Вибори відбудуться і в регіонах "червоної" зони, якщо не буде введено надзвичайний стан, - Ляшко
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Напрацьовано всі рекомендації безпечного проведення виборів в умовах пандемії коронавірусу.
Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Якщо не буде введено надзвичайний стан, то вибори будуть проведені зокрема і в "червоній" зоні", - сказав Ляшко в ефірі телеканалу ICTV у неділю ввечері.
За його словами, наразі напрацьовані всі рекомендації безпечного проведення виборів.
Він зазначив, що як приклад бралися вибори в Польщі.
Нагадаємо, в Україні станом на ранок неділі, 30 серпня, зафіксовано 2 096 нових випадків зараження коронавірусом.
Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській (198), Львівській (188), Одеській (173), Івано-Франківській (171), Тернопільській (160), Чернівецькій (148) і Хмельницькій (105) областях, а також в Києві (109).
Будь ласка, зачекайте...
Так таке по різних країнах. Я ж навіть статті наводила, якось ще тоді проскочило: третій серцевий напад, онко - причиною смерті вказують ковідку. Родичі сварилися з медперсоналом.
Кажеш - виселяють важких хворих.
А померло скільки вже від ненадання мед.допомоги.
По світу.
В чому зрада то?
Львівська обл. 34.49% та 62.79% (Порошенко)
Тернопільска обл. 50.43% та 46.64%
Івано-Франківська обл. 54.58% та 42.46%
Какое то на удивление легкое зомбирование
Все таки интернет это сила
Приятно наверное,кукловоду наблюдать,как миллионы биомасс по команде исполняют любую прихоть,даже себе в ущерб
https://youtu.be/RdKco9pWq4A
Тебе же некуда бежать, скотина.
Європейська Солідарність. Дніпропетровська область is in Місто Дніпро
Депутатська фракція «Солідарність» в Дніпропетровський обласній раді ухвалила рішення про виключення зі складу фракції депутата Сергія Риженко, який дав згоду балотуватися на виборах Дніпровського міського голови від політичної партії «Слуги народу».
Сергій Анатолійович зробив свій вибір.
Ми шануємо його як фахівця та організатора, який на посаді головного лікаря обласної лікарні ім.Мечнікова багато зробив для порятунку життів наших поранених героїв, лікування громадян, розвитку медичного закладу.
Проте вимоги партійної дисципліни, відповідальності перед виборцями, дотримання етичних та моральних принципів у політичній діяльності мусять бути непохитними.
ЄС вважає таке рішення Сергія Риженка помилковим, оскільки за останній рік саме команда Слуг народу здійснила низку кроків, які призвели до втрати позицій нашої армії. Те ж саме стосується і медицини, яка лишається недофінансованою на фоні коронавірусу. Очевидно, таку пропозицію член нашої фракції отримав через кадровий голод Слуг народу, проте прийняте паном Риженко рішення означає його політичне визначення на користь владної команди. Європейська солідарність лишається опозиційною політичною силою до тієї політики, яку проводить «зелена» команда.
Європейська Солідарність
ЄвроМайдан - EuroMaydan
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#Україна #СергійРиженко #ЄвропейськаСолідарність #Дніпро
Ризик заразитися коронавірусом не залежить від погоди: влітку він такий самий - МОЗ
Центр громадського здоров'я України
· 12 ч. ·
Що варто знати про COVID-19
ℹ️Як передається вірус SARS-CoV-2 (збудник COVID-19)?
Вірус передається від людини до людини краплинним та контактним шляхами. Тобто через дрібні часточки, які виділяються з носа або рота хворого на COVID-19 під час кашлю або чхання. Ці краплі розповсюджуються на відстань близько метру від хворого і можуть потрапляти на слизові оболонки очей, носа та рота іншої людини, яка знаходиться поруч. Також краплі, що містять вірус забруднюють предмети і поверхні. Інші люди можуть інфікуватися через дотик до таких предметів або поверхонь, а потім - до очей, носа чи рота.
Вірус не передається повітряним шляхом. Це означає, що він не здатен переноситись потоками повітря на великі відстані від хворої людини.
Вірус може переміщуватись на відстань понад метр у часточках аерозолю, але такий аерозоль утворюється лише під час виконання специфічних медичних процедур. До прикладу, інтубація трахеї.
ℹ️Які найефективніші заходи профілактики?
