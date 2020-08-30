Мер Коломиї, що потрапила в "червону" зону: У нас на весіллі до 500 осіб у наметі, з ними нічого не можна зробити

Причиною спалаху коронавірусної інфекції в Коломиї Івано-Франківської області стали весілля.

Про це в коментарі "Суспільному" розповів мер міста Ігор Слюзар, передає Цензор.НЕТ.

Місто перебуває у "червоній" зоні вже два тижні. Мер розповів, що захворюваність серед населення щодня зростає, лікарні міста вже переповнені.

"Ми знаємо джерело захворюваності. Це весілля, які проводилися до 8 серпня. Ця хвиля підходить до завершення. Але відзавтра (з 29 серпня. - Ред.) знову починаються весілля. І це знову, коли в селі в наметі 500 людей. На жаль, у нас є така традиція. І проконтролювати це... Поліція приїжджає, штрафує. Але коли 500 легенів гуляють, із ними вже нічого не можна зробити", - зауважив Слюзар.

За його словами, негативно на ситуацію з коронавірусом впливає і передвиборча пора. Зокрема, за останній тиждень під ратушею відбулося п’ять протестів.

Читайте також: МОЗ рекомендувало школам і вишам проводити заняття просто неба, - Степанов

Нагадаємо, 27 серпня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила нове епідемічне зонування в Україні. Коломия потрапила в "червону" зону.