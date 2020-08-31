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Білорусь (5972) Лукашенко (2279) ПВК "Вагнер" (1477)

Син Лукашенка оголосив "вагнерівцям" про висилку в РФ, оскільки "генпрокурор України не приїхала", - звільнений терорист. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Найманець з позивним Злий - один із затриманих в Мінську членів ПВК Вагнера - розповів про те, що з ними сталося в Білорусі і хто саме їх затримував.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на російський військовий youtube-проєкт WarGonzo.

За словами терориста, його разом з ще 32 найманцями затримали білоруська служба "Альфа" і КДБ в Мінську в 6 ранку 29 липня.

"Версія наша така, що українські спецслужби вирішили якомога більше росіян - причетних і непричетних до Донбасу, причетних навіть просто до Сирії, навіть не причетних ні до того, ні до іншого, а просто співробітників якихось органів РФ - витягнути на територію України для подальшого обміну. ​​Ми впевнені, що це все зробила спецслужба України за підтримки якоїсь третьої країни", - розповів "вагнерівець".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держдеп відповів на заяви Путіна про роль США в затриманні "вагнерівців" у Білорусі: РФ завжди використовує найманців, щоб посіяти хаос

Пізніше затриманих відвезли в місцеве РУВС, звідки почали водити на допити до Комітету держбезпеки Республіки Білорусь. У затриманих з'ясовували, які їм дали завдання в Республіці Білорусь, де схрони зброї. Також їм повідомили, "що у них, нібито, є рознарядка 15 осіб посадити, а всіх інших - відпустити".

При цьому силовики заявляли, що деякі затримані нібито зізналися, що прибули до Білорусі сприяти опозиційним силам на тоді ще майбутніх президентських виборах.

Того, хто говорив, нібито звинуватили в тероризмі. 2-3 дні затриманих протримали в ізоляторі, а після - перевезли до в'язниці №8 у місті Жодіно. Тоді до них пустили російського консула.

"Консул сказав, що поки сам не розуміє, що відбувається, але розуміє одне -  нас підставили", - повідомив терорист.

Вагнерівець зазначив, що з часу затримання до цього моменту їх жодного разу не тримали разом, а пізніше - зібрали в одній великій кімнаті, де зустрілися з сином Лукашенка і начальником Генштабу, як він сказав, Служби безпеки.

Також дивіться: Протести в Білорусі: "Сашо, виходь, будемо вітати". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Ми з ним зустрілися. Він - син, товариш Лукашенко - заявив, що "оскільки не приїхав генпрокурор Російської Федерації і генпрокуратура України, було прийнято рішення главою, президентом Республіки Білорусь повернути вас на батьківщину", - повідомив найманець ПВК Вагнера.

Злий уточнив, що йшлося про старшого сина Лукашенка (у Олександра Лукашенка троє синів: Віктор, 1975 року народження, Дмитро, 1980, Микола, 2004. - Ред.).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держдеп відповів на заяви Путіна про роль США в затриманні "вагнерівців" у Білорусі: РФ завжди використовує найманців, щоб посіяти хаос

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських і українських спецслужб. В США інформацію спростували.

. В США заявление опровергли.
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Топ коментарі
+64
Юрий Бутусов
50 хв ·

"Сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров, моя позиция - нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше - всего Донбасса.... И с той стороны, и с другой стороны было совершено много преступлений.... Есть же еще одна сторона, критически настроенная ко всему, что мы делаем, и всячески мешающая заключению мира на Донбассе. Это люди, считающие даже режим тишины шагом к капитуляции" - вот заявил сегодня Витольд Фокин - представитель президента Зеленского в Трехсторонней контактной группе в Минске..

