МОЗ планує з 1 січня запровадити індикатори якості роботи сімейних лікарів, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я планує запровадити індикатори якості роботи сімейних лікарів з 1 січня.

Про це заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода" міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Це абсолютно нормально. Що я маю на увазі? Це охоплення імунізації, це щеплення, які вони мають контролювати, проводити тим пацієнтам, з якими вони уклали договір. Це та ж робота з ковідними хворими", – сказав Степанов, зазначивши, що відповідні індикатори якості роботи сімейних лікарів мають бути, крім сплати за принципом за кількістю укладених договорів.

За словами глави МОЗ, зараз не передбачено фінансове покарання за неякісну роботу лікаря.

"Це має бути понижувальний коефіцієнт, якщо ти не виконуєш обов’язків. І це абсолютно нормально. Саме за таким принципом ми хочемо це робити, починаючи з 1 січня, тобто з нового року. Тому що зараз дуже важко внести зміни до цих договорів", - сказав міністр.

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