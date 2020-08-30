Підозрюваних у нападі на автобус під Харковом уже 16, усіх відправили під варту, - прокуратура

Київський районний суд Харкова в неділю закінчив обирати запобіжного заходу підозрюваним у нападі зі стріляниною на автобус поблизу Люботина Харківської області.

Про це повідомив прессекретар прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Київський районний суд підтримав клопотання прокуратури і обрав 16-ти особам запобіжний захід у вигляді утримання під вартою протягом 60 діб без права внесення застави", - сказав він.

Чубенко уточнив, що кількість підозрюваних зросладо 16, оскільки 28 серпня (на наступний день після інциденту) були затримані ще двоє. Обидва вони жителі Харкова. Їм, як і затриманим незабаром після нападу 14 жителям Дніпра, інкримінується ч.4 ст.296 (хуліганство) і ч. 15 п. 1,7,12 ч.2 ст. 115 (замах на вбивство двох і більше осіб з хуліганських спонукань, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 27 серпня в районі Люботина під Харковом було обстріляно мікроавтобус. Народний депутат ОПЗЖ Ілля Ківа заявив, що в автобусі були його соратники.

Поліція повідомила, що внаслідок обстрілу поранено 2 осіб.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко поінформував, що нападників затримали і опублікував їхні фотографії.

Відомості про те, що трапилося, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) і ч. 15 п. 1, 7, 12 ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство двох і більше осіб із хуліганських спонукань, вчинене за змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Того ж вечора поліція затримала 14 осіб у Красноградському районі Харківської області. Всім їм оголошено про підозру за ч. 4 ст. 296 і ч. 15 п. 1, 7, 12 ч. 2 ст. 115 КК України.

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