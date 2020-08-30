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У МВС Білорусі повідомили про 140 затриманих учасників акції в Мінську

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У МВС Білорусі повідомили про 140 затриманих учасників акції в Мінську
Фото: TUT.BY

Кількість затриманих силовиками учасників протестних акцій у Мінську становить 140.

Про це повідомила ТАСС прессекретар МВС республіки Ольга Чемоданова, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі кількість затриманих зросла до 140 осіб. Затримання відбувалася в рамках адміністративного процесу", - сказала Чемоданова, зазначивши, що захід не було санкціоновано владою. За її словами, зараз обстановка стала спокійнішою.

"Обстановка стала набагато спокійнішою, людей на вулицях менше. Вона контрольована", - повідомила прессекретар.

Також кілька десятків маніфестантів були затримані під час акції на проспекті Незалежності. Тисячі протестувальників були блоковані в районі ГУМу. При цьому міліція відпускала  жінок, що потрапили в оточення і просила їх піти з проспекту. Протестна акція перемістилася з проспекту Незалежності в район парку Перемоги і стели "Мінськ - місто-герой" на проспекті Переможців, а потім в район резиденції білоруського президента до Палацу незалежності.

Нагадаємо, 30 серпня в Мінську та багатьох містах Білорусі відбувалися мітинги. МВС Білорусі ввела в Мінськ БТР-80 "для посилення заходів безпеки особового складу".
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Топ коментарі
+7
Одні з гарбузами і за мир, після сотен покалічених. Інший з калашом і масовкою з кацапами. Все там дружно. Аби не Майдан. Успіхів...
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30.08.2020 22:31
+5
Сябры, а че вы даете себя петушить мусорам?
Берите на митинги дубиносы и щиты, баллончики всякие, брызгалки всяким и сражайтесь с мордоровцами!
Они против вас БТРы применили, а вы палку сраную ссыте в руки взять.
Спалите им пару БТРов! Они отлично горят - проверено на дамбасах.
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30.08.2020 22:44
+4
Это лишний раз свидетельствует, что в его сознании могли произойти патологические изменения, когда от долгого пребывания у власти, он настолько свыкся с президентским постом, что не мыслит себя в другом качестве, вроде он и сам об этом говорил и готов защищать свою «священную корову» даже с автоматом в руках, несмотря на итоги голосования, согласно которым он проиграл, но желает продолжать править вопреки воле народа.
Если бы речь шла об обычном человеке, то, несомненно, ему была бы оказана психиатрическая помощь добровольно или принудительно, чтобы он мог найти себе место в новом качестве или просто ушёл на пенсию. Но в данном случае, ситуация осложняется тем, что за спиной Лукашенко также стоят многочисленные высокопоставленные чиновники и силовики, которые могут лишиться своих постов с его уходом, поэтому они предпочитают делать вид, что не замечают его неадекватность и то, что «король-то голый», хоть и с автоматом.
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30.08.2020 22:40
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У ніх прі сєбє нє імєлось достаточного колічєства тикв. Нєкоториє проявілі вєрх цинізма, прідя на дємонстрацию без єдіного цвєтка.
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30.08.2020 22:26 Відповісти
В МВД Беларуси сообщили о 140 задержанных участниках акции в Минске - Цензор.НЕТ 4530
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30.08.2020 22:28 Відповісти
У МВС Білорусі повідомили про 140 затриманих учасників акції в Мінську - Цензор.НЕТ 4836
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30.08.2020 22:41 Відповісти
Довго вони туди сюди водять. Мабуть оргазм буде сквіртом.
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30.08.2020 22:29 Відповісти
В МВД Беларуси сообщили о 140 задержанных участниках акции в Минске - Цензор.НЕТ 6793 Почему притих бизнесмен Малюська? Удобный момент сдавать бацьке тюрьмы в аренду. В Белорусии, наверное, уже напряг.
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30.08.2020 22:29 Відповісти
Одні з гарбузами і за мир, після сотен покалічених. Інший з калашом і масовкою з кацапами. Все там дружно. Аби не Майдан. Успіхів...
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30.08.2020 22:31 Відповісти
В МВД Беларуси сообщили о 140 задержанных участниках акции в Минске - Цензор.НЕТ 9400
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30.08.2020 22:31 Відповісти
Протест пока не слит. Всё это делается по-белорусски мягко. И близко нет заряженности Будапешта - 1956, Праги - 1968. Когда только внешняя интервенция раздавило революцию.

