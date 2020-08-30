Турчинов: Якщо Фокіна та Кравчука не буде негайно відкликано з ТКГ, це означатиме, що вони озвучують узгоджені з владою тези
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Якщо Фокін і Кравчук не будуть негайно відкликані з ТКГ та проти них не будуть відкриті кримінальні справи, – це означатиме, що вони озвучують узгоджені тези "зеленої влади".
Так прокоментував Олександр Турчинов заяву представника президента у Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна про необхідність надання особливого статусу всьому Донбасу, а також про те, що "обидві сторони вчиняли злочини", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Це – прояв не просто старечого маразму. Це демонстративний перехід довіреної особи Зеленського на бік країни-агресора та протягування антидержавницької позиції, що відображає стратегічні інтереси Путіна", – зазначив Турчинов.
"Хочу запитати у представників Зеленського в ТКГ, які злочини вчиняли українські військові на Донбасі, захищаючи та звільняючи рідну землю ціною власного життя? Невже фокіни, кравчуки та ті, хто за ними стоїть, сподіваються, що Україна віддасть Путіну весь Донбас, який російські війська не змогли захопити силою?" - наголосив він.
Турчинов пояснив, що якщо Фокін і Кравчук не будуть негайно відкликані з ТКГ та проти них не будуть відкриті кримінальні справи, – це означатиме, що вони озвучують узгоджені тези "зеленої влади". "В такому разі, подібне вимагатиме адекватного реагування на ці події мільйонів українців, що готові захищати свою країну", - резюмував він.
Нагадаємо, раніше заступник голови української делегації в ТКГ Вітольд Фокін заявив, що особливий статус слід надати не тільки окупованим територіям, а й всьому Донбасу.
Будь ласка, зачекайте...
Фінансування подібних заходів, за його даними, йде через близький до Росії паливно-мастильний бізнес.
"Грошей у них вистачає щоб купити всіх "тітушок", всіх їх озброїти і вони підуть на убой", - додав Карась.
Тобто, за його словами, є цілком реальна загроза розгортання сценарію подій по аналогії з 2014 роком, коли спершу за сприяння тогочасної влади чинили беззаконня "тітушки", а потім з'являлася справжня російська бойова агентура, яка вже своєю чергою торувала шлях військам РФ.
Василь Пелиш був на Майдані з перших його днів, а потім без роздумів пішов в армію добровольцем. Служив в батальйоні "Айдар". А в кінці серпня під час бою під Луганськом потрапив в полон, після того, як його БТР згорів. У полоні криваві нелюди вбивці терористи ", відпиляли йому руку через те, що на ній була величне патріотичне татуювання" СЛАВА УКРАЇНІ ! Я був в свідомості, каже Василь і бачив, як мені відпилюють руку, і несамовито кричав" СЛАВА УКРАЇНІ". Потім мене звільнили. Провів у полоні місяць і один день.
У мене тепер є ще одне татуювання - герб України тепер вже на лівій руці. На війну я пішов добровольцем, і якщо була б можливість, повернувся б назад. Але вже найближчим часом мрія молодого воїна про нову кінцівку здійсниться - бійцеві поставлять новітній протез в клініці Чикаго.
Василю зголосилися допомогти співробітники Українського конгресового комітету Америки.- Вони беруть на себе всі витрати по переїзду, проживанню та протезування. Причому обіцяють оплатити проживання в Чикаго і для його мами.
І видно молодому львівському солдату Василю за допомогою чиказьких медиків незабаром вдасться здійснити свою мрію - знову встати на захист Вітчизни і помститися кремлівським фашистам окупантам і кривавим терористам. Помститися якщо їх не амністує продажний кремлівський ... резидент проклятий ЗЕбіл - капітулянт, для якого Україна просто повія.
Я за те, щоб саме такий особливий статус був встановлений офіційно в Україні для окупованих територій.
Тому що такий статус одразу розставить по своїх місцях багато різних запитань, наприклад, в міжнародній дипломатії, обмеження (наприклад, виборчих) прав людей, які перебувають постійно чи тимчасово на окупованих територіях, особливості регулювання питань втрати та відновлення громадянства України для таких людей, які стали заручниками загарбників на окупованих територіях і тому вирішили отримати громадянство РФ, але не відмовились від громадянства України... і т.д..
Будь-який інший особливий статус окупованих територій чи, тим більше, навіть цілих областей має смисл тільки для Росії - це бажання Росії, бо це чергові кроки, які наближують і полегшують для Росії юридичну формалізацію фактичного стану, а саме - приєднання цих територій до Росії.
Але це бажання злочинного путінського режиму, який протиправно захопив владу в Росії і протиправно загарбав частину територій України.
Для України ж будь-який інший особливий статус окупованих територій (окрім офіційної констатації факту, що ці території тимчасово окуповані РФ) не має ніякого смислу і тому, вочевидь, Україні і не потрібний ніякий інший варіант особливого статусу цих окупованих територій.
До речі, назва ОРДЛО - це брехня, оскільки навіть "Окупованими Районами Донецької та Луганської Областей" ці окуповані території не є, оскільки їхні межі не збігаються з межами районів, отже, до цих територій входять не цілі райони, а тільки частини районів. Відповідно, називати їх навіть "Окуповані Райони ..." - це означає брехати.
Немає ніякого смислу давати амністію тим, хто продовжує вчиняти злочини або має намір вчиняти нові злочини у майбутньому, а також тим, хто відмовляється добровільно повернутися у правове поле України. Адже ці люди такими їхніми діями продовжують намагатися зруйнувати систему права України, тобто, продовжують намагатися воювати проти України і продовжують намагатися знищити Україну.
