МОЗ планує з 1 січня запровадити індикатори якості роботи сімейних лікарів, - Степанов
Міністерство охорони здоров'я планує запровадити індикатори якості роботи сімейних лікарів з 1 січня.
Про це заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода" міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"Це абсолютно нормально. Що я маю на увазі? Це охоплення імунізації, це щеплення, які вони мають контролювати, проводити тим пацієнтам, з якими вони уклали договір. Це та ж робота з ковідними хворими", – сказав Степанов, зазначивши, що відповідні індикатори якості роботи сімейних лікарів мають бути, крім сплати за принципом за кількістю укладених договорів.
За словами глави МОЗ, зараз не передбачено фінансове покарання за неякісну роботу лікаря.
"Це має бути понижувальний коефіцієнт, якщо ти не виконуєш обов’язків. І це абсолютно нормально. Саме за таким принципом ми хочемо це робити, починаючи з 1 січня, тобто з нового року. Тому що зараз дуже важко внести зміни до цих договорів", - сказав міністр.
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Дело в том, что бабла нет и надо каким-либо (любым) способом з/п урезать.
Первичное звено - это поликлиника с семейными врачами и к стационару никакого отношения не имеет.
Мало того, это звено является отдельным "государством" даже в самой поликлинике. У "первички" свой начмед и прочая фигня.
Врачи "первички" (бывшие участковые терапевты) сейчас носят гордое звание "Семейный врач". При этом нихрена не изменилась их суть, но з/п почему-то повысили. Хотя, к примеру, в нашей районной поликлиники з/п семейного врача и нет такая уж заоблачная - максимум 15 по бумагам. Зато имеется система штрафов и 15 превращаются в лучшем случае в 10. Остальные врачи-специалисты (невропатологи, кардиологи, офтальмологи и пр) как чмокали, так и чмокают дальше за копейки. Широко применяется среди этой группы метод сокращения, что приводит к еще большей нагрузке оставшихся в живых на врачей-специалистов.
Теперь по твоему посту - у вас, видимо, какая-то уникальная больничка, соединенная из ФАП, сельской амбулатории, поликлиники, дневного стационара, госпиталя МВД и ВОВ + акушеры для обслуживания родов на дому.
давай название ликарни, посмотрю
Это охват иммунизации, это прививки, которые они должны контролировать, проводить тем пациентам, с которым они заключили договор.Источник: https://censor.net/ru/n3216680
Это какие прививки они сейчас не контролируют? Хочешь - делаешь, не хочешь - не делаешь. Тем, кому делают, все контролируется. Это, скорее, подготовка к насильственной иммунизации от короны.
Да и вообще люди лечатся в больнице а не у семейного врача!! Семеный врач может заболеть уехать в отпуск попасть под машину и что делать его клиентам?!! правильно идти в больницу!! так нахера этот цирк с семейным врачем!!!
Филип Филипыч,а как же Коронависная лихорадка?
Такое же дерьмо как и весь Рюсский Мир ...
Оце прогрес! Оце я розумію! )))
встановлених на період дії карантину обмежень прав і свобод громадян
28.08.2020
Велика палата Конституційного Суду України 28 серпня 2020 року ухвалила http://www.ccu.gov.ua/dokument/10-r2020 Рішення у справі за конституційним поданням Верховного Суду.
Суб'єкт права на конституційне подання - Верховний Суд - звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням визнати такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), положення підпунктів 5, 6, 7, 14 пункту 3, абзацу шостого пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів" від 20 травня 2020 року № 392 (далі - Постанова № 392), пунктів 10, 17 Порядку здійснення протиепідемічних заходів, пов'язаних із самоізоляцією, затвердженого Постановою № 392 (далі - Порядок), частин першої, третьої статті 29 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 14 листопада 2019 року № 294-ІХ зі змінами (далі - Закон № 294), абзацу дев'ятого пункту 2 розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"» від 13 квітня 2020 року № 553-ІХ (далі - Закон № 553).
Рішенням Конституційного Суду України визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), положення:
- частин першої, третьої статті 29 Закону № 294;
- абзацу дев'ятого пункту 2 розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону № 553.
Зазначені положення законів визнані неконституційними та втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України цього Рішення.
Суд також закрив конституційне провадження у справі в частині щодо перевірки на відповідність Конституції України оспорюваних положень Постанови № 392 та Порядку у зв'язку з втратою їх чинності.
При цьому, Конституційний Суд України наголосив, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке обмеження може встановлюватися виключно законом - актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні; встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить Конституції України.
так у и нас. зеленые дегенераты и имбецилы управляют страной. степанов, долбодятел, иди нах с пляжа , дегенерат .для того что бы что то требовать с семейного врача, надо что бы семейный врач был обеспечен тем что предусмотрено документацией об рабочем месте семейного врача. обучение семейного врача, нагрузка на семейного врача , что бы можно было врачу внимательно вникнуть в проблему пациента. как тут вникнешь, когда за дверью в очереди стоят как минимум 20 человек. так что ,заставь дурня молится богу он и лоб себе расшибет .согласно долбодятлам супрунихи, семейный врач должен обслуживать 1800 пациентов., реально 2000.при этом телефон семейного врача , частный,(служебного не бывает), должен быть включен 24 часа. короче , реформа мрази супрунихи в действии.