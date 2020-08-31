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Поліція розшукує Проценка та Ободовського за підозрою в організації підпалу автомобіля програми "Схеми", - Нєбитов. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події Авто

Розшукуються дві особи, "яким було вигідно створити напругу між владою, правоохоронцями та журналістами".

Про це написав начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Розшукуємо двох "джентельменів" за організацію підпалу автівки програми "Схеми" Радіо Свободи. Це на додачу до раніше заарештованого Броварським судом", - зазначив Небитов.

Одного з чоловіків звуть Юрій Проценко. За даними поліції, йому 29 років. Інший підозрюваний - 34-річний Дмитро Ободовський.

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За словами Нєбитова, правоохоронці встановлюють замовників злочину. Він переконаний, що це "особи, яким було вигідно створити напругу між владою, правоохоронцями та журналістами".

Керівник поліції Київщини також додав, що наступного тижня підозрюваним оберуть запобіжний захід.

Поліція розшукує Проценка та Ободовського за підозрою в організації підпалу автомобіля програми Схеми, - Нєбитов 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозрюваного у підпалі авто "Схем" заарештували на 2 місяці з можливістю вийти під заставу

Поліція розшукує Проценка та Ободовського за підозрою в організації підпалу автомобіля програми Схеми, - Нєбитов 02
Поліція розшукує Проценка та Ободовського за підозрою в організації підпалу автомобіля програми Схеми, - Нєбитов 03

Як повідомлялося, вночі 17 серпня в смт Бровари Київської області невідомі підпалили редакційний автомобіль програми "Схеми", що належить водієві знімальної групи Борису Мазуру. В результаті пожежі автомобіль відновленню не підлягає. Також була пошкоджена машина, припаркована поряд.

За словами головного редактора "Схем" Наталії Седлецької, згорілий автомобіль добре знають фігуранти розслідувань програми. А рік тому ексглава ОП часів Януковича Андрій Портнов опублікував номер авто і персональні дані водія.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу автомобіля. Президент Володимир Зеленський висловив надію, що слідчі швидко знайдуть паліїв. Його прессекретар Юлія Мендель заявила, що журналістам "Схем" можуть запропонувати захист.

Вранці 26 серпня правоохоронці затримали підозрюваного в підпалі автомобіля журналістів програми "Схеми".

