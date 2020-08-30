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Яценюк закликав Захід змінити підхід до країн Східної Європи: Їм потрібна реалістичність вступу до ЄС і НАТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Яценюк закликав Захід змінити підхід до країн Східної Європи: Їм потрібна реалістичність вступу до ЄС і НАТО

Лідер "Народного фронту", голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк закликав західних партнерів створити спільну місію високого рівня для захисту свободи та демократії у Східній Європі.

Про це він написав у матеріалі для The Financial Times, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Народного фронту".

"Сьогодні у ставленні до Східної Європи Захід застосовує формулу дотримання певної "соціальної дистанції", і немає різниці, яку вишукану політичну назву цій дистанції дають - чи то "Угода про асоціацію з ЄС", чи "Східне партнерство", - написав він.

На відміну від Заходу, Росія, переконаний Арсеній Яценюк, має цілісне бачення нашого регіону та його важливості: "І в Молдові, і в Україні, та Білорусі Москва намагається встановити ефективний контроль і створити нові плацдарми для розширення свого впливу на Захід. Саме так президент Путін бачить шлях до відродження нового Радянського Союзу, якого він так прагне".

Останні події в Білорусі й велика небезпека, що Білорусь опиниться під російським впливом на невизначений період часу, вимагають дій від Заходу та України, наголосив він: "Час діяти, а не вагатися. Насамперед закликаю Європейський Союз поставитися до громадянського піднесення в Білорусі як до невід’ємної частини європейських процесів та європейської перспективи".

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"Це вимагає перегляду Європейським Союзом ставлення до нашого регіону. Не дивіться на ваших найближчих європейських сусідів із позиції доброзичливого, але екзотичного східного партнерства. Замініть підхід "витягнутої руки" простягнутою рукою. На практиці це означає дати Білорусі, Грузії, Молдові та Україні чіткий сигнал про досяжність мети вступу до ЄС і НАТО та, за умови виконання чітких планів дій, її реалістичність", - підкреслив голова КБФ.

Складовою цих процесів, наголосив він, має стати відмова Західної Європи від будь-яких ілюзій про можливість перезавантаження відносин із Росією: "Таке оновлення неможливе, доки Росією керуватиме авторитарний і корумпований режим Путіна. Замість дипломатичних спроб перезавантажити відносини з Росією, більш важливою та нагальною є потреба посилити тиск і перезавантажити процес мирного врегулювання всіх збройних конфліктів, розгорнутих Москвою в нашому регіоні".

"Щодо України, то слід відмовитися від ілюзії, начебто можна досягти миру на Донбасі, доки Крим залишається під російською окупацією. Ці питання не можуть залишатися розмежованими. У питанні Донбасу Кремль націлений на виснаження України та Заходу, пропонуючи незначні тактичні поступки та розраховуючи на поступливість Києва. Без звільнення Криму не буде звільнено території Донецької та Луганської областей. Саме такою є ця послідовність, а не навпаки", - наголосив він.

Дивіться також: "Країнам Європейського Союзу треба захистити ЄС, а Україні - ідею євроінтеграції", - Яценюк. ВIДЕО

Нового комплексного підходу, на переконання Арсенія Яценюка, потребують процеси мирного врегулювання в Грузії та Молдові.

Він закликав офіційний Київ та західних партнерів ініціювати проведення зустрічі високого рівня "для формування нового підходу до вирішення "заморожених конфліктів" у нашому регіоні".

Голова КБФ також наголосив на важливості інвестицій та фінансової підтримки нашого регіону від західних партнерів. Зокрема, на його переконання, держави регіону мають бути запрошені до членства в Ініціативі "Трьох морів" та до інших інфраструктурних проєктів.

"Потрібно створити регіональний фонд для протидії антизахідній пропаганді та для захисту свободи слова", - наголосив він.

"Зрештою для нашого регіону необхідна солідарна підтримка з боку США та ЄС. Закликаю наших партнерів створити спільну місію високого рівня на захист свободи і демократії у Східній Європі. Головною метою такої місії має бути створення єдиного бачення, як продовжити процес історичного об’єднання Європи, її звільнення від загроз авторитаризму, зовнішньої агресії та зневаги до свободи людини і націй", - додав він.

