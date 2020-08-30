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Суд заарештував шістьох жителів Дніпра, підозрюваних у нападі на автобус на Харківщині

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Суд заарештував шістьох жителів Дніпра, підозрюваних у нападі на автобус на Харківщині

Київський райсуд Харкова взяв під варту шістьох жителів Дніпра, підозрюваних у нападі зі стріляниною на автобус поблизу Люботина ввечері 27 серпня, і продовжує розглядати клопотання про обрання запобіжних заходів іншим підозрюваним.

Про це повідомив прессекретар прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Обрали (запобіжний захід. - Ред.) шістьом - утримання під вартою без застави. Сьогодні ще трьом планується", - сказав Чубенко.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 27 серпня в районі Люботина під Харковом було обстріляно мікроавтобус. Народний депутат ОПЗЖ Ілля Ківа заявив, що в автобусі були його соратники.

Поліція повідомила, що внаслідок обстрілу поранено 2 осіб.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко поінформував, що нападників затримали і опублікував їхні фотографії.

Відомості про те, що трапилося, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) і ч. 15 п. 1, 7, 12 ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство двох і більше осіб із хуліганських спонукань, вчинене за змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Того ж вечора поліція затримала 14 осіб у Красноградському районі Харківської області. Всім їм оголошено про підозру за ч. 4 ст. 296 і ч. 15 п. 1, 7, 12  ч. 2 ст. 115 КК України.
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Топ коментарі
+31
Зебіли! Чому арештувли?! За те що гамселили ворогів України!? Та цих дроченців ківенят повісити мало, на кіл їх і вся розмова.
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30.08.2020 09:13
+24
Партия ОПЗЖ должна быть запрещена как вражеская терористическая предательская рассийская организация.Все эти маргиналы, предатели - Рабиновичи,Медведчуки должны сидеть в тюрьме пожизненно и работать кувалдой .С полной конфискацией награбленного имущества и активов . Вместе с детьми и жёнами как пособники рассийской терористической организации.
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30.08.2020 10:04
+17
Нехай зажопники знають що по їхньому не буде.
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30.08.2020 09:03
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Сама идея: ********* титушек-сепаров Кивы - отличная. Но исполнение - отвратительное. Делать надо было креативно, изящно и без палева на трассе.
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30.08.2020 14:49 Відповісти
Жаль что гандона Кивы не было с ними в автобусе. Его давно надо повесить за яйца.
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30.08.2020 15:21 Відповісти
Согласен, идиотское исполнение. Нужно было посадить в автобус бойцов и отп****ить титушек в мясо, деньги легко не даются. Или есть дауны которые поверят, что это были идейные организмы Суд заарештував шістьох жителів Дніпра, підозрюваних у нападі на автобус на Харківщині - Цензор.НЕТ 8521
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30.08.2020 15:29 Відповісти
Почему депутатам и предателям и за убийство можно залог а простым украинцам залог нельзя вносить даже за героические поступки во время войны с российскими оккупантами и коллаборантами? Что то здесь не то. Неужели Украина уже оккупирована и власть захватили российские коллаборанты?
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30.08.2020 16:07 Відповісти
Наградить крестом Героя Украины и денежной премией-10000 гривен.
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30.08.2020 17:24 Відповісти
отморозки отлупили других отморозков, а столько внимания. а вот фокин сливает полностью украину так все молчат))
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30.08.2020 18:06 Відповісти
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