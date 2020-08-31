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Крим (12748) Сімферополь (211) водопостачання (609)

Окупанти відтермінували запровадження графіка подачі води в Сімферополі, щоб 1 вересня діти прийшли "на заняття чистими і охайними"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Окупанти відтермінували запровадження графіка подачі води в Сімферополі, щоб 1 вересня діти прийшли

Російська влада Криму вирішила ввести в дію рішення про подачу води за графіком не з 1-го, а з 2 вересня.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила глава підконтрольної Кремлю адміністрації Сімферополя Олена Проценко, інформує Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що це пов'язано з підготовкою до Дня знань.

"Усі ми чудово розуміємо, як важливо зібрати дітей до школи і дитячого садочка, відправити їх на заняття чистими і охайними, в гарному, святковому настрої. Тому, у зв'язку з підготовкою до Дня знань, було ухвалено рішення про перенесення терміну переходу до другого етапу обмеження водопостачання з 1 на 2 вересня", - написала Проценко.

За її словами, ситуація з водопостачанням Сімферополя погіршилася через малосніжну зиму і незначні сезонні опади: "Внаслідок чого було ухвалено рішення про поетапний перехід на режим економії водних ресурсів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через посуху в Краснокам'янці окупованого Криму воду дають за графіком

Видання зазначає, що із 24 серпня в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів стартував перший етап обмеження подачі води.

Нагадаємо, наповнення водосховищ Криму в травні було незначним, обсяг води у всіх водосховищах природного стоку на початок червня становить 85 мільйонів кубометрів, що в 2,3 рази менше, ніж в 2019 році. Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Київ не має наміру допомагати Москві вирішувати проблеми з водопостачанням Криму.

1 липня заступник голови представництва президента в АР Крим Таміла Ташева повідомила, що російські військові бази і сільгосппідприємства в окупованому Криму відчувають гостру нестачу в водопостачанні. У зв'язку з цим існує ймовірність військових дій з боку РФ для отримання доступу до ресурсу.

Також дивіться: У Севастополі стрімко обміліло Чорноріченське водосховище, окупанти шукають воду. ФОТО

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з островом. Після окупації Криму Росією в 2014 році, поставки води на півострів припинили. Запаси води в Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення грунту на півострові.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
Оккупанты отсрочили введение графика подачи воды в Симферополе, чтобы 1 сентября дети пришли "на занятия чистыми и опрятными" - Цензор.НЕТ 6918
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31.08.2020 04:44
+13



Замполит гестапо

@ZampolitG

·27 авг.

Російська акторка Нонна #Гришаєва, яку занесено до "Миротворцю"після її виступів у окупованому фашистами Криму спокійно відпочиває в Одесі. А чому ні? Адже "Сватам" на "Г+Г" можна!
https://twitter.com/i/status/1298930950236246016
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31.08.2020 01:53
+13
Когда вы живёте в Параше, пускай даже временно, то странно слышать про опрятность и чистоту. Как телесную, так и духовную. Параша она везде Параша.
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31.08.2020 05:47
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....кажется им за другое надо переживать

Оккупанты отсрочили введение графика подачи воды в Симферополе, чтобы 1 сентября дети пришли "на занятия чистыми и опрятными" - Цензор.НЕТ 5283
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31.08.2020 01:47 Відповісти
спасибо Партии Ху..ла за лето и воду.. вернее кооперативу Озеро..яка несподиванна новына....
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31.08.2020 08:12 Відповісти



Замполит гестапо

@ZampolitG

·27 авг.