При цьому очевидно, що ніякий особливий статус, який би давав якимось людям (і тим більше, злочинцям) якісь додаткові права порівняно з іншими людьми, не має смислу для України.
Навпаки, єдино можливий особливий статус "тимчасово окуповані Росією частини територій України (Донецької, Луганської та Кримської областей)", який офіційно мала би проголосити Україна, - це такий особливий статус, який дозволяє Україні не давати додаткові права, а навпаки логічно і зрозуміло обмежувати існуючі права людей та призупиняти зобов'язання суб'єктів України на цих окупованих територіях (оскільки вони офіційно будуть визнані окупованими, то будуть відповідати умовам відповідних міжнародних стандартів і конвенцій, зокрема, про те, що відповідальність лежить на країні-агресорі, тобто, на окупантах).
Дать пендаля Фокину и Кравчуку на Ростов. И Зелю ту даже всей его ватной командой вместе с ОПЗЖ медведчуком.
Бегом запрыгнуло на бутылку кудахкать, что "Чечня - круто".
А Харьковская народная республика чем хуже?
Или Одесская?
В Ростов, животное
Уже много раз говорилось - "минские соглашения-2" в 2015-ом году подписывались украинской властью под большим давлением, в момент, когда на фронте шли бои, в момент, когда шли бои в районе Дебальцево. Подписывались они вынужденно, чтоб выиграть время и на какой-то период охладить и заморозить горячую фазу войны, чтоб дать время восстановить Вооруженные Силы и укрепить их. Также, на их основании потом были наложены санкции на россию.
Таким образом, "минские соглашения-2" это скорее была дипломатическая уловка, медленная удавка на шее россии. Непосредственно их выполнение не было приоритетом - все эти годы между Украиной и россией шли взаимные обвинения в невыполнении пунктов соглашения - но пока дипломаты выясняли кто прав, а кто виноват в это время Украина наращивала военную мощь, а западные санкции делали свое медленное, но верное дело.
Украинская власть грамотно присадила кремль на крючок и по капле выжимала кровь из кремля. Начать выполнять минские соглашения это стало бы выходом украинской стороны из грамотно построенной оборонительной стратегии. Все шло как нужно до 2019 г., пока вместо украинской власти не пришла малоросская.
Некомпетентный клоун-малорос в принципе не понимал что происходит и какая игра разыгрывается на геополитической шахматной доске. Он пообещал своим избирателям мир, но в начале своей каденции его рейтинг и так был заоблачно высок, поэтому свои обещания он выполнять не спешил. В сентябре 2019 г. попытавшись нагнуть Кучму в ТКГ насчет формулы штайнмайера получил отказ - Кучма-то давно был в игре и понимал как все работает. Его слова тогда были "Если я это подпишу - меня в Киеве порвут".
Вполне можно допустить, что кто-то из бывших сотрудников, работавших во времена Порошенко - Кулеба, Зеркаль и пояснили суть игры "Минские соглашения" зеленскому, но недалекий паяц думал прежде всего о своем рейтинге, а потому решил поломать всю игру и начать таки выполнять пункты минского соглашения. Причем не просто решил, а предположительно именно в Омане встретившись с неким высоким представителем кремля дал обещание тому, что пункты будут выполняться. Вова сел на крючок, а чтоб он не смог слезть с этого крючка к нему вскоре приставили фсб-шника Ермака, это произошло 11 февраля 2020 г.
И вот с этого момента смотрим на хронологию событий.
18 июля 2020 Кадыров пишет зеленскому публичное послание. В этом послании кадыров напоминает зеленскому, что тот обещал "положить конец войне". Причем зеленскому нужно непременно лично позвонить путину на этот счет. И спустя неделю зеленский таки звонит путину! Очевидно, из-за коронавируса зеленский сделал паузу, может быть даже решил, что "они забыли" об оманских обещаниях - но они - не забыли.
И вот уже 27 июля зеленский объявляет о начале всеобщего перемирия - запрещается любая активность со стороны украинской армии. Спустя месяц, несмотря на более чем 500 зафиксированных ОБСЕ обстрелов зеленский отчитывается, что перемирие соблюдается. Таким образом малоросский дурачок ВЫПОЛНЯЕТ фактически один из пунктов "минских соглашений-2".
Далее, чтоб выполнить следующий пункт зеленскому пришлось убрать из ТКГ несговорчивого старика Кучму и назначить намного более пророссийских Кравчука и Фокина. И вот уже Фокин, без тени стеснения озвучивает следующие пункты на выполнение и даже больше, чем требовалось: особый статус для всего Донбасса, а не только для оккупированной территории; объявление всеобщей амнистии; проведение выборов на оккупированных территориях без вывода войск россии.
В итоге, вместо того, чтоб продолжать ходить по выгодному для нас замкнутому кругу невыполнения минских соглашений, власть малороссов вышла из этого круга и начала выполнять именно те пункты, которые выгодны россии - совершенно не требуя взамен вывода тех же войск или лоббирования хотя бы ввода контингента миротворцев ООН.
Зеленский - хочет повыше рейтинг перед выборами и поэтому готов предавать, интересы Украины для него разменная монета, когда речь о паре лишних процентов перед выборами.
Ермак - лоббист кремлевских интересов - готов ему в этом потакать.
Кравчук и фокин - пенсионеры 86 и 87 лет, которым уже никто ничего не предъявит.
Nick Vest
А Пастору - я вірю !
Пенсіонерів - на заслужену пенсію !
Що у нас мало дипломатів ?
Безсмертного -згадав
Огризко - згадав
Грищенко - згадав