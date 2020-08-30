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Новини Політика України
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Турчинов (1076) Фокін (97) Донбас (21703) Тристороння контактна група (822)

Турчинов: Якщо Фокіна та Кравчука не буде негайно відкликано з ТКГ, це означатиме, що вони озвучують узгоджені з владою тези

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Турчинов: Якщо Фокіна та Кравчука не буде негайно відкликано з ТКГ, це означатиме, що вони озвучують узгоджені з владою тези

Якщо Фокін і Кравчук не будуть негайно відкликані з ТКГ та проти них не будуть відкриті кримінальні справи, – це означатиме, що вони озвучують узгоджені тези "зеленої влади".

 Так прокоментував Олександр Турчинов заяву представника президента у Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна про необхідність надання особливого статусу всьому Донбасу, а також про те, що "обидві сторони вчиняли злочини", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це – прояв не просто старечого маразму. Це демонстративний перехід довіреної особи Зеленського на бік країни-агресора та протягування антидержавницької позиції, що відображає стратегічні інтереси Путіна", – зазначив Турчинов.

"Хочу запитати у представників Зеленського в ТКГ, які злочини вчиняли українські військові на Донбасі, захищаючи та звільняючи рідну землю ціною власного життя? Невже фокіни, кравчуки та ті, хто за ними стоїть, сподіваються, що Україна віддасть Путіну весь Донбас, який російські війська не змогли захопити силою?" - наголосив він.

Турчинов пояснив, що якщо Фокін і Кравчук не будуть негайно відкликані з ТКГ та проти них не будуть відкриті кримінальні справи, – це означатиме, що вони озвучують узгоджені тези "зеленої влади". "В такому разі, подібне вимагатиме адекватного реагування на ці події мільйонів українців, що готові захищати свою країну", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше заступник голови української делегації в ТКГ Вітольд Фокін заявив, що особливий статус слід надати не тільки окупованим територіям, а й всьому Донбасу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Представник України пропонує росіянам більше, ніж вони просять, - "Європейська Солідарність" про заяву Фокіна
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Топ коментарі
+143
Давно пора вернуть клоунов в цирк!
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30.08.2020 16:55
+121
Турчинов: Если Фокин и Кравчук не будут немедленно отозваны из ТКГ, - это значит, что они озвучивают согласованные с властями тезисы - Цензор.НЕТ 7988
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30.08.2020 16:55
+107
та все ж зрозуміло, що голова зюзі стирчить зі сраки *****
вони вже про все тихцем домовились
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30.08.2020 16:55
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Уверен, что ты сказочный...
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31.08.2020 05:30 Відповісти
Никаких "значит" ! это именно так и есть. Однозначно.
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31.08.2020 01:51 Відповісти
Олександр Палій - Надати особливий статус всьому Донбасу, що пропонує московит Фокін, означатиме розтоптати пролиту кров Українських Героїв, петворити нежиттєздатні обмилки на економічно самодостатній регіон, яким де-факто керуватиме Росія, і з території якого розширюватиме агресію проти України.
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31.08.2020 02:09 Відповісти
ок!! Фокин не прав, никакой амнистии сепарам, никакого особого статуса. Озвучьте пожалуйста Ваши конструктивные предложения как прекратить войну на Донбассе в практическом плане. Что нужно сделать власти для этого????
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31.08.2020 15:14 Відповісти
"Люди Медведчука викуповують цілі полігони і тренуються, оформляють зброю", - Євген Карась

