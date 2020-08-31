В окупованому Криму силовики із самого ранку проводять масові обшуки в будинках кримських татар. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 31 серпня 2020 року, в декількох районах окупованого Криму відбуваються обшуки в будинках кримських татар.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє громадське об'єднання "Кримська солідарність" в Facebook.

Так, У Нижньогірському районі - в будинку журналіста "Кримської солідарності", кореспондента "Грани.ру" Айдера Кадирова (14.06.1986). У будинку на момент обшуку перебувають дружина і четверо дітей. Молодшому 2,5 місяці, його передали бабусі, яка стоїть поруч з будинком на вулиці. Проводити слідчі дії співробітники приїхали на двох машинах моделі "Газель" без розпізнавальних знаків.

Фото: Айдер Кадиров

Адреса: Нижньогірський район с. Розливи, вул. Сеїтлер, 69.

Пізніше стало відомо, що Айдера Кадирова відвозять після проведення обшуку в УФСБ Сімферополя.

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У Радянському районі - в будинку Енвера Топчи (1991 р.н.). Одружений, батько двох неповнолітніх дітей.

Фото: Енвер Топчі

Адреса: с. Радянське, вул. Золотова, 47.

В с. Сонячна Долина Судакського району проходить обшук у будинку Айдера Аблякімова (30.08.1990 р.н.). Батько малолітньої дитини, працює співробітником МНС.

Фото: Айдер Аблякімов

Адреса: м. Судак, с. Сонячна Долина, 47-48

Також стало відомо про обшук в м. Судак, в будинку активіста Умерова Рідвана Казімовіча (1991 р.н.). Одружений, батько трьох неповнолітніх дітей. Біля будинку стоять три машини, серед яких автозак, у якому перебувають співробітники "Омону".

Фото: Рідван Умеров

Адреса: м.Судак, вул.Чалаш Смаїл, 22.













Фото: Кримська солідарність