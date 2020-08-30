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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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ЦВК оголосила з 5 вересня початок виборчого процесу місцевих виборів в Україні

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ЦВК оголосила з 5 вересня початок виборчого процесу місцевих виборів в Україні

Центральна виборча комісія України оголосила з 5 вересня 2020 року розпочало виборчого процесу місцевих виборів, призначених на 25 жовтня 2020 року.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні ЦВК 30 серпня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відділ взаємодії із засобами масової інформації секретаріату ЦВК.

"При цьому взято до уваги Постанову Верховної Ради України від 15 липня 2020 року "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році", постанови ЦВК від 8 серпня 2020 року № 160 "Про перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року", № 161 "Про неможливість проведення перших виборів депутатів окремих сільських, селищних, міських рад Донецької і Луганської областей та відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року" та від 14 серпня 2020 року № 176 "Про призначення перших виборів депутатів районних рад на 25 жовтня 2020 року, - йдеться у повідомленні.

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Окрім того, Комісія внесла зміни до своєї постанови від 8 серпня 2020 року № 163 "Про Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року", виклавши вказаний Календарний план у новій редакції.
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Не в тему... вчера купил телевизор... настроил т2 каналы. и о..уел! 60 каналов, но весь цимес- НТВ,Россия 24,итд.,это в Одессе. Я в шоке .! Около10 росс.каналов. где Сбу? ИЛИ это они транслируют?
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30.08.2020 18:28 Відповісти
та не...это у тебя или приднестрофье пробивает,или платные каналы.для них отдельный блочок нужен.
в Украине всего 40 каналов.из них 8 местное вещание.
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30.08.2020 18:33 Відповісти
а може с крыма сигнал пробивает...
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30.08.2020 18:36 Відповісти
И в чём проблема; не хочешь смотреть, не смотри.
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30.08.2020 18:55 Відповісти
Переходи на аналог.
Там ещё есть ПРЯМОЙ.
Самое то! ЦВК оголосила з 5 вересня початок виборчого процесу місцевих виборів в Україні - Цензор.НЕТ 6900
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30.08.2020 18:58 Відповісти
 
 