Турчинов: Якщо Фокіна та Кравчука не буде негайно відкликано з ТКГ, це означатиме, що вони озвучують узгоджені з владою тези - Цензор.НЕТ 4637
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31.08.2020 02:19 Відповісти
"Люди Медведчука по всіх областях України зараз арендують різні стрілецькі клуби, клуби навчання тактичній медицині. На Закарпатті у них люди навіть займаються мінно-підривною підготовкою. Запрошують фахівців з Києва. Вони по 15, по 30 людей викуповують цілі полігони і тренуються, тренуються, оформляють зброю тощо", - зазначив Карась.
Фінансування подібних заходів, за його даними, йде через близький до Росії паливно-мастильний бізнес.
"Грошей у них вистачає щоб купити всіх "тітушок", всіх їх озброїти і вони підуть на убой", - додав Карась.
Тобто, за його словами, є цілком реальна загроза розгортання сценарію подій по аналогії з 2014 роком, коли спершу за сприяння тогочасної влади чинили беззаконня "тітушки", а потім з'являлася справжня російська бойова агентура, яка вже своєю чергою торувала шлях військам РФ.
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31.08.2020 02:20 Відповісти
куда тогда смотрит СБУ и Аваков? Или в доле?!
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31.08.2020 04:55 Відповісти
-
Василь Пелиш був на Майдані з перших його днів, а потім без роздумів пішов в армію добровольцем. Служив в батальйоні "Айдар". А в кінці серпня під час бою під Луганськом потрапив в полон, після того, як його БТР згорів. У полоні криваві нелюди вбивці терористи ", відпиляли йому руку через те, що на ній була величне патріотичне татуювання" СЛАВА УКРАЇНІ ! Я був в свідомості, каже Василь і бачив, як мені відпилюють руку, і несамовито кричав" СЛАВА УКРАЇНІ". Потім мене звільнили. Провів у полоні місяць і один день.
У мене тепер є ще одне татуювання - герб України тепер вже на лівій руці. На війну я пішов добровольцем, і якщо була б можливість, повернувся б назад. Але вже найближчим часом мрія молодого воїна про нову кінцівку здійсниться - бійцеві поставлять новітній протез в клініці Чикаго.
Василю зголосилися допомогти співробітники Українського конгресового комітету Америки.- Вони беруть на себе всі витрати по переїзду, проживанню та протезування. Причому обіцяють оплатити проживання в Чикаго і для його мами.
І видно молодому львівському солдату Василю за допомогою чиказьких медиків незабаром вдасться здійснити свою мрію - знову встати на захист Вітчизни і помститися кремлівським фашистам окупантам і кривавим терористам. Помститися якщо їх не амністує продажний кремлівський ... резидент проклятий ЗЕбіл - капітулянт, для якого Україна просто повія.
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31.08.2020 07:08 Відповісти
Тимчасово окуповані військами Російської Федерації частини території України - оце і є особливий статус окупованих частин території Донецької, Луганської та Кримської областей.

Я за те, щоб саме такий особливий статус був встановлений офіційно в Україні для окупованих територій.

Тому що такий статус одразу розставить по своїх місцях багато різних запитань, наприклад, в міжнародній дипломатії, обмеження (наприклад, виборчих) прав людей, які перебувають постійно чи тимчасово на окупованих територіях, особливості регулювання питань втрати та відновлення громадянства України для таких людей, які стали заручниками загарбників на окупованих територіях і тому вирішили отримати громадянство РФ, але не відмовились від громадянства України... і т.д..

Будь-який інший особливий статус окупованих територій чи, тим більше, навіть цілих областей має смисл тільки для Росії - це бажання Росії, бо це чергові кроки, які наближують і полегшують для Росії юридичну формалізацію фактичного стану, а саме - приєднання цих територій до Росії.
Але це бажання злочинного путінського режиму, який протиправно захопив владу в Росії і протиправно загарбав частину територій України.
Для України ж будь-який інший особливий статус окупованих територій (окрім офіційної констатації факту, що ці території тимчасово окуповані РФ) не має ніякого смислу і тому, вочевидь, Україні і не потрібний ніякий інший варіант особливого статусу цих окупованих територій.

До речі, назва ОРДЛО - це брехня, оскільки навіть "Окупованими Районами Донецької та Луганської Областей" ці окуповані території не є, оскільки їхні межі не збігаються з межами районів, отже, до цих територій входять не цілі райони, а тільки частини районів. Відповідно, називати їх навіть "Окуповані Райони ..." - це означає брехати.
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31.08.2020 03:12 Відповісти
Амністія має смисл тільки якщо її дати людям, які добровільно відмовляться продовжувати воювати проти України, тобто не тільки припинять вчиняти злочини нині і визнають, що вони були на праві, коли вчиняли різні злочини, але і пообіцяють не вчиняти нових злочинів у майбутньому, здадуть зброю відповідним органам влади України і здадуться самі, тобто тим, які добровільно повернуться у правове поле України. За це Україні є смисл не карати таких людей.

Немає ніякого смислу давати амністію тим, хто продовжує вчиняти злочини або має намір вчиняти нові злочини у майбутньому, а також тим, хто відмовляється добровільно повернутися у правове поле України. Адже ці люди такими їхніми діями продовжують намагатися зруйнувати систему права України, тобто, продовжують намагатися воювати проти України і продовжують намагатися знищити Україну.

