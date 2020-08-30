Навальний не помер, бо через неможливість вгадати потрібну дозу речовини отруйники діяли "вже як вийде", - хімік Жуйков
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Отруйникам російського опозиціонера Олексія Навального було дуже важко вгадати дозу речовини, щоб бути впевненими, що це призведе до смерті.
Про це в фейсбуці написав доктор хімічних наук Борис Жуйков, передає Цензор.НЕТ.
"Отруйникам Навального було дуже важко вгадати дозу. Можна було дати з запасом в 30-100 разів більше, як в останньому випадку з Литвиненком, але тоді речовину набагато легше було б виявити (до того ж могли постраждати і навколишні люди). Важко було і вгадати, коли буде введений антидот атропін. Очевидно, що діяли з міркування "вже як вийде". І смерть, і просто важке отруєння були цілком можливі", - вважає він.
Жуйков раніше займався аналізом отруєнь Олександра Литвиненка і Скрипаля. Вчений нагадав, що першого намагалися отруїти полонієм щонайменше тричі: "Перший раз - 16 жовтня 2006 року в офісі компанії Erynis. Другий раз - 26-27 жовтня в готелі Sheraton. І, нарешті, 1 листопада в Pine Bar готелю Millеnium. При першій спробі 16 жовтня в Литвиненка потрапила тільки 1/100 частина від тієї кількості, що була введена згодом. Найімовірніше, він би все одно помер через пів року або рік, але для отруйників введена доза звичайно залишалася невідомою. Тому була друга спроба, яка зовсім не вдалася: Литвиненко взагалі не прийшов пити замовлене для нього вино, і невикористаний полоній був утилізований в номері Лугового готелю Sheraton. Третя спроба отруєння 1 листопада була успішною, і там в Литвиненка потрапила величезна кількість полонію - раз в 30 більше, ніж було досить для отруєння. Таким чином, точно вживану дозу розрахувати неможливо. Це завжди палиця з двома кінцями - чим більше речовини, тим надійніше, але тим і легше його потім виявити. А скільки людина споживе заготовленої для неї отрути - теж невідомо".
Дослідник зазначив, що проти Навального застосували "якийсь інгібітор холінестерази", а це все це фосфоро-органічні речовини (в тому числі, зарин, зоман, V-гази, "новачок").
"Але справа звичайно не в елементному складі, а в структурі цих органічних речовин, яку можна визначити за допомогою мас-спектрометрії з хроматографією - дуже чутливого методу. Деякі речовини такого класу можна зробити нестійкими, щоб вони розкладалися на повітрі і в тілі людини. Наприклад, зоман гідролізується і розкладається на 50% в нейтральному середовищі вже за 41 годину. Сучасні отруйні речовини (ОР) такого класу можуть розкладатися і набагато швидше. Я дуже скептично ставлюся до можливості використання в цьому випадку дихлофосу або блокаторів холінестерази, що застосовуються в лікувальних цілях, тому що їх потрібно було б використовувати величезну кількість для такого отруєння, яке давно б уже визначили. Чи можна буде виявити саме ОВ - залежить і від характеристик цієї речовини, і від використаної дози, і від часу, що пройшов після застосування, і від чутливості апаратури . Зрозуміло, що Омську такої апаратури взагалі немає", - констатував Жуйков.
Він також висловив упевненість, що РФ ніколи не визнає причетність до отруєння Навального: "Хоча б тому, що це означає, що в Росії порушують Конвенцію про заборону хімічної зброї, а це вже дуже серйозно. (Виробництво, наприклад, полонію-210 не заборонено.) Посилання на можливих приватних осіб не рятує: це означає, що в нашій країні не контролюють доступ до таких ОВ. Росія вже мала знищити всі їхні запаси в 2017 році ".
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.
Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.
Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.
22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.
24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно.
Наразі російський опозиціонер, як і раніше, перебуває у штучній комі. Його стан стабільний, загрози життю немає.
Будь ласка, зачекайте...
Наверняка выпивали и закусывали.
Но задача стояла так:
- отравить
- не оставить следов яда
- т.е. яд должен и убить и быстро разложиться.
Это довольно сложная задача... для официантки из кафешки.
полоний - уже
"новичек"- уже
счас - "навльний"
...Тем временем Гитлер разразился потоком брани в адрес «предателя» Штрассера, человека, представляющего собой скрытую опасность, которого нужно устранить любыми средствами.
«Я приказываю вам выполнить эту задачу». Еще не придя в себя, я ответил: «Слушаюсь, мой фюрер». Это были единственные слова, которые я вообще сумел произнести.
...
Вошел адъютант и сообщил, что д-р Шт. ожидает уже около получаса. Гейдрих объяснил мне, что д-р Шт. является доцентом одного университета, одним из крупнейших авторитетов в области бактериологии. В настоящее время он работает над разработкой защитных мероприятий на случай бактериологической войны. «Д-р Шт. передаст вам один препарат и проконсультирует, как надо с ним обращаться. Зачем нам это средство, нельзя говорить в его присутствии».
