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В Україні за добу 2141 новий випадок COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 121 215 осіб

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В Україні за добу 2141 новий випадок COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 121 215 осіб

В Україні станом на ранок понеділка, 31 серпня, зафіксовано 2141 новий випадок зараження. При цьому 30 раніше захворілих померли.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Напередодні, 30 серпня, повідомлялося про 2096 нових випадків, 29 серпня про рекордний від початку епідемії 2481 новий випадок за добу, 28 серпня - про 2438 нові випадки, 27 серпня - про 1974.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від сьогодні набуло чинності нове карантинне зонування. ПЕРЕЛІК

Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок понеділка 121 215 осіб, померли від початку пандемії 2557 осіб (за добу - 30), видужали - 57 114 (за добу - 380). Зараз в Україні на COVID-19 хворіють 61 544 особи, що на 1731 більше, ніж напередодні. Таким чином, кількість активних хворих в Україні перевищує кількість видужалих.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (277), Одеській (189), Харківській (187), Івано-Франківській (165), Чернівецькій (158), Львівській (154), Тернопільській (149) та Чернігівській (117) областях.


В Україні за добу 2141 новий випадок COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 121 215 осіб 01
В Україні за добу 2141 новий випадок COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 121 215 осіб 02
В Україні за добу 2141 новий випадок COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 121 215 осіб 03
В Україні за добу 2141 новий випадок COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 121 215 осіб 04
В Україні за добу 2141 новий випадок COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 121 215 осіб 05
В Україні за добу 2141 новий випадок COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 121 215 осіб 06

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Senator S 01a656ec Лучше была бы психиатром.
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31.08.2020 09:35
+5
Ага обычная только легкие гниют в хлам! В Украине за сутки 2 141 новый случай COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 121 215 человек - Цензор.НЕТ 1098
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31.08.2020 08:55
+5
На таких сенаторах надо проводить ,опыты вместо приматов. Тех жалко они боятся заболеть,а это кацарылое провокационное отребье .бессмертное.
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31.08.2020 09:09
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Многовато как для воскресения В Украине за сутки 2 141 новый случай COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 121 215 человек - Цензор.НЕТ 9784
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31.08.2020 08:46 Відповісти
Полная хрень.
Даже ВОЗ признала что это обычная простуда.
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31.08.2020 08:53 Відповісти
Ага обычная только легкие гниют в хлам! В Украине за сутки 2 141 новый случай COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 121 215 человек - Цензор.НЕТ 1098
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31.08.2020 08:55 Відповісти
тут не смішно..
2) дурантинофілів пора вже серйозно пи..дити (((
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31.08.2020 09:41 Відповісти
Вот тебе пруфф https://news.liga.net/politics/news/chto-koronavirus-delaet-s-chelovekom-foto-legkih-bolnogo-na-tomografe
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31.08.2020 08:57 Відповісти
В Україні за добу 2141 новий випадок COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 121 215 осіб - Цензор.НЕТ 2763
27.08.09 КТ органов грудной клетки. Двусторонняя пневмония.
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31.08.2020 09:30 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=GZeuijpNeQs Вот тебе ещё!
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31.08.2020 09:00 Відповісти
Вести с фронта о дерьме которого нет.... В Украине за сутки 2 141 новый случай COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 121 215 человек - Цензор.НЕТ 5210 В Украине за сутки 2 141 новый случай COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 121 215 человек - Цензор.НЕТ 5210
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31.08.2020 08:53 Відповісти
В Україні за добу 2141 новий випадок COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 121 215 осіб - Цензор.НЕТ 7774
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31.08.2020 09:42 Відповісти
В 30 градусную жару такие балезные..... В Украине за сутки 2 141 новый случай COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 121 215 человек - Цензор.НЕТ 1900 В Украине за сутки 2 141 новый случай COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 121 215 человек - Цензор.НЕТ 1900
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31.08.2020 08:54 Відповісти
Радості в цьому немає .
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31.08.2020 08:58 Відповісти
Радієш, сидячи десь під Мацквою? Українське бидло наслухалось вас, російських тролів, а тепер кожен день маємо антирекорди захворюванності.

