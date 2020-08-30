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В Україні за добу 2 096 нових випадків COVID-19, померли 35 осіб, видужали 596

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

В Україні за добу 2 096 нових випадків COVID-19, померли 35 осіб, видужали 596

В Україні станом на ранок неділі, 30 серпня, зафіксовано 2 096 нових випадків інфікування коронавірусом.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки й оборони, передає Цензор.НЕТ.

Днем раніше, 29 серпня, повідомлялося про рекордні від початку епідемії 2 481 новий випадок за добу, 28 серпня - про 2 438 нових випадків, 27 серпня - про 1 974, 26 серпня - про 1 670, 25 серпня - про 1 658, 24 серпня - про 1 799, 23 серпня - про 1 987, 22 серпня - про 2 328 нових інфікованих за добу.

Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок п'ятниці 119 074 особи, померло від початку пандемії 2 527 осіб (за добу 35), видужали 56 734 (за добу 596).

Наразі в Україні на COVID-19 хворіють 59 813 осіб, що на 1 465 більше, ніж днем ​​раніше. Тож кількість активних хворих в Україні перевищує кількість тих, хто одужав.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській (198), Львівській (188), Одеській (173), Івано-Франківській (171), Тернопільській (160), Чернівецькій (148) і Хмельницькій (105) областях, а також у Києві (109).

Читайте також: До 20% хворих COVID-19 в Україні потребують госпіталізації, - Степанов
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Топ коментарі
+4
Если честно то лучше уж дороги чем тупо разворуют на фронтах борьбы с вирусом.
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30.08.2020 09:41
+4
Еси бы не карантин в марте, у нас было бы как в Белоруссии. Десятки тысяч могил. Умирающие в коридорах больниц. Трупы на улицах и переулках Минска, Гомлы и Бреста.
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30.08.2020 09:55
+3
Ты бы еще Туркменистан в пример привел. Там заболевших ковидом вообще нет, но
Коронавирус в мире: отрицающий ковид лидер Туркмении впервые появился в маске
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30.08.2020 10:26
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вон даже в индии слонам и коровам начали одевать намордники и количество заболевших начало снижаться, а у нас в маршрутке еще и по грызлу получишь если зайдешь в маске
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30.08.2020 09:24 Відповісти
Ну не скажи, можно и наоборот отгрести если без маски в маршрутке.
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30.08.2020 09:38 Відповісти
Ну это где-то в редких адекватных городах
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30.08.2020 11:37 Відповісти
В Індії ЖОПА з епідемією..Очікувано вийшли на перше місце по щоденній заражуваності...

там загалом не прийнято мити руки .Від слова"навіть перед їдою"..
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30.08.2020 12:59 Відповісти
Є один дієвий спосіб боротися з тими, хто їздить у громадському транспорті з відкритим носом: коли кожний свідомий громадянин буде брати з собой з десяток прищіпок і чіпляти їм на ніс.
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30.08.2020 09:37 Відповісти
Спробуй, можеш навіть з усіма "свідомими". Шо правда, де ж ти їх в реалії багато набереш?
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30.08.2020 09:40 Відповісти
дуже дякую зе! його команда, майстрів спорту з боротьби з короновірусом, показує високий рівень пофесіоналізму у боротьбі з недугом. один тільки антикороновірусний фонд чого вартий: то дороги побудували, то мусорам бабла підкинули, то задовольнили суддів. бо не для кого не секрет, що саме завдяки новим дорогам і ситим мусорам короновірус відступає.
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30.08.2020 09:39 Відповісти
Если честно то лучше уж дороги чем тупо разворуют на фронтах борьбы с вирусом.
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30.08.2020 09:41 Відповісти
Если решили что на медицину то лучше уж на медицину. Есть и другие болезни кроме ковида.
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30.08.2020 10:05 Відповісти
На сьогодні у Тернопільську область не надійшло жодної гривні з коронавірусного фонду, який було створено на рівні України.
Про це заявив голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук.

