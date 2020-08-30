Рада не розглядатиме проєкт постанови про невизнання президентських виборів у Білорусі, - Арахамія
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Верховна Рада не розглядатиме проєкт постанови про невизнання президентських виборів у Білорусі, прогнозує лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" увечері в суботу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Мені здається, що ні", - сказав Арахамія, відповідаючи на запитання, чи буде Рада розглядати проєкт постанови про невизнання президентських виборів у Білорусі, ініційований групою депутатів на чолі з Олексієм Гончаренком (фракція "Європейська Солідарність").
Він уточнив, що на наступному пленарному тижні такого проєкту постанови на розгляді парламенту не буде.
За словами лідера фракції, в парламенті заради політичних гасел намагаються завчасно проголошувати якісь декларації.
"Ми ж розуміємо, що ситуація в Білорусі дуже непроста і вона не чорно-біла... Я неодноразово говорив про свою позицію, ми на фракції поки це не обговорювали. Моя особиста позиція, що нам не завадить якийсь час побути Швейцарією, максимального нейтралітету дотримуватися", - пояснив народний депутат, додавши, що Україні не треба збільшувати лінію фронту на додачу до тієї, яка існує на сході.
Він нагадав про виважену позицію Міністерства закордонних справ України щодо замороження на певний час зовнішньополітичних контактів із Білоруссю.
"Цим мають займатися дипломати. Коли депутат прокинувся, подивився два новинні ресурси... і вже у себе у фейсбуці робить зовнішньополітичну заяву, мені здається, що це неправильно... Моя думка, що це фальстарт", - наголосив Арахамія.
Будь ласка, зачекайте...
Спасибо Вам, зебилы...
Но тут все сделали за меня:
Понавыбирали, мля, рашистских ватников:Нардеп правящей партии "Слуга народа" Николай Тищенко считает, что захваченные Россией территории Украины нельзя возвращать силой, так как это будет "братоубийственная война", а россияне, но не их руководство, - "наши друзья". Мышебратский вброс хозяин "Велюра" изложил YouTube-каналу Ходят слухи.
Да и рассмотрение этого сомнительного проекта что даст? Через год все вокруг смирятся с реальностью и будут работать с Беларусью как и прежде
Георг Гегель.немецкий философ.
Поляки обычные, кто живёт у границы - делают по нескольку ходок в РБ, это так называемые "бензовозы". А Орлен, поняв, что с этим невозможно бороться, а можно ещё и заработать без всякой переработки, покупают сразу готовый бензин.
Может быть в Литве такого нет, но поляки всегда были торгашами. Где выгода - там и они.
Но сверху был пост о том, что Лука не сможет продать в РФ и ЕС.
Это не совсем так. Сможет. Дешёвый бензин востребован, и если поляки могут ничего не делая и не вкладывая - просто купить дёшево и тут же реализовать - они это сделают. И им никто ничего не скажет, та же Германия, которая действует в своих интересах, протаскивая газопровод СП-2 невзирая на негодование США.
Поляки критикуют Германию за газ, Германия критикует поляков за бензин. Рядом кричат венгры с греками и франзузами, что им надо в рашку продавать огурцы, вино и фрукты.
Везде выгода и коммерция. И всем на всех по большому счёту наплевать, что очень печально.