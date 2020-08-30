"Слуга народу" вимагає у НАБУ роз'яснень про причини багаторічних спекуляцій у справі "Роттердам +"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) має пояснити причини майже чотирирічних спекуляцій навколо справи "Роттердам +", а не перекладати провину за провал розслідування на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП) або Службу безпеки України (СБУ).
Про це заявила нардепка Людмила Буймістер на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Днями САП закрила справу щодо "Роттердам+", бо від НАБУ не було доказів. Збитки, про які так гучно заявлялось, так і не довели. Майже 4 роки спекуляцій, після яких дуже важко пояснити суспільству, хто ж помилявся, хто брехав. Замість пояснень маємо перекидання відповідальності на САП та СБУ, що є комфортною тактикою щодо будь-якої проваленої слідчими справи",- заявила нардепка.
Вона додала, що НАБУ має відзвітувати про провалену справу, зокрема і перед президентом.
Водночас Буймістер сподівається, що ситуація довкола рішення Конституційного Суду щодо повноважень директора НАБУ буде вирішена цивілізовано і не завдасть Українці репутаційних збитків.
Нагадаємо, 28 серпня САП оголосила про закриття справи "Роттердам +" через відсутність достовірних і вичерпних доказів заподіяння збитків.
11 серпня фінальна комплексна експертиза СБУ не підтвердила збитків від дії формули "Роттердам +". До цього також жодна державна експертиза, проведена з ініціативи НАБУ і сторони захисту, не підтвердила заподіяння збитків. Термін досудового розслідування у справі "Роттердам +" закінчився 8 серпня. НАБУ і САП не змогли спрямувати справу до суду і зупинили розслідування на невизначений термін.
Розслідування у справі "Роттердам +" розпочалося у березні 2017 року. У ньому брали участь 15 детективів і 7 прокурорів. Витрати бюджету на їхню роботу оцінюються у 96 млн грн.
Формула "Роттердам +" діяла для розрахунку вартості вугілля під час встановлення прогнозованої оптової ціни електроенергії суто для промислових споживачів у період 2016-2019 років. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формулу було скасовано з 1 липня 2019 року із запровадженням ринку електроенергії.
Будь ласка, зачекайте...
зебіли тупо не розуміють що то не"справу правалілі" а в справі НЕМА СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ
коротше = ЗЕЛЕНА ТУПОРИЛА БРЕХНЯ С К Р І З Ь
Збитки, про які так гучно заявлялось, так і не довели. Майже 4 роки спекуляцій, після яких дуже важко пояснити суспільству, хто ж помилявся, хто брехав. Джерело: https://censor.net/ua/n3216600
Хоча ці слуги, як і більшість наріду, самі свято вірили в кацапські фейки. "Свинарчуки", "ротердам", офшори, ... . Кишенькові ж журнашлюхи, на коломойсько- пінчуківсько- ахметовсько- мертвечуківських телеканалах брехати "НЕ" будуть. Та ні в жисть.
За шмарклю голосувало 23%виборців+ 21%"протіфПорошенко",
за"партію"шмарклі голосували ТІ-Жсамі-23%...
так що годі вже повторювати демотіватори вигадані в лахті
Вот к примеру стащил Коломойский 470 ярдов долларов и Суд в США докажет,что именно столько Игорь Валерьевич слямзил бабла у Приватбанка Сомневаетесь?
🤣
Ми нація, яка після розстрілу в зеленому коридорі шукаємо винних де завгодно, але не тих хто розстрілював.
Можливо друге є наслідком першого?
Мені інколи дуже сумно і боляче стає від цього всього !!
Липовий чорний пояс, липовий краповий берет, липовий диплом юриста, липовий президент !!
Що в нього справжнє?
Треба в Лєнки запитати, може і батько він також липовий ? 🤔
Зелемойские где баблосы с сентября 2019 года и по сегодня???Корона с Вирусом сожрала?Или Гончарук на Панаму перевел?
"Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) закрила справу "формули "Роттердам+". Збитків не знайшли, законність та економічну обґрунтованість формули підтвердили експертизами. АЛЕ. Як бути з тими, хто навмисне 3,5 роки вводив в оману громадськість, правоохоронні органи, хто цинічно маніпулював інформацією?", - написав Волинець.
Він нагадав, що найбільш активним маніпулятором щодо цієї формули був нинішній голова профільного парламентського комітету Андрій Герус.
"Герус завдяки маніпуляціям та фейкам сформував себе імідж "головного народного енергетика". На сайті його ручної Асоціації споживачів енергетики й досі крутиться лічильник, за яким "Роттердам+" нібито завдав збитків на 64,866 млрд грн... Іронія в тому, що Державне бюро розслідувань зараз веде справу якраз щодо збитків для держави через СКАСУВАННЯ формули", - написав Волинець.
На його думку, в нинішній ситуації Андрій Герус має подати у відставку з посади голови парламентського комітету та вибачитись перед громадськістю за обман та маніпуляції стосовно формули "Роттердам+".
Вчера в 05:16 ·
Тепер офіційно і без емоцій.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила справу «Роттердам+» через відсутність складу злочину.
Понад 3,5 роки з кожного телевізору лунали брехливі звинувачення в корупції, зомбували про мільярди вкрадених у простого народу грошей, а тепер справу просто закрили, бо виявляється від самого початку не було ніякої корупції.
Міф штучно створили, нахабно використали на виборах для дискредитації президента Порошенка, на цих брехливих звинуваченнях дорвалися до влади, а тепер змушено розвели руками.
Будь-яка брехня рано чи пізно випливає на поверхню. І за весь цей обман і тони бруду, які були вилиті на виборах на Порошенка і його політичну команду, ще доведеться понести відповідальність.