За добу на Львівщині виявили 154 нові випадки COVID-19, загалом 14,5 тис. інфікованих і 394 померлих
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я
За минулу добу у Львові і Львівській області діагностували 154 нові випадки захворювання на коронавірус.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради в Telegram-каналі.
Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 14 510 осіб, 394 людини померли, 4350 пацієнтів одужали.
За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 807 ПЛР-тестів, з них 154 - позитивні. Серед них львів'ян - 78.
Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу на Львівщині було зафіксовано 23 червня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 240 осіб.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
**** ситуація з короновірусом -це негатив...А Садовий НІКОЛи не "працював з негативом"..
Він завжди його уникав,замовчував або звалював на інших... ЦЕ В НЬОГО ТАКА ПЕРЕДВИБОРЧА ФІШКА...****
......
От і тепер, після того, як Львівщина переступила показник у 13 тисяч інфікованих коронавірусом, а Львів стрімко наближається до інфікування SARS-COV-2 1% міських мешканців, міський голова Львова Андрій Садовий і далі запевняє, що ситуація із захворюваністю на коронавірус у місті наразі залишається стабільною. Про це мер розповів у ефірі радіо «Львівська хвиля», а цей меседж традиційно розтиражувала прес-служба Львівської міської ради
..... пана Садового не турбує, приміром, те, що Стрийська центральна міська лікарня прийняла на лікування уже 136 пацієнтів, при тому, що початкову планувалося, що сюди буде госпіталізовано лише 90 осіб. Аналогічна ситуація і з Стебницькою міською лікарнею - на початку планувалося, що сюди госпіталізують 60 пацієнтів із коронавірусом, а сьогодні зранку в цій лікарні перебуває 102 «ковідних» пацієнти.
В той самий час, коли комунальні лікарні Львова заповнені пацієнтами із «COVID-19» менш ніж на 40%, значна частина містян госпіталізується в обласні лікарні, що знаходяться у місті Львові. Так заступник головного лікаря Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Ігор Берник неодноразово писав про те, що левову частку пацієнтів із коронавірусом, госпіталізованих у ЛОІКЛ скадають саме мешканці міста Львова, який і є основним «генератором» недужих на COVID-19 у Львівській області.
Зауважимо, що не дивлячись на відпустку Ігор Берник провів аналіз захворюваності на COVID-19 у Львівській області і опублікував цей аналіз у вигляді діаграм на своїй сторінці в соціальній мережі «Фейсбук».
***хороша "політика" у нашого "позитивного вишиванкового Мера" "-як зозулька" скинути хворих львів"ян" на область" і створювати вигляд Стабільної Ситуації саме завдяки політиці Пана Андрійка..***
14 510 інфікованих.. якщо "левова частина" львів"яни ,то вже у нас 1 відсоток інфікованих...
і ВЖЕ переповнені обласніл Лікарні..
Є "запас ліжкомісць" в міських,але створений штучно за рахунок переповнення обласних лікарень...
Не нервничай.
Живите, как жили и всё будет ОК.