На сьогодні в Раду не вносили жодних ініціатив щодо зміни постанови про місцеві вибори, - Разумков

Жодних законодавчих ініціатив щодо змін постанови про місцеві вибори у Верховній Раді немає.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив голова парламенту Дмитро Разумков журналістам у понеділок у Києві.

"Станом на сьогодні ніяких нормативних пропозицій від суб'єктів законодавчої ініціативи до Верховної Ради не надходило. Я маю на увазі постанову про скасування постанови", - сказав Разумков.

Він нагадав, що якщо говорити про вибори згідно з українським законодавством, то оголошення виборів на території України Верховна Рада повинна зробити не пізніше ніж за 90 днів до їх початку.

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"Станом на сьогодні цей процес вже почався і я не знаю, як можна просувати будь-які зміни до цієї постанови, тому що це може привести до того, що будуть поставлені під загрозу (вибори. - Ред.) на всій іншій території нашого держави", - сказав Разумков.

Як повідомлялося, глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук поінформував учасників ТКГ про направлення звернення до Верховної Ради з пропозицією розглянути питання про відповідність постанови парламенту про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році закону України про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, а також Комплексу заходів з виконання Мінських угод, який був підтриманий резолюцією Ради безпеки ООН 2202 (2015 г.).

26 серпня учасники засідання парламентського комітету з питань державної влади вирішили створити робочу групу, яка розроблятиме законопроекти, що сприятимуть миру в Україні, в тому числі з урахуванням звернення Кравчука.

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Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що для проведення виборів в ОРДЛО необхідно відновити контроль України над кордоном і демілітаризувати регіон, що на поточний момент не виконано.