https://censor.net/ru/n3216607
Недавно я был на фронте и, как обычно, общался там с военнослужащими и добровольцами, которые уже шесть лет "всячески мешают заключению мира на Донбассе" на условиях Путина и которые "считают режим тишины шагом к капитуляции". Я и сам так считаю.
И потому убежден - заявление Фокина, назначенного Зеленским на переговоры с РФ - это капитуляция перед Путиным и признание оккупации Донбасса и Крыма.
Зеленский назначил в Трехстороннюю контактную группу близкого к Медведчуку Леонида Кравчука и известного своими антиамериканскими заявлениями Витольда Фокина по представлению главного переговорщика с Москвой - главы ОП Андрея Ермака.
Теперь понятно, что назначение престарелых Кравчука и Фокина, которым нечего терять, и которые взять готовы на себя любой позор, это не самодеятельность, а подготовленный информационный вброс - причем через пророссийское издание. Несомненно, это сделано по отмашке Офиса президента.
Если Фокин не будет немедленно уволен из ТКГ, если Зеленский не осудит это провокационное антиукраинское заявление, если Ермак не будет отстранен от ведения переговоров с представителем Путина Дмитрием Козаком - значит, действующее руководство Украины будет искать способы реализовать этот предательский план.
Значит, объявление прекращения огня на фронте - это не временный шаг, как обещает военное руководство - а попытка без всяких условий сдать Донбасс без сопротивления - как в 1992-м году Молдова сдала России Приднестровье.
Уверен, что если Зеленский будет пытаться сейчас реализовать "план "Фокина-Ермака" на Донбассе, он встретит широкое сопротивление в обществе. По соцопросам свыше 60% украинцев хотят интеграции в Евросоюз, а около 50 % хотят вступления Украины в НАТО. Перемирие на Донбассе на условиях Путина - это означает навсегда блокаду евроинтеграции и интеграции в НАТО, это закрепление вечной зависимости от Москвы, так как это происходит в Молдове и Приднестровье. Там не стреляют - но там нет никаких системных реформ и нет развития, там Россия подрывает ситуацию изнутри. Попытка власти опереться на маргинальные в обществе пророссийские силы обречена на провал.
Заявление Фокина, если Зеленский его не опровергнет, будет иметь самые тяжелые последствия для власти, никакого доверия среди защитников Украины к такой власти не будет.
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30.08.2020 19:55
+42
просто Ермак и Зеленский запретили Венедиктовой ехать в Минск..
просто Зеленский, Ермак и Венедиктова преступники!!!
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30.08.2020 19:56
+35
Син Лукашенка оголосив "вагнерівцям" про висилку в РФ, оскільки "генпрокурор України не приїхала", - звільнений терорист - Цензор.НЕТ 4476
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30.08.2020 20:58
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для тех кто не просто идиот а ЗЕленый идиот " украинские спецслужбы решили как можно больше россиян - причастных и непричастных к Донбассу, причастных даже просто к Сирии, даже не причастных ни к тому, ни к другому, а просто сотрудников каких-то органов РФ - вытащить на территорию Украины для последующего обмена " УКРАИНЫ !!!! ущербный Син Лукашенка оголосив "вагнерівцям" про висилку в РФ, оскільки "генпрокурор України не приїхала", - звільнений терорист - Цензор.НЕТ 6189 Украины не Белорусии . не Венесуэлы . не Монако и не Люксембурга . а Украины . а ваше сцыкло испугалось такой прыти СБУшников и Ермачек устроил слив белорусской ГБ .
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30.08.2020 20:49 Відповісти
Всі )(уйловські казкарі, як в Московії так і тут, в Україні, а також всі корисні ідіоти )(уйла, почали співати в унісон про міфічне СБУ, та його довгі руки. Але простого питання, як СБУ збиралось примусово посадити в Україні цивільний літак , ці стратеги не чують.
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30.08.2020 20:24 Відповісти
человеку в самолете стало плохо
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30.08.2020 20:26 Відповісти
чув я таке. Літаком керує пілот, а не чєловєк. І пілот, після огляду того чілавєка, може прийняти рішення, яке чілавєку може дуже не сподобатись, а на посадці, того "хворого " буде чекати ескорт з поліції. Є багато ідіотів, які хочуть посадити літак не в місті призначення, а раніше.
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30.08.2020 20:46 Відповісти
Піпець!У пілота що,вища медична освіта?Він,без медичних інструментів може встановити чи справжній епілептичний напад у людини чи вдаваний?
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30.08.2020 21:44 Відповісти
Я тобі не раджу пробувати на борту робити несправжній епілептичний напад. Чи якусь схожу діяльність, направлену на зміну маршрута літака. Бо можеш спокійно отримати реальний термін ув'язнення. Не в Україніи , звичайно. Але такі випадки бувають.
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30.08.2020 22:19 Відповісти
такіЖда! а простіше одного за борт викинути ніж 300будуть наражатися на небеспеку Син Лукашенка оголосив "вагнерівцям" про висилку в РФ, оскільки "генпрокурор України не приїхала", - звільнений терорист - Цензор.НЕТ 7203
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31.08.2020 07:09 Відповісти
Ніхто не "викидає" Першу допомогу надають. І летять далі. Літак не маршрутка.
