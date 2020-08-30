Дворічна дитина загинула під час пожежі в житловому будинку на Чернігівщині

У селі Чернігівської області в приватному будинку сталася пожежа, унаслідок якої загинули дві людини, зокрема дитина.

Про це повідомляє пресслужба Держслужби з надзвичайних ситуацій України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"30 серпня о 1:33 у с. Дуболугівка Ніжинського району виникла пожежа у приватному житловому будинку та господарчій будівлі, унаслідок якої загинули 2 людини, зокрема 1 дитина (2018 року народження)", - йдеться в повідомленні.

Пожежу загасили о 6:00.

"Вогнем знищено господарчу будівлю, покрівлю та перекриття житлового будинку", - уточнили пожежники.

Відомо, що до гасіння залучались 11 людей та 5 одиниць техніки, з них від ДСНС 4 людини особового складу та 1 одиниця техніки.

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