"Нам потрібен новий план для Східної Європи. Його поява – в інтересах Східної Європи та загалом усього Заходу, який прагне стабільності у такому непевному світі", - підкреслив Яценюк.
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Топ коментарі
+9
Объединение в союз стран Балтии, Польши и Украины более реально в ближайшей перспективе.
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30.08.2020 15:56
+6
Ти диви - яйценюх почав казати правильні речі........... Яценюк призвал Запад изменить подход к странам Восточной Европы: Им нужна реалистичность вступления в ЕС и НАТО - Цензор.НЕТ 4673
Мабуть вибори скоро.
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30.08.2020 15:57
+5
Зеленский это будет делать или кто ?
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30.08.2020 15:57
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Сторінка 2 з 2
Арсений Яценюк признается в любви Николаю Азарову.
[Арсений Яценюк признается в любви Николаю Азарову - YouTube]: Посмотри! https://www.youtube.com/watch?v=IOjnBoj5OBI&app=desktop
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30.08.2020 15:57 Відповісти
Любишь истории о взаимоотношениях мужчин? Яценюк призвал Запад изменить подход к странам Восточной Европы: Им нужна реалистичность вступления в ЕС и НАТО - Цензор.НЕТ 6171
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30.08.2020 16:01 Відповісти
Та бачу- що Ви там побачили..
Збоченець..))
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30.08.2020 16:03 Відповісти
Ты ж сам сюда это притащил и начал людям тыкать Яценюк призвал Запад изменить подход к странам Восточной Европы: Им нужна реалистичность вступления в ЕС и НАТО - Цензор.НЕТ 1387
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30.08.2020 16:04 Відповісти
Парашники Вас без вазеліну "втиккнуть"!
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30.08.2020 16:35 Відповісти
Сначала им для этого потребуется из вас вытыкнуть, а у вас клинч. Яценюк закликав Захід змінити підхід до країн Східної Європи: Їм потрібна реалістичність вступу до ЄС і НАТО - Цензор.НЕТ 5024
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30.08.2020 16:40 Відповісти
Что такое "козёл"? - Это человек, которого не интересует ничего, кроме "капусты"..
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30.08.2020 16:01 Відповісти
де куля в лоб для цього ушльопка?
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30.08.2020 16:02 Відповісти
ЯЦЕНЮКУ
Пішов таки на другу спробу
війти в історію героєм!..
Бо перша - та, як куля в лоба,
була, падлюка, холостою!..

))
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30.08.2020 16:07 Відповісти
Белорусь сегодня это РАБссия сраная ЗАВТРА.... Яценюк призвал Запад изменить подход к странам Восточной Европы: Им нужна реалистичность вступления в ЕС и НАТО - Цензор.НЕТ 8468КРЫСЫ МАВЗОЛЕЙНЫЕ ГОТОВЬТЕСЬ....ШАКАЛЫ вонючие
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30.08.2020 16:04 Відповісти
Ни в ЕС, ни в НАТО не нужньі филиальі Кремля.
Где заявления Яценюка об инициативах назначенньіх Зеленским кремлевских подстилок Кравчука и Фокина?
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30.08.2020 16:05 Відповісти
На месте Яценюка я бы послал вас НАХ...в 2014 г.Жаль что я не Яценюк тогда был...
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30.08.2020 16:06 Відповісти
Мы можем считать тебя им, если ты этого очень хочешь. Яценюк призвал Запад изменить подход к странам Восточной Европы: Им нужна реалистичность вступления в ЕС и НАТО - Цензор.НЕТ 603
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30.08.2020 16:15 Відповісти
КРЫСЫ МАВЗОЛЕЙНЫЕ...следующий МАЙДАН будет другим............... Яценюк призвал Запад изменить подход к странам Восточной Европы: Им нужна реалистичность вступления в ЕС и НАТО - Цензор.НЕТ 92
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30.08.2020 16:07 Відповісти
Когда?
Уточните пожалуйста.
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30.08.2020 16:16 Відповісти
Желаешь заранее приобрести билет на Ростов?
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31.08.2020 05:00 Відповісти
Кулявлоб передумав біжати на передову, хай НАТО замість нього бігає..
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30.08.2020 16:10 Відповісти
Пост скопирован!

