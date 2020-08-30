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МОЗ скоротило перелік країн "червоної" зони за кількістю активних випадків COVID-19. СПИСОК

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

МОЗ скоротило перелік країн

Міністерство охорони здоров'я України оновило перелік країн, які за кількістю активних випадків COVID-19 на 100 тисяч населення віднесені до "зеленої" та "червоної" зон.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства, країн в "червоній" зоні стало на вісім менше, ніж було 22 серпня, коли перелік оновлювався востаннє.

Всього "небезпечних" країн 57, серед них Сполучені Штати Америки, Іспанія, Франція, Ізраїль, Чорногорія, Албанія, Молдова, Румунія.

У "зеленій" зоні 136 держав. У цю категорію перейшли, серед інших, Бельгія, Казахстан та Індія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мер Коломиї, що потрапила в "червону" зону: У нас на весіллі до 500 осіб у наметі, з ними нічого не можна зробити

МОЗ скоротило перелік країн червоної зони за кількістю активних випадків COVID-19 01

Нагадаємо, в Україні станом на ранок неділі, 30 серпня, зафіксовано 2 096 нових випадків зараження коронавірусом. 

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській (198), Львівській (188), Одеській (173), Івано-Франківській (171), Тернопільській (160), Чернівецькій (148) і Хмельницькій (105) областях, а також в Києві (109).
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Топ коментарі
+3
а чо их сокращать?если 57 в красной зоне,а Украина пятьдесят восьмая?просто остальные страны внесут нас в красную,и нельзя будет никуда вьехать....
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30.08.2020 20:30
+3
Ця влада буде маніпулювати.
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30.08.2020 20:38
+2
Есть замечательный анекдот. "Больной нуждается в уходе врача и чем дальше уйдет врач, тем болше шансов у больного". Украина нуждается в уходе параноиков врачей. Еще пол года карантинов и ежедневных истерик и нам пи.да. пора заканчивать этот маскарад. Вирус - фэйк!
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30.08.2020 20:31
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Кому-то очень выгодна такая плохая статистика по Украине. Боюсь, нам никогда не увидеть данных, сколько из этих заболевших госпитализированы, а кто может переносить болезнь дома; сколько из заболевших по каким возрастным и социальным группам группам?
Пока что числа говорят одно: всё плохо, дальше будет хуже.
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30.08.2020 20:27 Відповісти
https://healthcenter.od.ua/coronavirus/operatyvnyj-monitoryng-sytuacziyi-dovkola-covid-19/
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30.08.2020 20:31 Відповісти
Спасибо!
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30.08.2020 20:40 Відповісти
Одно я знаю точно. Никто з моих тысяч знакомы и их знакомых и ... за пол года так и не нашел ни одного больного. Вся эта статистика - фэйк. Все для распила денег. Вирус только в статистике. В реальности никто не знает больных. ВООБЩЕ.
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30.08.2020 20:32 Відповісти
Полностью поддерживаю. Я тоже не в курсе даже среди знакомых у которых есть знакомые, у которых тоже есть знакомые и никто не знает ни одного человека с вирусом. Мне кажется это все обман. Тем более что я сейчас во львовской области и пока был во Львове в кафешках, ниодин человек с которым я общался тоже не знал ни одного своего знакомого который бы хоть что-то отдаленно, через своих знакомых, знал хоть о ком-то заболевшем.
Я не знаю зачем все это, но я думаю, что все эти цифры о количестве заболевших скорее ложь, чем правда.
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30.08.2020 23:20 Відповісти
а чо их сокращать?если 57 в красной зоне,а Украина пятьдесят восьмая?просто остальные страны внесут нас в красную,и нельзя будет никуда вьехать....
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30.08.2020 20:30 Відповісти
та ми уже прієхалі
це позавчора у 8 лікарні на Кондратюка

Victoria Polinenko
28 августа в 08:52 ·

І знову драстуйте
Замість «Чи кинути все та поїхати на море» Вікторія Борисівна загриміла до лікарні. Лікували її добре, вона всім вдячна. Була вдячна принаймні до 16-ї години 28.08. 2020.
А сьогодні і легких хворих, і середню Вікторію Борисівну, і всіх лежачих (дуже важких) з кардіології викинули. Впродовж якоїсь години. До відділення завезли недужих на ковід. Крики наших лікарів щодо неприпустимості таких заходів менеджер з міністерства просто зігнорував. На будь-які питання: «Є відповідна постанова». Поверхом вище так само виїхала неврологія (інсульти). Ще вище евакуювали травму (перелами кінцівок, витяжки). Кажуть, що це стосується всіх районних лікарень Києва.
Отака *****, малята.
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30.08.2020 21:29 Відповісти
Есть замечательный анекдот. "Больной нуждается в уходе врача и чем дальше уйдет врач, тем болше шансов у больного". Украина нуждается в уходе параноиков врачей. Еще пол года карантинов и ежедневных истерик и нам пи.да. пора заканчивать этот маскарад. Вирус - фэйк!
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30.08.2020 20:31 Відповісти
вірменія 37 в червоній зоні...
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30.08.2020 20:36 Відповісти
А меня радует Китай и Нигерия. Там всего-навсего 0,05 заболевших. в Украине, увы, аж 68,1. Выходит, Нигерия может, а Украина нет. Потому граждан Нигерии пускают в ЕС, а нас пустят только в 202... - каком-то году.
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30.08.2020 20:51 Відповісти
Так нехай єфіоп займається Нігерією і своєю батьківщиною, бо, здається, там тестів не вистачає.
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30.08.2020 22:14 Відповісти
А отсортировать страны по алфавиту, это ж долго учиться нужно?
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30.08.2020 20:37 Відповісти
В Трускавці цьому не вчили
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30.08.2020 21:46 Відповісти
Ця влада буде маніпулювати.
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30.08.2020 20:38 Відповісти
Ну шо?
Индия - так Индия.
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30.08.2020 20:43 Відповісти
Катерина Коваленко
Теперішні "організатори охорони здоров'я" при особистому спілкуванні проізводілі ізрядноє впечатлєніє, чесно кажучи - десь на рівні Чикатіло.
Це при тому, що реанімаційного стажу в мене 17 років, бачити довелося багато і налякати мене досить важко (принаймні я так думала, до цих контактів) 😉

Найбільше вкурвлює, що це все тишком-нишком. Спеціально передивилася сайти всіх цих лікарень т.зв. «другої хвилі» - жодного слова про ковід взагалі, на сайті КМДА «брифінг» Кличка 28/08: тупо намагається читати цифри, які йому намалювали та несе пургу про мобільний додаток.
Хоч би одна недорогенька тварюка язика з дупи витягнула і привернула увагу. А пересічні громадяни про вибухи управлінського генію дізнаються, тільки коли доведеться інфаркт на вулиці лікувати. Ну також комерційні заклади піднімуться, ясна річ.
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30.08.2020 21:32 Відповісти
А шо тебе так дивує? Вірус же лютує. Ти ж його боїшся? А не того, шо зараз дійсно, шоб зробити кардіограму або здати аналізи в деяких місцях треба пройти квест. Це те елементарне, шо люди робили за хвилини навіть з чергами по місцю проживання.
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30.08.2020 22:06 Відповісти
На жаль, я знаю дві сім'ї, де люди хворіли.
Одна сім'я медиків - перехворіли легко і були вдома.
Інша жінка, перукарка, хворіла важко і лікувалася в лікарні.
Не знаю, як зараз. Сподіваюся, що добре.
Приїду в Україну - подзвоню.
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31.08.2020 01:37 Відповісти
 
 