https://ex-press.by/rubrics/obshhestvo/2020/08/30/protestuyushhie-i-rezhim-postoyanno-menyayut-taktiku-politicheskij-analitik-o-budushhem-protestov?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

Переговоры возможны только в случае, если массовые протесты, забастовки, самые разные формы давления на власть блокируют какие-то жизненно важные функции этого режима, и у него просто нет никаких шансов, кроме того чтобы пойти на переговоры. Но это может занимать довольно долгое время. Мы видели, что революции, которые разворачивались в других странах в последнее время, продолжались месяцы. В Беларуси это только третья неделя протестов. И пока мне кажется, что режим достаточно устойчивый, у него достаточно ресурсов.
Как протестующие, так и режим постоянно меняют тактику. Власти постоянно надеются, что эти протесты угасают, а значит, можно вернуть режим точечных репрессий, можно выхватывать лидеров, подавлять малочисленные акции, увеличивая цену участия, и тогда они сойдут на нет. Но пока это на нет не уходит, и люди довольно активно организуются в другие формы протеста.
Сейчас то, что происходит с инициативой отзыва депутатов парламента по округам. Идет просто колоссальная самоорганизация людей в разных группах по всей стране, которые вызывают депутатов на собрания, которые декларируют им свои требования. При невыполнении требований собираются депутатов отозвать. И это приобретает просто массовый характер. Этот политический процесс самоорганизации, он постоянно идет. И пока паритет сил существует, но никто пока не побеждает.
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30.08.2020 22:33 Відповісти
Все эти хороводы до жопы.Лука никуда не уйдет.
Только настоящая революция.С жертвами.Без них никак.
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30.08.2020 22:52 Відповісти
более 100 человек уже убито в Беларуси .
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30.08.2020 23:30 Відповісти
Где эти убитые? Психопат скажет,шо их забрали войска нато и американцы.И всё.
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31.08.2020 01:15 Відповісти
сожжены в минском крематории
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31.08.2020 02:36 Відповісти
Так отож
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31.08.2020 12:53 Відповісти
А скажут 3 умерших от сердечного приступа
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31.08.2020 12:55 Відповісти
Вот здесь ты все правидьно написал.
Умеешь думать.
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30.08.2020 23:19 Відповісти
На десять помножте..
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30.08.2020 22:35 Відповісти
Мало квітів ви дали ментам,сябри! Ой,мало! А от тут якраз до речі було б і процитувати кацапского міністра лаврова: - дебіли,****...
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30.08.2020 22:37 Відповісти
Это лишний раз свидетельствует, что в его сознании могли произойти патологические изменения, когда от долгого пребывания у власти, он настолько свыкся с президентским постом, что не мыслит себя в другом качестве, вроде он и сам об этом говорил и готов защищать свою «священную корову» даже с автоматом в руках, несмотря на итоги голосования, согласно которым он проиграл, но желает продолжать править вопреки воле народа.
Если бы речь шла об обычном человеке, то, несомненно, ему была бы оказана психиатрическая помощь добровольно или принудительно, чтобы он мог найти себе место в новом качестве или просто ушёл на пенсию. Но в данном случае, ситуация осложняется тем, что за спиной Лукашенко также стоят многочисленные высокопоставленные чиновники и силовики, которые могут лишиться своих постов с его уходом, поэтому они предпочитают делать вид, что не замечают его неадекватность и то, что «король-то голый», хоть и с автоматом.
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30.08.2020 22:40 Відповісти
Я сегодня слушала на Прямом белорусского члена этого их координационного совета. Там идёт работа и с силовиками, и с чиновниками. Просто она не видна, но им предлагают переходить на сторону народа, гарантируют в дальнейшем сохранение должностей, а силовикам продолжение службы. Уволившимся силовикам выплачивают деньги. Так что процесс идёт, просто мы, естественно, видим только внешнюю картинку.
То, что Лукашенко ведёт себя как нездоровый психически человек, там понимают и те, кто ему служит.
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31.08.2020 00:05 Відповісти
Пока не появится лидер власти будут давить все выступления поодиночке.
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30.08.2020 22:41 Відповісти
А лидер и не появится потому как потенциальных лидеров сразу отлавливают...
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30.08.2020 22:45 Відповісти
Не только. Есть старые проверенные оппозиционеры. Навроде Лебедько, десятки раз задерживался за участие в несанкционированных акциях. И все они пропали. Не хотят в этом участвовать. Хотя люди дружно ходят с БЧБ-флагами и пагоней.

