Відповісти
Проститутки.
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30.08.2020 09:10 Відповісти
*****...а этот Арахвмия реально дипломат. Вот это понимаю многоходов очка.
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30.08.2020 09:14 Відповісти
"Русский народ - наши друзья". Нардеп от "Слуг" народа приучает зебилов к "примерению"

Понавыбирали, мля, рашистских ватников:Нардеп правящей партии "Слуга народа" Николай Тищенко считает, что захваченные Россией территории Украины нельзя возвращать силой, так как это будет "братоубийственная война", а россияне, но не их руководство, - "наши друзья". Мышебратский вброс хозяин "Велюра" изложил YouTube-каналу Ходят слухи.
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30.08.2020 09:14 Відповісти
Але жодна падлюка не втікає від біндєр до "наших друзей". Продай свій "Велюр" і за ті гроші купиш собі цілий Мухосранськ чи ********** десь на окраїні набятной. І буде їм щастя - кругом братский русский народ, з кожно ящика, утюга і чайника цілодобово вєщают про вєликава Пу, бєндєр нєту, кругом чути язик, красива абматюкают і ****** по харі, зато без України.
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30.08.2020 09:37 Відповісти
Я говорил сразу после выборов, против Лукашенко будут вводить санкции не болезненные. Позиция у ЕС такая: жёсткие санкции против Луки вводить нельзя, а то к "Путину" уйдёт. СН тоже придерживается этой линии.
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30.08.2020 09:32 Відповісти
Оманський каратист намагається всидіти на двох табуретках. І нашим, і вашим.
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30.08.2020 09:32 Відповісти
Та на кулаці Коломийського він сидить 😁 всі ж знають шо ігар вчлєрич видатний проктолог 😁😁😁
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30.08.2020 10:40 Відповісти
Это потому что бы в процессе голосования не показать " кто есть кто". На табло то все будет наглядно. И если по некоторым фракциям это изначально понятно, да они и не скрывают. ЕС и Голос с одной стороны - ОПЗЖопс с другой, то вот "слугам" придется засветиться.. ну а кому охота, показывать свое истинное лицо.
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30.08.2020 09:35 Відповісти
Конфискация Белоруси без референдума,это типа Путлер...а мы Цап-Царап и в Дамки....а батька всея белорусов остался с носом...
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30.08.2020 09:35 Відповісти
сцикливе гнітюче лайно!
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30.08.2020 09:40 Відповісти
Слуги народа любят Мавзолейное Гестапо Путлера.... Рада не розглядатиме проєкт постанови про невизнання президентських виборів у Білорусі, - Арахамія - Цензор.НЕТ 5901анекдот блин...
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30.08.2020 09:41 Відповісти
Гончаренко то известный популист и политическая проститутка. Следовать его советам - копать себе полит.могилу.
Да и рассмотрение этого сомнительного проекта что даст? Через год все вокруг смирятся с реальностью и будут работать с Беларусью как и прежде
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30.08.2020 09:46 Відповісти
С чего ты взял?
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30.08.2020 09:50 Відповісти
Кто не обладает мужеством рискнуть жизнью для достижения СВОЕЙ СВОБОДЫ,то заслуживает быть РАБом.
Георг Гегель.немецкий философ.
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30.08.2020 09:46 Відповісти
На якій помийниці ви знайшли цього чмошника,зе-дебіли?
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30.08.2020 09:47 Відповісти
Слуги Медведчука..вы РАБы....
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30.08.2020 09:49 Відповісти
Семья Лукашенко доставлена в США...а почему не на РАБссию?
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30.08.2020 09:53 Відповісти
На право пойдешь коня потеряешь на лево пойдешь голову сложешь. Сказка ложь да в ней намек , Лукашенко не пенек.
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30.08.2020 10:14 Відповісти
нормальная растяжка Рада не розглядатиме проєкт постанови про невизнання президентських виборів у Білорусі, - Арахамія - Цензор.НЕТ 3111.
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30.08.2020 10:39 Відповісти
ссыкотно бизянам малоросским
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30.08.2020 09:56 Відповісти
Попираете права на выборы беларусского народа в угоду негодяю Лукашенко. Такая партия не имеет права на существование в свободной стране
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30.08.2020 10:10 Відповісти
Не, членам профсоюзов бабы обещали давать, только ментов обижают.
