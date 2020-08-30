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отруєння (931) росія (47340) хімія (56) Навальний (572)

Навальний не помер, бо через неможливість вгадати потрібну дозу речовини отруйники діяли "вже як вийде", - хімік Жуйков

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

Навальний не помер, бо через неможливість вгадати потрібну дозу речовини отруйники діяли

Отруйникам російського опозиціонера Олексія Навального було дуже важко вгадати дозу речовини, щоб бути впевненими, що це призведе до смерті.

Про це в фейсбуці написав доктор хімічних наук Борис Жуйков, передає Цензор.НЕТ.

"Отруйникам Навального було дуже важко вгадати дозу. Можна було дати з запасом в 30-100 разів більше, як в останньому випадку з Литвиненком, але тоді речовину набагато легше було б виявити (до того ж могли постраждати і навколишні люди). Важко було і вгадати, коли буде введений антидот атропін. Очевидно, що діяли з міркування "вже як вийде". І смерть, і просто важке отруєння були цілком можливі", - вважає він.

Жуйков раніше займався аналізом отруєнь Олександра Литвиненка і Скрипаля. Вчений нагадав, що першого намагалися отруїти полонієм щонайменше тричі: "Перший раз - 16 жовтня 2006 року в офісі компанії Erynis. Другий раз - 26-27 жовтня в готелі Sheraton. І, нарешті, 1 листопада в Pine Bar готелю Millеnium. При першій спробі 16 жовтня в Литвиненка потрапила тільки 1/100 частина від тієї кількості, що була введена згодом. Найімовірніше, він би все одно помер через пів року або рік, але для отруйників введена доза звичайно залишалася невідомою. Тому була друга спроба, яка зовсім не вдалася: Литвиненко взагалі не прийшов пити замовлене для нього вино, і невикористаний полоній був утилізований в номері Лугового готелю Sheraton. Третя спроба отруєння 1 листопада була успішною, і там в Литвиненка потрапила величезна кількість полонію - раз в 30 більше, ніж було досить для отруєння. Таким чином, точно вживану дозу розрахувати неможливо. Це завжди палиця з двома кінцями - чим більше речовини, тим надійніше, але тим і легше його потім виявити. А скільки людина споживе заготовленої для неї отрути - теж невідомо".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Москва хоче отримати від Берліну результати аналізів Навального

Дослідник зазначив, що проти Навального застосували "якийсь інгібітор холінестерази", а це все це фосфоро-органічні речовини (в тому числі, зарин, зоман, V-гази, "новачок").

"Але справа звичайно не в елементному складі, а в структурі цих органічних речовин, яку можна визначити за допомогою мас-спектрометрії з хроматографією - дуже чутливого методу. Деякі речовини такого класу можна зробити нестійкими, щоб вони розкладалися на повітрі і в тілі людини. Наприклад, зоман гідролізується і розкладається на 50% в нейтральному середовищі вже за 41 годину. Сучасні отруйні речовини (ОР) такого класу можуть розкладатися і набагато швидше. Я дуже скептично ставлюся до можливості використання в цьому випадку дихлофосу або блокаторів холінестерази, що застосовуються в лікувальних цілях, тому що їх потрібно було б використовувати величезну кількість для такого отруєння, яке давно б уже визначили. Чи можна буде виявити саме ОВ - залежить і від характеристик цієї речовини, і від використаної дози, і від часу, що пройшов після застосування, і від чутливості апаратури . Зрозуміло, що Омську такої апаратури взагалі немає", - констатував Жуйков.

Він також висловив упевненість, що РФ ніколи не визнає причетність до отруєння Навального: "Хоча б тому, що це означає, що в Росії порушують Конвенцію про заборону хімічної зброї, а це вже дуже серйозно. (Виробництво, наприклад, полонію-210 не заборонено.) Посилання на можливих приватних осіб не рятує: це означає, що в нашій країні не контролюють доступ до таких ОВ. Росія вже мала знищити всі їхні запаси в 2017 році ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Навальний як і раніше в штучній комі і на ШВЛ: його стан серйозний, але загрози життю немає, - клініка Charite

Навальний не помер, бо через неможливість вгадати потрібну дозу речовини отруйники діяли вже як вийде, - хімік Жуйков 01

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

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Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.

