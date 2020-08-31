Особи, які потребують госпіталізації, мають здавати не ПЛР, а ІФА-тест на COVID-19, - Степанов
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Люди, у яких запланована або очікується госпіталізація, у зв'язку з COVID-19 мають здавати тест імуноферментного аналізу, а не тест методом полімеразної ланцюгової реакції.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
Ведуча зазначила, що у людей, які потребують госпіталізації, вимагають обов'язкове тестування, яке може коштувати від 700 до 2 тисяч гривень.
"У нас чітко записано: всі, хто потребує госпіталізації, їх тестують не шляхом ПЛР, а методом ІФА, який коштує значно дешевше", - зазначив Степанов.
Топ коментарі
+10 aquarius580 .
показати весь коментар31.08.2020 01:05
+5 Sergey Dyuzhnev
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+3 юра Лонг
показати весь коментар31.08.2020 06:54
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И будет ясно , нуждается в госпитализации или дома пересилит
Когда же тебя арестуют, гнида.
Чи людина може бути непритомною.
Що тоді ?
Лишити вмирати ?
Я, правда, не знаю (слава Богу), як і тут з теперішнім дурдомом надають зараз хоч якусь невідкладну допомогу.
Виклик швидкої - платний все одно.
Але що вони роблять з аналізом на модний вірус - не знаю.
Бо справді можна померти, поки буде результат: ситуації я зазначила.
Мусять надавати так, бо інакше - це вже порушення всіх прав людини.
Ковідоідеологи і так уже достатньо обвинувачень зібрали: для колективних позовів більш, ніж достатньо.