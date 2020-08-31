Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 25,3 млн осіб, жертв - 850,6 тис. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 31 серпня у світі зареєстрували 220 702 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 4182 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 25 378 250 випадків інфікування, з них 220 702 лише за минулу добу.

Від ускладнень, спричинених вірусом, померли вже 850 600 осіб, з них 4182 за минулу добу.

Успішно перемогли хворобу і вилікувалися 17,7 млн ​​осіб.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Бразилія, Індія, Росія і Перу. Україна піднялася на 25-те місце цього рейтингу.

Так, кількість померлих у США досягла 187 224 (+369 за добу), хворих - 6 173 236 (+33 981 за добу).

У Бразилії зафіксовано 3 862 311 інфікованих (+15 346 за добу) і 20 896 (+398 за добу) летальних випадків.

В Індії інфіковано 3 619 169 осіб (+79 457 за добу), кількість смертей - 64 617 (+960 за добу).

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У Росії 990 326 хворих (+4980 за добу) і 17 093 летальні випадки (+68 за добу).

Південну Африку на п'ятому місці змінило Перу, де кількість хворих досягла 647 166 осіб (+7731 за добу), кількість смертей - 28 788 (+181 за добу).