Очень важная информация по сравнению зарплат - читать и вникать всем: и совкам и украинцам!

Кому где жить хорошо - НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, НЕ НА ВЧАРАШНИЙ, ДИБИЛЫ ВЫ КРЕПОСТНЫЕ (это к совкам позорным обращение)

Некоторые особо упоротые имбецилы, не дружащие с арифметикой с детства, тут начинают мычеть и пытаться сравнивать уровень жизни в Украине и двух других странах, типа братьях (у людей черти лучше) - в России и в Белоруссии.
Но сравниватели эти сравнивают все меркой 2014 года, когда экономика была еще насквозь ************* образца (камуняче-совково-бандюганского).

Но я приведу сравнения НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ (на 29 августа 2020 года).
Итак:
Минимальная з/п по местному Славянскому Треугольнику (Россия, Украина, Белоруссия)
1) Россия
На сегодня минимальная з/п в РФ = 12130 руб. (с 1.01.2020 по ФЗ от 27.12.2019 N 463-ФЗ)
12130 руб. это = 4111 грн
2) На сегодня минимальная з/п в Белоруссии = 375 BYN (белорусский рубль)
375 BYN это = 3860 грн
3) На сегодня минимальная з/п в Украине = 4723 грн.
4723 грн. это = 12484 (12130) руб. и 458 (375) BYN
В скобках указана мин. з/п для стран сравнения.

То есть по соотношению минимальных З/П на сегодня:
- УКРАИНА УЖЕ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ!
- Россия на втором месте с разницей от первого места Украины в 612 руб., что =207 грн.
- Сябростан на последнем месте и уже довольно глубоко в жопе (иначе бы они и не бунтовали).

Для тех совкоупорков, которые мычат, что минималку сравнивают только в Украине, что надо
брать средние з/п и т. д. - это вы вспоминайте прошлый год, когда ВЫ ЖЕ САМИ во всю сравнивали минималки, когда они были не в пользу Украины.
И минималки сравнивают ВЕЗДЕ т. к. это ИСТИННЫЙ показатель уровня жизни основной массы населения.
По крайней мере в России и Белоруссии прослойка с минималками составляет половину всего массива зарплат.

НО!!!

Через 2 дня в Украине минимальная з/п станет 5000 грн (13216 руб.) и Россия уйдет еще глубже в задницу с разницей в 1086 руб. (368 грн.).

При этом:
Россия с 1 января планово повышает м/з и это составит - 12392 руб. т. е. аж на царских 176 руб. сцарь ***** Обнуленное своим смердам да холопям крепостным довольствие увеличит! То есть это не повышение, а чисто символическая галочка для попытки погашения инфляции.

А Украина аналогично с 1 января планово Повышает м/з и это составит - 6000 грн (15860 руб.). Это не символическая галочка, а реальное повышение.

То есть Украина держит Первое место в Славянском Треугольнике и вряд ли оттуда когда-либо уйдет т. к. убогие Совковии априори не могут тягаться даже с работающей вполоборота европейской системой, внедряемой на Украине. А ведь процесс идет и эта система все равно заработает на полную мощность в обозримой перспективе.

И при этом нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО УЧИТЫВАТЬ НЕХИЛЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ТОГО, ЧТО ИЗ ТРЕХ СТРАН ТРЕУГОЛЬНИКА ТОЛЬКО В ОДНОЙ ИДЕТ ВОЙНА - В УКРАИНЕ.
Так как же так получилось??? Всего через 6 лет после изгнания позорных камуняк?
Ведь мычели же совки: "Замерзнити_здохнити_зголоду_биз_нас".