При цьому очевидно, що ніякий особливий статус, який би давав якимось людям (і тим більше, злочинцям) якісь додаткові права порівняно з іншими людьми, не має смислу для України.
Навпаки, єдино можливий особливий статус "тимчасово окуповані Росією частини територій України (Донецької, Луганської та Кримської областей)", який офіційно мала би проголосити Україна, - це такий особливий статус, який дозволяє Україні не давати додаткові права, а навпаки логічно і зрозуміло обмежувати існуючі права людей та призупиняти зобов'язання суб'єктів України на цих окупованих територіях (оскільки вони офіційно будуть визнані окупованими, то будуть відповідати умовам відповідних міжнародних стандартів і конвенцій, зокрема, про те, що відповідальність лежить на країні-агресорі, тобто, на окупантах).
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31.08.2020 03:13 Відповісти
Откуда вообще их достали этих старых нафталиновых пердунов совковых??
Дать пендаля Фокину и Кравчуку на Ростов. И Зелю ту даже всей его ватной командой вместе с ОПЗЖ медведчуком.
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31.08.2020 03:47 Відповісти
А вот кровавые нелюди убийцы террористы с оккупированной кремлём " лугандонии " все как один дружно заверещат что они якобы совсем не террористы и заявят что якобы никого даже не убивали. А 13 тыс. украинцев почему то сами себя чудесно убили и десятки тысяч покалечили себя. И то что только под принуждением кремлёвских фашистов оккупантов, и против своей воли и только очень вежливо проверяли документы когда стояли на блок -постах. И конечно они потребуют как уже якобы полноценные граждане и России но и Украины на участие в политической жизни и даже быть в анти-украинской ЗРаде ... В ЗРаде они уже создадут кацапскую фракцию российских фашистов )(уйла ,блок дохлых героев "лугандонии" Моторолы и Гиви ..И эта свора якобы не убивавших террористов станет серьёзным подспорьем и верным союзником продажным ЗЕбилам - капитулянтам этим Слугам кремлёвских фашистов оккупантов )(уйла, и верным Слугам - опричникам кремля из террористов бандитов экс - рыгоАналов своры сбежавшего в паРашу кровавого ЗЕКА - Иуды из "жыття сепаратистов - террористов"..И тогда такая и так про-кремлёвская ЗРада из лютых врагов Украины, вообще не будет иметь даже малейших признаков независимого Украинского парламента. И это уже будет страшным началом кровавой гибели Украинской державы.
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31.08.2020 06:56 Відповісти
Я не сторонник Турчинова. Я считаю, что эта территория (Донбасс) должна быть огорожена колючей проволокой и иметь статус БАНТУСТАНА. Все украинцы желающие порвать с этим гнилым и гиблым местом, должны уехать оттуда на материковую территорию Украины. После краха режима Лукашенко, Украина должна рекрутировать из Белоруссии полицейских, имеющих повышенную агрессивность,подписать с ними контракты и заселить внутрь БАНТУСТАНА для воспитания проживающей там БИОМАССЫ..Никаких выборов и иных демократических процедур там не предусмотреть. Труд по откачке зловонных вод из шахт-вот задача работных людей Донбасса. Медики укРАИНЫ ДОЛЖНЫ НАПРАВИТЬ СВОИ УСИЛИЯ НА СНИЖЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ ЭТОГО КОНТИНГЕНТА.. Поставлять туда водку за половинную цену и колбасу по ценам ниже украинских. Вот так мы избавим жителей Украины от ужасов от общения с деградантами оттуда. Кравчука изгнать из комиссии а Фокина выселить в эту территорию.
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31.08.2020 07:15 Відповісти
Телевізороголовим обіцяли нові обличчя, а в результаті Україна отримала старі сраки.
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31.08.2020 07:40 Відповісти
Підтримую повністю! Зелених геть!
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31.08.2020 07:42 Відповісти
червоних- в зад.
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31.08.2020 08:47 Відповісти
Позиция Фокина и Кравчука это позиция Зеленского. Просто он лично боится такое заявлять, поэтому он подбирает подобных, чтобы они гнули его линию. То есть пытается руками других выполнять им задуманное. Поэтому по большому счету необходимо гнать Фокина, Кравчука и Зеленского
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31.08.2020 07:52 Відповісти
Такий вояка моцний , а двох дідуганів 90 річних боїться?Не дивно,чому 44 тис.кв/км профукав.
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31.08.2020 08:56 Відповісти
Ты дурак, Ромчик. Это не два дедугана, а ОФИЦИАЛЬНЫЕ представители Украины.
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31.08.2020 09:31 Відповісти
ну і вперед ногами.
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31.08.2020 09:42 Відповісти
И кто закрывает этот проект..??? И на каких условиях..?
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31.08.2020 08:14 Відповісти
Что фюрер возвращает аннексированные территории, типа чемодан без ручки не по зубам православному рейху - стране победившего маразма?
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31.08.2020 09:20 Відповісти
А хто твій господар, собака мокшанська ?
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31.08.2020 08:37 Відповісти
Чмонька, ты когда присаживаешся на бутылку, понимаешь, что дамбас паражняк не гонит?
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31.08.2020 08:58 Відповісти
Свинособака, помнишь как вас под Дебальцево штабелями ложили?
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31.08.2020 09:00 Відповісти
эй, мокша, хорош вафельницей чавкать, лапотная жертва снохачества. Петуха уже слепило, фекало-сталагтит со своего подъезда побороло?
Турчинов: Якщо Фокіна та Кравчука не буде негайно відкликано з ТКГ, це означатиме, що вони озвучують узгоджені з владою тези - Цензор.НЕТ 5854

