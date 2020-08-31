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Новини Окуповані території
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В окупованому Криму силовики із самого ранку проводять масові обшуки в будинках кримських татар. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 31 серпня 2020 року, в декількох районах окупованого Криму відбуваються обшуки в будинках кримських татар.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє громадське об'єднання "Кримська солідарність" в Facebook.

Так, У Нижньогірському районі - в будинку журналіста "Кримської солідарності", кореспондента "Грани.ру" Айдера Кадирова (14.06.1986). У будинку на момент обшуку перебувають дружина і четверо дітей. Молодшому 2,5 місяці, його передали бабусі, яка стоїть поруч з будинком на вулиці. Проводити слідчі дії співробітники приїхали на двох машинах моделі "Газель" без розпізнавальних знаків.

В окупованому Криму силовики із самого ранку проводять масові обшуки в будинках кримських татар 01

Фото: Айдер Кадиров

Адреса: Нижньогірський район с. Розливи, вул. Сеїтлер, 69.

Пізніше стало відомо, що Айдера Кадирова відвозять після проведення обшуку в УФСБ Сімферополя.

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У Радянському районі - в будинку Енвера Топчи (1991 р.н.). Одружений, батько двох неповнолітніх дітей.

В окупованому Криму силовики із самого ранку проводять масові обшуки в будинках кримських татар 02

Фото: Енвер Топчі

Адреса: с. Радянське, вул. Золотова, 47.

В с. Сонячна Долина Судакського району проходить обшук у будинку Айдера Аблякімова (30.08.1990 р.н.). Батько малолітньої дитини, працює співробітником МНС.

В окупованому Криму силовики із самого ранку проводять масові обшуки в будинках кримських татар 03

Фото: Айдер Аблякімов

Адреса: м. Судак, с. Сонячна Долина, 47-48

Також стало відомо про обшук в м. Судак, в будинку активіста Умерова Рідвана Казімовіча (1991 р.н.). Одружений, батько трьох неповнолітніх дітей. Біля будинку стоять три машини, серед яких автозак, у якому перебувають співробітники "Омону".

В окупованому Криму силовики із самого ранку проводять масові обшуки в будинках кримських татар 04

Фото: Рідван Умеров

Адреса: м.Судак, вул.Чалаш Смаїл, 22.

В окупованому Криму силовики із самого ранку проводять масові обшуки в будинках кримських татар 05
В окупованому Криму силовики із самого ранку проводять масові обшуки в будинках кримських татар 06
В окупованому Криму силовики із самого ранку проводять масові обшуки в будинках кримських татар 07
В окупованому Криму силовики із самого ранку проводять масові обшуки в будинках кримських татар 08
В окупованому Криму силовики із самого ранку проводять масові обшуки в будинках кримських татар 09
В окупованому Криму силовики із самого ранку проводять масові обшуки в будинках кримських татар 10

Фото: Кримська солідарність

В окупованому Криму силовики із самого ранку проводять масові обшуки в будинках кримських татар 11

Автор: 

Крим (14133) обшук (1970) кримські татари (2004)


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Топ коментарі
+1
Ну и пусть едут! Не захотели воевать за свою землю пусть едут на Колыму!
Не то что воевать, даже митинговать не захотели. Вышли день постояли и разошлись с криками, - а что мы, мы ниче не можем?!
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31.08.2020 09:15
+1
А он причем? К нему же в дом не пришли!
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31.08.2020 12:53
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Що лапті там загубили?
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31.08.2020 08:57 Відповісти
Депортируют опять в Магадан теперь. А макшане заселятся в их дома. Ворье и убийцы по другому жить не умеют.
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31.08.2020 09:13 Відповісти
Ну и пусть едут! Не захотели воевать за свою землю пусть едут на Колыму!
Не то что воевать, даже митинговать не захотели. Вышли день постояли и разошлись с криками, - а что мы, мы ниче не можем?!
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31.08.2020 09:15 Відповісти
ти то воював. до останньої можливості.
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31.08.2020 11:47 Відповісти
А он причем? К нему же в дом не пришли!
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31.08.2020 12:53 Відповісти
Не твое собачье дело! Я не воевал и не собираюсь воевать особенно за Украину! скажи спасибо 73% ******, они научили меня родину любить!!!
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01.09.2020 15:39 Відповісти
Російсько-фашистські окупанти нахабніють на повну, хочуть витіснити знову корінний народ з Криму.
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31.08.2020 13:54 Відповісти
Те татары,которые живут в Крыму по большей части радовались приходу кацапов,кто был против те уехали в Украину.Так что все закономерно,не хотели зубами цепляется за свою землю,будете грызть вечную мерзлоту.
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31.08.2020 14:13 Відповісти
Будьте прокляті москалі.
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31.08.2020 21:36 Відповісти
 
 