- Карбалевич: Белорусской революции явно не хватает лидерства. Революция есть, а революционеров - нет

Белорусской революции явно не хватает лидерства. Лидеры оппозиции много лет мечтали о народном подъеме. Теперь же, когда он случился, все спрятались в картошку. Как когда-то писал Максим Горький, «народ проснулся, а пророки в кабак ушли». Разумеется, главных революционеров (Николая Статкевича, Павла Северинца) власти заранее изолировали. Но где же другие?
В результате белорусская революция удается очень странной. Революция есть, а революционеров - нет.
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31.08.2020 11:32 Відповісти
Всех, кто были с тыквами. У МВС Білорусі повідомили про 140 затриманих учасників акції в Мінську - Цензор.НЕТ 4573
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30.08.2020 22:43 Відповісти
Сябры, а че вы даете себя петушить мусорам?
Берите на митинги дубиносы и щиты, баллончики всякие, брызгалки всяким и сражайтесь с мордоровцами!
Они против вас БТРы применили, а вы палку сраную ссыте в руки взять.
Спалите им пару БТРов! Они отлично горят - проверено на дамбасах.
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30.08.2020 22:44 Відповісти
Рецепт "коктейля молотова" можно им подогнать.
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30.08.2020 22:55 Відповісти
Если будет так, то хутин введет войска в Беларусь и заберет некоторую часть территории. Вам ЭТО надо?
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30.08.2020 23:57 Відповісти
Что, до сих пор ссышь ***** позорного?
Его не бояться нужно, а дубасить со всех сторон.
***** уже давно весьма перепуганное и ему не до новых войн и нового мешка санкций.
*****станцы довоевались, что ********* залетела по уровню жизни на второе место после Украины в 2020 году.
Нихрена ***** у сябров не отберет - покалацает зубами и все.
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31.08.2020 14:28 Відповісти
Нет четкой команды от лидеров. Гопник nexta рекомендует сцепку. Насчёт дубинок, баллончиков этого нет. Давно уже отмечается, ещё с 2017 года, когда антитунеядские протесты вспыхнули. Протест есть, лидеров нет. Вот как отрезало, некому вести людей за собой.
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30.08.2020 23:32 Відповісти
А Таракан и его художественный руководитель ***** в один голос мычать официально, что это все ЕС и НАТО с США руководят вами централизованно из ЦРУ.
Что-то хреново руководят.
В не ищите руководителей - дубиносом по ребрам получаете вы, а не они и вам ответку кидать за свои побои и унижения. Просто берешь с собой дубину и все - при случае пускаешь ее в ход против нападающих мордоровцев.
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31.08.2020 14:32 Відповісти
Собрались...разошлись...менты самых мало мальски похожих на лидеров отловили..
Через неделю опять собрались и опять разошлись...менты опять отловили...
Ну продлится эта карусель еще месяц два и остановится...скот лука избрал такую тактику..

