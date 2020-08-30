Україна закликала світ не забувати про безвісти зниклих в окупованому Криму та на Донбасі
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Міністерство закордонних справ України закликає світову спільноту не залишати без уваги долю осіб, викрадених або безвісти зниклих на тимчасово окупованих РФ територіях України в Криму та на Донбасі.
Про це йдеться в коментарі МЗС України з нагоди Міжнародного дня жертв насильницьких зникнень, інформує Цензор.НЕТ.
У МЗС нагадали, що прокуратура Автономної Республіки Крим та м. Севастополь розслідує 115 кримінальних проваджень за 117 фактам насильницького зникнення, позбавлення волі та викрадення людей.
"Здебільшого було виявлено факти, що свідчать про причетність до зникнень російської окупаційної влади. Зафіксовано випадки залякування родичів зниклих, свідків, а також відсутність ефективного розслідування. Як і в загальній картині переслідувань незгодних із політикою Москви, серед жертв насильницьких зникнень в окупованому Криму більшість становлять кримські татари", - йдеться в повідомленні.
У МЗС нагадали, що факти насильницьких зникнень активістів в окупованому Криму відображено в позові України проти РФ у Міжнародному суді ООН.
"Важливим є посилення міжнародного тиску на РФ із метою виконання нею зобов'язань як держави-окупанта відповідно до міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини, насамперед щодо забезпечення права на життя, свободу та особисту недоторканність", - йдеться в повідомленні.
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Таки МГБ та КГБ ссСРаки?
СРАЛІНець..
Вспам'ятайте ВСЕ!
ГОЛОДОМОР не всі признали..
мощных электростанций, сотни прекрасных мостов, тысячи великолепных скоростных
автострад, но если территория на которой они стоят - захвачена вооруженным
путём, да с угрозой убийства, то всё это - далеко не законно, т. е. это зря потраченные
захватчиком деньги, пока «законность» захвата Крыма не признает ООН и США …, а
значит строить на ворованном у соседа - не имеет никакого смысла, потому что? за
вооруженный грабёж- придётся отвечать, а украденное - возвращать с компенсацией.