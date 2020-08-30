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Новини Політика України
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Роттердам+ (169) Слуга народу (2544)

"Слуга народу" вимагає у НАБУ роз'яснень про причини багаторічних спекуляцій у справі "Роттердам +"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) має пояснити причини майже чотирирічних спекуляцій навколо справи "Роттердам +", а не перекладати провину за провал розслідування на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП) або Службу безпеки України (СБУ).

Про це заявила нардепка Людмила Буймістер на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Днями САП закрила справу щодо "Роттердам+", бо від НАБУ не було доказів. Збитки, про які так гучно заявлялось, так і не довели. Майже 4 роки спекуляцій, після яких дуже важко пояснити суспільству, хто ж помилявся, хто брехав. Замість пояснень маємо перекидання відповідальності на САП та СБУ, що є комфортною тактикою щодо будь-якої проваленої слідчими справи",- заявила нардепка.

Вона додала, що НАБУ має відзвітувати про провалену справу, зокрема і перед президентом.

Водночас Буймістер сподівається, що ситуація довкола рішення Конституційного Суду щодо повноважень директора НАБУ буде вирішена цивілізовано і не завдасть Українці репутаційних збитків.

Читайте також: Рішення про закриття справи "Роттердам +" поставило крапку в багаторічних маніпуляціях, - ДТЕК

Нагадаємо, 28 серпня САП оголосила про закриття справи "Роттердам +" через відсутність достовірних і вичерпних доказів заподіяння збитків.

11 серпня фінальна комплексна експертиза СБУ не підтвердила збитків від дії формули "Роттердам +". До цього також жодна державна експертиза, проведена з ініціативи НАБУ і сторони захисту, не підтвердила заподіяння збитків. Термін досудового розслідування у справі "Роттердам +" закінчився 8 серпня. НАБУ і САП не змогли спрямувати справу до суду і зупинили розслідування на невизначений термін.

Розслідування у справі "Роттердам +" розпочалося у березні 2017 року. У ньому брали участь 15 детективів і 7 прокурорів. Витрати бюджету на їхню роботу оцінюються  у 96 млн грн.

