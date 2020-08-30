У Києві за добу кількість хворих на COVID-19 зросла на 109 осіб, 9 померли, - Кличко. КАРТА

У Києві за минулу добу лабораторно підтверджено 109 нових випадків інфікування коронавірусною інфекцією.

Про це міський голова столиці Віталій Кличко повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі, коронавірус за минулу добу виявили у 109 жителів Києва. Знову велика кількість летальних випадків - померло 9 осіб", - написав він.

Серед нових хворих 54 жінки віком від 19 до 83 років, 52 чоловіки віком від 20 до 84 років, 2 дівчинки 6 і 7 років та 2-річний хлопчик.

Крім того, захворіли 6 медиків.

До лікарень госпіталізували 27 пацієнтів. Решта - на самоізоляції під контролем лікарів

Читайте також: В Україні за добу 2 096 нових випадків COVID-19, померли 35 осіб, видужали 596

Одужали за добу 90 осіб. Загалом коронавірус подолали 4 319 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 22, у Дніпровському - 20 і у Святошинському районі - 17 випадків.