24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно.

Читайте також: Навального могли отруїти речовиною, схожою з тією, якою спецслужби РФ намагалися вбити болгарського бізнесмена, - розслідування Der Spiegel та Bellingcat

Наразі російський опозиціонер, як і раніше, перебуває у штучній комі. Його стан стабільний, загрози життю немає.
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Топ коментарі
+37
Из всех санкций Запада самая страшная - Меркель будет достраивать СП-2 с окуенно обеспокоенным лицом!
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30.08.2020 21:53
+25
Когда действительно хотели убить Немцова, "дозу угадали" легко: 5 пуль в спину. Навальный не умер, так как из-за невозможности угадать нужную дозу вещества отравители действовали "уж как получится", - химик Жуйков - Цензор.НЕТ 517
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30.08.2020 21:53
+20
Навального отруїли новічком , а нашого карасциста дурачком.
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30.08.2020 21:51
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Так это была "нарада" или была "вечеря"? Навальний не помер, бо через неможливість вгадати потрібну дозу речовини отруйники діяли "вже як вийде", - хімік Жуйков - Цензор.НЕТ 6747
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30.08.2020 22:27 Відповісти
Не знаю.Меня не приглашали.
Наверняка выпивали и закусывали.
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30.08.2020 22:40 Відповісти
Видать, на Смешка до сих пор действует - у него от жира скоро репа треснет!
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30.08.2020 23:01 Відповісти
В Навального жінка така, що може хитати пуйла не гірше Олексія. Скаже, наприклад, виходити у Суботу, щоб пуйла геть, і вийде пів Росії. Пуйла цапи вже не хочуть
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30.08.2020 22:25 Відповісти
было очень трудно угадать дозу вещества, чтобы быть уверенными, что это приведет к смерти Навальний не помер, бо через неможливість вгадати потрібну дозу речовини отруйники діяли "вже як вийде", - хімік Жуйков - Цензор.НЕТ 7808 Этот доктор часом не ветеринар?
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30.08.2020 22:25 Відповісти
Понимаешь, я сначала тоже так подумал.
Но задача стояла так:
- отравить
- не оставить следов яда
- т.е. яд должен и убить и быстро разложиться.
Это довольно сложная задача... для официантки из кафешки.
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30.08.2020 22:31 Відповісти
А как насчет задачи с кирпичом?
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30.08.2020 22:34 Відповісти
если интересно почитайте учебник судебная экспертиза про яды и отравления . практически учебное пособие как травить. что бы не обнаружили
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31.08.2020 01:38 Відповісти
практически все отравления обнаруживаются только из- за превышения дозы в тысячи раз . правильно он всё говорит. рассчитанная доза это 99 % что следов яда не найдут .
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31.08.2020 01:42 Відповісти
Да.. жаль человека, Крымом подавился. Всего то надо было сказать что Крым это Украина и Боженька дал бы ему Ангела. Хранителя в смысле. Земля ему Кобзоном.
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30.08.2020 22:27 Відповісти
БутерВрот на пользу не пошел..))
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30.08.2020 22:47 Відповісти
Ну ничево, он будет расследовать как Кабзон дурит Матаролу своим париком..
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30.08.2020 22:49 Відповісти
сгинь, пригожинский.
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31.08.2020 03:45 Відповісти
ничего , теперь его именем новій яд назовут!
полоний - уже
"новичек"- уже
счас - "навльний" Навальний не помер, бо через неможливість вгадати потрібну дозу речовини отруйники діяли "вже як вийде", - хімік Жуйков - Цензор.НЕТ 543
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31.08.2020 13:11 Відповісти
Кацапи відстають на 80 років. Німці ще навесні 1941 розробили ось такий пздць:

