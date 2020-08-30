За добу в ЗСУ на COVID-19 захворіли 37 осіб, 6 одужали, - Командування Медсил

37 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19 зафіксовано у Збройних силах України (ЗСУ) за минулу добу, наразі хворіє 633 людини.

Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Із загальної кількості хворих за добу до закладів охорони здоров'я госпіталізовано 6 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" - 4 військовослужбовці, Миколаївський військовий госпіталь - 1 військовослужбовець і Конотопська ЦРЛ - 1 військовослужбовець), - йдеться в повідомленні.

31 хворий лікується вдома під наглядом лікарів.

"Київська область - 17 військовослужбовців і 12 працівників ЗС України, Львівська область - 1 військовослужбовець, Черкаська область - 1 співробітник ЗС України", - повідомили в Командуванні Медсил.

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Всі хворі перебувають у задовільному стані і отримують необхідне лікування.

За даними Командування Медсил, загалом за час пандемії у лавах ЗСУ одужали 1 тис. 66 осіб, померло 6.

Днем ​​раніше повідомлялося про 1 тис. 58 тих, хто одужав, і 602 активні випадки хвороби. Отже, за добу у лавах ЗСУ одужали 6 людей, а кількість хворих збільшилася на 31. Летальних випадків за минулу добу не було.

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На ізоляції, зокрема самоізоляції, перебуває 706 осіб, у 87 із них термін ізоляції закінчується в найближчі три дні.