УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15980 відвідувачів онлайн
Новини СуспільствоЗдоров'я Коронавірус і карантин
9 901 90
карантин (16073) Івано-Франківська область (727) COVID-19 (18055) коронавірус (16702)

Мер Коломиї, що потрапила в "червону" зону: У нас на весіллі до 500 осіб у наметі, з ними нічого не можна зробити

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Мер Коломиї, що потрапила в

Причиною спалаху коронавірусної інфекції в Коломиї Івано-Франківської області стали весілля.

Про це в коментарі "Суспільному" розповів мер міста Ігор Слюзар, передає Цензор.НЕТ.

Місто перебуває у "червоній" зоні вже два тижні. Мер розповів, що захворюваність серед населення щодня зростає, лікарні міста вже переповнені.

"Ми знаємо джерело захворюваності. Це весілля, які проводилися до 8 серпня. Ця хвиля підходить до завершення. Але відзавтра (з 29 серпня. - Ред.) знову починаються весілля. І це знову, коли в селі в наметі 500 людей. На жаль, у нас є така традиція. І проконтролювати це... Поліція приїжджає, штрафує. Але коли 500 легенів гуляють, із ними вже нічого не можна зробити", - зауважив Слюзар.

За його словами, негативно на ситуацію з коронавірусом впливає і передвиборча пора. Зокрема, за останній тиждень під ратушею відбулося п’ять протестів.

Читайте також: МОЗ рекомендувало школам і вишам проводити заняття просто неба, - Степанов