Что бы появился лидер...нужно что бы протесты шли не переставая...нужны палатки...лагерь...а этого нет...и наверное не будет...
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30.08.2020 22:49 Відповісти
Да, с таким рвением к свободе болорусы еще долго будут в кандалах анально изнасилованными раками прозябать.
Но хоть какой-то результат все же имеется - т. н. "Бацька", типа Отец Нации (Фюрер тоже имел такой же титул), типа любимый нородом, теперь стал общепрезираемым *********, которому открыто весь народ желает здохнуть.
На видео многотысячная толпа скандирует "чтоб ты здох" - круто получилось. У Таракана может и инфаркт схватить - Яныковище же слегло после позорного бегства.
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31.08.2020 14:38 Відповісти
Если в кратце - могло быть и хуже, но в честь Дня рождения - Бацька сегодня добрый! У МВС Білорусі повідомили про 140 затриманих учасників акції в Мінську - Цензор.НЕТ 8216
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30.08.2020 22:51 Відповісти
Слово" бацька " отныне надо брать нам в кавычки ,это что то типа путин-***** У МВС Білорусі повідомили про 140 затриманих учасників акції в Мінську - Цензор.НЕТ 9351
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30.08.2020 23:01 Відповісти
Те сотни автолюбителей, что участвовали вчера в автопробеге по Беларуси в поддержку Луки, в кавычки брать никогда его не будут!
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30.08.2020 23:12 Відповісти
Да пусть хоть в задницу его целуют для меня он засранный коммуняка и подлец типа Феделя Кастро, придут времена будет с трибуны падать или невменяемым как Брежнев читать по буквам что напишут на закате своей карьеры ,а может как и янык отъедет в командировку в коллекцию ***** У МВС Білорусі повідомили про 140 затриманих учасників акції в Мінську - Цензор.НЕТ 8133
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30.08.2020 23:20 Відповісти
Смакчы не отвлекайся
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30.08.2020 23:06 Відповісти
Надеюсь ты потом с белокрасным флагом тут напишешь.
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30.08.2020 23:21 Відповісти
С белчырвона белым
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31.08.2020 07:35 Відповісти
У александра день рожденья, но александр уже не тот.. И гости дарят александру - неторт..(с) У МВС Білорусі повідомили про 140 затриманих учасників акції в Мінську - Цензор.НЕТ 8588
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30.08.2020 23:45 Відповісти
Лихо батька гайки законтрил.
Пример соседей заставляет действовать жёстко и четко.
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30.08.2020 23:55 Відповісти
Trudno poniat kak dalse samozvanec sebia vybrozajet dalneisem.Zapad ego nepriznajiot,svoj narod sto samoje glavnoje toze.Moj prognoz on nevyderzatsia vo vlasti bolse cem mesiac
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31.08.2020 00:08 Відповісти
Сколько ещё будет посажено, покалечено и убито, пока эти девицы прийдут к власти типа мирным путем?
Они то прийдут ... или не прийдут...
А сколько людей пострадает?
Майдану три месяца потребовалось это при жёстком противостоянии, а сколько здесь прийдется тогда круги наматывать?
10 или 100 лет?
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31.08.2020 00:25 Відповісти
А птицу видно по полету. Ты сразу видно что генетическое крепостное ракообразное, трусящееся за свою никчемную шкуренцию. То есть ты животное и рассуждаешь не как человек, а как животное.
А люди, Люди, им похй сколько нужно приложить усилий - они за свою свободу и достоинство будут бороться хоть три месяца, хоть триста лет, не взирая на потери!
Ты в ********* мигрируй - там твое исконно-крепостное стадо и ареал холопско-смердского обитания.
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31.08.2020 14:42 Відповісти
Пора вже посадить на трон еврейку Тихановскую
А бульбашей прямо на польские грядки,брюкву дергать.
В Рашке шахтеры стучали касками в 91м,и под этот стук в Кремль внесли пьяное @бало Ельцина,а через три года эти же самые шахтеры стучали касками по Горбатому мосту,оттого что стало нечего жрать.
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31.08.2020 00:37 Відповісти
Таракан тоже жидяра кровный! У МВС Білорусі повідомили про 140 затриманих учасників акції в Мінську - Цензор.НЕТ 6411
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31.08.2020 14:43 Відповісти
140 задержаных из 450 тыщ протестующих -- это еще не так плохо.
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31.08.2020 00:49 Відповісти
В первые дни тысячами задерживали, видать уже негде содержать. Если протесты продлятся, то возможно придется фильтрационные таборы строить.
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31.08.2020 07:31 Відповісти
А говорили 141, опять наврали...
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31.08.2020 08:37 Відповісти
У МВС Білорусі повідомили про 140 затриманих учасників акції в Мінську - Цензор.НЕТ 7139
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31.08.2020 14:46 Відповісти
У МВС Білорусі повідомили про 140 затриманих учасників акції в Мінську - Цензор.НЕТ 609
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31.08.2020 14:48 Відповісти
У МВС Білорусі повідомили про 140 затриманих учасників акції в Мінську - Цензор.НЕТ 8498
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31.08.2020 14:49 Відповісти
 
 