И ТЕПЕРЬ ВЫ ПОНЯЛИ ИСТИННУЮ ПРИЧИНУ ТОГО, ПОЧЕМУ СЯБРЫ ": 26 ЛЕТ СТОЯЛИ РАКОМ СМИРНО, ПОКА ИХ СОВКИ ПЕТУШИЛИ, А ТЕПЕРЬ ВДРУГ ВСКУКАРЕКАЛИСЬ??
Сябры первые все это просчитали, завистливо перекосились на бандер - ого, у них у хохлов и цеевропа, и цезарплата, и совков выгнали, и люди свободные, а у нас и поза рака и денег нет - БУНТУЕМ!
Вот и бунтуют.

В ********* пока не бунтуют, но в следующем году уже будут - "нищая, холодная и голодная" Украина же их "богатеев крепостных" обгонит по уровню жизни уже весьма существенно. И это же не предел.

И ИМЕННО ПОЭТОМУ И В ОСНОВНОМ ТОЛЬКО ПОЭТОМУ ***** ЗАТЕЯЛ ВОЙНУ НА ДАМБАСЕ - ЧТОБЫ ЗАДУШИТЬ УКРАИНУ И НЕ ДАВАТЬ ПОВОД СВОЕМУ КРЕПОСТНОМУ СКОТУ БУНТОВАТЬ ИЗ-ЗА ХРЕНОВОГО СРАВНЕНИЯ НЕ В ПОЛЬЗУ *********.
***** ВЕДЬ ОН ПОЛ-ЖИЗНИ ПРОЖИЛ В ЕВРОПЕ И ПРЕКРАСНО ЗНАЕТ, ЧТО ЕВРОПЕЙСКАЯ СИСТЕМА, ДАЖЕ ЕСЛИ КИНУТЬ ЕЕ К ДИКАРЯМ ТИПА РУМЫН, ОНА ВСЕ РАВНО АВТОМАТОМ НАЧНЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ И ПОВЫШАТЬ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ, РАЗВИВАТЬ ГОСУДАРСТВО.

И ***** ЭТО СОВСЕМ НЕ НУЖНО, ЧТОБЫ ПОД БОКОМ БЫЛА ПРОЦВЕТАЮЩАЯ СТРАНА ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ (ХОТЯ БЫ УРОВНЯ ПОЛЬШИ, ЧТО АБСОЛЮТНО РЕАЛЬНО), А ЕГО СМЕРДЫ МЫЧЕЛИ "А_МЫ_ТОЖИ_ТАК_ХАТИМ". СМЕРДОВ ПО ОБЩЕМУ ПРАВИЛУ НУЖНО ДЕРЖАТЬ В ГОЛОДНОМ ТЕЛЕ, ИНАЧЕ ОНИ СЦАРЯ БОГОТВОРИТЬ ПЕРЕСТАЮТ, ЕСЛИ ЗАЖИРЕЮТ.

Вот вам и вся геополитика в наглядных нескольких абзацах.
Лично я, если мне предложат выбор где жить (из трех стран Треугольника) не задумываясь выберу уже вполне благополучную и перспективную Украину, а не нищие и упоротые Совковии.

