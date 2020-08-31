Стрілянина, дистанційне мінування і проліт ворожого БПЛА: найманці РФ двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб
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Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню, українські військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
За даними штабу, 30 серпня на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів противника не зафіксовано. Водночас поблизу Мар’їнки українськими воїнами зафіксовано декілька пострілів зі стрілецької зброї з боку збройних формувань Російської Федерації. Також на цій ділянці фронту за допомогою ручного протитанкового гранатомета ворог здійснив дистанційне мінування місцевості однією протипіхотною міною ПОМ-2.
Крім того, на Приазов’ї, всупереч домовленостей у межах Тристоронньої контактної групи, задокументовано проліт ворожого БПЛА типу "квардокоптер". Засобами радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил негайно було здійснено радіоподавлення каналів управління та навігації безпілотника противника, що унеможливило його подальше використання.
"Загалом, за минулу добу, українські військовослужбовці зафіксували 2 ворожі порушення проголошеного режиму припинення вогню. Усі ці провокації противника не становили загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували.
Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає. Українські захисники були напоготові адекватно реагувати на підступні дії противника", - йдеться в повідомленні.
Від початку поточної доби, 31 серпня, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не спостерігалося.
"Наші воїни продовжують виконувати поставлені завдання і перебувають напоготові надати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю", - додали в пресцентрі ОС.
Будь ласка, зачекайте...
Але важливо, що далі: тля хизується "успіхом" свого =плану= і проштовшує подальшу капітуляцію. Бо =порушення= не рахуються.
Це нормальні розуміють: якщо угоду порушено, значить, вона більше не дійсна і виконувати подальші пункти нема ні смислу, ні потреби. Її розірвано.
Тільки воно ж не верне нашим хлопцям усе, що наказало відібрати і заборонити !
І світову спільноту та союзників інформувати не збирається.
Може, я щось забула чи пропустила: як давно хтось з вас чув, щоб кагал і блазень хоч десь заїкнулися про нові санкції / посилення-розширення існуючих щодо рашки ?
І взагалі: коли воно останній раз розмовляло з Меркель чи тим же Макроном ?
Отож-то.
...
Дратуті! А раптом в очах ***** зникне кортіння світу на Домбасі?
З.Ы. Оно может и поговорило бы и с Меркель и с Макроном, да вот только, похоже, и Меркель и Макрону не о чем с ним говорить...
Звуки війни із Донбасу,
Коли він їсть суші.
(хокку)
и уже вводе подорвались на таких дистанционнках, после начала зеремирия
" "Та сторона" дотримується мирних домовленностей."- ВАЗеленский
По моему у них большие проблемы с МАТЕМАТИКОЙ...
Москва может дать мир, но это будет "русский мир"
https://gordonua.com/news/war/garmash-o-peregovorah-po-donbassu-vozmozhna-poterya-podderzhki-francii-i-germanii-no-sohranim-samouvazhenie-1515855.html