Нагадаємо, 27 серпня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила нове епідемічне зонування в Україні. Коломия потрапила в "червону" зону.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+8
куда лучше сидеть по своим норам -это же так нравится любой власти.)
показати весь коментар
30.08.2020 13:32
+7
Ну нехай гуляють і далі! Нікого до лікарні з цьго села не брати у випадку інфікування.Нехай лікуються овечим лайном у своєму селі.
показати весь коментар
30.08.2020 13:50
+6
Дикий народ.
показати весь коментар
30.08.2020 13:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нічосє палатка. Це як ничка у гарі потера?
показати весь коментар
30.08.2020 13:25 Відповісти
рота поліції + 20автобусів і 1 БТР = усіх ґостей покласти рилом в підлогу для перевірки документів Мер Коломиї, що потрапила в "червону" зону: У нас на весіллі до 500 осіб у наметі, з ними нічого не можна зробити - Цензор.НЕТ 8427 І ВОНО ПОПУСТИТЬ... І попереджати Ж звісно треба. а ще можно переписати та СУДОМ примусити оплачувати усі процедури в лікарні
показати весь коментар
30.08.2020 14:15 Відповісти
Коломия- це районний центр де весілля не проводять в наметі на 500 осіб на відміну від навколишнього району.., але мер вирішив прогнутись та демонструє власний дебілізм. Йому можна, бо другий термін він виклянчив до пенсії, а далі нічого не світить... Мер Коломиї, що потрапила в "червону" зону: У нас на весіллі до 500 осіб у наметі, з ними нічого не можна зробити - Цензор.НЕТ 8693
показати весь коментар
30.08.2020 14:30 Відповісти
а тіпа з районного центру рідня не з/їзжається.
показати весь коментар
30.08.2020 15:45 Відповісти
Типам, що тупо особливо-обдаровані, текст можу розжувати. Мер Коломиї, що потрапила в "червону" зону: У нас на весіллі до 500 осіб у наметі, з ними нічого не можна зробити - Цензор.НЕТ 805
показати весь коментар
30.08.2020 15:50 Відповісти
АґоВ тупорилі Мер Коломиї, що потрапила в "червону" зону: У нас на весіллі до 500 осіб у наметі, з ними нічого не можна зробити - Цензор.НЕТ 8213
В Україні«меґів»та мерій НЕ ІСНУЄ!«меґ» шо воно таке.. це що мерін обрізаний? Мер Коломиї, що потрапила в "червону" зону: У нас на весіллі до 500 осіб у наметі, з ними нічого не можна зробити - Цензор.НЕТ 2760 Шо це за юдофобські натяки на ГОЛОВУ міської РАДИ? Мер Коломиї, що потрапила в "червону" зону: У нас на весіллі до 500 осіб у наметі, з ними нічого не можна зробити - Цензор.НЕТ 4933 мабуть редактор з головою не товаришує, а може то така"фішка" у мішпухі хуцпатої замість спілкування державною мовою тут робити "новояз"по Орвеллу-1984, з надією на те, що УКРАЇНЦІ забудуть рідну мову(як ашкєназі свій ідіш забули Мер Коломиї, що потрапила в "червону" зону: У нас на весіллі до 500 осіб у наметі, з ними нічого не можна зробити - Цензор.НЕТ 2759 )?? Мер Коломиї, що потрапила в "червону" зону: У нас на весіллі до 500 осіб у наметі, з ними нічого не можна зробити - Цензор.НЕТ 2760
показати весь коментар
30.08.2020 14:26 Відповісти
Так бідна країна, а так би всі 1500 було. Мер Коломиї, що потрапила в "червону" зону: У нас на весіллі до 500 осіб у наметі, з ними нічого не можна зробити - Цензор.НЕТ 480
показати весь коментар
30.08.2020 17:41 Відповісти
Как ничего нельзя сделать? Бухать вакциной! Самогон на родиоле розовой очень даже хорош!
показати весь коментар
30.08.2020 13:25 Відповісти
народ ложил на ваш короновирус
показати весь коментар
30.08.2020 13:29 Відповісти
на гуцулів немає ради (((
показати весь коментар
30.08.2020 13:49 Відповісти
дудра і в Карпатах дура?
показати весь коментар
30.08.2020 14:22 Відповісти
Дикий народ.
показати весь коментар
30.08.2020 13:29 Відповісти
куда лучше сидеть по своим норам -это же так нравится любой власти.)
показати весь коментар
30.08.2020 13:32 Відповісти
Гуляйте на здоровье. Мер Коломиї, що потрапила в "червону" зону: У нас на весіллі до 500 осіб у наметі, з ними нічого не можна зробити - Цензор.НЕТ 3806
показати весь коментар
30.08.2020 14:33 Відповісти
так и делаю, и вам советую
показати весь коментар
30.08.2020 16:45 Відповісти
Вони прагнуть оптимізації усіх заходів: весілля та похорон одночасно та одним складом...
Ну майже одним складом...
показати весь коментар
30.08.2020 19:09 Відповісти
Кацапи вони такі
показати весь коментар
30.08.2020 13:33 Відповісти
То вы никогда там не были.
показати весь коментар
30.08.2020 13:33 Відповісти
В ІТАЛІЇ МІГРАНТИ З COVID-19 ПОКУСАЛИ МЕДИКІВ, НАМАГАЮЧИСЬ ВТЕКТИ 30.08.2020

Нігерійські мігранти з COVID-19 при спробі втечі з італійської клініки покусали медичний персонал.
У військовому госпіталі в Римі на лікарів напали мігранти з Нігерії. Вони вимагали відпустити їх з клініки. Однак, тести показали, що у них коронавірус і їх необхідно було ізолювати. Про це пише газета il Messaggero.
За інформацією міністерства оборони Італії, чоловік і дві жінки спочатку зажадали виписати їх з лікарні, а після відмови вступили в бійку з лікарями і військовими. Для утихомирення пацієнтів медперсоналу довелося викликати карабінерів. Відзначається, що мігранти під час бійки не тільки били кулаками, а й кусалися.