----------------
"Соборникам" з Тернопільщини...
1) Дивно...у вас ЗЕ ж переміг на виборах у 2019 на відміну від Львівщини... В Україні за добу 2 096 нових випадків COVID-19, померли 35 осіб, видужали 596 - Цензор.НЕТ 3146 2) якщо хочете щось змінити без повзання на колінах перед ЗЕ і Шмигалем - Чорновіл колись запропонував Ідею "Галицької Асамблеї"..Але ви "соборники" -ну то вибачте..очікуйте наступних виборів.. В Україні за добу 2 096 нових випадків COVID-19, померли 35 осіб, видужали 596 - Цензор.НЕТ 1508
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30.08.2020 13:04 Відповісти
Еси бы не карантин в марте, у нас было бы как в Белоруссии. Десятки тысяч могил. Умирающие в коридорах больниц. Трупы на улицах и переулках Минска, Гомлы и Бреста.
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30.08.2020 09:55 Відповісти
Так білоруси тепер і протестують через те, що Лукашенко не ввів карантин у березні.
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30.08.2020 09:58 Відповісти
В Украине десятки миллионов могил, трупы в коридорах больниц сваливают и мёртвые по краю дороги с косами стоят
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30.08.2020 10:00 Відповісти
Ты бы еще Туркменистан в пример привел. Там заболевших ковидом вообще нет, но
Коронавирус в мире: отрицающий ковид лидер Туркмении впервые появился в маске
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30.08.2020 10:26 Відповісти
У Лахти свой ,"фирменний стиль" стеба ((
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30.08.2020 12:50 Відповісти
Якщо влада не збирається вводити тотальний, остаточний, беззаперечний карантин, то навіщо тоді цей вірус?
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30.08.2020 09:55 Відповісти
Из за лужи так пёрднули - в Украине приняли к исполнению
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30.08.2020 09:58 Відповісти
І отримали бонус -короновірусний фонд, який направили на дороги, ага)
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30.08.2020 10:00 Відповісти
Вирус в Украине очень полезен для отмены местных выборов в тех регионах, где зеленые и их еврейские посипаки из свободы и самонемочи пролетают, как фанера над Парижем.
Усиленно зондируются также шансы зеленого педалика на выборах в Киеве.
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30.08.2020 10:09 Відповісти
посіпаки "Єврейської солыдарності" в інтернеті завжди вирізнялись вмінням "переводити стрілки )))
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30.08.2020 12:57 Відповісти
Партия Слуга народа не представлена в местных советах, потому что еще никогда не принимала в них участие. Любой результат для них будет плюсом, ведь даже 1 > чем 0. Тем более, учитывая падение рейтинга, Слуге народа выгодны выборы как можно раньше, чтобы получить как можно больше.
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30.08.2020 13:44 Відповісти
???
що за маячня ?
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30.08.2020 13:00 Відповісти
В Україні за добу 2 096 нових випадків COVID-19, померли 35 осіб, видужали 596 - Цензор.НЕТ 9953
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30.08.2020 10:28 Відповісти
В Україні за добу 2 096 нових випадків COVID-19, померли 35 осіб, видужали 596 - Цензор.НЕТ 9417
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30.08.2020 10:54 Відповісти
В Україні за добу 2 096 нових випадків COVID-19, померли 35 осіб, видужали 596 - Цензор.НЕТ 7906
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30.08.2020 10:58 Відповісти
Ешьте три головки чеснока в день. Может, от коронавируса это и не поможет, но люди будут держаться от вас подальше..

😷
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30.08.2020 10:59 Відповісти
Кстати, неплохая мысль. С волками жить...
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30.08.2020 18:05 Відповісти
Пройдёт время, пройдёт вирус, чума людей не убила, а это китайское изобретение и подавно...Узкоглазые кинули бревно под колёса экономического локомотива, а сами обошли его. Фигня, прорвёмся!
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30.08.2020 11:32 Відповісти
всегда проривались..

