Представник України пропонує росіянам більше, ніж вони просять, - "Європейська Солідарність" про заяву Фокіна
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Заява першого заступника голови Тристоронньої контактної групи Вітольда Фокіна про можливість проведення виборів в ОРДЛО, загальної амністії і "особливого статусу" – це план демонтажу української державності. Якщо в Мінських угодах ідеться про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, Фокін пропонує особливий статус для усього Донбасу. Тож представник України у переговорній групі пропонує росіянам навіть більше, ніж вони просять.
Про це йдеться в заяві пресслужби "Європейської Солідарності", передає Цензор.НЕТ.
"Європейська Солідарність" наголошує, що Україна неподільна. Будь-які зазіхання на територіальну цілісність держави є неприпустимими, а вибори можуть бути проведені тільки після звільнення Донбасу без тиску, а не під дулами автоматів.
"Позиція української делегації в ТКГ – це питання української державності та національної безпеки. Не можна допустити капітуляції, розхитування ситуації в країні і провокацій подібними заявами. Вкотре вимагаємо від влади негайно оприлюднити позицію української делегації. Замість публікації різноманітних світоглядних позицій Фокіна, який кілька років тому закликав Україну з розумінням поставитися до російської анексії Криму.
"Європейська Солідарність" вимагає негайного усунення Фокіна зі складу українського представництва у ТКГ, інакше ми будемо вважати, що особливий статус для всього Донбасу – це пропозиція Зеленського. І це змусить нас скоригувати ставлення партії до самого президента і зайняти жорсткішу позицію, розуміючи, що саме він є покровителем капітулянтського курсу", - йдеться в заяві.
Будь ласка, зачекайте...
Очень важная информация по сравнению зарплат - читать и вникать всем: и совкам и украинцам!
Кому где жить хорошо - НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, НЕ НА ВЧАРАШНИЙ, ДИБИЛЫ ВЫ КРЕПОСТНЫЕ (это к совкам позорным обращение)
Некоторые особо упоротые имбецилы, не дружащие с арифметикой с детства, тут начинают мычеть и пытаться сравнивать уровень жизни в Украине и двух других странах, типа братьях (у людей черти лучше) - в России и в Белоруссии.
Но сравниватели эти сравнивают все меркой 2014 года, когда экономика была еще насквозь ************* образца (камуняче-совково-бандюганского).
Но я приведу сравнения НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ (на 29 августа 2020 года).
Итак:
Минимальная з/п по местному Славянскому Треугольнику (Россия, Украина, Белоруссия)
1) Россия
На сегодня минимальная з/п в РФ = 12130 руб. (с 1.01.2020 по ФЗ от 27.12.2019 N 463-ФЗ)
12130 руб. это = 4111 грн
2) На сегодня минимальная з/п в Белоруссии = 375 BYN (белорусский рубль)
375 BYN это = 3860 грн
3) На сегодня минимальная з/п в Украине = 4723 грн.
4723 грн. это = 12484 (12130) руб. и 458 (375) BYN
В скобках указана мин. з/п для стран сравнения.
То есть по соотношению минимальных З/П на сегодня:
- УКРАИНА УЖЕ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ!
- Россия на втором месте с разницей от первого места Украины в 612 руб., что =207 грн.
- Сябростан на последнем месте и уже довольно глубоко в жопе (иначе бы они и не бунтовали).
Для тех совкоупорков, которые мычат, что минималку сравнивают только в Украине, что надо
брать средние з/п и т. д. - это вы вспоминайте прошлый год, когда ВЫ ЖЕ САМИ во всю сравнивали минималки, когда они были не в пользу Украины.
И минималки сравнивают ВЕЗДЕ т. к. это ИСТИННЫЙ показатель уровня жизни основной массы населения.
По крайней мере в России и Белоруссии прослойка с минималками составляет половину всего массива зарплат.
НО!!!
Через 2 дня в Украине минимальная з/п станет 5000 грн (13216 руб.) и Россия уйдет еще глубже в задницу с разницей в 1086 руб. (368 грн.).
При этом:
Россия с 1 января планово повышает м/з и это составит - 12392 руб. т. е. аж на царских 176 руб. сцарь ***** Обнуленное своим смердам да холопям крепостным довольствие увеличит! То есть это не повышение, а чисто символическая галочка для попытки погашения инфляции.
А Украина аналогично с 1 января планово Повышает м/з и это составит - 6000 грн (15860 руб.). Это не символическая галочка, а реальное повышение.
То есть Украина держит Первое место в Славянском Треугольнике и вряд ли оттуда когда-либо уйдет т. к. убогие Совковии априори не могут тягаться даже с работающей вполоборота европейской системой, внедряемой на Украине. А ведь процесс идет и эта система все равно заработает на полную мощность в обозримой перспективе.
И при этом нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО УЧИТЫВАТЬ НЕХИЛЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ТОГО, ЧТО ИЗ ТРЕХ СТРАН ТРЕУГОЛЬНИКА ТОЛЬКО В ОДНОЙ ИДЕТ ВОЙНА - В УКРАИНЕ.
