Суд заарештував шістьох жителів Дніпра, підозрюваних у нападі на автобус на Харківщині
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Київський райсуд Харкова взяв під варту шістьох жителів Дніпра, підозрюваних у нападі зі стріляниною на автобус поблизу Люботина ввечері 27 серпня, і продовжує розглядати клопотання про обрання запобіжних заходів іншим підозрюваним.
Про це повідомив прессекретар прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Обрали (запобіжний захід. - Ред.) шістьом - утримання під вартою без застави. Сьогодні ще трьом планується", - сказав Чубенко.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 27 серпня в районі Люботина під Харковом було обстріляно мікроавтобус. Народний депутат ОПЗЖ Ілля Ківа заявив, що в автобусі були його соратники.
Поліція повідомила, що внаслідок обстрілу поранено 2 осіб.
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко поінформував, що нападників затримали і опублікував їхні фотографії.
Відомості про те, що трапилося, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) і ч. 15 п. 1, 7, 12 ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство двох і більше осіб із хуліганських спонукань, вчинене за змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.
Того ж вечора поліція затримала 14 осіб у Красноградському районі Харківської області. Всім їм оголошено про підозру за ч. 4 ст. 296 і ч. 15 п. 1, 7, 12 ч. 2 ст. 115 КК України.
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