Сравнивать что-либо с убогим Дамбасом мы не станем чисто из-за гуманной позиции ЕС к бродячим животным.
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30.08.2020 16:14 Відповісти
Немного Фактов о жизни Польских пенсионеров.
На бездомных кошек и собак Польша тратит почти в ТРИ раза больше, чем Украина на пенсии для стариков, которые всю свою жизнь тяжело работали, платили налоги и отчисления
Несколько месяцев назад в Польше был СНИЖЕН возраст выхода на Пенсию. А с 1 марта 2020 года Запланировано очередное существенное Повышение Пенсии. Средний размер Которой на сегодняшний день составляет около 500 ДОЛЛАРОВ.
А теперь немного Фактов о жизни Польских Пенсионеров:
- Если Пенсионер, по каким-либо Причинам, не может оплатить счета за Использование услуг, Государство перекладывает эту Проблему на себя.
- Многие Польские авиакомпании предоставляют Пожилым людям льготы, оплачивая Большую часть Билета.
- Пенсионерам предоставляется Бесплатная медицинская помощь и огромные скидки при Посещении частных Врачебных кабинетов.
- Все 70-летние Граждане и старше не платят за проезд в Автобусах городского сообщения и Метро.
- Пожилые люди могут проходить Санаторное лечение, оплачивая Небольшую часть стоимости путевки.
- По достижению 75 лет, пожилые Поляки могут не платить за Кабельное телевидение и Радио.
И это Далеко не полный список Льгот предусмотреных для Польских стариков. А теперь давайте Вернемся к нашей Украинской действительности. К нашим 12 МИЛЛИОНАМ пенсионеров. Которые получают в среднем 53 ДОЛЛАРА в месяц. Только Вдумайтесь в эту цифру. В той же Польше на содержание одного Бездомного животного, государство выделяет около 200 ДОЛЛАРОВ в месяц. На Бездомных Кошек и Собак Польша тратит почти в ТРИ раза Больше, чем Украина на Пенсии для Стариков, которые всю свою Жизнь тяжело Работали, платили Налоги и Отчисления.
Это просто не укладывается в Голове. Наши соседи Поляки, которые в начале 90-х годов приезжали в Украину за Продуктами и Одеждой, обогнали нас на многие ДЕСЯТИЛЕТИЯ, по Развитию и Уровню жизни. Как такое могло Произойти? В чем же наша Ошибка?
P.S. Покажите кто-нибудь эту публикацию Вальцману, Зельцману, Гнойсману, Шмыгалю и пр. негодяям, которые устроили в Украине пенсионерам ГЕНОЦИД УДУШЕНИЯ И МОРЕНИЯ ГОЛОДОМ. И пусть они Попробуют ответить на эти два Вопроса.
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30.08.2020 17:07 Відповісти
а что там с пенсиями?
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30.08.2020 18:42 Відповісти
минимальную зарплату получает 1-2% работающих в беларуси и россии.
этот показатель вообще ни о чем.
это как сравнивать 1% самых богатых в россии и украине.

реальные цифры- средняя пенсия и средняя зарплата после выплаты налогов, на руки, так сказать.
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30.08.2020 20:32 Відповісти
И чем подтверждаются твои 1-2%? И, да , следовало бы кроме з/п проанализировать цены на пожрать попить, и качество этого всего. То, что вы, репоеды, едите, мы тем срать ходим😄
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31.08.2020 05:04 Відповісти
https://www.the-village.ru/village/city/city/258068-mrot
вот. дурачкам, не освоившим гугл. в 2017 минималку получало 930 тыс человек. из 70 милллионов занятых.
"качество этого всего." это правильно, только мне посрать на рашу. сравнивать надо с европой. стыдно ориентироваться на россию.

