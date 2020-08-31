В Україні за добу 2141 новий випадок COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 121 215 осіб
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В Україні станом на ранок понеділка, 31 серпня, зафіксовано 2141 новий випадок зараження. При цьому 30 раніше захворілих померли.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.
Напередодні, 30 серпня, повідомлялося про 2096 нових випадків, 29 серпня про рекордний від початку епідемії 2481 новий випадок за добу, 28 серпня - про 2438 нові випадки, 27 серпня - про 1974.
Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок понеділка 121 215 осіб, померли від початку пандемії 2557 осіб (за добу - 30), видужали - 57 114 (за добу - 380). Зараз в Україні на COVID-19 хворіють 61 544 особи, що на 1731 більше, ніж напередодні. Таким чином, кількість активних хворих в Україні перевищує кількість видужалих.
Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (277), Одеській (189), Харківській (187), Івано-Франківській (165), Чернівецькій (158), Львівській (154), Тернопільській (149) та Чернігівській (117) областях.
Будь ласка, зачекайте...
Даже ВОЗ признала что это обычная простуда.
2) дурантинофілів пора вже серйозно пи..дити (((
27.08.09 КТ органов грудной клетки. Двусторонняя пневмония.
Але сподіваюсь, що ви, мокшандські тролі, ще отримаєте "жосткую обраточку"!
Когда заболеет 70% по этой же статистике получается 20млн покойников.
Там еще инвалидность разной степени будет 50-100млн и часть этих людей умрут в ближайшие годы.
у ТІсному колективі добре
заражатисьі батька бити !!! )))
смертність поки що падає...вірус мутує у сторону меншої смертності,а значить більшої "виживаємості",збільшується кількість тестувань,а відповідно кількість інфікованих безсимптомних і легкохворих..
виходить на "плановий" 1. відсоток... як що екстраполювати на довший період..
(у сезонного грипу 0.1)
АЛЕ негатив залишається ..
на осінь багато країн,включно з Україною можуть прийти до ситуації ВИЧЕРПАННЯ резервів стаціонарних ліжкомісць..Багатьох прийдеться відправляти помирати додому..
як і сезонний грип КОВІД після масового використання вакцин перестане бути епідемією...
Всем 36и6!
Найдите способ ходить по большому в ёмкости и выкидывайте их на улицу!
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НАРЕШТІ !! Косяпен знайшли позитив у тому ,що половина їх житла обладнана каналізацією типу "вуличний сортир" )))
російська статистика це підтверджує смертністю росян від Ковід менше 1 відсотка ! ))
на 1 августа в Украине было по их статистике 71 056 больных,
прошел месяц и в Украине 57 114 выздоровевших 2 557 умерших
получается что еще не выздоровели те кто заболел в мае-июле
Это сколько людям нужно денег врачам заплатить что бы тебе дали справку что ты не болен уже ковидом, а если денег нет то и числись больным без справки и работы, на карантине
на 1 августа в Украине было по их статистике 71 056 больных,
прошел месяц и в Украине 57 114 выздоровевших 2 557 умерших
получается что еще не выздоровели те кто заболел в мае-июле
????
що за маячня??
--- хтось виздоровлює,ще більше заражаються..