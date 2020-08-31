Окупанти відтермінували запровадження графіка подачі води в Сімферополі, щоб 1 вересня діти прийшли "на заняття чистими і охайними"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Російська влада Криму вирішила ввести в дію рішення про подачу води за графіком не з 1-го, а з 2 вересня.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила глава підконтрольної Кремлю адміністрації Сімферополя Олена Проценко, інформує Цензор.НЕТ.
Вона зазначила, що це пов'язано з підготовкою до Дня знань.
"Усі ми чудово розуміємо, як важливо зібрати дітей до школи і дитячого садочка, відправити їх на заняття чистими і охайними, в гарному, святковому настрої. Тому, у зв'язку з підготовкою до Дня знань, було ухвалено рішення про перенесення терміну переходу до другого етапу обмеження водопостачання з 1 на 2 вересня", - написала Проценко.
За її словами, ситуація з водопостачанням Сімферополя погіршилася через малосніжну зиму і незначні сезонні опади: "Внаслідок чого було ухвалено рішення про поетапний перехід на режим економії водних ресурсів".
Видання зазначає, що із 24 серпня в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів стартував перший етап обмеження подачі води.
Нагадаємо, наповнення водосховищ Криму в травні було незначним, обсяг води у всіх водосховищах природного стоку на початок червня становить 85 мільйонів кубометрів, що в 2,3 рази менше, ніж в 2019 році. Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Київ не має наміру допомагати Москві вирішувати проблеми з водопостачанням Криму.
1 липня заступник голови представництва президента в АР Крим Таміла Ташева повідомила, що російські військові бази і сільгосппідприємства в окупованому Криму відчувають гостру нестачу в водопостачанні. У зв'язку з цим існує ймовірність військових дій з боку РФ для отримання доступу до ресурсу.
Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з островом. Після окупації Криму Росією в 2014 році, поставки води на півострів припинили. Запаси води в Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення грунту на півострові.
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Замполит гестапо
@ZampolitG
·27 авг.
Російська акторка Нонна #Гришаєва, яку занесено до "Миротворцю"після її виступів у окупованому фашистами Криму спокійно відпочиває в Одесі. А чому ні? Адже "Сватам" на "Г+Г" можна!
https://twitter.com/i/status/1298930950236246016
...был в 2014 году
"Всё больше русским надобно земли
Они всегда в пути, "первопроходцы...
Не все ещё заплёваны колодцы...
Захапав же - насрали и ушли...".
(Сергій Терсимонов, донецький поет. пом. в 1912 р.).
Лише при Україні стверджувалися пророчі слова Шевченка:
"І дебрь-пустиня неполита,
Зцілющою водою вмита,
Прокинеться; і потечуть
Веселі ріки, а озера
Кругом гаями поростуть,
Веселим птаством оживуть...". ("Ісаія, гл. 35")
Знайома поїхала в 90-ті в Москву. Жила у подруги, з якою колись училася... На вихідні запросили "на дачу". Ну, вона приготувалася попрацювать, допомогти прополоть, підгорнуть. Дивиться, а господарі, разом з маринованим м"ясом для шашликів, кладуть у сумки овочі! А якраз середина серпня, огірково-помідорно-картопляна пора... Змовчала. Приїхали на дачу. Тин. Всередині дерев"яний сарайчик, кілька деревець, туалет з дошок, в кінці ділянки. Посеред ділянки стіл і дві лавки... І все заросле травою... "А де ж грядки?" "А у нас земля плохая, ничего расти не хочет...". Дивиться гостя, а через тин - одні грядки, повні городини, і ні одної бур"янинки!... "А то що?!..." . "А, там "хахлы"... У них всё растёт...".
Если вообще .....
никакие то не крымчане.
И надо всем хозяйский кнут
И это русские болваны
Святым отечеством зовут!
- Дмитрий Виневитинов, русский поэт,философ.