Російська акторка Нонна #Гришаєва, яку занесено до "Миротворцю"після її виступів у окупованому фашистами Криму спокійно відпочиває в Одесі. А чому ні? Адже "Сватам" на "Г+Г" можна!
https://twitter.com/i/status/1298930950236246016
показати весь коментар
31.08.2020 01:53 Відповісти
Класс, второго сентября пусть приходят грязные! Во показушные дебилы!
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31.08.2020 01:57 Відповісти
оккупанты - сделают из Крыма пустыню сахару, а жителей переселят в магадан-воркуту, где много замороженной воды в виде снега...
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31.08.2020 01:59 Відповісти
Хто, навіь під приводом гуманітариної катастрофи, дасть воду в намкриш, -Вворог. І тільки наважтесь...
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31.08.2020 02:06 Відповісти
Морячка в студию! Оккупанты отсрочили введение графика подачи воды в Симферополе, чтобы 1 сентября дети пришли "на занятия чистыми и опрятными" - Цензор.НЕТ 4709
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31.08.2020 02:40 Відповісти
Оккупанты отсрочили введение графика подачи воды в Симферополе, чтобы 1 сентября дети пришли "на занятия чистыми и опрятными" - Цензор.НЕТ 6918
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31.08.2020 04:44 Відповісти
Оккупанты отсрочили введение графика подачи воды в Симферополе, чтобы 1 сентября дети пришли "на занятия чистыми и опрятными" - Цензор.НЕТ 779
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31.08.2020 08:49 Відповісти
Ех, як же він душевно пританцьовує. У мене аж у самого ноги зараз в пляс підуть Окупанти відтермінували запровадження графіка подачі води в Сімферополі, щоб 1 вересня діти прийшли "на заняття чистими і охайними" - Цензор.НЕТ 4047
Окупанти відтермінували запровадження графіка подачі води в Сімферополі, щоб 1 вересня діти прийшли "на заняття чистими і охайними" - Цензор.НЕТ 181
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31.08.2020 09:19 Відповісти
Какой чистый и опрятный морячок...
...был в 2014 году Окупанти відтермінували запровадження графіка подачі води в Сімферополі, щоб 1 вересня діти прийшли "на заняття чистими і охайними" - Цензор.НЕТ 9418
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31.08.2020 09:00 Відповісти
А може це пов'язано з тим, що там пройшли дощі?
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31.08.2020 04:20 Відповісти
Коли прочитав інформацію від кримчан, що окупанти почали "тампонувать" скважини, які спустошились чи з них пішла солона вода, зрозумів - вони не збираються залишаться в Криму... Посидять, скільки буде змога, розікрадуть усе, і змиються... Бо залита бетоном скважина вже експлуатації не підлягає... Після вводу в роботу Північно-Кримського каналу вода з нього частково потрапляла у природні водоносні горизонти (не весь канал облицьований плитами, є і в земляних берегах - наприклад, ділянки між Кіровським і Владиславівкою, які проходять вдалині від доріг). Крім того, дніпровську воду примусово закачували під землю, витісняючи солону і створюючи водяні "лінзи" прісної води. Це робилося на протязі десятка-двох років. Тепер, щоб все відновить, знадобиться ще більше часу...
"Всё больше русским надобно земли
Они всегда в пути, "первопроходцы...
Не все ещё заплёваны колодцы...
Захапав же - насрали и ушли...".
(Сергій Терсимонов, донецький поет. пом. в 1912 р.).
Лише при Україні стверджувалися пророчі слова Шевченка:
"І дебрь-пустиня неполита,
Зцілющою водою вмита,
Прокинеться; і потечуть
Веселі ріки, а озера
Кругом гаями поростуть,
Веселим птаством оживуть...". ("Ісаія, гл. 35")
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31.08.2020 05:30 Відповісти
Вывод о том что они уйдут сами не верен когда Хрущев поехал тайно в Крым он был улете он то был на ЮБК там таки да Потемкинский коммунизм показухи был... а вот Хрущев поехал туда на 2 авто без помпы и тайно заехал с Крыма. и абалдел.. 3 АЗС на весь Крым???? одна только для нарида на которой нема топлива... 3 магазина коопторга и 2 хлебных и 1 промтоварная будка.. и все ДОРОГ кроме тракта по пылюке нема вообще... кроме трассы Севастополь -Симферополь-Харьков.... вдоль железки житие кое как копошилось а дальше 20 км в стороны пустоши.... вот тому Крым и втюхали УССР от РСФСР...
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31.08.2020 08:18 Відповісти
Ти думаєш, "відкрив Америку" для мене? Я жив у степовому Криму з січня1993 по грудень1994, тобто, два роки. Жив у селі, де наймав житло. Сусіди - сімейна пара з Полтавщини, яких примусово переселили туди у 50-ті. Дядько Ваня, пасічник, мені багато розповідав про "тодішній" Крим... Кацапи споконвіку жили по принципу "собаки на сіні" - ні собі, ні людям... Брали готове, користувалися, "засирали", потім, "засране" кидали господарям, на відновлення, не забуваючи при цьому, регулярно, цих господарів "доїть"... Російське Нечорнозем"я, по своїх природних якостях (грунтах, температурному режиму), мало чим відрізняється від Європи... Хіба що, зимовими морозами... Однак, по сільському господарству - "небо і земля"... Заперечення стосовно того, що "погано родить", "вимерзає" - "казки лінивого кацапа...". На полиці моєї бібліотеки стоїть книжка : "В.В. Таранов, Е.А. Таранова. "Садово-огородный участок", Москва, агропромиздат, 1986 год). В анотації пишуть: "в книге, в популярной форме, даны рекомендации по освоению садово-огородного участка в условиях Нечернозёмной зоны РСФСР (европейская часть), Белоруссии и республик Прибалтики". Я нею користувався, коли жив у Росії...
Знайома поїхала в 90-ті в Москву. Жила у подруги, з якою колись училася... На вихідні запросили "на дачу". Ну, вона приготувалася попрацювать, допомогти прополоть, підгорнуть. Дивиться, а господарі, разом з маринованим м"ясом для шашликів, кладуть у сумки овочі! А якраз середина серпня, огірково-помідорно-картопляна пора... Змовчала. Приїхали на дачу. Тин. Всередині дерев"яний сарайчик, кілька деревець, туалет з дошок, в кінці ділянки. Посеред ділянки стіл і дві лавки... І все заросле травою... "А де ж грядки?" "А у нас земля плохая, ничего расти не хочет...". Дивиться гостя, а через тин - одні грядки, повні городини, і ні одної бур"янинки!... "А то що?!..." . "А, там "хахлы"... У них всё растёт...".
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31.08.2020 09:11 Відповісти
Когда вы живёте в Параше, пускай даже временно, то странно слышать про опрятность и чистоту. Как телесную, так и духовную. Параша она везде Параша.
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31.08.2020 05:47 Відповісти
І взагалі треба дотримуватись канонів РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИЧЕСТВА! Нехай згадують святих та юродівих - вони оно брудними ходили, у трофічних виразках та гнійних ранах, в яких шубуршали опариші! Зате потраплять у сруський рай, інфа сотка, ***** сказав!
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31.08.2020 06:00 Відповісти
Как говорится "перед смертью не надышишься":
Оккупанты отсрочили введение графика подачи воды в Симферополе, чтобы 1 сентября дети пришли "на занятия чистыми и опрятными" - Цензор.НЕТ 6714
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31.08.2020 05:57 Відповісти
*****, до сліз розсмішили!
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31.08.2020 06:12 Відповісти
крымчане еще долго не отмоются
Если вообще .....
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31.08.2020 06:19 Відповісти
там ни у кого , кроме татар нет родственников, живших в Крыму до 1944 года.
никакие то не крымчане.
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31.08.2020 09:18 Відповісти
согласен
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31.08.2020 09:54 Відповісти
Зато не на мове)
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31.08.2020 06:21 Відповісти
Кацапская свинья не может быть чистая, хоть с водой или без
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31.08.2020 07:20 Відповісти
"Руцскиймир" должен и унитазы смывать по расписанию.... Те немногие, у кого они есть в крупных городах ....
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31.08.2020 07:59 Відповісти
Подготавливают почву постепенно чтоб Пуйло огласил гуманитарную катастрофу наша пятая колонна сами подсказали Мордору при каких условиях мы поставим им воду мол для людей ведь наших,только там остались чистовата и хохлы из наших, те, настоящие патриоты еденицы что в Крыму, уж точно не хотели чтоб Украина давала воду на их окупированный Крым
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31.08.2020 08:13 Відповісти
за гуманитарную катастврофу будет отвечать исключительно кремлёвская банда, не позволяющая Украине подать воду страдающим людям
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31.08.2020 09:19 Відповісти
Грязь,вонь,клопы и тараканы
И надо всем хозяйский кнут
И это русские болваны
Святым отечеством зовут!

