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Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
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Росія має припинити зазіхання на основні свободи в окупованому Криму, - посольство США

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Росія має припинити зазіхання на основні свободи в окупованому Криму, - посольство США

Американські дипломати закликали російську владу звільнити незаконно ув'язнених українців в окупованому Криму.

Відповідну заяву Посольство США в Україні опублікувало в твіттері 30 серпня, в Міжнародний день жертв насильницьких зникнень, пише Цензор.НЕТ.

"У Міжнародний день жертв насильницьких зникнень ми закликаємо Росію припинити посягання на основні свободи у Криму, звільнити українців, яких вона протиправно ув'язнила, щоб помститися за мирне інакомислення, та припинити кампанію призову кримчан до російських збройних сил", - йдеться в повідомленні.

Росія має припинити зазіхання на основні свободи в окупованому Криму, - посольство США 01

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Міністерство закордонних справ України закликало світову спільноту звернути увагу на факти зникнення і викрадення людей на території окупованого Криму і окупованій частині Донбасу.

За даними активістів, з моменту окупації Криму до 2019 року на півострові зникли 44 людини, 15 вважаються зниклими безвісти.
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Топ коментарі
+5
Что за хрень??? Рашка должна валить от туда и платить репарации!!!
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30.08.2020 19:09
+4
с 2014 года выражение "дипломаты призвали российские власти" равно абсолютному нулюИсточник: https://censor.net/ru/n3216637
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30.08.2020 19:06
+2
Свинособак не вмовляють..
Мантри на них не діють..
Тільки повний зашквар!!
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30.08.2020 19:05
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Надо так: "Нах@й с пляжа!"
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30.08.2020 18:57 Відповісти
США обеспокоены инвестициями Китая в Украину , кацапов в дверь ,а они с узкими глазами в окно к нам лезут или с помощью Китая ставят Украину в экономическую зависимость.
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30.08.2020 19:01 Відповісти
Уже поздно, Китай становится стратегическим партнёром Украины. https://nv.ua/biz/economics/biznes-s-kitaem-knr-stala-krupneyshim-delovym-partnerom-ukrainy-novosti-ukrainy-50048616.html
В отличие от Китая, США не торопятся увеличивать взаимную торговлю и даже тормозят экспорт украинских труб.
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30.08.2020 19:07 Відповісти
У Зеленского ДНА НЕТ. Нам сказать больше нечего.....
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30.08.2020 19:04 Відповісти
Свинособак не вмовляють..
Мантри на них не діють..
Тільки повний зашквар!!
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30.08.2020 19:05 Відповісти
с 2014 года выражение "дипломаты призвали российские власти" равно абсолютному нулюИсточник: https://censor.net/ru/n3216637
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30.08.2020 19:06 Відповісти
Что за хрень??? Рашка должна валить от туда и платить репарации!!!
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30.08.2020 19:09 Відповісти
У США амнезия после подписывания Будапештских гарантий. Вот тут правильно ставят вопрос - РФ должна свалить с Крыма и заплатить все до копейки.
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30.08.2020 19:22 Відповісти
Что за бред? Кто что должен прекратить? Если РФ, тогда причём тут американское посольство в Украине? У США есть посольство в РФ. Вот именно то посольство должно ДОВОДИТЬ ПО МЕСТУ в РФ позицию США относительно РФ. Официально. Вот тогда уж американское посольство в Украине может в твиттере или там фейсбуке ссылочку на это публиковать. Ну что за чмошные сцыкуны!
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31.08.2020 18:08 Відповісти
 
 