Д-ру Шт. было лет тридцать пять. Он держался самоуверенно и сразу же начал свой доклад - холодно, без эмоций, как на лекции. В соответствии с полученным приказом, сказал он, им создана сильнодействующая бактериологическая сыворотка, капли которой достаточно, чтобы умертвить человека с вероятностью 1000/1. Наличие следов сыворотки в организме убитого исключено. Препарат действует, в зависимости от конституции жертвы, в течение двенадцати часов, создавая картину заболевания, похожего на тиф. При высыхании препарат не теряет эффективности. Достаточно капнуть в стакан для полоскания рта каплю этого раствора, чтобы при последующем использовании стакана высохшая масса вещества вновь стала действовать.
У меня буквально волосы встали дыбом, тем более что взглянув в сверкающие глаза доцента, я увидел, что он - хотя и говорил холодно и сухо - просто-напросто опьянен собственным докладом. Украдкой я посмотрел на Гиммлера - он, казалось, как и я, не без содрогания слушал объяснения. Его явно испугала собственная решимость. Гейдриха же все это, видимо, мало трогало. К моему ужасу докладчик вытащил из кармана две бутылочки и поставил перед нами на стол. С испугом рассматривал я бесцветную жидкость и горлышки бутылок - они были заткнуты стеклянными пробками, которые можно было использовать как капельницы. Наконец Гейдрих прервал поток красноречия разговорившегося ученого словами: «Благодарим вас, подождите нас в коридоре».
Когда доцент ушел, Гейдрих обратился к Гиммлеру: «Мне кажется, рейхсфюрер, дальнейшее обсуждение излишне. Шелленберг должен подумать, как он практически выполнит это задание». Мы встали. Я осторожно взял две бутылочки, опустил вертикально в карманы и, судорожно сжав их руками, удалился. Вернувшись к себе в кабинет, я тут же запер их в своем сейфе. Я отключил сигнальную систему и телефон и изнеможенно опустился в кресло. Что мне было делать? Мысли кружились как карусель. Два или три раза я подходил к сейфу, чтобы убедиться, там ли еще эти дьявольские бутылки. Внезапно я спросил себя, почему этот кошмарный парень дал тебе сразу две бутылки, если достаточно одной капли?..
(с) Вальтер Шелленберг "Лабиринт"
Це - навіть не біда, це - горе.
Бліді поганки - оце інша справа. Там навіть невеликої кількості достатньо.
"Вещества, содержащиеся в этих грибах, настолько чудовищно, невыразимо чужды нашему организму, что при малейшей попытке печени их расщепить наступает весомый, грубый, зримый метаболический п*здец. Поедание этих грибов в количестве даже небольшого кусочка гарантирует тяжелейшее отравление и грозит летальным исходом. При отравлении бледной поганкой 9 из 10 пострадавших умирают, если медицинскую помощь не окажут вовремя или сделают это неправильно" (с)
Унікальний йад, вбиває повільно, розпізнати отруєння важко навіть ********* аналізами. Точний рецепт аква тофана відтворити не вдалося.
Розробка середини 17 ст.
...
"Новачок"? Ні, не чули.
Алюміній був виплавлений у Європі лише в 1827 році...
Якось, дивився "Діскавері". Там чоловік з кременю та обсидіану пробував виготовить наконечники списів і стріл, а також, ножі часів неоліту... Йому знадобилося ДВА РОКИ, щоб лише наблизиться до рівня майстерності наших предків...Десь в Україні, в ХХ столітті, знайшли поховання. В ньому списи і дротики, виготовлені з суцільного бивня мамонта... Як древні змогли розщепить і вирівнять бивні, учені пояснить не можуть...
До цих пір учені не встановили точну технологію виготовлення "грецького вогню", хоча і знають його приблизний склад... (Я, коли активно полював, то сам вичиняв лисячі шкури... Щоб не зіпсувать цінну (на той час), сировину, потренувався на кролячих...Нічого вийшло... Майстер, що шив шапки з тих лисиць, казав, що вперше тримає у руках так якісно вичинені кустарним способом, шкурки... Так що я знаю, про що кажу...)
Кстати, прекращай... Ты уже "выдыхаться" начинаешь... Спешишь меня "забить", и не обращаешь на текст должного внимания... Я писал о расщеплении бивня, для изготовления копий, а ты начал "лепить" о "копье на троих из бивня"...
Як і нашу " Ыліту" хамську..))
Наша иліта (а також і особоливо супер-иліта) такою була від народження.
А может просто пойдет прогуляться на Алексанлрплацц,и нечаянно попасть под грузовик.Или током его убьет,когда чайку регит заварить .Мало ли чего..
Хотіли б прибрати - знайшли б спосіб і прибрали.
Зауважте: спецслужби у москалів зійшли на пси порівняно... ну нехай з роком так 1980-м. Уявіть, чи можливим би був англійський зашквар тих "віллі-шпілі"?
Тому цілком можу припустити, що москалики феєрично обпаскудились і тут.