Бегом запрыгнуло на бутылку кудахкать, что "Чечня - круто".
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31.08.2020 09:55 Відповісти
Турчинов: Якщо Фокіна та Кравчука не буде негайно відкликано з ТКГ, це означатиме, що вони озвучують узгоджені з владою тези - Цензор.НЕТ 4685
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31.08.2020 08:43 Відповісти
У всех этих "украинских " политиков одна цель, дорваться до кормушки! Украина, ее население, для них лишь средство для достижения этой цели. И еще раз повторюсь,- урегулирование войны на донбассе , на данном этапе, невозможно без сдачи национальных интересов Украины. Так же как и деокупация крыма невозможна при существовании российской империи зла.
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31.08.2020 08:50 Відповісти
Как сказал Мартин Лютер Кинг в известной речи,...у меня есть мечта.... Возможно есть мечта у авакова, пострелять из пистолета дзержинского, есть мечта у гундявого клоуна сыграть на пианино Ван Клиберна, есть мечта и у фокина с кравчуком,померять обосанные штаны сивохи.Мечты наказуемы тем,что они сбываются и похоже эти штаны уже примерял некто в офисе президента,а может и сам зезидент.
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31.08.2020 09:16 Відповісти
Что можно сказать из слов его глошатых, 1. Особый статус Донбасса( то что они говорят про весь, не думаю они загибают по максимуму а потом уменьшают, как с землёй сначала 200 а потом 10 га)2. Выборы на Донбассе без вывода войск, и 3. Вода в Крым и 4. Мотор Сич китайцам
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31.08.2020 09:33 Відповісти
А чё только Донбассу?
А Харьковская народная республика чем хуже?
Или Одесская?
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31.08.2020 09:34 Відповісти
"Турчинов: Если Фокин и Кравчук не будут немедленно отозваны из ТКГ, - это значит, что они озвучивают согласованные с властями тезисы" - Зеленский прикидывается, что этого не слышит и не увольняет Кравчука с Фокиным.
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31.08.2020 09:42 Відповісти
Взгляд на ситуацию с учетом последних событий.

В Ростов, животное

Турчинов: Якщо Фокіна та Кравчука не буде негайно відкликано з ТКГ, це означатиме, що вони озвучують узгоджені з владою тези - Цензор.НЕТ 2112

Уже много раз говорилось - "минские соглашения-2" в 2015-ом году подписывались украинской властью под большим давлением, в момент, когда на фронте шли бои, в момент, когда шли бои в районе Дебальцево. Подписывались они вынужденно, чтоб выиграть время и на какой-то период охладить и заморозить горячую фазу войны, чтоб дать время восстановить Вооруженные Силы и укрепить их. Также, на их основании потом были наложены санкции на россию.

