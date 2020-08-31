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Новини Коронавірус і карантин
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Київ став лідером щодо захворюваності на COVID-19 за добу: виявлено 277 нових випадків, померли 6 осіб. КАРТА (оновлено)

Київ став лідером щодо захворюваності на COVID-19 за добу: виявлено 277 нових випадків, померли 6 осіб. КАРТА (оновлено)

Станом на ранок 31 серпня в Києві на коронавірус захворіли 277 осіб.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Загальна кількість інфікованих становить 13 370 осіб.

Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 277 осіб, за минулу добу - 6. Від початку епідемії одужали 4339 пацієнтів.

Станом на 31 серпня кількість активних хворих становить 8823 особи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу 2141 новий випадок COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 121 215 осіб

Як пізніше повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram, за минулу добу захворіли: 138 жінок віком від 18 до 88 років, 122 чоловіки віком від 18 до 77 років, 12 дівчаток від 2 до 17 років і 5 хлопчиків від 8 років до 13 років. Захворіли, зокрема, і 9 медиків.

До лікарень столиці потрапили 32 пацієнти. Решта перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали минулої доби 20 осіб.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 63, Дарницькому - 38, в Оболонському та Солом'янському районах - по 33 випадки.

Київ став лідером щодо захворюваності на COVID-19 за добу: виявлено 277 нових випадків, померли 6 осіб 01

Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 23 серпня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 307 осіб.

Київ став лідером щодо захворюваності на COVID-19 за добу: виявлено 277 нових випадків, померли 6 осіб 02

Автор: 