Формула "Роттердам +" діяла для розрахунку вартості вугілля під час встановлення прогнозованої оптової ціни електроенергії суто для промислових споживачів у період 2016-2019 років. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формулу було скасовано з 1 липня 2019 року із запровадженням ринку електроенергії.
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Топ коментарі
+35
"Слуга народа" требует у НАБУ разъяснений о причинах многолетних спекуляций по делу "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 7759"Слуга народа" требует у НАБУ разъяснений о причинах многолетних спекуляций по делу "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 6580
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30.08.2020 11:59
+30
забавно) слуга урода, пролезшая в Раду на волне хайпа по Роттердам+, требует расследовать как так вышло "Слуга народа" требует у НАБУ разъяснений о причинах многолетних спекуляций по делу "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 6931
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30.08.2020 12:00
+29
"Слуга народа" требует у НАБУ разъяснений о причинах многолетних спекуляций по делу "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 6837"Слуга народа" требует у НАБУ разъяснений о причинах многолетних спекуляций по делу "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 9568
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30.08.2020 12:10
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зелебобики - шобло обоср@нтов "Слуга народа" требует у НАБУ разъяснений о причинах многолетних спекуляций по делу "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 5485
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30.08.2020 11:59 Відповісти
"Слуга народу" вимагає у НАБУ роз'яснень про причини багаторічних спекуляцій у справі "Роттердам +" - Цензор.НЕТ 6236
зебіли тупо не розуміють що то не"справу правалілі" а в справі НЕМА СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ
коротше = ЗЕЛЕНА ТУПОРИЛА БРЕХНЯ С К Р І З Ь "Слуга народу" вимагає у НАБУ роз'яснень про причини багаторічних спекуляцій у справі "Роттердам +" - Цензор.НЕТ 9624
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30.08.2020 12:49 Відповісти
Так дело было начато при попареднике.
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30.08.2020 18:47 Відповісти
А когда зеленое стадо у Пороха будет просить прощения за вылитую грязь и вранье?
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30.08.2020 14:09 Відповісти
ніколи, бо Порошенко вкрав їхній мозок, а не обрізані в цій країні- це трудовий та обслуговуючий клас пролетаріату. "Слуга народу" вимагає у НАБУ роз'яснень про причини багаторічних спекуляцій у справі "Роттердам +" - Цензор.НЕТ 6232
Збитки, про які так гучно заявлялось, так і не довели. Майже 4 роки спекуляцій, після яких дуже важко пояснити суспільству, хто ж помилявся, хто брехав. Джерело: https://censor.net/ua/n3216600
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30.08.2020 14:55 Відповісти
За что, если "Расследование по делу "Роттердам+" началось в марте 2017 года."?! "Слуга народу" вимагає у НАБУ роз'яснень про причини багаторічних спекуляцій у справі "Роттердам +" - Цензор.НЕТ 9473
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30.08.2020 18:49 Відповісти
"Слуга народа" требует у НАБУ разъяснений о причинах многолетних спекуляций по делу "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 7759"Слуга народа" требует у НАБУ разъяснений о причинах многолетних спекуляций по делу "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 6580
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30.08.2020 11:59 Відповісти
Почему все так удивляются, что вiслюк оманский всех ******? Об этом всех предупреждали еще в начале 19-го года перед выборами, прямо по пунктам и с разъяснением почему именно так будет. А теперь народ хлопает себя ладошами по бёдрам, бровки домиком и кудахчет "шо ж такое? как же ж так?.." "Слуга народа" требует у НАБУ разъяснений о причинах многолетних спекуляций по делу "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 5987 "Слуга народа" требует у НАБУ разъяснений о причинах многолетних спекуляций по делу "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 6578
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30.08.2020 12:03 Відповісти
я бы поменял слово НАВРАЛ........ НА....... НАС...Л.... (идиома)
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30.08.2020 13:23 Відповісти
забавно) слуга урода, пролезшая в Раду на волне хайпа по Роттердам+, требует расследовать как так вышло "Слуга народа" требует у НАБУ разъяснений о причинах многолетних спекуляций по делу "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 6931
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30.08.2020 12:00 Відповісти
"Вовремя предать, это не предать, это предвидеть".
