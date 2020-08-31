Прихильники Тіхановської готові вести переговори за умови звільнення затриманих учасників протестів у Білорусі
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська має намір відновити Конституцію 1994 року і сформувати тимчасовий уряд на основі чинного.
Про це повідомили "Інтерфаксу" в її штабі 30 серпня, інформує Цензор.НЕТ.
Після цього, сказали в штабі, "будуть створені умови для проведення чесних і прозорих виборів, які і будуть проведені".
Тіхановська готова до переговорів з особами, які утримують владу, за умови звільнення затриманих учасників протестів. "У цьому діалозі з владою, про який каже Світлана, буде обговорюватися процедура мирної передачі влади", - зазначив співрозмовник агентства.
Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.
За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.
ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.
Будь ласка, зачекайте...
(бажано на скажений, щоб як стрельнув у дупу...)
Ну я бы прокомментировал конечно, к чему именно готова Тихоновская в сложившихся условиях, но не буду. Ибо забанят. За мат, ну и за сексизм, куда ж без него
Майдану,на якому горять шини...
Інша ситуація,інші люди,інші можливості...
рік-два..
У рашки закінчуються нафтодолари. 5-10 лярдів доларів на пряму і "непряму" підтримку соціалістичної економіки Білорусі рашка скоро "не потягне".. а без цього у Бацьки будуть офігенні проблеми з соціальними протестами вже НЕ РЕВОЛЮЦІОНЕРІВ..
Власть удерживают 1 деспот, 0,1% верхушки и 1% вооруженных силовиков.
не ********** факти..
І ,прокуратор ,свою демагогію засунь собі в сраку !.
(А з "люлі" я вже встав - "Хто рано встає, тому бог дає...". Це тобі пора в "люлю" - зміна в ОАЦ закінчується... ).
тебе тут ніхто не тримає,за язик не тягне..
і абсолютно по..уй на твою думку....
Хто воно взагалі таке?
З тобою, підор жопоблоківський, точно перемовлятися ніхто не буде.
Бітою по маклабану, поки череп не провалиться - і все, "скончался на месте".
Особливо огидно, що усе це українською мовою. Це ж десь шкериться така гнида, їсть український хліб та мріє про "ваньку-асвабадителя".
Таких треба до стінки та з мавзера - шльоп! - у фан-клуб Олеся Бузини.
Нагадаю висловлювання одного німецького пастора, звільненого з концентраційного табору: "Коли нацисти хапали комуністів, я мовчав - вони були проти бога...Коли почали брать євреїв, я мовчав - вони були іншої віри... Коли почали брать соціалістів, я мовчав - вони не забезпечували належний порядок в країні... Коли прийшли по мене, нікому було заперечувать...". Ви мовчали, коли Лука винищував справжніх опозиціонерів, а зараз вам підсунули "ляльку на ниточках", а ви готові її підтримать? При Луці ви мали ілюзію "самостійності", а зараз, при будь-якому розкладі,чи при ньому, що при "законно вибраному президенті", її втратите... Єдине, що може вас врятувать - розвал Росії, коли "кремльовським" треба буде рятувать накрадене, ї ім буде не до вас... Однак, не думай, що вам буде добре - та "халява", за рахунок якої жила Білорусь оці чверть віку, закінчиться... І будете "випливать", як зможете, самі...
але Білорусі буде куди легше,як рашці...
Країна мала,населення лише 9 млн,легше перебудувати економіку з соціалістичної на ринкову...
Звичайно,більшість виробництва буде закрите..як неконкурентоздатне..
Где вы киздюки беретесь?
Даже белсат сбрехал, что было 10 тысяч, на деле 2-3, которые сбежали от дождика, так как им не проплатили за намокшую одежду.
на ненависті до білоруського протесту...
https://charter97.org/ru/news/2020/8/30/391370/
:
Ну, як тобі "лекція по історіїукраїнсько-білоруських стосунків"?...
(І ще - не здумай "клювать мене в сраку" моєю "ненавистю" до білорусів - у мене мати - потомок "литвинів", і зять - білорус... А внук вважає себе українцем... Тим більше, знає свій родовід, з мого боку, від часів Хмельницького, з сотника Назара Дриги... І має "підвищене чуття справедливості" та "козацьку честь" - відразу б"є в ніс, а не "розвішує соплі" - "А можа так і трєба?...", як білоруси...
Звичайно він не ідеал. Але якщо його міняти, то у всякому разі не на тихановську. Яка йде у президенти "щоб потім провести чесні вибори".
А хто відповідатиме за наслідки економічного краху країни за той час доки ця "президентка" гулятиметься у "чесні вибори" - вона схоже і не задумувалась.
Так ось, коли його упіймали - було вже абсолютно ***** на його педагогічні заслуги. Присудили до розстрілу, і пздець.
Це я до чого? Коли Лукашенко отак по-звірячому покалічив сотні громадян, багато з яких стали фізичними та психічними інвалідами. Коли він звернувся до ***** по інтервенцію. Всі його заслуги перекреслені, а легітимність втрачено. Тепер він ворог народу, якого треба скинути і фізично ліквідувати. Крапка.
Розводити теревені як колись Янукович? Всі бачили чим це скінчилось.
Чомусь коли йдуть протести, починається соплежуйство "про право людей на висловлення своєї думки". Але ніхто не каже нічого стосовно права людей на безпеку, тишу і спокій в їхніх оселях та біля них.
"Мантри" про розгін демонстрантів - не рахуються.
Фальсифікацію,де Лука набрав би 51-56 і навіть 60 відсотків білоруси би проковтнули...
Цифру 80 вже ні..
Є досить популярна теорія,що це зроблено спеціально Ху№лом ,щоб отримати нелегітимного,а значить "згодного на все " Бацьку...На жаль ,ця теорія має за розвитком ситуації підтвердженн...
А вся ця "бла-бла-та", висмоктана із пальця - до одного місця.
Они готовы договариваться. Прекрасно. Осталось только диктатора, захватившего власть и готового влегкую убивать граждан своей страны ради этой самой власти уговорить, что он тоже хочет договариваться...
Пока крики "тебе никто не даст" и тыквы на него почему-то мало действуют.
Тільки чомусь під прапорцем Суомі, а не під власним ганчір'ям.
не через недружественную Польшу и Литву... теперь и Украину ))
через рік чи через два чи через три чи пізніше, але совок здохне навіть в окремо взятій Біллорусі
почнеться приватизація
а з нею почнеться стрілянина різанина і інші жорсткі методи по захвату підприємств, в першу чергу гебня буде претендувати на захоплення підприємств
в Білорусі обовязково буде те, що ми пережили у 90-і
і не кажіть, що Лука Мудищев це запорука миру і стабільності, те, що зробив Лука (оцю фальшиву стабільність), це можна створити лише на дуже короткий період часу, кілька десятиліть максимум
Знаючі люди кажуть,що всі підприэмства Білорусі вже давненько підконтрольні російському "Бізнесу"..
Подібно як у хокеї "ведуть " молодих" хокеїстів і "розподіляють квоту серед клубів НХЛ..
У Канаді,правда ,найталановитіших у першу чергу роздають аутсайдерам...
У рашці інший підхі д..
Лука Мудищев це гнилий совок
Єсть есчьо Ким Чен Ир і Мадуро..
А етим ещьо труднєє..
Но тут же обнимет, чмокнет в щёчку и подарит цветы. Да, ещё обувь нужно снять, когда в комнату переговоров войдёт.
Сюр якись..
а ці "особи, які утримують владу" заїкались хоч якось про бажання і готовність до переговорів ?