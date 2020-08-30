Підозрюваних у нападі на автобус під Харковом уже 16, усіх відправили під варту, - прокуратура
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Київський районний суд Харкова в неділю закінчив обирати запобіжного заходу підозрюваним у нападі зі стріляниною на автобус поблизу Люботина Харківської області.
Про це повідомив прессекретар прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Київський районний суд підтримав клопотання прокуратури і обрав 16-ти особам запобіжний захід у вигляді утримання під вартою протягом 60 діб без права внесення застави", - сказав він.
Чубенко уточнив, що кількість підозрюваних зросладо 16, оскільки 28 серпня (на наступний день після інциденту) були затримані ще двоє. Обидва вони жителі Харкова. Їм, як і затриманим незабаром після нападу 14 жителям Дніпра, інкримінується ч.4 ст.296 (хуліганство) і ч. 15 п. 1,7,12 ч.2 ст. 115 (замах на вбивство двох і більше осіб з хуліганських спонукань, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 27 серпня в районі Люботина під Харковом було обстріляно мікроавтобус. Народний депутат ОПЗЖ Ілля Ківа заявив, що в автобусі були його соратники.
Поліція повідомила, що внаслідок обстрілу поранено 2 осіб.
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко поінформував, що нападників затримали і опублікував їхні фотографії.
Відомості про те, що трапилося, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) і ч. 15 п. 1, 7, 12 ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство двох і більше осіб із хуліганських спонукань, вчинене за змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.
Того ж вечора поліція затримала 14 осіб у Красноградському районі Харківської області. Всім їм оголошено про підозру за ч. 4 ст. 296 і ч. 15 п. 1, 7, 12 ч. 2 ст. 115 КК України.
Будь ласка, зачекайте...
https://112.ua/politika/sbu-razoblachila-eks-deputata-odesskogo-gorsoveta-na-finansirovanii-dnrlnr-420787.html
опять таки, не совсем понятно, откуда у маркова тот бизнес взялся, да и надоб что ты пример на наших действующих опзжистов нашел, а не на беглого в рашу
ещё бы там было всё понятно со всеми справками...
А опзж-шники на прямую в москву не летают? Гумконвои Кремль в ордло не посылает. Не понимаю почему я должен это доказывать в 20-м году.
https://www.youtube.com/watch?v=RqlUmFXt_3Q
мдя...как все у нас переплелось, учитывая что и сам кива из майданных сил вышел
Иди тыквы разбрасывай.
P.S. А суддю, що виніс запобіжну міру, все одно потрібно повісити без суду і слідства.
Крайне мягко говоря, не люблю всю эту пророссийскую мразь - титушек, антимайдановцев, кив, рабиновичей, мертвечуков и прочей мразоты.
Но если мне нужно расстрелять автобус, и если бы действительно довелось - было бы решето, живых не осталось, а полиция со всеми своими перехватами получила бы вечный висяк.
гнилой продажный клоун крышует террористов.
Вывод один, теперь такие акции будут проводить скрытно и жестко!
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Анастасия, [30.08.20 10:37]
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ДОНЕЦК- УКРАИНА- ДОНЕЦК через РФ
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