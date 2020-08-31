Окупанти відтермінували запровадження графіка подачі води в Сімферополі, щоб 1 вересня діти прийшли "на заняття чистими і охайними"

Російська влада Криму вирішила ввести в дію рішення про подачу води за графіком не з 1-го, а з 2 вересня.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила глава підконтрольної Кремлю адміністрації Сімферополя Олена Проценко, інформує Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що це пов'язано з підготовкою до Дня знань.

"Усі ми чудово розуміємо, як важливо зібрати дітей до школи і дитячого садочка, відправити їх на заняття чистими і охайними, в гарному, святковому настрої. Тому, у зв'язку з підготовкою до Дня знань, було ухвалено рішення про перенесення терміну переходу до другого етапу обмеження водопостачання з 1 на 2 вересня", - написала Проценко.

За її словами, ситуація з водопостачанням Сімферополя погіршилася через малосніжну зиму і незначні сезонні опади: "Внаслідок чого було ухвалено рішення про поетапний перехід на режим економії водних ресурсів".

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Видання зазначає, що із 24 серпня в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів стартував перший етап обмеження подачі води.

Нагадаємо, наповнення водосховищ Криму в травні було незначним, обсяг води у всіх водосховищах природного стоку на початок червня становить 85 мільйонів кубометрів, що в 2,3 рази менше, ніж в 2019 році. Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Київ не має наміру допомагати Москві вирішувати проблеми з водопостачанням Криму.

1 липня заступник голови представництва президента в АР Крим Таміла Ташева повідомила, що російські військові бази і сільгосппідприємства в окупованому Криму відчувають гостру нестачу в водопостачанні. У зв'язку з цим існує ймовірність військових дій з боку РФ для отримання доступу до ресурсу.

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Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з островом. Після окупації Криму Росією в 2014 році, поставки води на півострів припинили. Запаси води в Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення грунту на півострові.