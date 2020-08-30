Потрібна загальна амністія та особливий статус усього Донбасу, - представник України в ТКГ Фокін
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Перший заступник глави української делегації в ТКГ Вітольд Фокін вважає, що особливий статус варто надати не лише окупованим районам Донбасу, але і всій Донецькій та Луганській областям, а також необхідно оголосити "загальну амністію".
Про це він сказав в інтерв'ю проросійському інформаційному ресурсу "Страна", інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, щоб припинити війну і вберегти життя бійців і командирів, моя позиція - потрібно оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а краще всього Донбасу", - сказав Фокін.
Він вважає, що "і з того боку, і з іншого боку було скоєно багато злочинів".
На думку Фокіна, на переговорах в рамках Тристоронньої контактної групи слід дотримуватися політики взаємних поступок.
"Саме в розмові з російською стороною і представниками Донбасу ми маємо домогтися взаємних поступок. Якщо ми погодимося з їхньою вимогою загальної амністії, вони, думаю, підуть нам назустріч і відмовляться від вимоги міняти Конституцію для спецстатусу", - пояснив Фокін.
"Є ж ще одна сторона, критично налаштована до всього, що ми робимо, і всіляко заважає укладенню миру на Донбасі. Це люди, які вважають навіть режим тиші кроком до капітуляції", - додав він.
Раніше жоден із представників української влади і жодна офіційна особа, уповноважена представляти Україну на переговорах у Тристоронній контактній групі, не говорили про те, що особливий статус може бути надано не лише окупованим територіям, а й усій Донецькій та Луганській областям.
Будь ласка, зачекайте...
Зеленкого на кол вместе с Ермаком
Я за те, щоб саме такий особливий статус був встановлений офіційно в Україні для окупованих територій.
Тому що такий статус одразу розставить по своїх місцях багато різних запитань, наприклад, в міжнародній дипломатії, обмеження (наприклад, виборчих) прав людей, які перебувають постійно чи тимчасово на окупованих територіях, особливості регулювання питань втрати та відновлення громадянства України для таких людей, які стали заручниками загарбників на окупованих територіях і тому вирішили отримати громадянство РФ, але не відмовились від громадянства України... і т.д..
Але це бажання злочинного путінського режиму, який протиправно захопив владу в Росії і протиправно загарбав частину територій України.
Для України ж будь-який інший особливий статус окупованих територій (окрім офіційної констатації факту, що ці території тимчасово окуповані РФ) не має ніякого смислу і тому, вочевидь, Україні і не потрібний ніякий інший варіант особливого статусу цих окупованих територій.
До речі, назва ОРДЛО - це брехня, оскільки навіть "Окупованими Районами Донецької та Луганської Областей" ці окуповані території не є, оскільки їхні межі не збігаються з межами районів, отже, до цих територій входять не цілі райони, а тільки частини районів. Відповідно, називати їх навіть "Окуповані Райони ..." - це означає брехати.
Немає ніякого смислу давати амністію тим, хто продовжує вчиняти злочини або має намір вчиняти нові злочини у майбутньому, а також тим, хто відмовляється добровільно повернутися у правове поле України. Адже ці люди такими їхніми діями продовжують намагатися зруйнувати систему права України, тобто, продовжують намагатися воювати проти України і продовжують намагатися знищити Україну.
При цьому очевидно, що ніякий особливий статус, який би давав якимось людям (і тим більше, злочинцям) якісь додаткові права порівняно з іншими людьми, не має смислу для України.
Навпаки, єдино можливий особливий статус "тимчасово окуповані Росією частини територій України (Донецької, Луганської та Кримської областей)", який офіційно мала би проголосити Україна, - це такий особливий статус, який дозволяє Україні не давати додаткові права, а навпаки логічно і зрозуміло обмежувати існуючі права людей та призупиняти зобов'язання суб'єктів України на цих окупованих територіях (оскільки вони офіційно будуть визнані окупованими, то будуть відповідати умовам відповідних міжнародних стандартів і конвенцій, зокрема, про те, що відповідальність лежить на країні-агресорі, тобто, на окупантах).