Але сподіваюсь, що ви, мокшандські тролі, ще отримаєте "жосткую обраточку"!
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31.08.2020 10:19 Відповісти
В эту статистику приказано вбрасывать всю херню по всему Миру....идиототизм зашкаливает... В Україні за добу 2141 новий випадок COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 121 215 осіб - Цензор.НЕТ 811
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31.08.2020 08:58 Відповісти
Помоему твой идиотизм зашкаливает! По твоему Земля плоская?!
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31.08.2020 09:01 Відповісти
Моя жена хирург,Вова...не будь Зеленским.... В Україні за добу 2141 новий випадок COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 121 215 осіб - Цензор.НЕТ 5398
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31.08.2020 09:08 Відповісти
Senator S 01a656ec Лучше была бы психиатром.
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31.08.2020 09:35 Відповісти
В Україні за добу 2141 новий випадок COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 121 215 осіб - Цензор.НЕТ 4489 В Україні за добу 2141 новий випадок COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 121 215 осіб - Цензор.НЕТ 4489 В Україні за добу 2141 новий випадок COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 121 215 осіб - Цензор.НЕТ 4489
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31.08.2020 09:58 Відповісти
Для баранов придумано много чего в Мире.... В Україні за добу 2141 новий випадок COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 121 215 осіб - Цензор.НЕТ 774Спидоносное быдло,Наркозалежные и прочее стадо баранов проглотит все....хавайте пасть открывайте... В Україні за добу 2141 новий випадок COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 121 215 осіб - Цензор.НЕТ 774
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31.08.2020 09:00 Відповісти
На таких сенаторах надо проводить ,опыты вместо приматов. Тех жалко они боятся заболеть,а это кацарылое провокационное отребье .бессмертное.
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31.08.2020 09:09 Відповісти
Сенатор -нащадок Конора Мак Лауда.. Йому можна не боятись... В Україні за добу 2141 новий випадок COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 121 215 осіб - Цензор.НЕТ 3059
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31.08.2020 09:33 Відповісти
Это если не будет секир-башка.Без бошки Мак Лауд не жилец. В Україні за добу 2141 новий випадок COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 121 215 осіб - Цензор.НЕТ 4513
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31.08.2020 10:02 Відповісти
ще є варіант...
В Україні за добу 2141 новий випадок COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 121 215 осіб - Цензор.НЕТ 7152
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31.08.2020 10:24 Відповісти
Полковник.Это БЕСЧЕЛОВЕЧНО.Но....справедливо.
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31.08.2020 10:00 Відповісти
В Україні за добу 2141 новий випадок COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 121 215 осіб - Цензор.НЕТ 9701
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31.08.2020 10:22 Відповісти
Лазерный луч пущенный из Парижа в Лондон через Ла-Манш видел,говорит что Земляч плоская водная гладь и Океан не могут бытиь овальной или круглой... В Україні за добу 2141 новий випадок COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 121 215 осіб - Цензор.НЕТ 2087 В Україні за добу 2141 новий випадок COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 121 215 осіб - Цензор.НЕТ 2087
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31.08.2020 09:05 Відповісти
С начала пандемии заболели 0,29% населения. Ужасть !!!
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31.08.2020 09:09 Відповісти
И под 1 млн трупов.
Когда заболеет 70% по этой же статистике получается 20млн покойников.
Там еще инвалидность разной степени будет 50-100млн и часть этих людей умрут в ближайшие годы.
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31.08.2020 10:32 Відповісти
Все ясно. Задача до весны плить бабло на вирусе. Раз народ терпит, почему бы его не грабить? Скоро всю страну сделают красной зоной и будут последнее забирать черз ломбарды и маркеты олигархов.
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31.08.2020 09:11 Відповісти
а ти прийняв участь у мітингу проти Ковід,Айвазян !? В Україні за добу 2141 новий випадок COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 121 215 осіб - Цензор.НЕТ 1772



у ТІсному колективі добре заражатись і батька бити !!! )))
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31.08.2020 09:35 Відповісти
помню года три назад врачи раздели истерику с гриппом что люди уже в сентябре ломанулись в аптеки за лекарствами все пытались сопли и кашель от амброзии гриппостатом и прочими бесполезными средствами вылечить
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31.08.2020 10:16 Відповісти
а смертность неуклонно снижается. Уже 2,1%. А были дни в мае, когда дошла до 2,9%. А потом постоянно вниз.
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31.08.2020 09:12 Відповісти
погоджусь..
смертність поки що падає...вірус мутує у сторону меншої смертності,а значить більшої "виживаємості",збільшується кількість тестувань,а відповідно кількість інфікованих безсимптомних і легкохворих..

