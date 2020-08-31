Син Лукашенка оголосив "вагнерівцям" про висилку в РФ, оскільки "генпрокурор України не приїхала", - звільнений терорист. ВIДЕО

Найманець з позивним Злий - один із затриманих в Мінську членів ПВК Вагнера - розповів про те, що з ними сталося в Білорусі і хто саме їх затримував.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на російський військовий youtube-проєкт WarGonzo.

За словами терориста, його разом з ще 32 найманцями затримали білоруська служба "Альфа" і КДБ в Мінську в 6 ранку 29 липня.

"Версія наша така, що українські спецслужби вирішили якомога більше росіян - причетних і непричетних до Донбасу, причетних навіть просто до Сирії, навіть не причетних ні до того, ні до іншого, а просто співробітників якихось органів РФ - витягнути на територію України для подальшого обміну. ​​Ми впевнені, що це все зробила спецслужба України за підтримки якоїсь третьої країни", - розповів "вагнерівець".

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Пізніше затриманих відвезли в місцеве РУВС, звідки почали водити на допити до Комітету держбезпеки Республіки Білорусь. У затриманих з'ясовували, які їм дали завдання в Республіці Білорусь, де схрони зброї. Також їм повідомили, "що у них, нібито, є рознарядка 15 осіб посадити, а всіх інших - відпустити".

При цьому силовики заявляли, що деякі затримані нібито зізналися, що прибули до Білорусі сприяти опозиційним силам на тоді ще майбутніх президентських виборах.

Того, хто говорив, нібито звинуватили в тероризмі. 2-3 дні затриманих протримали в ізоляторі, а після - перевезли до в'язниці №8 у місті Жодіно. Тоді до них пустили російського консула.

"Консул сказав, що поки сам не розуміє, що відбувається, але розуміє одне - нас підставили", - повідомив терорист.

Вагнерівець зазначив, що з часу затримання до цього моменту їх жодного разу не тримали разом, а пізніше - зібрали в одній великій кімнаті, де зустрілися з сином Лукашенка і начальником Генштабу, як він сказав, Служби безпеки.

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"Ми з ним зустрілися. Він - син, товариш Лукашенко - заявив, що "оскільки не приїхав генпрокурор Російської Федерації і генпрокуратура України, було прийнято рішення главою, президентом Республіки Білорусь повернути вас на батьківщину", - повідомив найманець ПВК Вагнера.

Злий уточнив, що йшлося про старшого сина Лукашенка (у Олександра Лукашенка троє синів: Віктор, 1975 року народження, Дмитро, 1980, Микола, 2004. - Ред.).

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських і українських спецслужб. В США інформацію спростували.

. В США заявление опровергли.