Джерело: https://new-s.com.ua/covid-19/infikovani-koronavirusom-mighranty-pokusaly-likariv-16565.html
показати весь коментар
30.08.2020 13:57 Відповісти
Мер Коломиї, що потрапила в "червону" зону: У нас на весіллі до 500 осіб у наметі, з ними нічого не можна зробити - Цензор.НЕТ 6539
показати весь коментар
30.08.2020 16:45 Відповісти
Здається, частина з цих мігрантів на цій сторінці навіть дописи про відсутність загрози коронавірусу пише...
показати весь коментар
30.08.2020 19:13 Відповісти
Та нормально! Мер Коломиї, що потрапила в "червону" зону: У нас на весіллі до 500 осіб у наметі, з ними нічого не можна зробити - Цензор.НЕТ 1048
показати весь коментар
30.08.2020 14:33 Відповісти
Позвоніть-заміновано!!🤣
показати весь коментар
30.08.2020 13:33 Відповісти
один уже позвонил в Николаеве , поймали лоха
показати весь коментар
30.08.2020 13:39 Відповісти
Так це Я владі дав пораду...
Так і роблять, і нікого не ловлять!!
Звична справа-якщо щось треба розігнати..))
показати весь коментар
30.08.2020 13:45 Відповісти
Ну людей тоже можно понять, там всегда гуляет все село на свадьбе и заставить отказатся от традиций практически нереально.
показати весь коментар
30.08.2020 13:35 Відповісти
а бухать в маске как то не сподручно
показати весь коментар
30.08.2020 13:38 Відповісти
Як раз пандемія це привід молодому забить хір на традиції. Відмінить шабаш під назвою свадьба, не їхать у медовий шлях чорту за очі і просто зекономити кошти. А молодій так і сказать - карантин. Кайф жеж😁😁😁
показати весь коментар
30.08.2020 13:41 Відповісти
Краще ланоса придбать чим вбахать бабла в чірт знає що 😈😈😈
показати весь коментар
30.08.2020 13:42 Відповісти
Но но! Ты на что позарился нерушимое Мэр попавшей в "красную" зону Коломыи: У нас свадьбы по 500 человек в палатке, с ними ничего нельзя сделать - Цензор.НЕТ 3969 ?
показати весь коментар
30.08.2020 13:47 Відповісти
Ну нехай гуляють і далі! Нікого до лікарні з цьго села не брати у випадку інфікування.Нехай лікуються овечим лайном у своєму селі.
показати весь коментар
30.08.2020 13:50 Відповісти
молодець дура, ще б назви країн з великої літери написав, а кацапів з малої...
показати весь коментар
30.08.2020 14:34 Відповісти
це я тебе поспішав повідомити... як Гастарбайтера -гуцула... куди тобі перекриють найближчим часом в"їзд ))).
...і Море перепрошень,що Мордор написав з великої букви !!!
показати весь коментар
30.08.2020 15:21 Відповісти
у тебе і мордор з великої літери і гастарбайтери, будьонівку поправ...
Скажи Дудра, а як ти в гуцули записуєш? Про те, що ти народжений в конюшні осел, але не арабський скакун- я знаю. Мер Коломиї, що потрапила в "червону" зону: У нас на весіллі до 500 осіб у наметі, з ними нічого не можна зробити - Цензор.НЕТ 4151
показати весь коментар
30.08.2020 15:46 Відповісти
я б зробив жорсткіше..Списки жителів села передав в Угорщину(Угорщину вже ні,бо там вже ЗАКРИЛИСЬ ВІД ІНОЗЕМЦІВ З ВЕРЕСНЯ ВЗАГАЛІ),Польщу,Чехію, Словаччину...
В росію,Білорусь немає змісту -там такий самий по..уїзм..
показати весь коментар
30.08.2020 15:23 Відповісти
вихід - тільки "розписка" І призначення весілля через рік-два...

навіть якщо дітей за той час нароблять -не страшно ))
показати весь коментар
30.08.2020 15:26 Відповісти
Райраду контролируют Батькивщина, Укроп и Свобода, которые будут делать все, что бы выборы отменить вообще и продлить дерибан.
показати весь коментар
30.08.2020 13:47 Відповісти
навряд відмінять вибори..

