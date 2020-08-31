Прихильники Тіхановської готові вести переговори за умови звільнення затриманих учасників протестів у Білорусі

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська має намір відновити Конституцію 1994 року і сформувати тимчасовий уряд на основі чинного.

Про це повідомили "Інтерфаксу" в її штабі 30 серпня, інформує Цензор.НЕТ.

Після цього, сказали в штабі, "будуть створені умови для проведення чесних і прозорих виборів, які і будуть проведені".

Тіхановська готова до переговорів з особами, які утримують владу, за умови звільнення затриманих учасників протестів. "У цьому діалозі з владою, про який каже Світлана, буде обговорюватися процедура мирної передачі влади", - зазначив співрозмовник агентства.

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Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.

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