...Тем временем Гитлер разразился потоком брани в адрес «предателя» Штрассера, человека, представляющего собой скрытую опасность, которого нужно устранить любыми средствами.
«Я приказываю вам выполнить эту задачу». Еще не придя в себя, я ответил: «Слушаюсь, мой фюрер». Это были единственные слова, которые я вообще сумел произнести.
...
Вошел адъютант и сообщил, что д-р Шт. ожидает уже около получаса. Гейдрих объяснил мне, что д-р Шт. является доцентом одного университета, одним из крупнейших авторитетов в области бактериологии. В настоящее время он работает над разработкой защитных мероприятий на случай бактериологической войны. «Д-р Шт. передаст вам один препарат и проконсультирует, как надо с ним обращаться. Зачем нам это средство, нельзя говорить в его присутствии».
Д-ру Шт. было лет тридцать пять. Он держался самоуверенно и сразу же начал свой доклад - холодно, без эмоций, как на лекции. В соответствии с полученным приказом, сказал он, им создана сильнодействующая бактериологическая сыворотка, капли которой достаточно, чтобы умертвить человека с вероятностью 1000/1. Наличие следов сыворотки в организме убитого исключено. Препарат действует, в зависимости от конституции жертвы, в течение двенадцати часов, создавая картину заболевания, похожего на тиф. При высыхании препарат не теряет эффективности. Достаточно капнуть в стакан для полоскания рта каплю этого раствора, чтобы при последующем использовании стакана высохшая масса вещества вновь стала действовать.
У меня буквально волосы встали дыбом, тем более что взглянув в сверкающие глаза доцента, я увидел, что он - хотя и говорил холодно и сухо - просто-напросто опьянен собственным докладом. Украдкой я посмотрел на Гиммлера - он, казалось, как и я, не без содрогания слушал объяснения. Его явно испугала собственная решимость. Гейдриха же все это, видимо, мало трогало. К моему ужасу докладчик вытащил из кармана две бутылочки и поставил перед нами на стол. С испугом рассматривал я бесцветную жидкость и горлышки бутылок - они были заткнуты стеклянными пробками, которые можно было использовать как капельницы. Наконец Гейдрих прервал поток красноречия разговорившегося ученого словами: «Благодарим вас, подождите нас в коридоре».
Когда доцент ушел, Гейдрих обратился к Гиммлеру: «Мне кажется, рейхсфюрер, дальнейшее обсуждение излишне. Шелленберг должен подумать, как он практически выполнит это задание». Мы встали. Я осторожно взял две бутылочки, опустил вертикально в карманы и, судорожно сжав их руками, удалился. Вернувшись к себе в кабинет, я тут же запер их в своем сейфе. Я отключил сигнальную систему и телефон и изнеможенно опустился в кресло. Что мне было делать? Мысли кружились как карусель. Два или три раза я подходил к сейфу, чтобы убедиться, там ли еще эти дьявольские бутылки. Внезапно я спросил себя, почему этот кошмарный парень дал тебе сразу две бутылки, если достаточно одной капли?..