виходить на "плановий" 1. відсоток... як що екстраполювати на довший період..
(у сезонного грипу 0.1)

АЛЕ негатив залишається ..
на осінь багато країн,включно з Україною можуть прийти до ситуації ВИЧЕРПАННЯ резервів стаціонарних ліжкомісць..Багатьох прийдеться відправляти помирати додому..
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31.08.2020 09:31 Відповісти
Не смертность, а летальность
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31.08.2020 09:37 Відповісти
я говорю про майбутню цифру смертності ПІСЛЯ закінчення епідемії...

як і сезонний грип КОВІД після масового використання вакцин перестане бути епідемією...
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31.08.2020 09:40 Відповісти
Я не вас поправляв, а Патріота.
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31.08.2020 10:49 Відповісти
Согласен. Но суть вы поняли
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31.08.2020 20:28 Відповісти
Почему вирус распространяется в странах с самым жёстким карантином? Ответ недавно найден группой израильских учёных. Через канализацию! Именно! Исследование установили, что вирус выделяется через отходы жизнедеятельности и остаётся в канализации навсегда. Через канализационный газ доходит до гидрозатворов в унитазах и ,проникая через воду гидрозатворов, входит в наши квартиры через туалеты. Особую опасность представляют сами посещения туалета по большому. Мы выставляем навстречу вирусу открытые слизистые и он без труда заходит в нас. В чем самая главная опасность? При таком проникновения вирус очень долго идёт к лёгким ( более месяца) и определить источник инфицирования невозможно. Опечатайте унитазы! Найдите способ ходить по большому в ёмкости и выкидывайте их на улицу!
Всем 36и6!
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31.08.2020 09:32 Відповісти
Почему вирус распространяется в странах с самым жёстким карантином? Ответ недавно найден группой израильских учёных. Через канализацию!

Найдите способ ходить по большому в ёмкости и выкидывайте их на улицу!

-----------------
НАРЕШТІ !! Косяпен знайшли позитив у тому ,що половина їх житла обладнана каналізацією типу "вуличний сортир" )))


російська статистика це підтверджує смертністю росян від Ковід менше 1 відсотка ! ))
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31.08.2020 09:38 Відповісти
А ты оказывается "лизун" путина. Веришь руской статистике?
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31.08.2020 09:51 Відповісти
ти диви... як Лахті "тужиться" "перевести стрілки" ))
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31.08.2020 10:25 Відповісти
Эти врачи с журналюгами людей за дебилов держат

на 1 августа в Украине было по их статистике 71 056 больных,
прошел месяц и в Украине 57 114 выздоровевших 2 557 умерших
получается что еще не выздоровели те кто заболел в мае-июле

Это сколько людям нужно денег врачам заплатить что бы тебе дали справку что ты не болен уже ковидом, а если денег нет то и числись больным без справки и работы, на карантине
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31.08.2020 10:03 Відповісти
Эти врачи с журналюгами людей за дебилов держат

на 1 августа в Украине было по их статистике 71 056 больных,
прошел месяц и в Украине 57 114 выздоровевших 2 557 умерших
получается что еще не выздоровели те кто заболел в мае-июле

????
що за маячня??
--- хтось виздоровлює,ще більше заражаються..
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31.08.2020 10:27 Відповісти
Скоро вирус закончится, кривая заболеваемости стремится к горизонтальной линии. Что Зеленский будет делать?
В Україні за добу 2141 новий випадок COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 121 215 осіб - Цензор.НЕТ 1749В Україні за добу 2141 новий випадок COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 121 215 осіб - Цензор.НЕТ 9335
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31.08.2020 10:56 Відповісти
За те відпочили, на жаль медузи у Азовському морі не вбивають короновірус(((
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31.08.2020 13:53 Відповісти
Міністри вже розслабилися і повідкривали школи, в них же не вистачає освіти, щоб зрозуміти, що вдруге хворіти коронавірусом - буде значно більше ускладнень.
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31.08.2020 14:14 Відповісти
Ну так давайте просто на год отменим школы, а через год все продолжат обучение. Дистанционку не предлагайте - для школьников это дрочпакет, а не обучение.
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31.08.2020 20:31 Відповісти
Каков порядок в стране, такая и дистанционка. Румыния и та детям планшеты покупает, естественно, за счет бюджета.
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01.09.2020 15:08 Відповісти
Мы ведь не о Румынии речь ведем...
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01.09.2020 15:32 Відповісти
 
 