Таким образом, "минские соглашения-2" это скорее была дипломатическая уловка, медленная удавка на шее россии. Непосредственно их выполнение не было приоритетом - все эти годы между Украиной и россией шли взаимные обвинения в невыполнении пунктов соглашения - но пока дипломаты выясняли кто прав, а кто виноват в это время Украина наращивала военную мощь, а западные санкции делали свое медленное, но верное дело.
Украинская власть грамотно присадила кремль на крючок и по капле выжимала кровь из кремля. Начать выполнять минские соглашения это стало бы выходом украинской стороны из грамотно построенной оборонительной стратегии. Все шло как нужно до 2019 г., пока вместо украинской власти не пришла малоросская.

Некомпетентный клоун-малорос в принципе не понимал что происходит и какая игра разыгрывается на геополитической шахматной доске. Он пообещал своим избирателям мир, но в начале своей каденции его рейтинг и так был заоблачно высок, поэтому свои обещания он выполнять не спешил. В сентябре 2019 г. попытавшись нагнуть Кучму в ТКГ насчет формулы штайнмайера получил отказ - Кучма-то давно был в игре и понимал как все работает. Его слова тогда были "Если я это подпишу - меня в Киеве порвут".

Вполне можно допустить, что кто-то из бывших сотрудников, работавших во времена Порошенко - Кулеба, Зеркаль и пояснили суть игры "Минские соглашения" зеленскому, но недалекий паяц думал прежде всего о своем рейтинге, а потому решил поломать всю игру и начать таки выполнять пункты минского соглашения. Причем не просто решил, а предположительно именно в Омане встретившись с неким высоким представителем кремля дал обещание тому, что пункты будут выполняться. Вова сел на крючок, а чтоб он не смог слезть с этого крючка к нему вскоре приставили фсб-шника Ермака, это произошло 11 февраля 2020 г.

И вот с этого момента смотрим на хронологию событий.

18 июля 2020 Кадыров пишет зеленскому публичное послание. В этом послании кадыров напоминает зеленскому, что тот обещал "положить конец войне". Причем зеленскому нужно непременно лично позвонить путину на этот счет. И спустя неделю зеленский таки звонит путину! Очевидно, из-за коронавируса зеленский сделал паузу, может быть даже решил, что "они забыли" об оманских обещаниях - но они - не забыли.

И вот уже 27 июля зеленский объявляет о начале всеобщего перемирия - запрещается любая активность со стороны украинской армии. Спустя месяц, несмотря на более чем 500 зафиксированных ОБСЕ обстрелов зеленский отчитывается, что перемирие соблюдается. Таким образом малоросский дурачок ВЫПОЛНЯЕТ фактически один из пунктов "минских соглашений-2".

Далее, чтоб выполнить следующий пункт зеленскому пришлось убрать из ТКГ несговорчивого старика Кучму и назначить намного более пророссийских Кравчука и Фокина. И вот уже Фокин, без тени стеснения озвучивает следующие пункты на выполнение и даже больше, чем требовалось: особый статус для всего Донбасса, а не только для оккупированной территории; объявление всеобщей амнистии; проведение выборов на оккупированных территориях без вывода войск россии.

В итоге, вместо того, чтоб продолжать ходить по выгодному для нас замкнутому кругу невыполнения минских соглашений, власть малороссов вышла из этого круга и начала выполнять именно те пункты, которые выгодны россии - совершенно не требуя взамен вывода тех же войск или лоббирования хотя бы ввода контингента миротворцев ООН.

Зеленский - хочет повыше рейтинг перед выборами и поэтому готов предавать, интересы Украины для него разменная монета, когда речь о паре лишних процентов перед выборами.
Ермак - лоббист кремлевских интересов - готов ему в этом потакать.
Кравчук и фокин - пенсионеры 86 и 87 лет, которым уже никто ничего не предъявит.

Nick Vest
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31.08.2020 09:54 Відповісти
Щось і я читав про це ... , та нема часу (тай знання) подрібно розбиратися ...
А Пастору - я вірю !
Пенсіонерів - на заслужену пенсію !
Що у нас мало дипломатів ?
Безсмертного -згадав
Огризко - згадав
Грищенко - згадав
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31.08.2020 12:47 Відповісти
Віталій Портніков - 4 серпня- "Кравчук собирается подставить Фокина." Як завжди Портніков браво! ПОТЕРПІЛИЙ думав Кравчук йому допоможе перед виборами себе попіарити?А виходить палить його дід КРАВЧУК! ЩЕ Й ЯК ПАЛИТЬ!
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31.08.2020 13:21 Відповісти
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