карантин (18172) Київ (19423) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Если бы не карантин, было бы больше. В Стокгольме сегодня 546 трупов только в больницах В Минске уже все врачи умерли и лечить уже некому. В Минске умирает от вируса по 5000 человек в день. Спасибо Степанову и Кличку за карантин но нужно его ужесточить до июня 2021 года.Только в Эпицентр, Ломбард и рошэн. И по 3-5 намордников каждому на лицо
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31.08.2020 09:09
+3
Это всё из-за канализации.
Київ став лідером щодо захворюваності на COVID-19 за добу: виявлено 277 нових випадків, померли 6 осіб - Цензор.НЕТ 8380
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31.08.2020 09:23
+2
Думаю, что в очереди за билетами в метро оно не передается.
Инача самый мудрый мер их не создавал бы.
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31.08.2020 09:09
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где информация о путях распространения инфекции. То есть, где выше вероятность заразиться ?
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31.08.2020 09:07 Відповісти
Думаю, что в очереди за билетами в метро оно не передается.
Инача самый мудрый мер их не создавал бы.
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31.08.2020 09:09 Відповісти
Вот сто-пудова оно через учебу в школах распространяться не будет - т.к. утром в тралик или автобус хрен детишки сядут, забиваться будут в маршрутки - а там ведь все продизинфицировано, а пассажиров прямо на входе задувают пеной, чтоб они вирус в себе держали и даже не пукали. Школы кстати уже перестроили, чтоб всех рассадить по одному с дистанцией, в школьных дворах поставили лавочки с подогревом для уроков на свежем воздухе, а в классах обустроили обеденные уголки с СВЧ и электро-чайниками т.к. столовые работать не будут и т.д. и т.п.
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31.08.2020 09:27 Відповісти
Почему вирус распространяется в странах с самым жёстким карантином? Ответ недавно найден группой израильских учёных. Через канализацию! Именно! Исследование установили, что вирус выделяется через отходы жизнедеятельности и остаётся в канализации навсегда. Через канализационный газ доходит до гидрозатворов в унитазах и ,проникая через воду гидрозатворов, входит в наши квартиры через туалеты. Особую опасность представляют сами посещения туалета по большому. Мы выставляем навстречу вирусу открытые слизистые и он без труда заходит в нас. В чем самая главная опасность? При таком проникновения вирус очень долго идёт к лёгким ( более месяца) и определить источник инфицирования невозможно. Опечатайте унитазы! Найдите способ ходить по большому в ёмкости и выкидывайте их на улицу!
Всем 36и6!
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31.08.2020 09:34 Відповісти
Це вже зашквар.
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31.08.2020 10:04 Відповісти
айВЕЙ як ґламурно..
Те що в ісраіловці збоченців більше ніж серед ЛЮДЕЙ -ФАКт медичний
саме тому там і виникають такі шизофренічні "ідеї"
пс. вірусякав воді кімнатної температури ВИЗДИХАЄ за 4 години.. а у "богообраних" розмножується
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31.08.2020 10:09 Відповісти
Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена.
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31.08.2020 09:07 Відповісти
Если бы не карантин, было бы больше. В Стокгольме сегодня 546 трупов только в больницах В Минске уже все врачи умерли и лечить уже некому. В Минске умирает от вируса по 5000 человек в день. Спасибо Степанову и Кличку за карантин но нужно его ужесточить до июня 2021 года.Только в Эпицентр, Ломбард и рошэн. И по 3-5 намордников каждому на лицо
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31.08.2020 09:09 Відповісти
Вы не в себе?
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31.08.2020 09:23 Відповісти
У вас есть чувство юмора?
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31.08.2020 09:29 Відповісти
ясно это был юмор
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31.08.2020 10:06 Відповісти
у тебе нема "юмора". Твоє завдання - писати на найпопулярнішому сайті новин під кожною темою COVID-19, що хворобі не існує для того щоб недалекі українці думали, що її справді не існує. Твої проросійські куратори ставлять собі за мету знищити якомога більше українського населення. А ти, Айвазян, за антиукраїньскі лозунги будеш відповідати в українському суді за державну зраду!
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31.08.2020 10:08 Відповісти
Вы преукрашиваете ситуацию. В Минске вообще все умерли а не только врачи. И почему кстати карантин до 21года? Навсегда, конечно карантин навсегда!
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31.08.2020 09:35 Відповісти
На самом деле, если внимательно присмотреться, псоледние массовые акции в Беларуси по выходным состоят из зомби, в которых превратились умершие от коронавируса люди, которые начинали на них ходить еще месяц назад. Кстати, в церкви рпц в Украине тоже ходят зомби, умершие еще после массового заражения на Пасху
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31.08.2020 10:15 Відповісти
Зате він досі навіть не в оранжевій зоні!
Ню-ню..........
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31.08.2020 09:10 Відповісти
Ждемс утренней ежедневной клоунады от Виталика с неудачной попыткой сделать " умное" лицо, трудности с декламированием заученного перед зеркалом на память текста с подсказками суфлеров и бумажным дебильным текстом. и т.д.. Попыткой ( смешной по исполнению) театрально менять интонации и делать мхатовские паузы... Все попытки его "тренеров" сделать из него "говорящую голову" обречены на провал.. Хотя говорят и медведя можно научить ездить на велосипеде, а попугая говорить, но это совершенно клинический случай не поддающийся дрессуре. Ничего личного , просто факт и диагноз..
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31.08.2020 09:13 Відповісти
Студенти повалили на столицю....
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31.08.2020 09:14 Відповісти
А что дальше будет?
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31.08.2020 09:16 Відповісти
Это всё из-за канализации.
Київ став лідером щодо захворюваності на COVID-19 за добу: виявлено 277 нових випадків, померли 6 осіб - Цензор.НЕТ 8380
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31.08.2020 09:23 Відповісти
Знайдено на Поеторії:

коронавирусом повержен
лежит упавший николай
и только член привстал немного
как символ жизни на земле
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31.08.2020 09:34 Відповісти
Ну и где там наше "плато"?
То не плато были, а ступеньки, причем вверх.
А сколько было вумного текста и заключений, теперь все сидят молча сопли жуют.
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31.08.2020 10:02 Відповісти
То есть, пока CDC в США тихонько, без лишней огласки, уменьшил статистику смертности от коронавируса в 15 раз, у нас статистика выглядит ПУГАЮЩЕ. Акцент именно на этом слове.
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31.08.2020 10:24 Відповісти
1 сентября в многомиллионном Киеве открывают школы, так что Киев через неделю будет в пурпурной зоне или как там у Степанова называется суперкрасная! Как же еще к выборам киевского мера готовиться, как не заперев всех граждан Киева на самоизоляцию?
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31.08.2020 12:17 Відповісти
Міністри вже розслабилися і повідкривали школи, в них же не вистачає освіти, щоб зрозуміти, що вдруге хворіти коронавірусом - буде значно більше ускладнень.
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31.08.2020 14:12 Відповісти
 
 