кто би смотрел количество жертв етих "проривов" ..(((
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30.08.2020 12:51 Відповісти
Свободные койки в больницах есть, в чем проблемы, всё пофигу😁😁😁😁
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30.08.2020 12:30 Відповісти
пока есть..

ето огромная радость.. В Україні за добу 2 096 нових випадків COVID-19, померли 35 осіб, видужали 596 - Цензор.НЕТ 127
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30.08.2020 12:52 Відповісти
Коломия на Прикарпатті вже другий тиждень поспіль потрапляє в червону коронавірусну зону.
За словами мера міста Ігоря Слюзара, захворюваність серед населення продовжує рости. Зокрема, щодня збільшується на 20 - 30%.
Водночас лікарні - переповнені.
У всьому міський голова звинувачує весілля.

За словами міського голови, головне джерело захворюваності - це весілля. Такі заходи в Коломиї проводилися до восьмого серпня. Негативно на ситуацію із COVID-19 впливає і передвиборна пора. Зокрема, за останній тиждень під ратушею відбулося п'ять протестів. Про це пише Суспільне.

Ця хвиля підходить до завершення. Але невдовзі знову починаються весілля. І це знову, коли в селі, в палатці - 500 осіб. Але, на жаль, у нас є така традиція,

За його словами, поліція приїжджає та штрафує. Але, "коли 500 "чоловік-легенів гуляє - з ними вже нічого не можна зробити".
https://24tv.ua/kolomiya-drugiy-tizhden-pospil-chervoniy-novini-ivano-frankivska_n1404738
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30.08.2020 12:55 Відповісти
Как там ВанаБаба, не сдохла?🤣
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30.08.2020 13:06 Відповісти
а чому така критична ситуація, хоть хтось задумався? я вам скажу, бо буба не взяла під особистий контроль! Без того чма нічого не може бути толковим!
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30.08.2020 13:10 Відповісти
Безос уже заработал на пандемии триллион долларов .Вот кто конечный бенифициар этой паники и лжи .Над нами нагло издеваются .Посеянная паника приносит нам бедность ,им триллионы .
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30.08.2020 13:14 Відповісти
КОРОНАВІРУС SARS-COV-2 МОЖЕ ПРОНИКАТИ В СЕРЦЕВИЙ М'ЯЗ

Німецькі медики виявили сліди коронавірусу в серцевому м'язі у пацієнтів, які вже одужали після зараження COVID-19.
Випадки зі своєї практики описують співробітники університетського центру Майнца. Про це відзначається в дослідженні журналу Oxford Academic. Спочатку хворі поступили з міокардитом, однак пізніше стало відомо, що всі вони недавно важко хворіли. Читай також: ВЧЕНІ ЗАЯВИЛИ, ЩО КОРОНАВІРУС МОЖЕ ВИКЛИКАТИ У ДІТЕЙ ДІАБЕТ Всі хворі не досягнули 40-річного віку і мали негативні результати тестів на COVID-19.
Кожен з них повідомив, що кілька тижнів тому перехворів якимось захворюванням, що протікає з симптомами грипу
. «Особливість наших випадків в тому, що за допомогою біопсії серцевого м'яза вірус виявляється, коли сам COVID-19 вже пройшов або протікає в нешкідливій формі», - пояснює професор Філіп Венцель з Німецького центру серцево-судинних досліджень. - Після непомітного латентного періоду перебігу хвороби, пацієнти поступили до нас з підозрою на запалення міокарада. Однак поки невідомо, чи пов'язано виникнення цього запалення з присутністю SARS-CoV-2 і, наприклад, тривалим його розмноженням у тканинах «. Автори дослідження кажуть, що довгострокові наслідки коронавірусної інфекції залишаються все ще не до кінця дослідженими, проте отримані ними і їх берлінськими колегами результати вказують на необхідність приділяти підвищену увагу стану серцево-судинної системи пацієнтів з COVID-19.