(с) Вальтер Шелленберг "Лабиринт"
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30.08.2020 22:29 Відповісти
Навальний не помер, бо через неможливість вгадати потрібну дозу речовини отруйники діяли "вже як вийде", - хімік Жуйков - Цензор.НЕТ 5219
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30.08.2020 22:41 Відповісти
Шо, таки ****** апустили? Оно абиделось?
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30.08.2020 22:47 Відповісти
От берёзового сока и не такое бывает.
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30.08.2020 22:49 Відповісти
А такі як Кіля Бімба і Зеля керують державою. Зрозуміли, що в них в голові?
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31.08.2020 09:44 Відповісти
Мікіла Йановіч і раніше... теє... кульгав на голову. Схоже, зараз процес деградації пішов лавиноподібно.
Це - навіть не біда, це - горе.
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01.09.2020 02:15 Відповісти
Да "новичок" это ацтой, старый добрый цианид это вещь.
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30.08.2020 22:43 Відповісти
Мухоморы тоже нормально.
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30.08.2020 22:47 Відповісти
Для летального наслідку червоних мухоморів треба занадто багато. Інакше аманіта мускарія подарує досить цікавий тріп (можливо, бед тріп - але навряд чи смертельний) Навальний не помер, бо через неможливість вгадати потрібну дозу речовини отруйники діяли "вже як вийде", - хімік Жуйков - Цензор.НЕТ 4719
Бліді поганки - оце інша справа. Там навіть невеликої кількості достатньо.
"Вещества, содержащиеся в этих грибах, настолько чудовищно, невыразимо чужды нашему организму, что при малейшей попытке печени их расщепить наступает весомый, грубый, зримый метаболический п*здец. Поедание этих грибов в количестве даже небольшого кусочка гарантирует тяжелейшее отравление и грозит летальным исходом. При отравлении бледной поганкой 9 из 10 пострадавших умирают, если медицинскую помощь не окажут вовремя или сделают это неправильно" (с)
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30.08.2020 23:16 Відповісти
Нє, мухомори тільки "мультіки покажуть".
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31.08.2020 05:03 Відповісти
Див. вище комент - стара добра аква тофана.
Унікальний йад, вбиває повільно, розпізнати отруєння важко навіть ********* аналізами. Точний рецепт аква тофана відтворити не вдалося.
Розробка середини 17 ст.
...
"Новачок"? Ні, не чули.
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30.08.2020 23:05 Відповісти
а как современные анализы и " точный рецепт 17 века восстановить не удалось " стыкуются ?
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31.08.2020 01:04 Відповісти
"Гена", існує свідчення Плінія Старшого про те, що до імператора Тіберія прийшов майстер і подарував йому чашу з дуже легкого білого металу... Як пояснив майстер, він виготовив її з "глинистої землі". Тіберій, боячись, що цей метал може обезцінити срібло і золото в його скарбниці, наказав відрубать майстру голову... В Китаї, в ІІІ столітті н.е. жив полководець Чжоу Чжу. При спектральному аналізі металевого орнаменту його гробниці встановили, що сплав містить близько 85% алюмінію...
Алюміній був виплавлений у Європі лише в 1827 році...
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31.08.2020 07:11 Відповісти
ну так ведь показали как этот алюминий спокойно выплавляется на древесном угле из бокситов . которых на планете чуть меньше чем глины
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01.09.2020 21:53 Відповісти
ХТО показав? Назви мені хоч одне підприємство, яке виробляє алюміній, виплавляючи його таким способом... Алюміній - агресивний метал, в чистому вигляді він негайно вступає у реакцію з киснем і вкривається плівкою оксиду. Єдиний метод промислового видобування його - електролітичний... Назви мені місце в Римській імперії, де стояла електростанція в часи Тіберія... Якщо і існує інший спосіб виплавки, людям він, зараз, не відомий...
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02.09.2020 03:36 Відповісти
ну таки немцы показали как это делать сразу после открытия этой гробницы и попытки преподнести невиданные технологии древних недоступные для современности \ примерно как отовсюду несущийся бред про суперсекретнотаинственный дамаск потерянный для потомков \ а раньше и монгол один показывал древние супертаинственные технологии - каолин\ даже не очищенный \ с древесным углём и соль с поташем в качестве флюса прожарил и алюминий на дне тигля в виде шарика . электролизный метод открытый в конце 19 века просто позволяет выпуск в промышленных масштабах . кстати методов выработки- добычи алюминия известно свыше двух десятков и кроме того его уже готовый давно находили возле вулканов
