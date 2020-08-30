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Новини Політика України
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вибори (6148) Чернігівщина (1314) Слуга народу (2544) Кравчук Євгенія (361) Давиденко Валерій (10)

Кандидатом у народні депутати від "Слуги народу" в окрузі №208 буде правозахисник Гунько, - депутатка Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кандидатом у народні депутати від

Кандидатом від партії "Слуга народу" на проміжних виборах народного депутата в одномандатному виборчому окрузі №208 (центр - Бахмач Чернігівської області) 25 жовтня буде правозахисник Анатолій Гунько, повідомила заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Таке рішення було прийнято на першому етапі з'їзду партії в неділю. Кандидатуру Гунька запропонувала Чернігівська партійна організація", - повідомила Кравчук агентству "Інтерфакс-Україна" в неділю, передає Цензор.НЕТ.

Гунько - уродженець с. Сальне Ніжинського району Чернігівської області, адвокат, правозахисник, директор ТОВ "Гільдія права".

На парламентських виборах 2019 року балотувався по округу №209 (центр – м.Ніжин Чернігівської області) від партії "Батьківщина". У 2015 році балотувався до Київської обласної ради від партії "Наш край".

Як повідомлялося, 5 червня ЦВК України своєю постановою призначила на 25 жовтня 2020 року проміжні вибори до ВР в одномандатному виборчому окрузі №208 (Чернігівська область) у зв'язку з достроковим припиненням повноважень народного депутата України Валерія Давиденка, обраного в цьому виборчому окрузі. Тіло Давиденка було знайдено в його офісі в Києві з вогнепальним пораненням голови 23 травня.

Давиденко був обраний до Верховної Ради нинішнього скликання як самовисуванець у 208-му окрузі. Був позафракційним, з грудня 2019 року – членом депутатської групи "Довіра".

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Топ коментарі
+4
Не в тему... вчера купил телевизор... настроил т2 каналы. и о..уел! 60 каналов, но весь цимес- НТВ,Россия 24,итд.,это в Одессе. Я в шоке .! Около10 росс.каналов. где Сбу? ИЛИ это они транслируют?
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30.08.2020 18:26
+2
любопытно, с кем переспал Ляшко, что бы в "Слуге нарИда" таких слабых кандидатов на округ ставили?!.. наверно Ляшко владеет утраченным искусством колдовского миньета..
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30.08.2020 18:30
+2
Юлєчка(з вигодою) продала кандидати Зе,щоб той перепродав його Ахмєтову як прекрасного спаринг кандидата для своєї тепер ручної собачки Ляшка... який сам прийшов до Хазяїна Кандидатом у народні депутати від "Слуги народу" у окрузі №208 буде правозахисник Гунько, - депутатка Кравчук - Цензор.НЕТ 9705
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30.08.2020 18:58
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а нашо нам два Кравчуки?
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30.08.2020 18:21 Відповісти
Гунько - имеет криминальное прошлое.
Кандидатура абсолютно провальная.
Олег Ляшко с лёгкостью его победит.
Вот вам и "схемы" и "договорняки".
Незадолго до болезни Тимошенко имела рандеву с Ляшко.
Видимо тогда и появился на свет Гунько.
Кандидатом в народные депутаты от "Слуги народа" по округу №208 будет правозащитник Гунько, - депутат Кравчук - Цензор.НЕТ 6260
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30.08.2020 18:25 Відповісти
Юлєчка(з вигодою) продала кандидати Зе,щоб той перепродав його Ахмєтову як прекрасного спаринг кандидата для своєї тепер ручної собачки Ляшка... який сам прийшов до Хазяїна Кандидатом у народні депутати від "Слуги народу" у окрузі №208 буде правозахисник Гунько, - депутатка Кравчук - Цензор.НЕТ 9705
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30.08.2020 18:58 Відповісти
Многоходовочка. Кандидатом у народні депутати від "Слуги народу" у окрузі №208 буде правозахисник Гунько, - депутатка Кравчук - Цензор.НЕТ 106
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30.08.2020 19:00 Відповісти
Не в тему... вчера купил телевизор... настроил т2 каналы. и о..уел! 60 каналов, но весь цимес- НТВ,Россия 24,итд.,это в Одессе. Я в шоке .! Около10 росс.каналов. где Сбу? ИЛИ это они транслируют?
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30.08.2020 18:26 Відповісти
"Ти ба, як просто! Цифра!" (с)
Кандидатом у народні депутати від "Слуги народу" у окрузі №208 буде правозахисник Гунько, - депутатка Кравчук - Цензор.НЕТ 160
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30.08.2020 18:45 Відповісти
любопытно, с кем переспал Ляшко, что бы в "Слуге нарИда" таких слабых кандидатов на округ ставили?!.. наверно Ляшко владеет утраченным искусством колдовского миньета..
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30.08.2020 18:30 Відповісти
Читай трохи вище
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30.08.2020 18:39 Відповісти
Или кунилингуса.
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30.08.2020 18:40 Відповісти
Так, выбора же нет.
Лучше брехливый патриот, чем просто брехло.
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30.08.2020 19:01 Відповісти
"Батьківщина", "Наш край", "Слуга уродів" . Як коник-стрибунець. Наступна партія я думаю "Жопоблок"
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30.08.2020 18:58 Відповісти
Напевне з принциповістю у нього все в порядку - завжди у партії влади. Тому на такий ньюанс, як назва партії і ідеологія, яку вона сповідує цей "правозахисник" (тьху, блін) уваги не звертає.
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30.08.2020 20:31 Відповісти
Правозахисник і землепроданець - оксіморон.
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30.08.2020 21:03 Відповісти
очень последовательный товарищь.....никогда не изменяет деньгам
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30.08.2020 21:45 Відповісти
Нах силеная плесень!!! Кандидатом у народні депутати від "Слуги народу" в окрузі №208 буде правозахисник Гунько, - депутатка Кравчук - Цензор.НЕТ 2439 Кандидатом у народні депутати від "Слуги народу" в окрузі №208 буде правозахисник Гунько, - депутатка Кравчук - Цензор.НЕТ 2439 Кандидатом у народні депутати від "Слуги народу" в окрузі №208 буде правозахисник Гунько, - депутатка Кравчук - Цензор.НЕТ 2439
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30.08.2020 23:40 Відповісти
Таке враження ,що цей "правозащітнік", тільки що приїхав з зйомок фільму "Бандітскій Петербург".
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31.08.2020 12:42 Відповісти
 
 