Так как же так получилось??? Всего через 6 лет после изгнания позорных камуняк?
Ведь мычели же совки: "Замерзнити_здохнити_зголоду_биз_нас".
И ТЕПЕРЬ ВЫ ПОНЯЛИ ИСТИННУЮ ПРИЧИНУ ТОГО, ПОЧЕМУ СЯБРЫ ": 26 ЛЕТ СТОЯЛИ РАКОМ СМИРНО, ПОКА ИХ СОВКИ ПЕТУШИЛИ, А ТЕПЕРЬ ВДРУГ ВСКУКАРЕКАЛИСЬ??
Сябры первые все это просчитали, завистливо перекосились на бандер - ого, у них у хохлов и цеевропа, и цезарплата, и совков выгнали, и люди свободные, а у нас и поза рака и денег нет - БУНТУЕМ!
Вот и бунтуют.
В ********* пока не бунтуют, но в следующем году уже будут - "нищая, холодная и голодная" Украина же их "богатеев крепостных" обгонит по уровню жизни уже весьма существенно. И это же не предел.
И ИМЕННО ПОЭТОМУ И В ОСНОВНОМ ТОЛЬКО ПОЭТОМУ ***** ЗАТЕЯЛ ВОЙНУ НА ДАМБАСЕ - ЧТОБЫ ЗАДУШИТЬ УКРАИНУ И НЕ ДАВАТЬ ПОВОД СВОЕМУ КРЕПОСТНОМУ СКОТУ БУНТОВАТЬ ИЗ-ЗА ХРЕНОВОГО СРАВНЕНИЯ НЕ В ПОЛЬЗУ *********.
***** ВЕДЬ ОН ПОЛ-ЖИЗНИ ПРОЖИЛ В ЕВРОПЕ И ПРЕКРАСНО ЗНАЕТ, ЧТО ЕВРОПЕЙСКАЯ СИСТЕМА, ДАЖЕ ЕСЛИ КИНУТЬ ЕЕ К ДИКАРЯМ ТИПА РУМЫН, ОНА ВСЕ РАВНО АВТОМАТОМ НАЧНЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ И ПОВЫШАТЬ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ, РАЗВИВАТЬ ГОСУДАРСТВО.
И ***** ЭТО СОВСЕМ НЕ НУЖНО, ЧТОБЫ ПОД БОКОМ БЫЛА ПРОЦВЕТАЮЩАЯ СТРАНА ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ (ХОТЯ БЫ УРОВНЯ ПОЛЬШИ, ЧТО АБСОЛЮТНО РЕАЛЬНО), А ЕГО СМЕРДЫ МЫЧЕЛИ "А_МЫ_ТОЖИ_ТАК_ХАТИМ". СМЕРДОВ ПО ОБЩЕМУ ПРАВИЛУ НУЖНО ДЕРЖАТЬ В ГОЛОДНОМ ТЕЛЕ, ИНАЧЕ ОНИ СЦАРЯ БОГОТВОРИТЬ ПЕРЕСТАЮТ, ЕСЛИ ЗАЖИРЕЮТ.
Вот вам и вся геополитика в наглядных нескольких абзацах.
Лично я, если мне предложат выбор где жить (из трех стран Треугольника) не задумываясь выберу уже вполне благополучную и перспективную Украину, а не нищие и упоротые Совковии.
Сравнивать что-либо с убогим Дамбасом мы не станем чисто из-за гуманной позиции ЕС к бродячим животным.
Відносно заробітної плати, так потрібно розділяти людей на групи і дивитись хто скільки має в певній групі і скільки там людей.
Але правильніше всього, це показник реальної заробітної плати. Тако ж є показники рівня життя.
Так що мінімалку засунь Зєльцу в дупу, щоб насолоджувався.
Гитлер просто назначал на должности людей, которые воплощали в жизнь его шизофренические фантазии..
Зєлю геть. Досрокові.
Щоб зробити продукцію конкурентною в світі , потрібно , або виробляти її якіснішу за інших (але для цього потрібно мільярди долларів на модернізацію заводів і різні ноу-хау в розробках ) , або продавати її за " копійки " , як робили раніше китайці ,( але тоді треба суттєво зменшувати зарплати і податки ) . Перш за все потрібно завоювати ринки збуту , без цього всякій економіці буде гаплик ,, нема кому продавати - це смерть всякому бізнесу .
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Жаренный заголовок,вот только
он не отвечает действительности.
Як ці різні продажні слуги і не українського народу а кремлівських ворогів окупантів,виходить що вони прокляті Іуди начисто забули про наші тимчасово окуповані проклятою паРашей Українські Крим и Донбас. І дружно - разом несамовито витанцьовують під музику замовлену за криваві кремлівські срібняки, і під чітким керівництвом свого повелителя -балетмейстера кривавого фашиста )(уйла.