На оккупированных украинских территориях Донбасса в школах отменили украинский язык и переходят на стандарты РФ. Зачем возвращать тех, кто не хочет вернуться? И зачем? враждебное отношение по отношению к Украине, украинцам.!, украинофобов ненавидящих Украину??! Не лучше ли защищать то, что осталось.
В школах непризнанной террористической организации «ДНР» на временно оккупированных территориях Украины полностью упразднили украинский язык и литературу.
Как стало известно, вместо этих предметов в школах оккупированных городов и сел детей будут учить географии и истории России.Кроме этого, с начала нового учебного года школы начнут обучение по российским образовательным стандартам, а общеобразовательные учреждения будут проходить российскую аккредитацию. ссылка- https://dumskaya.net/news/na-okkupirovannyh-territoriyah-v-shkolah-otmenil-124092/
кремль идет нах....И Фокин и Кравчук идут нах..лесом вместе с Зеленским и фсбшным Ермаком. Зеленский не бери грех на души. Будет хуже.
пойдет дестабилизация внутри страны как того хочет кремль! Если дОнбасс получит "особый статус" пойдет цепная реакция, и - Закарпатье, Одесса, Харьков, Запорожье, и так далее...все регионы захотят особые статусы, а что такое.. донбасс самый лысый и умный? Тогда всем особые статусы.
Или мозги высыхают у Фокиных, Кравчуков или баксов пообещали дайбоже. Это просто открытое предательство!
Фокин может получить первым особый статус , пинком под зад, когда будет с чемоданами спешить на поезд в Москву, и захватит пусть сразу Зелю, ермака.
«Слова Фокина об особом статусе для всего Донбасса, включая контролируемого нами, не выдерживают критики ни политически, ни морально», - написал Климкин.
Он также считает подобные заявления «логикой Кремля», российской колонизацией всего Донбасса и началом федерализации Украины.
https://hvylya.net/news/214501-klimkin-otreagiroval-na-slova-fokina-ob-osobom-statuse-dlya-donbassa
Тот кто делает такие заяления или выживший из ума маразматик или, скорее всего, ВРАГ! Такие предложение направены на развал Украины. Если сегодня дать особый статус всему Донбассу, то завтра такой же статус придется дать Харькову, Одессе, Закарпатью и др. И Украина посыпится. Фокин должен быть немедленно отозван из ТКГ. А Зеленский и Кравчук дать оценку таким заялениям
Україна унітарна держава - Всі рівні в Україні!!!
Немає особливих, а якщо не вважаєш себе українцем,то є інші держави ..можна там отримати громадянство...Досить розхитувати Україну такими заявами!
З цього все і почалося ще при Кучмі...пам'ятаємо"Донбас кормить Україну"...вже тоді почалося розхитування...потім з автономна республіка Криму , а тепер хтось думає, що особливий. Не створюйте прецедентів. І за які такі заслуги??! Не випробовуйте населення українців!
Хотєлки окупанта путина.... Фокін, Кравчук, Зе, Єрмак нехай засунуть собі це в зад.
Старі не повинні рішати як жити підростаючиму поколінню ровеснику незалежності !!!
Все поняли, дуремары зеленые, 73-процентные?
Ермаку нужна СВОЯ армия.
Да-да, вы получите в Украине отряды террористов, отряды вытренированных в ЛДНР убийц, которые будут убивать уже кого? - Правильно, убивать будут вас, зайчики 73-процентные.
А убивают, как известно, не только политических противников, а и тех, с кого есть что взять.
Так что готовьтесь идти на подвал, ЗЕбобики, зубы золотые сами выдерните заранее, с обезболиванием, чтобы потом на подвале вам ваши зубы подшанцы стамеской не выбили...
"Хуже уже не будет. Лишь бы не Порох"(С)
Сколько уродов нарожала украинская земля.....
Потрібно розуміти що він хоче змін до Конституції, а саме визнати захист територіальної цілостності України злочином?
