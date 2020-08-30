Рада не розглядатиме проєкт постанови про невизнання президентських виборів у Білорусі, - Арахамія

Верховна Рада не розглядатиме проєкт постанови про невизнання президентських виборів у Білорусі, прогнозує лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" увечері в суботу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Мені здається, що ні", - сказав Арахамія, відповідаючи на запитання, чи буде Рада розглядати проєкт постанови про невизнання президентських виборів у Білорусі, ініційований групою депутатів на чолі з Олексієм Гончаренком (фракція "Європейська Солідарність").

Він уточнив, що на наступному пленарному тижні такого проєкту постанови на розгляді парламенту не буде.

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За словами лідера фракції, в парламенті заради політичних гасел намагаються завчасно проголошувати якісь декларації.

"Ми ж розуміємо, що ситуація в Білорусі дуже непроста і вона не чорно-біла... Я неодноразово говорив про свою позицію, ми на фракції поки це не обговорювали. Моя особиста позиція, що нам не завадить якийсь час побути Швейцарією, максимального нейтралітету дотримуватися", - пояснив народний депутат, додавши, що Україні не треба збільшувати лінію фронту на додачу до тієї, яка існує на сході.

Він нагадав про виважену позицію Міністерства закордонних справ України щодо замороження на певний час зовнішньополітичних контактів із Білоруссю.

"Цим мають займатися дипломати. Коли депутат прокинувся, подивився два новинні ресурси... і вже у себе у фейсбуці робить зовнішньополітичну заяву, мені здається, що це неправильно... Моя думка, що це фальстарт", - наголосив Арахамія.