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31.08.2020 11:34 Відповісти
і не мрій - НАДАДУТЬ ПЕРШУ ДОПОМОГУ ТА ВИКИНУТЬ Син Лукашенка оголосив "вагнерівцям" про висилку в РФ, оскільки "генпрокурор України не приїхала", - звільнений терорист - Цензор.НЕТ 4507 бо парашютів там НЕМА Син Лукашенка оголосив "вагнерівцям" про висилку в РФ, оскільки "генпрокурор України не приїхала", - звільнений терорист - Цензор.НЕТ 9628
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31.08.2020 11:39 Відповісти
еще один пострадавший за Лукашенко)).. Син Лукашенка оголосив "вагнерівцям" про висилку в РФ, оскільки "генпрокурор України не приїхала", - звільнений терорист - Цензор.НЕТ 9266 Госдеп форева!!!
Син Лукашенка оголосив "вагнерівцям" про висилку в РФ, оскільки "генпрокурор України не приїхала", - звільнений терорист - Цензор.НЕТ 7612
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30.08.2020 20:27 Відповісти
Азиров заскулил
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30.08.2020 20:30 Відповісти
Заскігліл, Брав би лопату і їхав би до Лукашенка бульбу копати.
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30.08.2020 20:38 Відповісти
кіля азіроф,іді на уй Син Лукашенка оголосив "вагнерівцям" про висилку в РФ, оскільки "генпрокурор України не приїхала", - звільнений терорист - Цензор.НЕТ 6372
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30.08.2020 21:01 Відповісти
А ну ужесли жто кацап говорит. Верим😷
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30.08.2020 20:40 Відповісти
В Белоруссии мужчина с двумя ножами напал на милиционеров
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30.08.2020 20:52 Відповісти
Ермак, Зеленский, Венедиктова...Думаю что здесь всё ясно.
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30.08.2020 20:53 Відповісти
Син Лукашенка оголосив "вагнерівцям" про висилку в РФ, оскільки "генпрокурор України не приїхала", - звільнений терорист - Цензор.НЕТ 4476
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30.08.2020 20:58 Відповісти
Син Лукашенка оголосив "вагнерівцям" про висилку в РФ, оскільки "генпрокурор України не приїхала", - звільнений терорист - Цензор.НЕТ 5121
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30.08.2020 21:05 Відповісти
Зебіли скажуть "Нє вєрім,ета фєйк ат парашенкі".
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30.08.2020 21:46 Відповісти
Абсолютно пофіг на них.
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30.08.2020 21:50 Відповісти
Азиатчина лютая. Сын президента с кем то встречается, чем то командует. Просто завоняло кланом хуссейнов и каддафи и иже подобными.
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30.08.2020 20:59 Відповісти
Я так розумію,що прийшов якийсь там пацан,і сказав,що ви,курва,вільні! Задоволені, батькадрочери? А зато он калхози і заводи сохраніл... Тьху ****...
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30.08.2020 20:59 Відповісти
100-пудово донбасёр. Говор донбасёрский, только там говорят слова, к примеру, согласилися, а не согласились. Ну и акцент сам за себя говорит, кацапы так не разговаривают.
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30.08.2020 20:59 Відповісти
Какой то семейный подрят на Беларусии вырисовывается, эдакая династия презиков.
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30.08.2020 21:06 Відповісти
Деградація..тьху ..династія!!))
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30.08.2020 21:29 Відповісти
Дожили--на ЦН обговорюємо слова якогось підлітка.
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30.08.2020 21:09 Відповісти
речь идет о45 летнем первом сыне Луки, который входит в РНБО.
Читай до конца новости.
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31.08.2020 19:29 Відповісти
Нє віноВатния Я!!
Єнто дєті нєразумнияЯЯЯАА!
))
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30.08.2020 21:24 Відповісти
Син Лукашенка оголосив "вагнерівцям" про висилку в РФ, оскільки "генпрокурор України не приїхала", - звільнений терорист - Цензор.НЕТ 5423
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30.08.2020 22:08 Відповісти
Это госизмена и пускай не сейчас,но через четыре года им всем четверым придётся бежать или сидут мрази
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30.08.2020 22:16 Відповісти
Это госизменище целое. Плохо, что ты податливый всему, что вливают в безтолковку и мозги слабые. Ну то такое...
Много таких....ничего страшного.
Может пройдет, а может и нет. Не парся, просто знай, что тобой легко манипулировать.
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30.08.2020 22:59 Відповісти
То что Зеля боится произнести в слух, что Х**ло агрессор - это факт.
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30.08.2020 23:10 Відповісти
Любым человеком можно манипулировать,но разговор не об этом а о том,что информация о сливе операции по вагнеровцам пришла с четырёх разных источников.Это раз.Два-тут уже нужно смотреть на картину сверху,а не повторяются ли подобные вещи,есть ли признак систематичности?Чтобы объективно ответить на этот вопрос,достаточно сравнить с тем,что было до Зеленского.Была операция по поимке ключевого свидетеля по малазийскому боингу,темп вооружение и снабжение наших «передков» был на высоком уровне,государство Украина и её госкомпании выигрывали у РФ международные суды,готовились новые большие иски.Связка Украина-США-Германия а также в меньшей степени Франция была прочнее и активнее чем сейчас.
