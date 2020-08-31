Київ став лідером щодо захворюваності на COVID-19 за добу: виявлено 277 нових випадків, померли 6 осіб. КАРТА (оновлено)
Станом на ранок 31 серпня в Києві на коронавірус захворіли 277 осіб.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.
Загальна кількість інфікованих становить 13 370 осіб.
Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 277 осіб, за минулу добу - 6. Від початку епідемії одужали 4339 пацієнтів.
Станом на 31 серпня кількість активних хворих становить 8823 особи.
Як пізніше повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram, за минулу добу захворіли: 138 жінок віком від 18 до 88 років, 122 чоловіки віком від 18 до 77 років, 12 дівчаток від 2 до 17 років і 5 хлопчиків від 8 років до 13 років. Захворіли, зокрема, і 9 медиків.
До лікарень столиці потрапили 32 пацієнти. Решта перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали минулої доби 20 осіб.
Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 63, Дарницькому - 38, в Оболонському та Солом'янському районах - по 33 випадки.
Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 23 серпня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 307 осіб.
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Инача самый мудрый мер их не создавал бы.
Всем 36и6!
Те що в ісраіловці збоченців більше ніж серед ЛЮДЕЙ -ФАКт медичний
саме тому там і виникають такі шизофренічні "ідеї"
пс. вірусякав воді кімнатної температури ВИЗДИХАЄ за 4 години.. а у "богообраних" розмножується
Ню-ню..........
коронавирусом повержен
лежит упавший николай
и только член привстал немного
как символ жизни на земле
То не плато были, а ступеньки, причем вверх.
А сколько было вумного текста и заключений, теперь все сидят молча сопли жуют.