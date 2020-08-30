МОЗ скоротило перелік країн "червоної" зони за кількістю активних випадків COVID-19. СПИСОК
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Міністерство охорони здоров'я України оновило перелік країн, які за кількістю активних випадків COVID-19 на 100 тисяч населення віднесені до "зеленої" та "червоної" зон.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства, країн в "червоній" зоні стало на вісім менше, ніж було 22 серпня, коли перелік оновлювався востаннє.
Всього "небезпечних" країн 57, серед них Сполучені Штати Америки, Іспанія, Франція, Ізраїль, Чорногорія, Албанія, Молдова, Румунія.
У "зеленій" зоні 136 держав. У цю категорію перейшли, серед інших, Бельгія, Казахстан та Індія.
Нагадаємо, в Україні станом на ранок неділі, 30 серпня, зафіксовано 2 096 нових випадків зараження коронавірусом.
Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській (198), Львівській (188), Одеській (173), Івано-Франківській (171), Тернопільській (160), Чернівецькій (148) і Хмельницькій (105) областях, а також в Києві (109).
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Пока что числа говорят одно: всё плохо, дальше будет хуже.
Я не знаю зачем все это, но я думаю, что все эти цифры о количестве заболевших скорее ложь, чем правда.
це позавчора у 8 лікарні на Кондратюка
Victoria Polinenko
28 августа в 08:52 ·
І знову драстуйте
Замість «Чи кинути все та поїхати на море» Вікторія Борисівна загриміла до лікарні. Лікували її добре, вона всім вдячна. Була вдячна принаймні до 16-ї години 28.08. 2020.
А сьогодні і легких хворих, і середню Вікторію Борисівну, і всіх лежачих (дуже важких) з кардіології викинули. Впродовж якоїсь години. До відділення завезли недужих на ковід. Крики наших лікарів щодо неприпустимості таких заходів менеджер з міністерства просто зігнорував. На будь-які питання: «Є відповідна постанова». Поверхом вище так само виїхала неврологія (інсульти). Ще вище евакуювали травму (перелами кінцівок, витяжки). Кажуть, що це стосується всіх районних лікарень Києва.
Отака *****, малята.
Индия - так Индия.
Теперішні "організатори охорони здоров'я" при особистому спілкуванні проізводілі ізрядноє впечатлєніє, чесно кажучи - десь на рівні Чикатіло.
Це при тому, що реанімаційного стажу в мене 17 років, бачити довелося багато і налякати мене досить важко (принаймні я так думала, до цих контактів) 😉
Найбільше вкурвлює, що це все тишком-нишком. Спеціально передивилася сайти всіх цих лікарень т.зв. «другої хвилі» - жодного слова про ковід взагалі, на сайті КМДА «брифінг» Кличка 28/08: тупо намагається читати цифри, які йому намалювали та несе пургу про мобільний додаток.
Хоч би одна недорогенька тварюка язика з дупи витягнула і привернула увагу. А пересічні громадяни про вибухи управлінського генію дізнаються, тільки коли доведеться інфаркт на вулиці лікувати. Ну також комерційні заклади піднімуться, ясна річ.
Одна сім'я медиків - перехворіли легко і були вдома.
Інша жінка, перукарка, хворіла важко і лікувалася в лікарні.
Не знаю, як зараз. Сподіваюся, що добре.
Приїду в Україну - подзвоню.