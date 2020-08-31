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Стрілянина, дистанційне мінування і проліт ворожого БПЛА: найманці РФ двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб

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Стрілянина, дистанційне мінування і проліт ворожого БПЛА: найманці РФ двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню, українські військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, 30 серпня на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів противника не зафіксовано. Водночас поблизу Мар’їнки українськими воїнами зафіксовано декілька пострілів зі стрілецької зброї з боку збройних формувань Російської Федерації. Також на цій ділянці фронту за допомогою ручного протитанкового гранатомета ворог здійснив дистанційне мінування місцевості однією протипіхотною міною ПОМ-2.

Крім того, на Приазов’ї, всупереч домовленостей у межах Тристоронньої контактної групи, задокументовано проліт ворожого БПЛА типу "квардокоптер". Засобами радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил негайно було здійснено радіоподавлення каналів управління та навігації безпілотника противника, що унеможливило його подальше використання.

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"Загалом, за минулу добу, українські військовослужбовці зафіксували 2 ворожі порушення проголошеного режиму припинення вогню. Усі ці провокації противника не становили загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає. Українські захисники були напоготові адекватно реагувати на підступні дії противника", - йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби, 31 серпня, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не спостерігалося.

"Наші воїни продовжують виконувати поставлені завдання і перебувають напоготові надати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю", - додали в пресцентрі ОС.

Стрілянина, дистанційне мінування і проліт ворожого БПЛА: найманці РФ двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+22
Зелений шкет дає можливість той сторонє укріплювати свої позиції і патякає про припинення війни. В своїй голові він її вже закінчив.
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31.08.2020 07:45
+17
Якщо написали про ПОРУШЕННЯ, значить, уже приховати не можливо було.

Але важливо, що далі: тля хизується "успіхом" свого =плану= і проштовшує подальшу капітуляцію. Бо =порушення= не рахуються.
Це нормальні розуміють: якщо угоду порушено, значить, вона більше не дійсна і виконувати подальші пункти нема ні смислу, ні потреби. Її розірвано.
Тільки воно ж не верне нашим хлопцям усе, що наказало відібрати і заборонити !
І світову спільноту та союзників інформувати не збирається.
Може, я щось забула чи пропустила: як давно хтось з вас чув, щоб кагал і блазень хоч десь заїкнулися про нові санкції / посилення-розширення існуючих щодо рашки ?
І взагалі: коли воно останній раз розмовляло з Меркель чи тим же Макроном ?
Отож-то.
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31.08.2020 07:45
+16
Не тривожать дух каратиста
Звуки війни із Донбасу,
Коли він їсть суші.

(хокку)
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31.08.2020 07:59
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Зелений шкет дає можливість той сторонє укріплювати свої позиції і патякає про припинення війни. В своїй голові він її вже закінчив.
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31.08.2020 07:45 Відповісти
"Та сторона" вже давно укріпила свої позиції і завезла необхідну кількість техніки і зброї, щоб в потрібний момент прорвати оборону. А "ця сторона" розмінує своє і чуже поле, щоб "патріоти за життя" і "повстанці" змогли без перешкод пройти вперед.
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31.08.2020 08:07 Відповісти
А де координаційний центр опору капітуляції? Чому мовчить? Пора збиратися на Київ, інакше жоппа.
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31.08.2020 08:50 Відповісти
Можливо він чекає,коли ж виборці зеленського,які рік тому обіцяли,що як тільки обраний ними преЗедент почне капітуляцію перед путлером,вони його винесуть з Банкової,почнуть виконувати свою обіцянку.
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31.08.2020 13:01 Відповісти
Якщо написали про ПОРУШЕННЯ, значить, уже приховати не можливо було.

Але важливо, що далі: тля хизується "успіхом" свого =плану= і проштовшує подальшу капітуляцію. Бо =порушення= не рахуються.
Це нормальні розуміють: якщо угоду порушено, значить, вона більше не дійсна і виконувати подальші пункти нема ні смислу, ні потреби. Її розірвано.
Тільки воно ж не верне нашим хлопцям усе, що наказало відібрати і заборонити !
І світову спільноту та союзників інформувати не збирається.
Може, я щось забула чи пропустила: як давно хтось з вас чув, щоб кагал і блазень хоч десь заїкнулися про нові санкції / посилення-розширення існуючих щодо рашки ?
І взагалі: коли воно останній раз розмовляло з Меркель чи тим же Макроном ?
Отож-то.
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31.08.2020 07:45 Відповісти
Може, я щось забула чи пропустила: як давно хтось з вас чув, щоб кагал і блазень хоч десь заїкнулися про нові санкції / посилення-розширення існуючих щодо рашки?

