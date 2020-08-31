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Особи, які потребують госпіталізації, мають здавати не ПЛР, а ІФА-тест на COVID-19, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Особи, які потребують госпіталізації, мають здавати не ПЛР, а ІФА-тест на COVID-19, - Степанов

Люди, у яких запланована або очікується госпіталізація, у зв'язку з COVID-19 мають здавати тест імуноферментного аналізу, а не тест методом полімеразної ланцюгової реакції.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Ведуча зазначила, що у людей, які потребують госпіталізації, вимагають обов'язкове тестування, яке може коштувати від 700 до 2 тисяч гривень.

"У нас чітко записано: всі, хто потребує госпіталізації, їх тестують не шляхом ПЛР, а методом ІФА, який коштує значно дешевше", - зазначив Степанов.

Також читайте: До 20% хворих COVID-19 в Україні потребують госпіталізації, - Степанов

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Mинистр по делам ковида продолжает терроризировать население.
Когда же тебя арестуют, гнида.
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31.08.2020 01:05
+5
***..ь,сколько уже людей умерло, из-за этого п..ра !!пока нет анализа(это может длиться до трех дней) в больничке кроме анальгина пациента с подозрением на Covid,не лечат..
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31.08.2020 01:08
+3
Пиши сначалаистепаша свой указ от твоих подельников про тесты и после вышедшего решения КС тебе будет пряма дорога на нары выродок.
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31.08.2020 06:54
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Рентген надо делать при высоких температурах
И будет ясно , нуждается в госпитализации или дома пересилит
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31.08.2020 00:54 Відповісти
рентген даже рак лёгких показывает уже когда пи№дец наступил или туберкулёз с уже дырявыми лёгкими .
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31.08.2020 09:14 Відповісти
Mинистр по делам ковида продолжает терроризировать население.
Когда же тебя арестуют, гнида.
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31.08.2020 01:05 Відповісти
***..ь,сколько уже людей умерло, из-за этого п..ра !!пока нет анализа(это может длиться до трех дней) в больничке кроме анальгина пациента с подозрением на Covid,не лечат..
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31.08.2020 01:08 Відповісти
Вирусный террор продолжается....Царь Украины Степанов решает кому жить а кому умереть
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31.08.2020 01:13 Відповісти
А якщо термінова госпіталізація ? ДТП, інсульт, інфаркт, стрімкі пологи, прободіння язви ?
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31.08.2020 01:15 Відповісти
Очень большие деньги чтобы просто попасть в больницу. От 3 000 до 15 000 за запись что не "ковидоноситель". Весь сбор идет без коммисионых сразу наверх как плата за разрешение работать. Народ Украины молча терпит эту наругу хуже руских.
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31.08.2020 01:35 Відповісти
Я не кажу про просто госпіталізацію, а про реальні ситуації, коли йдеться про загрозу життю.
Чи людина може бути непритомною.
Що тоді ?
Лишити вмирати ?
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31.08.2020 01:39 Відповісти
Вы очевидно в Украине не живете. Никому ничего не делают пока не обнаружатся родственники готовые платить. А сейчас ввели дополнительный налог "на Вирус" .
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31.08.2020 01:42 Відповісти
А по прапорцю не видно ?
Я, правда, не знаю (слава Богу), як і тут з теперішнім дурдомом надають зараз хоч якусь невідкладну допомогу.
Виклик швидкої - платний все одно.
Але що вони роблять з аналізом на модний вірус - не знаю.
Бо справді можна померти, поки буде результат: ситуації я зазначила.
Мусять надавати так, бо інакше - це вже порушення всіх прав людини.
Ковідоідеологи і так уже достатньо обвинувачень зібрали: для колективних позовів більш, ніж достатньо.
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31.08.2020 01:50 Відповісти
у нас скорая бесплатная.
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31.08.2020 05:49 Відповісти
Григорій Сковорода, коли вирішив помирати(мабуть легенда), сам викопав собі могилу, ліг в неї і накрився запискою: "Життя за мною ганялось і так і не догнало"
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31.08.2020 07:34 Відповісти
Эта "наруга" была выстроена в нашей медицине очень давно и никто с ней бороться не собирается, мало того в некоторых гос.больницах медперсонал прямым текстом намекает о необходимости "дать на лапу".
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31.08.2020 09:42 Відповісти
Терміново - можна було, та з цими зонами - вже не знаю. Мабуть, теж можна. Насправді, лікарям вірус - до лампочки - це, шо ми бачили на власні очі. Полікліничні сімейні взагалі в шоці, тепер їх ще й нагинатимуть.
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31.08.2020 12:18 Відповісти
Ці всі тести не точні.
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31.08.2020 01:17 Відповісти
30% ложно положительных . 30% ложно отрицательных . кстати воз убрал из своих официальных сообщений слово пандемия вместо него теперь вспышка заболевания . таки и пандемии не было оказывается .
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31.08.2020 09:18 Відповісти
Эта зараза пытается решать вместо человека нужна ли ему госпитализация.
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31.08.2020 01:33 Відповісти
Или мы кончим с этими ковидными шарлатанами или они кончат нашу свободу. Санитаров до суду.
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31.08.2020 06:46 Відповісти
Пиши сначалаистепаша свой указ от твоих подельников про тесты и после вышедшего решения КС тебе будет пряма дорога на нары выродок.
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31.08.2020 06:54 Відповісти
1 сентября в многомиллионном Киеве открывают школы, так что Киев через неделю будет в пурпурной зоне или как там у Степанова называется суперкрасная! Как же еще к выборам киевского мера готовиться, как не заперев всех граждан Киева на самоизоляцию?
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31.08.2020 12:18 Відповісти
А собакою за тест можна розрахуватись?
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31.08.2020 13:53 Відповісти
 
 