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02.09.2020 09:39 Відповісти
"Гена", я не розумію - "Що саме ти мені хочеш довести?" Я тобі привів приклад, як на багато століть щезають ті чи інші технології та відкриття, а ти мені пробуєш довести, що існують два десятки технологій виплавки алюмінію... Існує і технологія "трансмутації", тобто, перетворення "неблагородних" металів, у золото... (За допомогою обстрілювання того ж свинцю елементарними частками, у ядерній установці), Однак, скільки це буде коштувать? Для промислового масштабу легше докопаться до олівінового шару мантії Землі...
Якось, дивився "Діскавері". Там чоловік з кременю та обсидіану пробував виготовить наконечники списів і стріл, а також, ножі часів неоліту... Йому знадобилося ДВА РОКИ, щоб лише наблизиться до рівня майстерності наших предків...Десь в Україні, в ХХ столітті, знайшли поховання. В ньому списи і дротики, виготовлені з суцільного бивня мамонта... Як древні змогли розщепить і вирівнять бивні, учені пояснить не можуть...
До цих пір учені не встановили точну технологію виготовлення "грецького вогню", хоча і знають його приблизний склад... (Я, коли активно полював, то сам вичиняв лисячі шкури... Щоб не зіпсувать цінну (на той час), сировину, потренувався на кролячих...Нічого вийшло... Майстер, що шив шапки з тих лисиць, казав, що вперше тримає у руках так якісно вичинені кустарним способом, шкурки... Так що я знаю, про що кажу...)
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02.09.2020 10:42 Відповісти
я просто о том . что нет никаких секретных технологий древности . ножи с обсидиана и кремния сейчас делает кто хочет на продажу и максимум за месяц с хорошим качеством . бивни мамонтов \ ещё одна супертехнология утраченная \ спокойно обрабатываются как и крупные кости после выдержки в любой органической кислоте . кстати бивень весит довольно много до 100 кг . хорошее копьё втроём кидать. просто раньше тратили очень много времени на изготовление чего либо сейчас ни кто этим заморачиваться не будет - пример Максим потратил на изготовление своего пулемёта лет 20-25 . Дегтярёв тоже лет 20 изобретал свой . кто сейчас потратит пусть даже 10 лет на это ? у американцев по этой причине браунинг до сих пор на вооружении стоит.
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02.09.2020 13:55 Відповісти
"Гена", знаешь, в чём, между нами, разница? Ты рассуждаешь на эмпирическом уровне, а я - на аналитическом... Ты даже утерял суть рассуждений... Мы с тобой говорить начали о возможностях восстановления древних технологий. Ты стал утверждать, что современной науке "всё по плечу"... А я сказал, что многие технологии исчезали, по разным причинам, и требовались усилия и время, чтобы их восстановить... А некоторые просто не требовалось восстанавливать, потому что появились технологии, которые были проще и "технологичней"... Привёл тебе кучу примеров... Ты же, начал меня "заваливать" информацией о том, что при помощи СОВРЕМЕННЫХ знаний можно повторить то, что делали древние... Вопрос: "Зачем нам "греческий огонь", если мы имеем напалм и другие горючие смеси, которые более технологичны в изготовлении и применении?" Зачем нам обрабатывать мамонтовые бивни для копий, если мы не пользуемся копьями для охоты и войны?" "Зачем нам "дамаск" и "булат", если мы имеем прекрасные стали для ножей, которые их превосходят?" (Кстати, для сведения - малюсенькая доля процента, в качестве легирующего элемента, скандия, повышает износоустойчивость стали... Прекрасное качество для холодного оружия и стволов огнестрельного... Самые большие запасы, выявленные на сегодняшний день, насколько мне известно - Украина, Жёлтые Воды... Отходы глиноземного завода...). А ты думаешь, почему мечи варяжские ценились? В железной руде Скандинавии он был изначально...). Ты, своими упоминаниями Хайрема Максима и Дегтярёва только подтверждаешь мною сказанное... Вот только ты упускаешь одну вещь - Максим, Дегтярёв, Шпагин, Шпитальный, Браунинг, "стояли у истоков нового класса оружия"... А остальные его просто модифицировали, "компилировали" из того, что наработали предшественники... Может быть, уже два десятка лет какой-нибудь изобретатель создаёт оружие, которое станет в ХХІ веке тем, чем стал пулемёт в ХХ веке?
Кстати, прекращай... Ты уже "выдыхаться" начинаешь... Спешишь меня "забить", и не обращаешь на текст должного внимания... Я писал о расщеплении бивня, для изготовления копий, а ты начал "лепить" о "копье на троих из бивня"...
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02.09.2020 15:38 Відповісти
Головне не вбити- а дебілом зробити!!
Як і нашу " Ыліту" хамську..))
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30.08.2020 22:43 Відповісти
Навальний не помер, бо через неможливість вгадати потрібну дозу речовини отруйники діяли "вже як вийде", - хімік Жуйков - Цензор.НЕТ 1328