Хоча ці слуги, як і більшість наріду, самі свято вірили в кацапські фейки. "Свинарчуки", "ротердам", офшори, ... . Кишенькові ж журнашлюхи, на коломойсько- пінчуківсько- ахметовсько- мертвечуківських телеканалах брехати "НЕ" будуть. Та ні в жисть.
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30.08.2020 12:17 Відповісти
В мене є теорія згідно якої в "свинарчуків" не вірили, ні ті хто звинувачував, ні ті кого звинувачували. Просто бидлу заскучавшому за лизанням кацапських срак запропонували зручний мотив для здійснення мрії. Такий собі камуфляж для совісті)
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30.08.2020 12:24 Відповісти
"Слуга народа" требует у НАБУ разъяснений о причинах многолетних спекуляций по делу "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 7127
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30.08.2020 12:00 Відповісти
"Слуга народа" требует у НАБУ разъяснений о причинах многолетних спекуляций по делу "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 9373"Слуга народа" требует у НАБУ разъяснений о причинах многолетних спекуляций по делу "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 4956
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30.08.2020 12:13 Відповісти
"Слуга народа" требует у НАБУ разъяснений о причинах многолетних спекуляций по делу "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 2678"Слуга народа" требует у НАБУ разъяснений о причинах многолетних спекуляций по делу "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 2378
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30.08.2020 12:01 Відповісти
НАБУ скоро будет пинать все ворьё...КС под крылом Вовка,НАБУ удушат в зародыше,для казнокрадов..
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30.08.2020 12:02 Відповісти
Зелебобы, шерше ля Порох!!!😁
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30.08.2020 12:03 Відповісти
Може, знову пора на стадіон, але вже для звіту? А Порошенко вже спитає...
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30.08.2020 12:05 Відповісти
"Слуга народа" требует у НАБУ разъяснений о причинах многолетних спекуляций по делу "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 2626
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30.08.2020 12:08 Відповісти
"Слуга народа" требует у НАБУ разъяснений о причинах многолетних спекуляций по делу "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 9024
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30.08.2020 12:05 Відповісти
"Слуга народа" требует у НАБУ разъяснений о причинах многолетних спекуляций по делу "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 6837"Слуга народа" требует у НАБУ разъяснений о причинах многолетних спекуляций по делу "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 9568
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30.08.2020 12:10 Відповісти
Так они и на "собачьем" лают с "апшипками"...
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30.08.2020 12:23 Відповісти
на пройдоху доктора ПИ похож, его брат
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30.08.2020 12:29 Відповісти
Вину доказать в Суде надо.А не пиарить свой дебилизм на весь Мир. "Слуга народа" требует у НАБУ разъяснений о причинах многолетних спекуляций по делу "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 3242
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30.08.2020 12:06 Відповісти
Надо пиарить дебилизм зелебобиков многократно и постоянно. Тыкать в рожи 73% этим пиаром непрерывно, чтоб, ****, помнили какое они г@вно и за какое г@вно голосовали.
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30.08.2020 12:10 Відповісти
Готовите электорат лдя ОПЗЖ?
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30.08.2020 12:16 Відповісти
лохторат жопы всегда готов. Это железобетонные жопы. А обоср@вшихся зеленым поносом лохов надо учить.
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30.08.2020 12:18 Відповісти
А цель «обучения» какая? Чьи ряды они пополнят?
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30.08.2020 12:21 Відповісти
Это та масса инфантильного ила, которая вообще никакие ряды не пополняет. Максимум, что может быть, его зачерпнут и оно поплывёт в том течении, которое в этот момент будет, и быстро осядет на то днище, откуда оно и приподнялось.
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30.08.2020 12:49 Відповісти
"Слуга народу" вимагає у НАБУ роз'яснень про причини багаторічних спекуляцій у справі "Роттердам +" - Цензор.НЕТ 9217 так то воно так АЛЕ трошечки НЕ ТАК "Слуга народу" вимагає у НАБУ роз'яснень про причини багаторічних спекуляцій у справі "Роттердам +" - Цензор.НЕТ 4038 73% =ФЕйК лахтинський!!!
За шмарклю голосувало 23%виборців+ 21%"протіфПорошенко",
за"партію"шмарклі голосували ТІ-Жсамі-23%... "Слуга народу" вимагає у НАБУ роз'яснень про причини багаторічних спекуляцій у справі "Роттердам +" - Цензор.НЕТ 4038
так що годі вже повторювати демотіватори вигадані в лахті "Слуга народу" вимагає у НАБУ роз'яснень про причини багаторічних спекуляцій у справі "Роттердам +" - Цензор.НЕТ 976