То, что вы едите, мы, европейцы тем срать ходим...
как счас помню, что египет отказался от украинской пшеницы, потому что это было такое дерьмище, что даже неразборчивые египтяне отказались.
именно поэтому сало импортируется в украину из польши, потому что свое бхеее...
готов выслушать какой продукт лучше европейских и где он в европе продается.
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31.08.2020 22:38 Відповісти
европа сделала ошибку по отношению к Украине, была только озабоченность и беларусы гляда на украину, быстрее всего повернут к расее, только без лукашенки
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30.08.2020 16:22 Відповісти
А зачем, если и того что есть хватает. Продешевили, будьте любезны обтекать. Нынешнее положение Украины для Запада идеальное. Геморрой для рашки и никакой ответственности.
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30.08.2020 16:27 Відповісти
Сколько ТЦешок, за время войны налепил УБЛЮДОК?!??!?
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30.08.2020 16:29 Відповісти
Так два десятки яценюкiв навiть економiка Нiмеччини не витримае.
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30.08.2020 16:31 Відповісти
Я обещаю, чтобы, потому что,
Уже наверно, вроде, навсегда.
Зачем народ ропочешь непослушно?
Я супермен, оракул и звезда!
Мне регулярно пули в лоб летели.
Для камикадзе это не вопрос.
Пускай в башке свинцовые метели,
Но хвост трубой и пО ветру мой нос.
Сияет над коррупцией победа,
Реформы обустроили свой быт.
Пускай народ остался без обеда,
Но завтраками по уши он сыт.
Блистательные завтраки по моде
И обещаний модных наворот…
Обычно люди кроликов разводят,
Ну почему у нас наоборот?
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30.08.2020 16:39 Відповісти
Но им не нужны реальные уроды!
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30.08.2020 16:41 Відповісти
С таким успехом можно призывать импотента совершить половой акт.
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30.08.2020 16:46 Відповісти
Европа не хочет обманывать. Это было бы слишком жестоко.
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30.08.2020 16:47 Відповісти
Над Турцией они долго издевались. Обиженные турки теперь уже сами не хотят.
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30.08.2020 17:15 Відповісти
"восточное партнерство" не предусматривает вступление в ЕС, а Турция - кандидат и ведет переговоры с 2005 года
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30.08.2020 19:19 Відповісти
Питрові сучки час від часу дзявкають з підворотні.
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30.08.2020 16:55 Відповісти
Рашист-неофашист, Украина обязательно будет в ЕС и НАТО, потому что этого хочет большинство населения ,причем активного
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30.08.2020 18:58 Відповісти
То, сье@бись в будку, *****!))
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31.08.2020 05:06 Відповісти
Ни в одной стране ЭС нет 10 тыс. гектар в одни руки и без прочих ограничений. Нам глобализаторы определили роль где-то между Африкой и Латинской Америкой.
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30.08.2020 17:43 Відповісти
Нам наши олигархи определили самое последнее место в мире. Мы ещё много лет будем получать минималку по 150 долларов. А министры и гендиректоры госпредприятий по 500 мин. зарплат. В то время как в ЕС министры получают не больше 8 минимальных.
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30.08.2020 18:04 Відповісти
Это не наши олигархи. Их нам назначили иудоглобализаторы. Пинчука держат либераст-демократы вавилонского трансгуманизма, Коломойского держит Бнэй Брит со своим Ерусалимом. Прочая шушара ходит под ватиканскими орденами.
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30.08.2020 18:43 Відповісти
И какое место во всемирном заговоре занимают рептилоиды?
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31.08.2020 05:07 Відповісти
Бесспорно, так или иначе Украина войдёт в состав ЕС.
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30.08.2020 18:11 Відповісти
Де ж у ньогго та восточьна Європа закінчується? Яценюк закликав Захід змінити підхід до країн Східної Європи: Їм потрібна реалістичність вступу до ЄС і НАТО - Цензор.НЕТ 2742
Там вже всі як не в ЄС, то в NATO вже повступали - залишились лиш ті, хто або не хоче, або не може. Яценюк закликає підтримати економічно та взяти під захист неспроможних з Дальнєвосточьної Європи?
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30.08.2020 18:38 Відповісти
Ватка, внимательно читать надо было - Молдова,Украина,Грузия, Беларусь...
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30.08.2020 19:01 Відповісти
Та я ж і кажу про Дальнєвасточьну Європу, яка то не хоче, то не може, то сама не знає...

Хто такій Цуценюк, щоб від імені тих країн до чогось закликати Євроспільноту, яка з Брекситанією ніяк ради дати не може і зараз переймається тим, як уникнути "внутрінатівського" напруження між Туреччиною та Грецією? На кого цей цуценячий виступ розрахований - явно ж не на ЄС та NATО, а лиш на натхненних та невтаємничених, які категорично відмовляються зрозуміти, чому Європа не дасть ніяких гарантій тим, хто не може втримати влади на власній території та роками й десятиліттями взаємовигідно мириться з добре окопаними на своїй землі братніми агресорами.
Що кому дадуть порожні обіцянки, якщо готовий Будапештський меморандум всі вважають фількіною грамотою?
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30.08.2020 20:00 Відповісти
Вони ******* чужими руками жар… Самі в білих рукавичках … все що маємо зараз і наїх совісті. Пассивні п…
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30.08.2020 20:22 Відповісти
Ну, раз тебя того, то не сильно они и пассивные😀
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31.08.2020 05:09 Відповісти
де ця лиса ***** була зі своїми пропозиціями під час прем'єрства? а згадав, тоді цей виродок з авакіним будував стіну на кордоні з ***********, правда не збудував. Гроші поділив з жидоармяном.
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30.08.2020 21:49 Відповісти
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