Таке враження, що це москалі собі обирають "перемовників" з боку України. Ця денацифікована особина прожила половину життя як гомо-совєтікус і половину як недобитий гомо-совєтікус. Про що вона може домовитися з окупантом, якого вважає пупом землі?
Це логіка Кремля, колонізація РФ всього Донбасу та початок федералізації України.
Наступним кроком буде особливий статус для інших регіонів.
Фокіна і Кравчука на х .... й
здесь по ходу руками старых ***** продавливают особый статус.
руками,мозгов и авторитета там уж нет
Какой ввод?
Деда гранату кинул в окно...
Дедушка старый - ему все равно.
Ибо пожизненный срок для Фокина - это 1-2 года, а для 42-летнего нелоха - лет 30.
Там вже реально Альцгеймер, тому всі питання до віслюка Оманського та до дєрьмака.
грядут большие перемены
сказал седой хамелеон
и вдруг окрасился цветами
соседней "дружеской" страны...
Несмотря на значительное уменьшение количества огневых провокаций, украинские боевики продолжают нарушать договоренности на линии соприкосновения.
Украинская сторона в очередной раз нарушила ПЕРВЫЙ пункт дополнительных мер усиления и контроля действующего перемирия, а именно - запрет на использование любых видов летательных аппаратов.
Нашими наблюдателями зафиксировано ДВА полета БЛА типа «Фантом» и «Mavic Pro» в районах н.п. ЧЕРМАЛЫК и СТАРОГНАТОВКА, с помощью которых боевики 1 и 24 батальонов 53 бригады осуществляли контроль инженерного оборудования своих позиций, проверку маскировки и пытались вести разведку.
Кроме того, боевики десантно-штурмового батальона 36 бригады продолжали инженерные работы в районе н.п. ШИРОКИНО.
Защитники Республики на данные провокации не поддались, огонь не открывали, вели наблюдение за противником, строго соблюдая режим прекращения огня.
Напоминаем, что в соответствии с перечнем дополнительных мер по установлению и поддержанию режима прекращения огня, украинская сторона, в данном случае, обязана применить дисциплинарные меры в отношении командира 53 омбр ТИТЕНКО и командира 36 обрмп ГНАТОВА, а также уведомить о них координатора контактной группы.
Как мы сообщали ранее, с начала текущих суток нашими наблюдателями зафиксирован взрыв в районе н.п. ВЕРХНЕТОРЕЦКОЕ на позициях мотопехотного батальона 54 бригады. По оперативной информации, во время уточнения карты минных полей, по приказу командира роты капитана Сукнова, произошла детонация минно-взрывного устройства. В результате чего, ДВОЕ боевиков получили легкие осколочные ранения и доставлены в медроту бригады.
Нам стали известны обстоятельства происшествий во время празднования «Дня шахтера» боевиками ВФУ в зоне ООС.
На позициях ВФУ в районе н.п. Марьинка боевиками 79 бригады обнаружен без признаков жизни солдат Бодров. Согласна результатов судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате передозировки наркотических веществ.
Во время движения на личном транспортном средстве в районе Авдеевского песчаного карьера сержант Лабутин из 54 бригады в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и допустил столкновение с деревом. В результате чего, ТРОЕ боевиков, включая самого Лабутина получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в Авдеевскую городскую больницу. Узнав о случившемся, командир 54 бригады Майстренко приказал командиру батальона позаботиться о том, чтобы информация о происшествии не дошла до штаба ОТГ «Восток».
В ходе проверки личного состава 53 бригады на предмет употребления алкогольных и наркотических веществ, сотрудниками военной службы
правопорядка в пункте временной дислокации в н.п. ВОЛНОВАХА задержаны солдаты Чевелий и Гузько в состоянии алкогольного опьянения. При досмотре личных вещей, у задержанных обнаружены: пистолет «ПМ», ШЕСТЬ гранат РГД-5, 2150 патронов калибром 5.45мм, наркотические вещества в количестве 8 гр. амфетамина и 29 гр. конопли.
По предварительной информации, задержанные боевики, занимались не только продажей наркотических веществ, но и обменом их на боеприпасы. В настоящее время боевики переданы СБУ.