Київ став лідером щодо захворюваності на COVID-19 за добу: виявлено 277 нових випадків, померли 6 осіб. КАРТА (оновлено)

Станом на ранок 31 серпня в Києві на коронавірус захворіли 277 осіб.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Загальна кількість інфікованих становить 13 370 осіб.

Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 277 осіб, за минулу добу - 6. Від початку епідемії одужали 4339 пацієнтів.

Станом на 31 серпня кількість активних хворих становить 8823 особи.

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Як пізніше повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram, за минулу добу захворіли: 138 жінок віком від 18 до 88 років, 122 чоловіки віком від 18 до 77 років, 12 дівчаток від 2 до 17 років і 5 хлопчиків від 8 років до 13 років. Захворіли, зокрема, і 9 медиків.

До лікарень столиці потрапили 32 пацієнти. Решта перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали минулої доби 20 осіб.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 63, Дарницькому - 38, в Оболонському та Солом'янському районах - по 33 випадки.

Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 23 серпня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 307 осіб.