Наразі не має імунітету, вакцин та ліків проти нової коронавірусної інфекції. Один із найбільш ефективних способів захиститися і запобігти поширенню інфекції - фізичне дистанціювання та щоденна гігієна. А саме:
🔵безконтактне привітання;
🔵гігієна рук;
🔵дотримання респіраторної гігієни і етикету кашлю;
🔵дистанція не менше півтора метри від інших людей у публічних місцях;
🔵самоізоляція у разі появи респіраторних симптомів. Потрібно ізолюватися від тих, з ким проживаєте, настільки, наскільки це можливо. Особливо, якщо серед них є люди похилого віку.
ℹ️Чи правда, що в літній період ризик захворіти на COVID-19 менший?
Температура повітря вище +25оС та сонячне проміння зменшують активність вірусу?
Захворіти на COVID-19 можна незалежно від того, наскільки тепла та сонячна погода. У країнах зі спекотним кліматом також спостерігається поширення захворювання.
ℹ️Чи вживання алкоголю знижує ризик захворювання на COVID-19?
Ні. Часте та надмірне вживання алкоголю підвищує ризик виникнення різноманітних порушень в організмі. А у разі зараження, це може додатково ускладнити перебіг захворювання на COVID-19.
ℹ️Чи гаряча ванна може захистити від зараження COVID-19?
Ні. Нормальна температура тіла тримається в межах 36,5 - 37,0 оС незалежно від температури води у ванні або в душі. Занадто гаряча ванна може нашкодити здоров'ю та призвести до опіків шкіри.
ℹ️Які дезінфікуючі засоби можна використовувати в домашніх умовах?
Для прибирання в домашніх умовах достатньо використовувати побутові мийно-дезінфікуючі засоби. Також ефективними є перекис водню (слід використовувати з великою обережністю, оскільки він може пошкоджувати більшість матеріалів з яких вироблені меблі та інші предмети інтер'єру) та спиртовмісні розчини з концентрацією спирту 60-80%.
ℹ️Повернувшись додому з вулиці, з чого починати дезінфекцію?
Щоб визначити, з чого потрібно починати дезінфекцію, необхідно розуміти, що становить для вас загрозу. Часточки вірусу не можуть переміщатись в повітрі та осідати на будь-яких поверхнях. Вони знаходяться у краплях, які виділяє хвора людина під час кашлю або чхання. Ці краплі забруднюють предмети і поверхні на відстані близько одного метра. Перебуваючи поза організмом людини, вірус втрачає свою здатність викликати захворювання. Згідно із науковими даними, вірус 2019-nCoV на зовнішніх поверхнях залишається небезпечним для людини протягом 3-4 годин. Людина може інфікуватися в результаті дотику до таких предметів або поверхонь, а потім - до очей, носа або рота. Таким чином, щоб запобігти інфікуванню, найкраще не чіпати обличчя брудними руками, а при поверненні додому ретельно мити руки.
Якщо ви підозрюєте, що якийсь предмет або поверхні можуть бути забрудненими і містити вірус, помийте їх звичайним побутовим миючим засобом або обробіть дезінфектором із вмістом спирту не менше 60%.
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Что можно сказать...... Нужен пример из другой области знаний или практики. Приводим.
Будущим танкистам рассказывают , что появился в блоке НАТО танк с двумя башнями и в каждой башне пушка 420 мм с боекомплектом в 1000 снарядов и броня со всех сторон 2 000мм. Экипаж 6 человек , а размеры метр на метр на метр и весит танк этот100 килограмм, что позволяет его десантировать обычным парашютом. И чтобы поразить этот новый танк надо не стрелять в его сторону как раньше по прежним танкам, а натянуть марлевую повязку на глаза и выпить спирту литр.
Новая методика обучения плаванию предусматривает вывоз обучаемого на середину Десны в ноябре и оставление его там для обучения в голом виде без ничего. С берегов будут транслировать онлайн-курс как научиться плавать и стать Чемпионом.
Самые новые рекомендации для садоводов и огородников предусматривают засыпку прожаренных семян в жидкий бетон с последующим перемешиванием лопатой до полного отвердения смеси.
- Нельзя поверить в невозможное!
- Просто у тебя мало опыта, - заметила Королева. - В твоем возрасте я уделяла этому полчаса каждый день! В иные дни я успевала поверить в десяток невозможностей до завтрака!