- Дмитрий Виневитинов, русский поэт,философ.
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31.08.2020 09:10 Відповісти
при Украине такого не было.
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31.08.2020 09:13 Відповісти
кремлёвские оккупанты издеваются над мирным населением Крыма , мучают их жаждой и заставляют жить в грязи. Украина готова немедленно подать высококачественную воду страдающим гражданам сразу же , после вывода кремлём из Крыма всех своих преступных группировок, включая флот.
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31.08.2020 09:16 Відповісти
Це ще не біда. Вони знайшли свою гавань. Вода пустяк, зато немаю биндир, немає мови, а великий руцький телячий язик. От коли камінці будуть падати з неба, то вже мабуть буде біда. Але дуракам і це не біда. Кацапи в Крим вже понавозили військового металу, що він буде підриватися і падати, як камінці. Все що бажали - збувається. І, як колись казав великий знавець української мови Кіля Бімба "Не скігліть". Ви же щурі обтирали об українців і татар ноги і цілували чоботи кацапу, то ж насолоджуйтеся. Навіть не думайте за бандер, рипнетеся - знищимо. Буде земля під вашими ногами горіти, як і у 5-ї колони, яка попробує щось подібне зробити.
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31.08.2020 09:28 Відповісти
аххаххах
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31.08.2020 09:33 Відповісти
Низзя отмывать! Так всю воду на чистоту выляпают, а питьевую по талонам, как в Архангельске? Истинно русский должен быть груб, вонюч и под шафе, а тут, как при Украине, какую-то гигиену вздумали ввести. Не скрепно и не патриотично.
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31.08.2020 09:36 Відповісти
Зачем их мыть,все равно вымажутся. Моря хватит.
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31.08.2020 13:33 Відповісти
 
 