Джерело: https://new-s.com.ua/zdorovja/slidy-koronavirusu-vyjavyly-v-serci-16558.html
© new-s.com.ua
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30.08.2020 14:00 Відповісти
Міокардит - поширене ускладнення від інфекцій.
Сама мала у школі (спочатку горло боліло). Знайомі мої (до речі, всі жінки) теж.
А тут "відкриття" від ковідки.
Міокардит - запалення серцевого м'яза в результаті різних інфекцій, впливів лікарських препаратів, токсинів або імунних процесів, що призводять до пошкодження клітин серцевого м'яза і розвитку серцевої недостатності. Міокардитом хворіють частіше люди до 40 років. Жінки схильні до цього захворювання більшою мірою, ніж чоловіки, проте чоловіча половина населення схильна до більш важких форм міокардиту, що протікає з важкими ускладненнями. (с)
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30.08.2020 20:45 Відповісти
ще один дурантинофіл активізувався (((
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30.08.2020 14:01 Відповісти
Давно из Италии не было новостей . Мы обеспокоены . . .В Україні за добу 2 096 нових випадків COVID-19, померли 35 осіб, видужали 596 - Цензор.НЕТ 6345
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30.08.2020 14:03 Відповісти
Число зараженных и умерших от ковида - это не самые интересные цифры (особенно если мы знаем, как записывают в "умершие от ковида", то есть манипулируют цифрами).

Гораздо интереснее цифры, которые говорят, во сколько обходятся бюджету 10 дней дурантина.
В Украине таких цифр нет, а вот в Австралии они были опубликованы газетой The Australian для штата Виктория, который преступный премьер Эндрюс, закрыл на дурантин 4-го уровня.
Итак: 10 дней дурантина штата Виктория обходятся федеральному бюджету в 300 миллионов долларов.
Поскольку премьер Эндрюс не будет переизбран до 2022 года, то подсчитаем стоимость премьера Эндрюса федеральному бюджету.
Понятно, что до конца 2022 Эндрюс переизбираться не будет, то есть получаем 365 дней в 2021 + 365 дней в 2022 = 730 дней.
Проплюсуем дни, оставшиеся до онца 2020: 30 + 31 + 30 + 31 = 122
Итого получаем 852 дня.
Разделим на 10, получим 85,2 раз по 300 миллионов долларов, или 25,56 миллиардов долларов.
Разве это неподъемная цена?
Вовсе нет, ведь федералы платят, federals are on tap.

Вот и вы подсчитайте, во что вам обходится дурантин Степанова, повесив на Степанова, таким образом, "ценник".
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31.08.2020 08:15 Відповісти
Я очень извиняюсь, ошибочка вышла.
Потому как мне сказали, что стоимость Премьера Эндрюса 300 миллионов ни в 10 дней, а в один день.
так что умножаем 852 на 300 миллионов и получаем 255,6 миллиардов баксов, то есть четверть триллиона доларов.
все равно это не деньги, за такого премьера, как Эндрюс.

А вот во сколько Украине обходится Степанов? А вы подсчитайте.
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31.08.2020 08:29 Відповісти
Почему дурантин эквивалентен непредумышленному убийству (manslaughter)?
Потому, что при дурантине врачи работают в "телефонном" резиме, так что кардиограмму, например, снять нельзя, что в конечном тоге приводит к преждевременной смерти больных сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Отмечу, что бухло купить можно, бухошопы открыты, а врачи-кардиологи - нет.

P.S. Да, почему убийства "непредумышленные". Потому что, что Степанов со своей камарильей, что Преьер Эндрюс со своей шоблой, именно этих людей убивать не планировали, им все равно, кого конкерто убивать.
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31.08.2020 08:19 Відповісти
это чисто кошмар. Тущи свет бросай гранату.
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31.08.2020 08:37 Відповісти
 
 