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У Києві за добу кількість хворих на COVID-19 зросла на 109 осіб, 9 померли, - Кличко. КАРТА

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Здоров'я

У Києві за добу кількість хворих на COVID-19 зросла на 109 осіб, 9 померли, - Кличко. КАРТА

У Києві за минулу добу лабораторно підтверджено 109 нових випадків інфікування коронавірусною інфекцією.

Про це міський голова столиці Віталій Кличко повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі, коронавірус за минулу добу виявили у 109 жителів Києва. Знову велика кількість летальних випадків - померло 9 осіб", - написав він.

Серед нових хворих 54 жінки віком від 19 до 83 років, 52 чоловіки віком від 20 до 84 років, 2 дівчинки 6 і 7 років та 2-річний хлопчик.

Крім того, захворіли 6 медиків.

До лікарень госпіталізували 27 пацієнтів. Решта - на самоізоляції під контролем лікарів

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Одужали за добу 90 осіб. Загалом коронавірус подолали 4 319 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 22, у Дніпровському - 20 і у Святошинському районі - 17 випадків.

У Києві за добу кількість хворих на COVID-19 зросла на 109 осіб, 9 померли, - Кличко 01
У Києві за добу кількість хворих на COVID-19 зросла на 109 осіб, 9 померли, - Кличко 02
У Києві за добу кількість хворих на COVID-19 зросла на 109 осіб, 9 померли, - Кличко 03
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Если бы в марте не ввели карантин, то умирало бы по 1000 человек в день. Вот в Минске сегодня умерло 656 человек от вируса, это из тех, кто попал в больницу. А трупов по улицам от ковида в Минске находят по 1500 в день
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30.08.2020 12:35 Відповісти
азаххаххахх= больное
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30.08.2020 12:41 Відповісти
Это их ежедневно арестовывают?
Прогноз на сегодня?
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30.08.2020 13:21 Відповісти
не воспринимаю и не читаю новости про ковид с весны реально 9 умерло от фейка?шок..почему за киевом ковида нет в запорожье например и не дохнет ни кто
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30.08.2020 12:40 Відповісти
"Гонцу" принесшему плохую весть ( еще с времен Древней Греции) обычно отрубали голову. А " гонцу" который ежедневно с маниакальной настойчивостью в течении уже четырех месяцев приносит новости которые все хуже и хуже. ( при чем это не просто весть, это зона его ответственности вверенного ему города). Его "избирают в мЭры" Да уж " о времена , о нравы" ( черный юмор)
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30.08.2020 12:43 Відповісти
Подождите до 1 сентября , когда откроют школы и садики...Вы окуеете считать больных детей которые вирусняк принесут в семьи... я думаю что это спланированная диверсия !!!
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30.08.2020 12:49 Відповісти
В Германии кабы дети ходили в школу.

Горы трупов не обнаружены.
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30.08.2020 13:20 Відповісти
В Германии будут исключать из школы за неношение масок

Наконец-то! После почти пятимесячного перерыва без малого два миллиона школьников пошли в среду и четверг в школы самой крупной немецкой федеральной земли - Северного Рейна - Вестфалии. Из-за пандемии коронавируса они с марта учились на удаленке, потом начали ходить на занятия небольшими группами день или два в неделю, а там наступили летние каникулы. Теперь каникулы кончились.К доске школьников не вызывают
Впрочем, говорить о том, что начался "нормальный" учебный год, не приходится. Так как образование в Германии находится в компетенции федеральных земель, то новые правила посещения школы в разных регионах страны - разные. В Северном Рейне - Вестфалии, где заболевших COVID-19 больше, чем в других землях, эти правила самые строгие. На уроках и во время перемены ношение масок, начиная с пятого класса, обязательно.
Маски могут снимать только учителя - и то на короткое время, когда обращаются к классу, стоя у доски, то есть на приличном расстоянии от детей. К доске, кстати говоря, школьников не вызывают, они отвечают только с места.
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30.08.2020 13:31 Відповісти
В Саксонии было 2 недели карантина.
Все.
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30.08.2020 13:40 Відповісти
Вот что пишет чел из Нижней Саксонии
https://echo.msk.ru/blog/hannover_aleksej/2631532-echo/

Школа.
С введением режима самоизоляции в Германии в середине марта были закрыты все школы и т.д., а дети были распущенны по домам. Тогда это рассматривалось как самое простое и эффективное решение, чтобы сбить темп распространения пандемии. По прошествии шести недель, даже людям, принимавшим решение, стало ясно то, что умным людям было очевидно с самого начала, а именно: держать детей все время дома невозможно. Детям нужно будущее.

Федеральными властями Германии было принято решение о восстановлении очной формы обучения для четвертого класса, а также двух последних старших классов. Все остальные классы переводятся на онлай-обучение с постепенным переходом на оффлайн. Но как конкретно это должно происходить решает даже не земля (субъект федерации) или коммуна (город), а каждая школа самостоятельно. В результате, в одном городе в разных школах используются разные формы.

Маски.
В Германии постепенно вводится обязательное ношение масок (die Maskenpflicht, маскенпфлихт) в общественных местах. Данное решение каждая земля принимает самостоятельно, но, в целом, тенденция такова, что все больше и больше земель склоняются в сторону обязательности ношения масок. Например, моя родная Нижняя Саксония переходит на маски с 27 апреля. Целый ряд других земель (Саксония-Анхальт, Тюрингия, Саксония и т.д.) сделали это еще раньше. Теперь ношение масок в общественном транспорте, магазинах и прочих общественных местах является обязательным для всех. За отсутствие маски полагается штраф.
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30.08.2020 14:05 Відповісти
 
 