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30.08.2020 12:55 Відповісти
В любом случае, нужно это выставлять на обозрение всем, чтоб к этому г@вну было презрение не меньшее, чем к х-йлу.
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30.08.2020 12:56 Відповісти
"Слуга народа" требует у НАБУ разъяснений о причинах многолетних спекуляций по делу "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 4299
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30.08.2020 12:07 Відповісти
Есть такое понятие юридическое Презумпция невиновности....
Вот к примеру стащил Коломойский 470 ярдов долларов и Суд в США докажет,что именно столько Игорь Валерьевич слямзил бабла у Приватбанка "Слуга народа" требует у НАБУ разъяснений о причинах многолетних спекуляций по делу "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 1697Сомневаетесь?
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30.08.2020 12:10 Відповісти
Ты это Каддафи расскажи при встрече. "Слуга народа" требует у НАБУ разъяснений о причинах многолетних спекуляций по делу "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 5840
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30.08.2020 12:12 Відповісти
Сомневаюсь!!! "Слуга народа" требует у НАБУ разъяснений о причинах многолетних спекуляций по делу "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 3090
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30.08.2020 12:12 Відповісти
Я читаю прессу США и Британии 25 часов в Сутки,в отличие от вас Зелемойских.... "Слуга народа" требует у НАБУ разъяснений о причинах многолетних спекуляций по делу "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 4149 стадо идиотов"Слуга народа" требует у НАБУ разъяснений о причинах многолетних спекуляций по делу "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 4149
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30.08.2020 12:14 Відповісти
Really??
🤣
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30.08.2020 12:26 Відповісти
"Слуга народа" требует у НАБУ разъяснений о причинах многолетних спекуляций по делу "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 155
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30.08.2020 12:15 Відповісти
В Роттердаме ничего не покупали,из Роттердама ничего не везли,но покупку и перевозку включили в себестоимость и красиво завысили тарифы - ну вот совсем тут нет никакого преступления и нет никаких доказательств преступления,просто красавы.
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30.08.2020 12:18 Відповісти
А может наоборот - занизили тарифы? Уголь с тех же ахметкинмх шахт при Зеленском существенно подорожал. "Слуга народу" вимагає у НАБУ роз'яснень про причини багаторічних спекуляцій у справі "Роттердам +" - Цензор.НЕТ 5038
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30.08.2020 12:30 Відповісти
Уголь не подорожал,ахметка,за взятки,завысил себестоимость - вот и всё.
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30.08.2020 12:41 Відповісти
взятки Пороху давал?
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30.08.2020 12:56 Відповісти
"Слуга народу" вимагає у НАБУ роз'яснень про причини багаторічних спекуляцій у справі "Роттердам +" - Цензор.НЕТ 810
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30.08.2020 12:32 Відповісти
Хороший эфир в Ютьюбе выдал Саша Сотник : Слияние рабов ,о братстве Путлера и Минского таракана "Слуга народу" вимагає у НАБУ роз'яснень про причини багаторічних спекуляцій у справі "Роттердам +" - Цензор.НЕТ 5722
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30.08.2020 12:18 Відповісти
"Слуга народу" вимагає у НАБУ роз'яснень про причини багаторічних спекуляцій у справі "Роттердам +" - Цензор.НЕТ 7426Посмотрите на эти светлые лица депутатов,одинаковый у всех взгляд,непонятно что эти слуги хотят от народа? Одним словом я такие лица видел в годы совдепии на комсомольской конференции,когда работал в радиоузле. "Слуга народу" вимагає у НАБУ роз'яснень про причини багаторічних спекуляцій у справі "Роттердам +" - Цензор.НЕТ 9245
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30.08.2020 12:20 Відповісти
"Слуга народу" вимагає у НАБУ роз'яснень про причини багаторічних спекуляцій у справі "Роттердам +" - Цензор.НЕТ 6986
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30.08.2020 12:25 Відповісти
Шариковщина тоже служила народу в 1922 года,когда собирали под ружьем советское быдло "Слуга народу" вимагає у НАБУ роз'яснень про причини багаторічних спекуляцій у справі "Роттердам +" - Цензор.НЕТ 9805Первым это увидел Михпил Афанасьевич Булгаков...потому и написал Собачье сердце...в 1924 году всего через 2 года после образования того ДЕРЬМА...
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30.08.2020 12:26 Відповісти
Ми нація, яка забула Голодомор.
Ми нація, яка після розстрілу в зеленому коридорі шукаємо винних де завгодно, але не тих хто розстрілював.
Можливо друге є наслідком першого?