У п'ятницю, 28 серпня, Броварський міськрайонний суд обрав підозрюваному в причетності до підпалу автомобіля програми журналістських розслідувань "Схеми" запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з можливістю внести заставу в розмірі 175 650 грн.
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Топ коментарі
+9
Странно что "убийц" Шеремета не обвинили.
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30.08.2020 21:19
+7
Поліція розшукує Проценка та Ободовського за підозрою в організації підпалу автомобіля програми "Схеми", - Нєбитов - Цензор.НЕТ 532
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30.08.2020 21:27
+5
а підпал автомобіля Лєо Героса-то мабуть також ці двоє винні...? Поліція розшукує Проценка та Ободовського за підозрою в організації підпалу автомобіля програми "Схеми", - Нєбитов - Цензор.НЕТ 8583
і явно хату Гонтарєвії вони також вони...
зебуїни чого тільки не видумають...методички в роботі...
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30.08.2020 21:36
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"захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси…" Д.б., фантазии ни на йоту
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30.08.2020 21:12 Відповісти
Видать в полиции "одержимые", сэр.
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31.08.2020 08:20 Відповісти
Странно что "убийц" Шеремета не обвинили.
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30.08.2020 21:19 Відповісти
Ничего странного. У них железное алиби - сидели за то чего не делали.
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31.08.2020 10:36 Відповісти
Так не все ведь сидели!
Только Антоненко, да и он мог управлять процессом из тюрьмы!
Так что это не довод.
Поліція розшукує Проценка та Ободовського за підозрою в організації підпалу автомобіля програми "Схеми", - Нєбитов - Цензор.НЕТ 5511
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31.08.2020 17:02 Відповісти
смешно, про "лица, которым было выгодно создать напряжение между властью, правоохранителями и журналистами"Источник: https://censor.net/ru/n3216645
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30.08.2020 21:20 Відповісти
Десь прочитав , що один з паліїв був якимось "корреспондентом" чи журнашлюхом Петра Олексійовича..
Навіть якесь посвідчення виклали в інтернеті??
Хто в темі??))
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30.08.2020 21:20 Відповісти
Палий? Да. Это породистый порохобот Поліція розшукує Проценка та Ободовського за підозрою в організації підпалу автомобіля програми "Схеми", - Нєбитов - Цензор.НЕТ 7811
Поліція розшукує Проценка та Ободовського за підозрою в організації підпалу автомобіля програми "Схеми", - Нєбитов - Цензор.НЕТ 2650
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30.08.2020 21:24 Відповісти
Поліція розшукує Проценка та Ободовського за підозрою в організації підпалу автомобіля програми "Схеми", - Нєбитов - Цензор.НЕТ 9379
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30.08.2020 21:39 Відповісти
Поліція розшукує Проценка та Ободовського за підозрою в організації підпалу автомобіля програми "Схеми", - Нєбитов - Цензор.НЕТ 7693
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30.08.2020 22:31 Відповісти
Поліція розшукує Проценка та Ободовського за підозрою в організації підпалу автомобіля програми "Схеми", - Нєбитов - Цензор.НЕТ 532
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30.08.2020 21:27 Відповісти
Мания величия ? Как и у вашего вождя ?
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30.08.2020 21:34 Відповісти
понос, как у твоего вошьдя?
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30.08.2020 21:41 Відповісти
А исполнителей установили по принципу: если бежит, значит виновен!
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30.08.2020 21:29 Відповісти
Що? Не Портнов? Не може бути.
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30.08.2020 21:30 Відповісти
пока наша полиция ищет "зажигательных парней", в Ватостополе другой квест: "Найди бочку воды!")) Поліція розшукує Проценка та Ободовського за підозрою в організації підпалу автомобіля програми "Схеми", - Нєбитов - Цензор.НЕТ 5803 ...
Поліція розшукує Проценка та Ободовського за підозрою в організації підпалу автомобіля програми "Схеми", - Нєбитов - Цензор.НЕТ 9733
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30.08.2020 21:36 Відповісти
На российских военных базах таких бочек с водой много,может крымские партизаны догадаются что делать с питьевой водой у оккупантов.
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30.08.2020 21:42 Відповісти
говорят, татаро-монголы кидали в колодцы трупы разложившихся животных..
так появилось бактериологическое оружие..
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30.08.2020 21:45 Відповісти
а підпал автомобіля Лєо Героса-то мабуть також ці двоє винні...? Поліція розшукує Проценка та Ободовського за підозрою в організації підпалу автомобіля програми "Схеми", - Нєбитов - Цензор.НЕТ 8583
і явно хату Гонтарєвії вони також вони...
зебуїни чого тільки не видумають...методички в роботі...
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30.08.2020 21:36 Відповісти
А шо их уже подозревают во всех поджогах?
Или это ты сам придумал?
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30.08.2020 21:50 Відповісти
Полиция разыскивает Медведчука и Рабиновича по подозрению в государственной измене - Аваков.
Или я что-то перепутал?
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30.08.2020 21:37 Відповісти
Не это правда,но они сейчас опять в Мацкве с отчётом.
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30.08.2020 21:39 Відповісти
перепутал конечно...менты не занимаются госизменой...то сбу Поліція розшукує Проценка та Ободовського за підозрою в організації підпалу автомобіля програми "Схеми", - Нєбитов - Цензор.НЕТ 3850
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30.08.2020 21:41 Відповісти
Под посольством Беларуси в Киеве сожгли портрет Лукашенко с Путиным,а дым от сожжённого портрета почему то пошёл вниз к земле,к чему бы это?
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30.08.2020 21:37 Відповісти
та дай бог...
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30.08.2020 21:42 Відповісти
А пламя было красно-белое или красно-зелёное? Поліція розшукує Проценка та Ободовського за підозрою в організації підпалу автомобіля програми "Схеми", - Нєбитов - Цензор.НЕТ 4810
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30.08.2020 21:48 Відповісти
Это означает что кива скоро повесится Поліція розшукує Проценка та Ободовського за підозрою в організації підпалу автомобіля програми "Схеми", - Нєбитов - Цензор.НЕТ 256
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30.08.2020 23:11 Відповісти
Нет, он не настолько ипанутый.
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31.08.2020 08:22 Відповісти
Спасибо, что предупредили. Поліція розшукує Проценка та Ободовського за підозрою в організації підпалу автомобіля програми "Схеми", - Нєбитов - Цензор.НЕТ 4712
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30.08.2020 21:46 Відповісти
юґікі-моті-толікі-мойши-лєвіни та інші рабіновічи..шо ж з ними не так? Поліція розшукує Проценка та Ободовського за підозрою в організації підпалу автомобіля програми "Схеми", - Нєбитов - Цензор.НЕТ 7489 Як не злодюжка= махінатор так бандит... І з лопатою чи з кельмою тих"богообраних" ніхто не бачив Поліція розшукує Проценка та Ободовського за підозрою в організації підпалу автомобіля програми "Схеми", - Нєбитов - Цензор.НЕТ 791
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31.08.2020 07:23 Відповісти
прокинулись одного ранку Обод і Проц і подумали: "А давайте "створимо напругу між владою, правоохоронцями та журналістами"! ЦЕ Ж ТАК ВИГІДНО!"

АХАХАХААХ! АВАКЯН З ГЛУЗДУ З'ЇХАВ!? Хто такі "тексти" і ТАКУ мотивацію видумує в мусорів????
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31.08.2020 09:49 Відповісти
 
 