прсто тому,що на місцевих явка завжди нижча,ніж на Президентських ,і можна провести вибори з дотриманням арантинних норм,рознісши їх,наприклад на два дні...Як В Білорусі..
показати весь коментар
30.08.2020 13:52 Відповісти
так це Батьківщина,Укроп та ВО Свобода влаштовують гулянки?
показати весь коментар
30.08.2020 16:03 Відповісти
ключевое слово "село"! В Коломыю свозят больных с района! занимаются постоянными приписками! это чмо уже угрожал предпринимателям ментами и нацгвардией! пусть он расскажет почему одним можна работать в карантин а другим нельзя!
показати весь коментар
30.08.2020 13:43 Відповісти
Расстрелять, а потом сказать что погибли в сражении с вирусом короны головного мозга
показати весь коментар
30.08.2020 13:51 Відповісти
Мер Коломиї, що потрапила в "червону" зону: У нас на весіллі до 500 осіб у наметі, з ними нічого не можна зробити - Цензор.НЕТ 8725
показати весь коментар
30.08.2020 13:55 Відповісти
Хмм.Я вот подумал-Босх не бывал на Коломые? Мер Коломиї, що потрапила в "червону" зону: У нас на весіллі до 500 осіб у наметі, з ними нічого не можна зробити - Цензор.НЕТ 9028
показати весь коментар
30.08.2020 13:58 Відповісти
Я також від творів Босха в захваті. Взагалі, середньовічна готика в живописі- бест)
показати весь коментар
30.08.2020 14:02 Відповісти
Судя по фото - гуцулы?
Извините меня, но совсем на славян не похожи (мягко говоря). Скорее на цыган Мер Коломиї, що потрапила в "червону" зону: У нас на весіллі до 500 осіб у наметі, з ними нічого не можна зробити - Цензор.НЕТ 5797
Может потому и неуправляемые? Повторю - никого не хочу обидеть, просто фото рассматриваю. Женщин. Одежду..
показати весь коментар
30.08.2020 13:58 Відповісти
А хто на слов`ян , кацапи схожі ?
показати весь коментар
30.08.2020 14:02 Відповісти
белорусы похожи больше всех.
светлые волосы и серые и голубые глаза
показати весь коментар
30.08.2020 14:05 Відповісти
Ви описали скандінавську групу.
показати весь коментар
30.08.2020 14:12 Відповісти
судячи з фото, то Коломия- це там де Буковель, тобто у горах? Мер Коломиї, що потрапила в "червону" зону: У нас на весіллі до 500 осіб у наметі, з ними нічого не можна зробити - Цензор.НЕТ 1592
показати весь коментар
30.08.2020 14:36 Відповісти
"У нас свадьбы по 500 человек в палатке, с ними ничего нельзя сделать."
Такі масові весілля, це показник незрілості даного суспільства. Примітивізм розуміння престижності. А кажуть - Україна центр Європи.
показати весь коментар
30.08.2020 14:20 Відповісти
Само собою, театральна постановка під сценарій поминок в якомусь дорожезному ресторані з нудьгуючими гостями тпґа кислими мінами наречених це вершина зрілості і розвитку суспільства, а справжнє українське весілля це примітивізм.
показати весь коментар
30.08.2020 14:40 Відповісти
А чому мести всіх під одну гребінку? В кожній місцевості - свої звички. Так що - всім в геї іти, бо в Європі так модно?
