Кандидатом у народні депутати від "Слуги народу" в окрузі №208 буде правозахисник Гунько, - депутатка Кравчук

Кандидатом від партії "Слуга народу" на проміжних виборах народного депутата в одномандатному виборчому окрузі №208 (центр - Бахмач Чернігівської області) 25 жовтня буде правозахисник Анатолій Гунько, повідомила заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Таке рішення було прийнято на першому етапі з'їзду партії в неділю. Кандидатуру Гунька запропонувала Чернігівська партійна організація", - повідомила Кравчук агентству "Інтерфакс-Україна" в неділю, передає Цензор.НЕТ.

Гунько - уродженець с. Сальне Ніжинського району Чернігівської області, адвокат, правозахисник, директор ТОВ "Гільдія права".

На парламентських виборах 2019 року балотувався по округу №209 (центр – м.Ніжин Чернігівської області) від партії "Батьківщина". У 2015 році балотувався до Київської обласної ради від партії "Наш край".

Як повідомлялося, 5 червня ЦВК України своєю постановою призначила на 25 жовтня 2020 року проміжні вибори до ВР в одномандатному виборчому окрузі №208 (Чернігівська область) у зв'язку з достроковим припиненням повноважень народного депутата України Валерія Давиденка, обраного в цьому виборчому окрузі. Тіло Давиденка було знайдено в його офісі в Києві з вогнепальним пораненням голови 23 травня.

Давиденко був обраний до Верховної Ради нинішнього скликання як самовисуванець у 208-му окрузі. Був позафракційним, з грудня 2019 року – членом депутатської групи "Довіра".

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