Ты можешь увести разговор в другое русло,как прошлый раз либо,постараться по фактам,опровергнуть написанное.
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31.08.2020 00:37 Відповісти
Ну таки и знал, Украина виновата.
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30.08.2020 22:23 Відповісти
хтось віре цьому запроданцю...
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31.08.2020 00:26 Відповісти
Я уже никому не верю.Конченная власть Украины и конченная власть Беларусии.
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31.08.2020 18:53 Відповісти
Виноват один иуда - порношут 🤢🤢💩🥒,,дающий и спереди и сзади и рашистам и трампу с макроном
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31.08.2020 00:36 Відповісти
Эта пророссийская **** венедиктова заодно с ублюдком зелей и засланным казачком- ермачком...
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31.08.2020 00:47 Відповісти
Ты 💩🤡🤢 🤖
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31.08.2020 17:45 Відповісти
Скажите спасибо гауляйтеру Украины Ермаку-Козырю.
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31.08.2020 01:05 Відповісти
Сын таракана уже генерал или как
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31.08.2020 03:06 Відповісти
Чушь ,вы не поняли суть ! В Украине говнокомандующий презренный трус ,предавший национальные интересы !
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31.08.2020 17:56 Відповісти
здорово. укр ресурс размещает какой-то кацапский брехливый трешак.
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31.08.2020 04:01 Відповісти
після того як Байден сказав що 4млрд дол.США ЩОРІЧНО Це НУ ДУЖЕ забагато для ісраіловки і їм достатньо і 380млн дол США.. в усьому світі ************* ісраіловки заскавчали і почали усіляки провакації проти Байдена робити.. Син Лукашенка оголосив "вагнерівцям" про висилку в РФ, оскільки "генпрокурор України не приїхала", - звільнений терорист - Цензор.НЕТ 494ОТ ЦЕ І Є ОДНІЄЮ З НИХ Син Лукашенка оголосив "вагнерівцям" про висилку в РФ, оскільки "генпрокурор України не приїхала", - звільнений терорист - Цензор.НЕТ 402 В Україні козли=провакатори деркачі-бутусов та інші рабіновічі.. Син Лукашенка оголосив "вагнерівцям" про висилку в РФ, оскільки "генпрокурор України не приїхала", - звільнений терорист - Цензор.НЕТ 7421
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31.08.2020 07:17 Відповісти
Оце дименція в двічі збитого на президентських байди.!Америка востанне допомагала окупантам ще в 2003-му.
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31.08.2020 09:18 Відповісти
Это террорист??? Да это лошок какой-то...
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31.08.2020 07:58 Відповісти
Смешно.. Да если бы Лука еще на пару дней только придержал вагнеровцев, ( не то что хоть одного выдать Украине), то ему бы и Путинило звонить не пришлось ( что он теперь делает чуть ли не каждый день и собирается поехать в Москву).. Это была бы красная линия для Кремля ( поставьте себя на место Пу в этой ситуации и ваши действия).. Тогда Луке проще было бы застрелиться вместе с членами семьи.По крайней мере он был бы уже отстранен от власти " перешедшими на строну народа" силовиками ( читай Путиным). Все изначально была игра Луки на повышение ставок в безвыходной ситуация, хотя в этом случае он конечно заигрался... Блеф он тоже имеет свои границы.
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31.08.2020 09:05 Відповісти
Приїхала-не приїхала,любить-не любить,головне порохоботам з путаноботами це "зрада-зрадная".
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31.08.2020 09:25 Відповісти
Достойная смена у Бацьки растёт!
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31.08.2020 09:39 Відповісти
Венедиктовой было некогда. Она искала компру на Стерненко... на Рифмастера - серьёзными делами занималась, не то что какая-то тма херня, типо вагнеровцев
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31.08.2020 09:47 Відповісти
какой то тип в маске сидит и я должен ему верить левый вася какой то
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31.08.2020 13:35 Відповісти
Как бы хреново я не относился к зеленой плесени, но слабо верится в то, что вагнеровцев отдали кацапам из-за не приезда венедиктовой, тем более что насколько я понял официального приглашения не было. Хотя это не отменят факта предательства и слива дерьмаком и зельцманом операции по задержанию вагнеровцев.
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31.08.2020 14:54 Відповісти
Сын Лукашенко перед ними раскланялся - кто-то поверит? Это всё равно, шо при овоще его б высокопоставленный сынуля, а в натуре прынц, отак каким-то хмырям ноги помыл аки хирувим и мы б ещё слезу от умиления пустили. Фантастика? Так оттож - брехня! Думаю, Бацька их кремлю отдал за какие-то нищаки - например за московский омон в помощь.
Цензор, вы такие информационные бомбы выставляйте с пометкой "кремлёвская пропаганда".
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31.08.2020 19:26 Відповісти
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