В Україні за добу 2141 новий випадок COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 121 215 осіб

В Україні станом на ранок понеділка, 31 серпня, зафіксовано 2141 новий випадок зараження. При цьому 30 раніше захворілих померли.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Напередодні, 30 серпня, повідомлялося про 2096 нових випадків, 29 серпня про рекордний від початку епідемії 2481 новий випадок за добу, 28 серпня - про 2438 нові випадки, 27 серпня - про 1974.

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Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок понеділка 121 215 осіб, померли від початку пандемії 2557 осіб (за добу - 30), видужали - 57 114 (за добу - 380). Зараз в Україні на COVID-19 хворіють 61 544 особи, що на 1731 більше, ніж напередодні. Таким чином, кількість активних хворих в Україні перевищує кількість видужалих.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (277), Одеській (189), Харківській (187), Івано-Франківській (165), Чернівецькій (158), Львівській (154), Тернопільській (149) та Чернігівській (117) областях.













