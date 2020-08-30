Потрібна загальна амністія та особливий статус усього Донбасу, - представник України в ТКГ Фокін

Перший заступник глави української делегації в ТКГ Вітольд Фокін вважає, що особливий статус варто надати не лише окупованим районам Донбасу, але і всій Донецькій та Луганській областям, а також необхідно оголосити "загальну амністію".

Про це він сказав в інтерв'ю проросійському інформаційному ресурсу "Страна", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, щоб припинити війну і вберегти життя бійців і командирів, моя позиція - потрібно оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а краще всього Донбасу", - сказав Фокін.

Він вважає, що "і з того боку, і з іншого боку було скоєно багато злочинів".

На думку Фокіна, на переговорах в рамках Тристоронньої контактної групи слід дотримуватися політики взаємних поступок.

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"Саме в розмові з російською стороною і представниками Донбасу ми маємо домогтися взаємних поступок. Якщо ми погодимося з їхньою вимогою загальної амністії, вони, думаю, підуть нам назустріч і відмовляться від вимоги міняти Конституцію для спецстатусу", - пояснив Фокін.

"Є ж ще одна сторона, критично налаштована до всього, що ми робимо, і всіляко заважає укладенню миру на Донбасі. Це люди, які вважають навіть режим тиші кроком до капітуляції", - додав він.

Раніше жоден із представників української влади і жодна офіційна особа, уповноважена представляти Україну на переговорах у Тристоронній контактній групі, не говорили про те, що особливий статус може бути надано не лише окупованим територіям, а й усій Донецькій та Луганській областям.

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