показати весь коментар
30.08.2020 17:44 Відповісти
А чого ви хотіли від тих, хто в церкви рпц досі гроші несе?
показати весь коментар
30.08.2020 19:17 Відповісти
Сейчас свадьбы - потом похороны...так и живем.
показати весь коментар
30.08.2020 14:21 Відповісти
Я вже відписав: вони прагнуть оптимізації усіх заходів - весілля та похорон одночасно та одним складом...
Ну майже одним складом...
показати весь коментар
30.08.2020 19:19 Відповісти
Да рагулі, їм пох. що інфікуються, інфікують своїх близьких. Головне щоб "весілє" (с) відбулось, чи людний "похорін" (с). Економічно хотять як за границею, а ментальність на рівні первіснообщинного чи родоплемінного ладу. Та не традиції це, а дебільні пережитки та забобони минулого. На роботі за кордоном гарують (вйобують) на Різдво і Пасху, а тут щотижня якісь миколи, івани, варвари, на роботі відзначають іменини, дні народжень, могоричі за весілля, за хрестини, головне це "світкувати наши свєто, робити неможна" (с).
показати весь коментар
30.08.2020 14:21 Відповісти
це крик душі? Вас там образили? Шановний Advokat Vasil Savchuk, а де в нас не рагулі? В столиці чи Кривому Розі? Нехай мер-дебіл, покаже той навіс на 500чоловік?
показати весь коментар
30.08.2020 14:42 Відповісти
Рагулизм - понятие не географическое.
Это понятие - цивилизационное.
показати весь коментар
30.08.2020 15:02 Відповісти
аж цікаво, і скільки років тому ви про нього почули?
показати весь коментар
30.08.2020 15:04 Відповісти
Набери в google слово "рагулизм" и узнаешь много нового и интересного.
показати весь коментар
30.08.2020 15:29 Відповісти
так що було перше, рагулі чи google?
показати весь коментар
30.08.2020 15:55 Відповісти
Такое ведение диалога с твоей стороны - типичный пример рагузизма.
показати весь коментар
30.08.2020 16:10 Відповісти
типовому, гуугл-освідченому професору рагулізму- вірю.
показати весь коментар
30.08.2020 16:15 Відповісти
ЗАКОН ДАРВІНА ПРАЦЮЄ!
бидло виздихає скоріше ніж люди. Мер Коломиї, що потрапила в "червону" зону: У нас на весіллі до 500 осіб у наметі, з ними нічого не можна зробити - Цензор.НЕТ 677
показати весь коментар
30.08.2020 14:22 Відповісти
Так глядишь на следующих выборах за бубачку и голосовать некому будет.😄
показати весь коментар
30.08.2020 15:10 Відповісти
Якраз в тому регіоні за Питра більшість голосувала.
показати весь коментар
30.08.2020 15:28 Відповісти
не мели дурниць. За Петра лише Львів проголосував. А це хер зна де від львова. аби ото ляпать.
показати весь коментар
30.08.2020 15:51 Відповісти
хер зна де від Львова- це 210 км по відремонтованій дорозі... Якщо не на глобус дивитись.
показати весь коментар
30.08.2020 15:57 Відповісти
це не питання дискусії, у вас відповід із розряду аби не мовчки.
показати весь коментар
30.08.2020 16:09 Відповісти
для вас персонально та по темі "дискусії" https://www.pravda.com.ua/articles/2019/04/21/7213071/ :