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30.08.2020 10:12 Відповісти
А что,ссыкотно папа,в Кремле-не велит? Рада не розглядатиме проєкт постанови про невизнання президентських виборів у Білорусі, - Арахамія - Цензор.НЕТ 6355
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30.08.2020 10:16 Відповісти
Как этот ушлепок,собирается дальше руководить-после всего ЭТОГО? Рада не розглядатиме проєкт постанови про невизнання президентських виборів у Білорусі, - Арахамія - Цензор.НЕТ 7091
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30.08.2020 10:18 Відповісти
Рада не розглядатиме проєкт постанови про невизнання президентських виборів у Білорусі, - Арахамія - Цензор.НЕТ 694
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30.08.2020 10:24 Відповісти
Рада не розглядатиме проєкт постанови про невизнання президентських виборів у Білорусі, - Арахамія - Цензор.НЕТ 1730
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30.08.2020 10:33 Відповісти
агрохимия хочет быть одновременно и умным и красивым... Рада не розглядатиме проєкт постанови про невизнання президентських виборів у Білорусі, - Арахамія - Цензор.НЕТ 3092
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30.08.2020 10:37 Відповісти
Znacit kurs jest ne s ES,poskolku tam vse nepriznali samozvanca i vybori
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30.08.2020 10:44 Відповісти
Україна приєдналась до заяви ЄС про невизнання виборів у Білорусі.
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30.08.2020 10:54 Відповісти
Клоуни знають, що вони без фальсифікацій свої вибори не виграють.
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30.08.2020 10:52 Відповісти
Этим должны заниматься дипломаты, когда депутат проснулся, посмотрел два новостных ресурса… и уже у себя в Фейсбуке делает внешнеполитическое заявление. Мне кажется это неправильно… Мое мнение, что это фальстарт - истинно сказано...
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30.08.2020 10:53 Відповісти
40% бензину в Україну йде через Білорусь, бояться що нелегітимний білоруський диктатор накладе ембарго.
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30.08.2020 10:57 Відповісти
И что оно с этим бензином делать будет?? В паРашу не продать...в Европу тоже...
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30.08.2020 11:22 Відповісти
Лука в Европу как раз много продаёт бензина, тут вы не правы. На него пу как раз наехал, что тот наживается не платя акциз после переработки сырой и продажи. Дешевле польського Орлена в 1.5 раза. И Орлен у него на границе оптом скупают, чтобы рынок не ломать низкой ценой.
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30.08.2020 12:03 Відповісти
Neznaju pro Orlean,no u nas ix pererabatuciji zavod ne s Belorus zakupajet,a sami delajet tut na zavode pererabatyvajet neft.Oni vsem Baltijskim stranam prodajiut potom.Skoro vedut poslenyje ES na neft,gaz i ugol s 3 stran,to jest i Belorus ,ves ES vediot,tak Evrope budet im trudnej prodat
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30.08.2020 12:34 Відповісти
насколько я понимаю - уже давно действует эта директива, чтобы внутриевропейский бензин перерабатывать. Но если через границу цена в 2 раза дешевле - коммерция всегда находит способ заработать.
Поляки обычные, кто живёт у границы - делают по нескольку ходок в РБ, это так называемые "бензовозы". А Орлен, поняв, что с этим невозможно бороться, а можно ещё и заработать без всякой переработки, покупают сразу готовый бензин.
Может быть в Литве такого нет, но поляки всегда были торгашами. Где выгода - там и они.
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30.08.2020 12:54 Відповісти
Tut ix zavod vlozeno 4mlrd evro na restovraciju,posmotrel dlia interesa na dani moment tak teper rabotajet na 70% mocnosti.Zaplatyli nalogov proslom godu primerno 400mln evro v biudzet nas.Bolsinstve prodajut Litve,primerno takuju sumu i v Estoniju i Latviju i polvinu togo v Polsu i Ukrainu.V Evropu podalse malo prodajut ecio Singapur nemalo
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30.08.2020 13:13 Відповісти
наверное вы правы.
Но сверху был пост о том, что Лука не сможет продать в РФ и ЕС.
Это не совсем так. Сможет. Дешёвый бензин востребован, и если поляки могут ничего не делая и не вкладывая - просто купить дёшево и тут же реализовать - они это сделают. И им никто ничего не скажет, та же Германия, которая действует в своих интересах, протаскивая газопровод СП-2 невзирая на негодование США.
Поляки критикуют Германию за газ, Германия критикует поляков за бензин. Рядом кричат венгры с греками и франзузами, что им надо в рашку продавать огурцы, вино и фрукты.
Везде выгода и коммерция. И всем на всех по большому счёту наплевать, что очень печально.
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30.08.2020 13:23 Відповісти
Непризнание Радой президентских выборов в Беларуси на самом деле нейтральной позицией не является. Потому, что непризнание президентских выборов явно сфальсицированными означает признание этих выборов несфальсифицированными, то есть состоявшимися. Что полностью совпадает с позицией России. И полностью не совпадает с позицией стран Европы. Нейтральности не существует. Рада приняла сторону России.
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30.08.2020 11:14 Відповісти
Правильно,сосна! Кабы чего не вышло...
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30.08.2020 22:27 Відповісти
 
 