Мер Коломиї, що потрапила в "червону" зону: У нас на весіллі до 500 осіб у наметі, з ними нічого не можна зробити
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я
Причиною спалаху коронавірусної інфекції в Коломиї Івано-Франківської області стали весілля.
Про це в коментарі "Суспільному" розповів мер міста Ігор Слюзар, передає Цензор.НЕТ.
Місто перебуває у "червоній" зоні вже два тижні. Мер розповів, що захворюваність серед населення щодня зростає, лікарні міста вже переповнені.
"Ми знаємо джерело захворюваності. Це весілля, які проводилися до 8 серпня. Ця хвиля підходить до завершення. Але відзавтра (з 29 серпня. - Ред.) знову починаються весілля. І це знову, коли в селі в наметі 500 людей. На жаль, у нас є така традиція. І проконтролювати це... Поліція приїжджає, штрафує. Але коли 500 легенів гуляють, із ними вже нічого не можна зробити", - зауважив Слюзар.
За його словами, негативно на ситуацію з коронавірусом впливає і передвиборча пора. Зокрема, за останній тиждень під ратушею відбулося п’ять протестів.
Нагадаємо, 27 серпня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила нове епідемічне зонування в Україні. Коломия потрапила в "червону" зону.
Будь ласка, зачекайте...
В Україні«меґів»та мерій НЕ ІСНУЄ!«меґ» шо воно таке.. це що мерін обрізаний? Шо це за юдофобські натяки на ГОЛОВУ міської РАДИ? мабуть редактор з головою не товаришує, а може то така"фішка" у мішпухі хуцпатої замість спілкування державною мовою тут робити "новояз"по Орвеллу-1984, з надією на те, що УКРАЇНЦІ забудуть рідну мову(як ашкєназі свій ідіш забули )??
Ну майже одним складом...
Нігерійські мігранти з COVID-19 при спробі втечі з італійської клініки покусали медичний персонал.
У військовому госпіталі в Римі на лікарів напали мігранти з Нігерії. Вони вимагали відпустити їх з клініки. Однак, тести показали, що у них коронавірус і їх необхідно було ізолювати. Про це пише газета il Messaggero.
За інформацією міністерства оборони Італії, чоловік і дві жінки спочатку зажадали виписати їх з лікарні, а після відмови вступили в бійку з лікарями і військовими. Для утихомирення пацієнтів медперсоналу довелося викликати карабінерів. Відзначається, що мігранти під час бійки не тільки били кулаками, а й кусалися.
Джерело: https://new-s.com.ua/covid-19/infikovani-koronavirusom-mighranty-pokusaly-likariv-16565.html
Так і роблять, і нікого не ловлять!!
Звична справа-якщо щось треба розігнати..))
...і Море перепрошень,що Мордор написав з великої букви !!!
Скажи Дудра, а як ти в гуцули записуєш? Про те, що ти народжений в конюшні осел, але не арабський скакун- я знаю.
В росію,Білорусь немає змісту -там такий самий по..уїзм..
навіть якщо дітей за той час нароблять -не страшно ))
прсто тому,що на місцевих явка завжди нижча,ніж на Президентських ,і можна провести вибори з дотриманням арантинних норм,рознісши їх,наприклад на два дні...Як В Білорусі..
Извините меня, но совсем на славян не похожи (мягко говоря). Скорее на цыган
Может потому и неуправляемые? Повторю - никого не хочу обидеть, просто фото рассматриваю. Женщин. Одежду..
светлые волосы и серые и голубые глаза
Такі масові весілля, це показник незрілості даного суспільства. Примітивізм розуміння престижності. А кажуть - Україна центр Європи.
Ну майже одним складом...
Это понятие - цивилизационное.
бидло виздихає скоріше ніж люди.
Львівська обл. 34.49% та 62.79% (Порошенко)
Тернопільска обл. 50.43% та 46.64%
Івано-Франківська обл. 54.58% та 42.46%
Через пару недель могут пригодиться.
Всем 36и6!
а - таки позитив - "У нас свадьбы по 500 человек в палатке, "
И вам тогоже желаю - что б молодь менилася - и дети посли расли !
А кто с проблемами - и так рано или позно - помрет ...
А остальн.-все равно - ОК!