Львівська обл. 34.49% та 62.79% (Порошенко)

Тернопільска обл. 50.43% та 46.64%

Івано-Франківська обл. 54.58% та 42.46%
показати весь коментар
30.08.2020 16:27 Відповісти
Рекомендация - столы и балаганы сразу не разбирайте.
Через пару недель могут пригодиться.
показати весь коментар
30.08.2020 14:54 Відповісти
Ну а чо, детей поженили, можно и помирать.
показати весь коментар
30.08.2020 15:07 Відповісти
А для себя пожить? Мер Коломиї, що потрапила в "червону" зону: У нас на весіллі до 500 осіб у наметі, з ними нічого не можна зробити - Цензор.НЕТ 695
показати весь коментар
30.08.2020 15:30 Відповісти
Не хотят наверное, не заставлять же.🙂
показати весь коментар
30.08.2020 17:14 Відповісти
Почему вирус распространяется в странах с самым жёстким карантином? Ответ недавно найден группой израильских учёных. Через канализацию! Именно! Исследование установили, что вирус выделяется через отходы жизнедеятельности и остаётся в канализации навсегда. Через канализационный газ доходит до гидрозатворов в унитазах и ,проникая через воду гидрозатворов, входит в наши квартиры через туалеты. Особую опасность представляют сами посещения туалета по большому. Мы выставляем навстречу вирусу открытые слизистые и он без труда заходит в нас. В чем самая главная опасность? При таком проникновения вирус очень долго идёт к лёгким ( более месяца) и определить источник инфицирования невозможно. Опечатайте унитазы! Найдите способ ходить по большому в ёмкости и выкидывайте их на улицу!
Всем 36и6!
показати весь коментар
30.08.2020 16:33 Відповісти
А почему безмозглые кретины,отрицающие существование Ковида,распространяются во всех странах под влиянием пропаганды кремля? Ничего об этом не говорится в исследованиях израильских ученых?
показати весь коментар
30.08.2020 16:40 Відповісти
Писяй и какай в баночку, так велел Ковид!
показати весь коментар
30.08.2020 16:46 Відповісти
Самое полезное для пандемии делать это в твои мозги!
показати весь коментар
30.08.2020 17:16 Відповісти
Мер Коломиї, що потрапила в "червону" зону: У нас на весіллі до 500 осіб у наметі, з ними нічого не можна зробити - Цензор.НЕТ 8176 Мер Коломиї, що потрапила в "червону" зону: У нас на весіллі до 500 осіб у наметі, з ними нічого не можна зробити - Цензор.НЕТ 1828
показати весь коментар
30.08.2020 16:58 Відповісти
Прикинь, сперматозоиды тоже через канализацию запрыгивают. В этом причина, что дети на соседей бывают похожи.
показати весь коментар
30.08.2020 17:48 Відповісти
А у нас один человек,по имени И. Кику,(который премьер министр из села Пыржолтень,из которого (села) рождаются премьер-министры на конвеере для Молдовы ),и который всем угрожал большими штрафами,а то и сроком в тюрьме за многочисленные вечеринки и свадьбы,вчера справил свадьбу сына,как в обычное,без пандемии время! Причем всякие охранники перекрыли территорию в радиусе 1 км. (!),чтобы никто не видел и ничего не знал об этом мероприятии! Вот такой он,соССиализм на марше!
показати весь коментар
30.08.2020 16:35 Відповісти
я с детства знал: свадьба - зло.
показати весь коментар
30.08.2020 16:38 Відповісти
"У нас свадьбы по 500 человек в палатке "-И одна мозговая извилина ,на всю палатку .
показати весь коментар
30.08.2020 16:40 Відповісти
это вы польстили имбецилам.
показати весь коментар
30.08.2020 16:55 Відповісти
вот кто назовет умными этих дебилов. там и мер такой же.пагуляли Мер Коломиї, що потрапила в "червону" зону: У нас на весіллі до 500 осіб у наметі, з ними нічого не можна зробити - Цензор.НЕТ 2715
показати весь коментар
30.08.2020 16:56 Відповісти
да, американские ученные выяснили что бессимптомный ковид в первую очередь поражает мозг. ничего удивительного, что народ гуляет по 500 баранов в одной палатке Мер Коломиї, що потрапила в "червону" зону: У нас на весіллі до 500 осіб у наметі, з ними нічого не можна зробити - Цензор.НЕТ 1688
показати весь коментар
30.08.2020 17:02 Відповісти
не принимать их в больнички, пусть дохнут прямо в палатках. меньше идиотов на нашей земле будет)))
показати весь коментар
30.08.2020 17:56 Відповісти
Мер Коломиї, що потрапила в "червону" зону: У нас на весіллі до 500 осіб у наметі, з ними нічого не можна зробити - Цензор.НЕТ 9277 че все так негативно?

а - таки позитив - "У нас свадьбы по 500 человек в палатке, "
И вам тогоже желаю - что б молодь менилася - и дети посли расли !
А кто с проблемами - и так рано или позно - помрет ...
А остальн.-все равно - ОК! Мер Коломиї, що потрапила в "червону" зону: У нас на весіллі до 500 осіб у наметі, з ними нічого не можна зробити - Цензор.НЕТ 5028
показати весь коментар
31.08.2020 02:16 Відповісти
 
 