Мені інколи дуже сумно і боляче стає від цього всього !!
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30.08.2020 12:28 Відповісти
А хто в тому сумніваєтся що Потрох і Ахметов обікрали українців на 19 млрд!!! Возили вугіля з Донбасу через Рашку, а рахували ніби везуть з Ротердаму. А тепер купили експертів з СБУ разом з чортом Бакановим і збитків НЕМАЄ!!!
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30.08.2020 12:30 Відповісти
"Слуга народу" вимагає у НАБУ роз'яснень про причини багаторічних спекуляцій у справі "Роттердам +" - Цензор.НЕТ 1331
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30.08.2020 12:34 Відповісти
В Нибиру и заговор рептилоидов ты тоже веришь?
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30.08.2020 12:40 Відповісти
Вугілля з усього світу торгується на біржі ,, і не важливо де воно видобувається , хоч в Африці , хоч в Австралії , хоч в кацапії .Навіть те що видобувається в Україні , і йде на продаж за кордон . Так як і газ , нафта , зерно та інше . Все йде через біржу ...! "Слуга народу" вимагає у НАБУ роз'яснень про причини багаторічних спекуляцій у справі "Роттердам +" - Цензор.НЕТ 4546 .
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30.08.2020 12:43 Відповісти
"Слуга народу" вимагає у НАБУ роз'яснень про причини багаторічних спекуляцій у справі "Роттердам +" - Цензор.НЕТ 4535 Это Порох напал на Крым и Дамбасс 1 марта 2014 года на заседании ДурьДумы РАБссии и вместе с Валентиной Матвиенко аплодировал СТОЯ.....,став президентом 7 июня 2014 года прямо после инаугурации напал на Мавзолейных Мудаков....
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30.08.2020 12:35 Відповісти
Если бы не Порох,сидели бы сейчас в Дерьме....впрочем вы в нем и сидите...дефицит бюджета приближается к триллиону...Поздравляю...
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30.08.2020 12:37 Відповісти
Ссуки народу, які вичавили Холодницького з САП, блокували/фальсифікували всі експертизи, пакостили як могли "своїм в доску" монголомоскотським венедіктовим генпрокувором, викупили проститутаційний КС (щоб той офіційно випорожнився п&здом, що НАБУ в них "не керується" як треба, тому "нелігітимне"), організували замість вРоттердама+ новий дерібан - Амстердам+, зараз будуть "вимагати пояснень"? Ви там вже в дюпель пообдовбулися, що навіть будь-який зв'язок з реальністю загубили? Може вже прийшов час вам "дати пояснень"?
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30.08.2020 12:45 Відповісти
Так вроде это от СН надо требовать объяснений насчет многолетних спекуляций.
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30.08.2020 12:46 Відповісти
З надбань Зеоманського :
Липовий чорний пояс, липовий краповий берет, липовий диплом юриста, липовий президент !!
Що в нього справжнє?
Треба в Лєнки запитати, може і батько він також липовий ? 🤔
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30.08.2020 12:49 Відповісти
мьаденький = копия Богдана
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30.08.2020 12:58 Відповісти
Гройсман оставил +150 ярдов профицитьа и 25 тонн долларов золотовалюты....
Зелемойские где баблосы с сентября 2019 года и по сегодня???Корона с Вирусом сожрала?Или Гончарук на Панаму перевел? "Слуга народу" вимагає у НАБУ роз'яснень про причини багаторічних спекуляцій у справі "Роттердам +" - Цензор.НЕТ 2523
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30.08.2020 12:51 Відповісти
Город золотой, рекомендую
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30.08.2020 12:54 Відповісти
А баблосы бюджетные вы Коломойскому втихаря всунули,дабы должок веронуть за избирательную капмпашку Зели...и прочие махинации с недвижимостью за бугром... "Слуга народу" вимагає у НАБУ роз'яснень про причини багаторічних спекуляцій у справі "Роттердам +" - Цензор.НЕТ 7620 "Слуга народу" вимагає у НАБУ роз'яснень про причини багаторічних спекуляцій у справі "Роттердам +" - Цензор.НЕТ 7620
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30.08.2020 12:59 Відповісти
"Слуга народу" вимагає у НАБУ роз'яснень про причини багаторічних спекуляцій у справі "Роттердам +" - Цензор.НЕТ 3921"Слуга народу" вимагає у НАБУ роз'яснень про причини багаторічних спекуляцій у справі "Роттердам +" - Цензор.НЕТ 65
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30.08.2020 13:04 Відповісти
"Слуга народу" вимагає у НАБУ роз'яснень про причини багаторічних спекуляцій у справі "Роттердам +" - Цензор.НЕТ 8466
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30.08.2020 13:08 Відповісти
Голова енергетичного комітету парламенту Андрій Герус має відповісти за маніпуляції та обман щодо формули "Роттердам+", жодних збитків від якої для держави САП не знайшла. Про це написав народний депутат України, Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець на своїй сторінці в Facebook.
"Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) закрила справу "формули "Роттердам+". Збитків не знайшли, законність та економічну обґрунтованість формули підтвердили експертизами. АЛЕ. Як бути з тими, хто навмисне 3,5 роки вводив в оману громадськість, правоохоронні органи, хто цинічно маніпулював інформацією?", - написав Волинець.
Він нагадав, що найбільш активним маніпулятором щодо цієї формули був нинішній голова профільного парламентського комітету Андрій Герус.
"Герус завдяки маніпуляціям та фейкам сформував себе імідж "головного народного енергетика". На сайті його ручної Асоціації споживачів енергетики й досі крутиться лічильник, за яким "Роттердам+" нібито завдав збитків на 64,866 млрд грн... Іронія в тому, що Державне бюро розслідувань зараз веде справу якраз щодо збитків для держави через СКАСУВАННЯ формули", - написав Волинець.
На його думку, в нинішній ситуації Андрій Герус має подати у відставку з посади голови парламентського комітету та вибачитись перед громадськістю за обман та маніпуляції стосовно формули "Роттердам+".
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30.08.2020 14:19 Відповісти
Олексій Гончаренко
Вчера в 05:16 ·

Тепер офіційно і без емоцій.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила справу «Роттердам+» через відсутність складу злочину.
Понад 3,5 роки з кожного телевізору лунали брехливі звинувачення в корупції, зомбували про мільярди вкрадених у простого народу грошей, а тепер справу просто закрили, бо виявляється від самого початку не було ніякої корупції.
Міф штучно створили, нахабно використали на виборах для дискредитації президента Порошенка, на цих брехливих звинуваченнях дорвалися до влади, а тепер змушено розвели руками.
Будь-яка брехня рано чи пізно випливає на поверхню. І за весь цей обман і тони бруду, які були вилиті на виборах на Порошенка і його політичну команду, ще доведеться понести відповідальність.
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30.08.2020 22:01 Відповісти
 
 