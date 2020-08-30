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Україна закликала світ не забувати про безвісти зниклих в окупованому Криму та на Донбасі

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна закликала світ не забувати про безвісти зниклих в окупованому Криму та на Донбасі

Міністерство закордонних справ України закликає світову спільноту не залишати без уваги долю осіб, викрадених або безвісти зниклих на тимчасово окупованих РФ територіях України в Криму та на Донбасі.

Про це йдеться в коментарі МЗС України з нагоди Міжнародного дня жертв насильницьких зникнень, інформує Цензор.НЕТ.

У МЗС нагадали, що прокуратура Автономної Республіки Крим та м. Севастополь розслідує 115 кримінальних проваджень за 117 фактам насильницького зникнення, позбавлення волі та викрадення людей.

"Здебільшого було виявлено факти, що свідчать про причетність до зникнень російської окупаційної влади. Зафіксовано випадки залякування родичів зниклих, свідків, а також відсутність ефективного розслідування. Як і в загальній картині переслідувань незгодних із політикою Москви, серед жертв насильницьких зникнень в окупованому Криму більшість становлять кримські татари", - йдеться в повідомленні.

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У МЗС нагадали, що факти насильницьких зникнень активістів в окупованому Криму відображено в позові України проти РФ у Міжнародному суді ООН.

"Важливим є посилення міжнародного тиску на РФ із метою виконання нею зобов'язань як держави-окупанта відповідно до міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини, насамперед щодо забезпечення права на життя, свободу та особисту недоторканність", - йдеться в повідомленні.

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там под шконкой и твой труп валяется
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30.08.2020 14:21 Відповісти
Ватный петух, не слезай с бутылки🤣
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30.08.2020 14:22 Відповісти
Ось і кацапюра з'явилася!
Таки МГБ та КГБ ссСРаки?
СРАЛІНець..
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30.08.2020 14:23 Відповісти
А сами 🤢🤡🎪на задних лапках перед ****** и рашистскими оккупантами ! Нашли старое жидкое мыло -кравчучку с Фокиным и башку в песок
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30.08.2020 14:18 Відповісти
На жаль..Пук в калюжу..
Вспам'ятайте ВСЕ!
ГОЛОДОМОР не всі признали..
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30.08.2020 14:20 Відповісти
ЫЫЫ..🤣
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30.08.2020 14:25 Відповісти
Миру поз на них, да и многие из пропавших взяли куриные паспорта паРаши и лугандона.
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30.08.2020 14:21 Відповісти
А світ і Європа і не пам'ятали про це. Вони це швидко забувають за БАБЛО Московії.
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30.08.2020 14:52 Відповісти
Можно построить десятки
мощных электростанций, сотни прекрасных мостов, тысячи великолепных скоростных
автострад, но если территория на которой они стоят - захвачена вооруженным
путём, да с угрозой убийства, то всё это - далеко не законно, т. е. это зря потраченные
захватчиком деньги, пока «законность» захвата Крыма не признает ООН и США …, а
значит строить на ворованном у соседа - не имеет никакого смысла, потому что? за
вооруженный грабёж- придётся отвечать, а украденное - возвращать с компенсацией. Україна закликала світ не забувати про безвісти зниклих в окупованому Криму та на Донбасі - Цензор.НЕТ 7843
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30.08.2020 16:14 Відповісти
Українці забули швидше. Задурно.
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30.08.2020 16:15 Відповісти
 
 