Наша иліта (а також і особоливо супер-иліта) такою була від народження.
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01.09.2020 02:12 Відповісти
Солсбєрєцкіе ідіоти. Вони можуть тільки ковровим бомбометанням.Та і то не факт,що не влучать в лікарню,чи школу. Та,власне,їм поху...
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30.08.2020 22:45 Відповісти
а що ви хотіли від кацапії, де літаки падають, підводні човни тонуть, ракети взриваються.... ********* САМА НА МЕЖІ РОЗВАЛУ!!! тому і відбуваються "прориви" за "проривами"!!!
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30.08.2020 23:21 Відповісти
Развалится скоро...Сколько уже слышим как мантру.
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31.08.2020 00:44 Відповісти
Одужання Навальному !
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30.08.2020 23:58 Відповісти
Будет этот Навальный теперь до гроба сидеть в Европе,и бояться перднуть лишний раз.это вже отрвботанный материал.Много знает.Могут как ЦРУшники грохнуть,так и ФСБшники.
А может просто пойдет прогуляться на Алексанлрплацц,и нечаянно попасть под грузовик.Или током его убьет,когда чайку регит заварить .Мало ли чего..
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31.08.2020 00:48 Відповісти
Тебя током уже й..нуло, или то лишняя хромосома?
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31.08.2020 03:50 Відповісти
Ром скінчився. От в хід і пішла бояра...
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01.09.2020 02:10 Відповісти
какао-боты и пригожинские в вопросе Навального - близнецы братья.
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31.08.2020 03:52 Відповісти
Москалі - то жадібні злодійкуваті істоти. Тому не здивуюся, якщо отруювачі приберегли частину виділеної їм казенної гидоти для "дорогих тещ". В такому випадку, ось кому Навальний має завдячувати життям.
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31.08.2020 04:59 Відповісти
Хтось вірить в цю галіматью? Навальний не помер, бо через неможливість вгадати потрібну дозу речовини отруйники діяли "вже як вийде", - хімік Жуйков - Цензор.НЕТ 548

Хотіли б прибрати - знайшли б спосіб і прибрали.
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31.08.2020 05:59 Відповісти
Не обов'язково.
Зауважте: спецслужби у москалів зійшли на пси порівняно... ну нехай з роком так 1980-м. Уявіть, чи можливим би був англійський зашквар тих "віллі-шпілі"?
Тому цілком можу припустити, що москалики феєрично обпаскудились і тут.
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31.08.2020 12:45 Відповісти
Что за невезение такое? Опять не угадали!
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31.08.2020 08:01 Відповісти
Карма така...
Навальний не помер, бо через неможливість вгадати потрібну дозу речовини отруйники діяли "вже як вийде", - хімік Жуйков - Цензор.НЕТ 3970
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31.08.2020 12:46 Відповісти
Таблица Менделеева постоянно пополняется. Литвиний, Березаний, Навальняний, Старичок, Новичок.
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01.09.2020 19:45 Відповісти
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