...
Дратуті! А раптом в очах ***** зникне кортіння світу на Домбасі?
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31.08.2020 07:50 Відповісти
"перемирие" только с украинской стороны, но "гавнокомандующему" большего и не надо.

З.Ы. Оно может и поговорило бы и с Меркель и с Макроном, да вот только, похоже, и Меркель и Макрону не о чем с ним говорить...
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31.08.2020 07:53 Відповісти
Пом-2? Чисто нарасєйська міна.
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31.08.2020 07:47 Відповісти
"Постреливают"...
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31.08.2020 07:48 Відповісти
Для Осла это не обстрел. Не мешайте считать дни.
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31.08.2020 07:51 Відповісти
Каждый день это несистемно.
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31.08.2020 07:52 Відповісти
Не тривожать дух каратиста
Звуки війни із Донбасу,
Коли він їсть суші.

(хокку)
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31.08.2020 07:59 Відповісти
При всій повазі, але можливо не суші а шаурму?
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31.08.2020 08:35 Відповісти
Це мається на увазі Стрілянина, дистанційне мінування і проліт ворожого БПЛА: найманці РФ двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб - Цензор.НЕТ 169 Тонка японська метафоричність, так би мовити ))))))
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31.08.2020 08:51 Відповісти
Вибачайте, мабуть не доріс, до тонкощів японського метафоризму. Стрілянина, дистанційне мінування і проліт ворожого БПЛА: найманці РФ двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб - Цензор.НЕТ 9720
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31.08.2020 18:12 Відповісти
Зепридурок
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31.08.2020 08:12 Відповісти
Стрілянина, дистанційне мінування і проліт ворожого БПЛА: найманці РФ двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб - Цензор.НЕТ 371Стрілянина, дистанційне мінування і проліт ворожого БПЛА: найманці РФ двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб - Цензор.НЕТ 6859
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31.08.2020 08:38 Відповісти
Стрілянина, дистанційне мінування і проліт ворожого БПЛА: найманці РФ двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб - Цензор.НЕТ 9392
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31.08.2020 08:52 Відповісти
Чому Ви так думаєте, якраз він за гроші України представляє інтереси "ДНР" і "ЛНР".
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31.08.2020 09:00 Відповісти
зебики изобрели новшество - добросовестное минирование
и уже вводе подорвались на таких дистанционнках, после начала зеремирия
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31.08.2020 09:00 Відповісти
КАроче.
" "Та сторона" дотримується мирних домовленностей."- ВАЗеленский
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31.08.2020 09:08 Відповісти
После 12:00 выйдет релиз, что уже стотыщмильнов дней в ООС без обстрелов.
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31.08.2020 09:13 Відповісти
стрельба, минирование и пролет бпла - всего ДВА нарушения.
По моему у них большие проблемы с МАТЕМАТИКОЙ...
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31.08.2020 09:15 Відповісти
Ну вот и все, кончилось разрекламированное "перемирие".
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31.08.2020 09:15 Відповісти
А оно было?
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31.08.2020 10:00 Відповісти
Член украинской делегации в трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш:
Москва может дать мир, но это будет "русский мир"


https://gordonua.com/news/war/garmash-o-peregovorah-po-donbassu-vozmozhna-poterya-podderzhki-francii-i-germanii-no-sohranim-samouvazhenie-1515855.html
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31.08.2020 10:33 Відповісти
кравчукча и фокин после одесского прайда поехали в минск представлять одесское лгбт на переговорах с дыролугандонскими 3.14 дарами. Стрілянина, дистанційне мінування і проліт ворожого БПЛА: найманці РФ двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб - Цензор.НЕТ 758
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31.08.2020 12:13 Відповісти
Тільки повна амністія приведе Бубочку до миру - в Ростов.
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31.08.2020 14:49 Відповісти
Вообще-то любое перемирие заканчивается с первым выстрелом с любой стороны. А таких выстрелов со стороны ордло были не менее нескольких сотен.
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31.08.2020 16:42 Відповісти
 
 