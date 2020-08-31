Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 25,3 млн осіб, жертв - 850,6 тис. ІНФОГРАФІКА
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Станом на ранок 31 серпня у світі зареєстрували 220 702 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 4182 особи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 25 378 250 випадків інфікування, з них 220 702 лише за минулу добу.
Від ускладнень, спричинених вірусом, померли вже 850 600 осіб, з них 4182 за минулу добу.
Успішно перемогли хворобу і вилікувалися 17,7 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Бразилія, Індія, Росія і Перу. Україна піднялася на 25-те місце цього рейтингу.
Так, кількість померлих у США досягла 187 224 (+369 за добу), хворих - 6 173 236 (+33 981 за добу).
У Бразилії зафіксовано 3 862 311 інфікованих (+15 346 за добу) і 20 896 (+398 за добу) летальних випадків.
В Індії інфіковано 3 619 169 осіб (+79 457 за добу), кількість смертей - 64 617 (+960 за добу).
У Росії 990 326 хворих (+4980 за добу) і 17 093 летальні випадки (+68 за добу).
Південну Африку на п'ятому місці змінило Перу, де кількість хворих досягла 647 166 осіб (+7731 за добу), кількість смертей - 28 788 (+181 за добу).
Будь ласка, зачекайте...
"главный человек Всемирной организации здравоохранения по СOVID-19 Мария Ван Керкхове заявила, что пандемии нет и не было.
О чем говорят главные врачи планеты? Они абсолютно убеждены в том, что бессимптомные носители не распространяют коронавирус. Ни больше ни меньше. Именно об этом, собственно, и заявила на весь мир доктор Мария Ван Керкхове.
Но мы то с вами помним, что бессимптомное распространение было единственной причиной, по которой власти требовали и закрытия предприятий, и социальной изоляции, и масок. А также проведения вакцинации и отслеживания контактов. И вдруг ВОЗ буквально взрывает все эти установки, которые до последнего дня сама же очень агрессивно отстаивала."
(отсюда https://cont.ws/@sage/1769433)
А оригинал на английском тут:
https://www.mdedge.com/cardiology/article/223631/coronavirus-updates/who-clarifies-comments-asymptomatic-transmission-sars
Инджойте.
не говоря уже просто сердечно-сосудистыми...
1.62 миллиарда и 25 млн есть разница?
а эти твари вместе с обоссанными журнашлюхами фсё мозг засирают...